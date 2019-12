3.0 5 0

Is genetische modificatie van planten een goed idee? Die vraag is wat ons betreft niet zo prangend als ‘Naar de Italiaan of naar Frituur Smul vanavond?’ maar sinds ‘Little Joe’ piekeren we er weleens over. In deze merkwaardige thriller leiden de experimenten van een laborante (Emily Beecham) tot een soort geluksbloem die mensen blij maakt. Wanneer haar medewerkers (onder wie Ben Whishaw) zich raar gaan gedragen, begint ze evenwel te vermoeden dat haar uitvinding ook minder onschuldige pollen in de menselijke hersenen afschiet.

‘Little Joe’ wordt gekenmerkt door een soort hypnotiserende terughoudendheid: de film zit op de rand van de horror, maar houdt zich ver van taferelen in de trant van ‘Invasion of the Body Snatchers’ of ‘The Day of the Triffids’. De oosterse invloeden op de soundtrack klonken ons een beetje te arty in de oren, maar dat wij niettemin anderhalf uur lang in de ban waren, bewijst dat deze film rare pollen verspreidt.