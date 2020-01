Beste parapluscène sinds ‘Singin’ in the Rain’.

3.5 5 0

DRAMA Niet alleen ogen de eerste beeldkaders van ‘The Wild Goose Lake’ zo fraai dat je erín zou willen stappen, het mooiste is nog dat je in de openingsscène (‘Heb je vuur?’) meteen de liefde van de regisseur voor het film noir-genre ziet opgloeien. De onbetrouwbare femme fatale, de eenzame gangster op de vlucht, de allesoverheersende melancholie in de ongure stad: u vindt het, met een heerlijk vleugje humor erbij, allemaal terug in deze Chinese film die gonst van de visuele vondsten (het dansje met de lichtgevende zolen op Boney M.!). De spanningsboog had veel strakker kunnen staan, maar goed, wie maalt erom dat het verhaal af en toe wat inzakt, wanneer je om de zeven minuten een opstoot van genialiteit krijgt, zoals wanneer het hoofdpersonage tijdens een gevecht een paraplu bezigt als samoeraizwaard? Op dát onvergetelijke moment wisten wij met zekerheid dat we deze film voor geen geld ter wereld hadden willen missen.