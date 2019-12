'Charlie’s Angels': schrijnende poging tot eigentijdse, feministische actiefilm

1.0 5 0

De ranke engeltjes van de mysterieuze Charlie schopten al eens keet in de gelijknamige tvserie uit de late jaren 70 en de ondermaatse filmversies met Cameron Diaz, Lucy Liu en Drew Barrymore uit 2000 en 2003. De nagelnieuwe speelfilm komt uit in een tijdsgewricht waarin het feminisme, wakker geschud door de #MeToo-schandalen, opnieuw de trom roert. En dat laatste zal de toeschouwer geweten hebben: al in de eerste scène horen we Kristen Stewart met een zelfverzekerd glimlachje verkondigen dat vrouwen álles kunnen, waarna de nieuwe Angels middels enkele goed gerichte kopstoten hun mannelijke tegenstanders uitschakelen. Yee-ha!

Probleempje: doordat de actrices, de humor én de dialogen van tenenkrullend allooi zijn, komt de remake over als een geforceerde, overnadrukkelijk berekende en nogal schrijnende poging om een eigentijdse feministische actiefilm in elkaar te flansen. Voor wie in deze review vrouwonvriendelijke echo’s meent te bespeuren: wacht tot u die miskleun hebt gezíén!