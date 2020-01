'The Farewell' is een warme maar iets te melige tragiekomedie

3.0 5 0

Billi (rol van de actrice Awkwafina, een naam die doet denken aan propere waterlopen en afvalwaterzuivering) reist vanuit New York naar China voor de bruiloft van haar neef. In werkelijkheid is het feest voor de familie een voorwendsel om afscheid te nemen van de terminaal zieke grootmoeder. Die mag, zoals een gekke Chinese traditie voorschrijft, zélf absoluut niet weten dat die ‘goedaardige schaduwen’, zoals de mee in het complot zittende dokter ze noemt, in haar longen in realiteit kwaadaardige kankergezwellen zijn. De maskerade zou de aanleiding kunnen zijn voor een dolle deurenkomedie, maar regisseuse Lulu Wang – niet te verwarren met de schrijfster van ‘Het Lelietheater’ – pakt uit met een warme, soms iets té melige tragikomedie waarin de familieleden hun ware emoties voor grootje verborgen proberen te houden – iets waar Billi niet bepaald goed in is. Het goede nieuws is dat ú, in tegenstelling tot Billi, niet verplicht bent om uw tranen in te houden.