Twintig jaar liggen er tussen het langspeelfilmdebuut van Willem Wallyn en zijn nieuwe melodrama ‘All of Us’: zelfs Kubrick deed er niet zo lang over om met een nieuwe film tevoorschijn te komen.

Bezat ‘Film 1’ nog enige frisheid, dan blijkt uit de onsolide mix tussen drama en comedy in ‘All of Us’ dat Wallyn géén rasfilmer is. Een melig liedje laten weerklinken (met lyrics als ‘Let’s love now, cause soon enough, we’ll die’) terwijl de terminaal zieke hoofdpersonages één voor één in beeld worden genomen: het is een versleten truc die hier door Wallyn maar liefst twéé keer wordt bovengehaald.

Zwaktebod, zwaktebod!

Wij zaten voortdurend te hopen op een interventie van Richard (Johnny Depp), de terminale kankerpatiënt die in ‘Richard Says Goodbye’ zijn zelfhulpgroep na twee minuten de rug toekeert onder het roepen van ‘Ik wens jullie het beste met jullie aanstaande dood!’ Zoiets zou tenminste wat leven in deze kleffe brouwerij hebben gebracht.