3.5 5 0

MISDAAD Dit is nu eens écht het soort genrecinema dat ze tegenwoordig veel te weinig maken: een entertainende, in een nachtelijke grootstadsatmosfeer spelende politieflick waarin efficiënt in beeld gebrachte shoot-outs worden afgewisseld met puntige dialogen (‘Ik ben het mes van de rechtvaardigheid.’ ‘Wie zegt dat?’ ‘Mijn badge’) en waarin achtervolgingen doorheen schemerige steegjes en metrogangen (waarbij de schurken en de agenten uiteráárd gezwind over de gesloten hekjes wippen) geheid eindigen met een lijf-aan-lijfgevecht in de keuken van een restaurant waar de kok zich nog nét achter een pan weet te verschansen. Eén van de gangsters draagt zelfs een vintage leren jasje uit de jaren 70, het tijdperk waarin men dit soort politiefilms altíjd kon gaan bekijken! Rest ons nog te zeggen dat de hoofdrol wordt gespeeld door Chadwick Boseman, de Black Panther, en dat het verhaal begint met een gestolen lading coke, acht dode flikken en een resem door kogels verbrijzelde autoruiten. Enjoy!