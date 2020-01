3.5 5 0

De franchise van ‘The Conjuring’ kende enkele maanden geleden een dieptepunt met ‘The Curse of la Llorona’, een miskleun die halvelings steunde op het eeuwenoude Latijns-Amerikaanse volksverhaal van La Llorona, een vrouwelijke demon die ’s nachts huilend op zoek gaat naar haar vermoorde kinderen. In ‘La Llorona’ van Jayro Bustamante (‘Ixcanul’, ‘Temblores’) dwaalt de dame rond in het huis van een bejaarde generaal die in de jaren 80 mee verantwoordelijk was voor de genocide op de Maya-indianen in Guatemala. Verwacht evenwel geen horrorflick in de stijl van ‘The Conjuring’, maar een in een spookachtige atmosfeer badend drama waarin het onophoudelijke tromgeroffel van de demonstranten, die de villa van de generaal hebben omsingeld, even aangrijpend klinkt als het bovennatuurlijke geweeklaag van La Llorona. Beetje sneu wel dat Bustamante de onderhuids sluimerende horror op het eind plotseling doorbreekt met een goedkoop shot dat zó afkomstig had kunnen zijn uit een zwakke aflevering van, jawel, ‘The Conjuring’.