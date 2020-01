'The Whistlers', een steeds ingewikkelder wordende intrige

3.0 5 0

Er broeit iets op La Gomera, de zonovergoten parel van de Canarische eilanden. De hoofdfiguur, een politie-inspecteur uit Boekarest, krijgt er de traditionele fluitspraak aangeleerd die door de oorspronkelijke eilandbewoners werd gebruikt om over de valleien heen met elkaar te communiceren. Waarom spant die zwijgzame flik, die zelfs tijdens de nogal hilarische fluitlessen (‘Fwiet fwiet!’) een Oostblokachtige pokerface behoudt, samen met een stel gangsters die als grimmige R2-D2’s naar elkaar staan te fluiten? Wie trekt er in de steeds ingewikkelder wordende intrige eigenlijk aan de touwtjes? In het universum van regisseur Corneliu Porumboiu (‘12.08 East of Bucharest’) zijn de antwoorden op die vragen volledig ondergeschikt aan het vermakelijke, boordevol ironie stekende spel dat hij speelt met de motieven – femme fatale inbegrepen – uit het misdaadgenre. Porumboiu’s beheersing van de taal van de cinema maakt indruk, maar sommige knipogen (bijvoorbeeld die naar de beroemde douchescène uit ‘Psycho’) vonden we net iets te vet. Conclusie? Fwietfwietfwiet!