'The Grudge': 'Een remake van een remake'

2.0 5 0

Ziehier de reboot van ‘The Grudge’, een uit 2005 daterende horrorfilm (met de in de vergeetput weggegleden Sarah Michelle Gellar) die zélf al een remake was van de Japanse horrorflick ‘Ju-on’. Ook in de nieuwe versie krijgen de personages af te rekenen met een uit Japan overgewaaide onheilsbezwering, wat concreet betekent dat de slachtoffers overal van die kleine griezelige meisjes zien opduiken.

Van opbouw van spanning, toch geen onbelangrijk bestanddeel van een goede horrorfilm, heeft regisseur Nicolas Pesce jammer genoeg weinig kaas gegeten: er is nog geen halve minuut gepasseerd of er schiet, om redenen die ons niet helemaal duidelijk zijn, een vaalwitte zombiearm uit een witte vuilniszak tevoorschijn. Sorry hoor, maar behoort zo’n recycleerbare arm niet in de gróéne vuilniszak te zitten?

Soit, er gebeurt nog iets lekker walgelijks met een snijplank, een mes en enkele vingerkootjes, maar al bij al bleef de op rauwe hersentjes beluste horrorfanaat in ons zwaar op z’n honger zitten.