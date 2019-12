Na ‘Cats’ klinkt het doffe gejank van een levend ingemetselde kat ons als muziek in de oren

0.5 5 0

Een waterboardingsessie in Guantanamo, de terugkeer van Jar Jar Binks, een veggieburger: álles is ons liever dan de mensonterende foltering die deze verfilming van de musical van Andrew Lloyd Webber is. Wat zou Elba, McKellen en Dench in vredesnaam hebben bezield om zich via lamlendige computereffecten een rechtopstaande staart, bewegende oortjes en een pulserende pels te laten aanmeten? Hun gekweel deed zelfs de muizen wanhopig piepend wegrennen uit de krochten van het bioscoopcomplex, terwijl de lyrics hoorbaar níét werden neergeschreven door Nobelprijswinnaar Bob Dylan: ‘Abelkouw, de spoorwegkat, de kat van de spoorweg!’

Luister: uw filmrecensent, uw recensent van de film, is zélf het baasje van een geadopteerde straatkat met de naam Leo DiCaprio. Maar momenteel voelen wij alleen nog maar de psychotische aandrang om Leo samen met een speciekuip en een troffel mee te nemen naar de kelder. Na ‘Cats’ klinkt het doffe gejank van een levend ingemetselde kat ons immers als muziek in de oren.