DRAMA Met ‘Echo’ loopt er een magnifieke kerstfilm in de zalen, en dit zijn allesbehalve vijgen na Pasen. Deze IJslandse edelsteen, verwant aan de werken van Roy Andersson, is samengesteld uit enkele tientallen tafereeltjes die allemaal, al is het maar met één klein teentje, op de één of andere manier baden in de kerstsfeer. Enkele knarren bedrijven watergymnastiek onder leiding van een coach met een kerstmuts op, een jongeman opent op kerstavond in z’n eentje een fles wijn en tuurt met een glimlach naar zijn schermpje terwijl de ‘Ping!’ van de microgolfoven weerklinkt. In de meeste tafereeltjes – sketches kun je ze niet noemen – zult u zelfs geen echo van een punchline of een schim van een pointe aantreffen, maar wie over de juiste innerlijke radar beschikt, zal merken dat de beelden gaandeweg een steeds ontroerender wordende poëtische kracht beginnen uit te stralen. De som van de delen is dat u bezield de zaal zal buitenstappen.