Weet u wat het vervelende is aan Deense films als ‘Før frosten’ bespreken? Dat je in de symboolbrowser van je desktop altijd maar weer op zoek moet gaan naar dat speciale cirkeltje met die schuine streep erdoor: grrrrrr!

3.5 5 0

Voor de rest: geen klachten over dit fraai gefotografeerde, in het jaar 1850 spelende portret van een boer (prachtige rol van de veteraan Jesper Christensen) die in de vernederende spiraal van de armoede zit.

Zo dient hij tijdens de kerkdienst op bevel van meneer pastoor plaats te maken voor een meer gefortuneerde herenboer: jaja, Gods woord streelt aller oren, maar dan toch vooral de oren van de rijken!

Wanneer een welgestelde Zweed zijn land wil kopen, en wanneer een andere boer hem een mooie bruidsschat voor zijn dochter aanbiedt, ruikt hij zijn kans om zélf op de kerkbanken een rij vooruit te schuiven. Waarna uit de drassige Deense moeraslanden een aangrijpende tragedie tevoorschijn komt.