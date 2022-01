10 fatale gezinsdrama’s: ‘Voor hij van het viaduct sprong met onze dochter, had hij onze namen op Netflix veranderd in ‘you’, ‘killed’, ‘us’, ‘both’, ‘!!!’’

Telkens er iets onnoemelijk tragisch voorvalt, zoals het overlijden van kleuter Dean, is de collectieve reactie er één van frustratie en woede, maar ook ongeloof en verbijstering. Hoe is dit kunnen gebeuren? En vooral: alweer? De dynamiek tussen mensen is soms een onoplosbaar kluwen, met af en toe helaas tragische gevolgen. Het is niet de eerste keer is dat dergelijke situaties de meest ongelukkige wending nemen, leren deze verhalen van familiedrama’s ons.

Op woensdag 27 januari 2021 werd Letty Vleminckx (35) gewekt door haar moeder: ‘Sta op, Letty, er staat politie voor de deur.’ Het was zes uur in de ochtend toen drie agenten zich in de inkomhal wurmden. Pas toen ook Letty’s vader de trap kwam afgedaald, gaven ze een verklaring voor hun bezoek: enkele uren eerder had Letty’s ex zich van het viaduct van Vilvoorde gestort, met in zijn armen hun 6-jarige dochter. Een jaar na de fatale sprong doet Letty Vleminckx voor het eerst uitgebreid haar verhaal. ‘Wat hij heeft gedaan, ging niet over Cassandra. Het ging over mij.’

Luc De Winne en Maggy Strobbe werden door het assisenhof in Gent schuldig bevonden aan moord met voorbedachten rade op hun kinderen Melissa (drie maanden) en Joachim (7). Ze kregen levenslang. Op de beklaagdenbank zaten twee zielige figuren, die volgens de psychiaters toerekeningsvatbaar en ‘normaal begaafd’ waren, en heel goed wisten wat ze deden toen ze begin januari 1999 in kamer 4 op de tweede verdieping van het Hotel de la Gare, aan het station van Aalst, hun kinderen doodden.

In 2007 doodde Geneviève Lhermitte haar vijf kinderen tussen 3 en 14 jaar oud. Feiten waarvoor ze een jaar later tot levenslang veroordeeld werd door het hof van assisen in Nijvel. De Brusselse strafuitvoeringsrechtbank heeft haar in 2019 vrijgelaten onder voorwaarden, ze zit nu in een psychiatrische instelling. Als bijkomende voorwaarde heeft de strafuitvoeringsrechtbank ook voorzien dat ze een aantal plaatsen waar de burgerlijke partijen wonen, moet vermijden. Een jaar na de feiten sprak Humo met Bouchaïb Moqadem, de vader van de vijf vermoorde kinderen in Nijvel.

Het lijk werd door een wandelaar gevonden in de bossen van het Ardense My. Een jongenslichaam, gewikkeld in een deken, handen en voeten gekneveld, het hoofd in een vuilniszak gestopt. De doorprikte aders wezen op een heroïneverslaving. Samy, net geen negentien, bleek al drie dagen vermist. Hij was gewurgd met een elektriciteitssnoer en gestikt in zijn eigen kots. ‘Het was niet gemakkelijk om het te doen,’ zou zijn moeder later aan de politie bekennen. Yvette Rigô wurgde haar drugsverslaafde zoon in zijn slaap; een volksjury sprak haar vrij, vijf jaar na de feiten.

Mag men een (zelf)moordenaar interviewen voor hij zijn daad voltrekt? Het artikel in Humo in juli 1998 over het gezinsdrama in Kasterlee zorgde voor een storm van verontwaardiging, waarop Humo reageerde met een blanco, ‘niet-commerciële’ cover. Hier kunt u het oorspronkelijke interview met Leo en Erna Goossens herlezen.

Voor het krijgshof voorgoed werd opgedoekt in 2004, heeft het nog een last post geblazen die menig waarnemer vals in de oren klonk: in de zaak-Olivier Pirson oordeelde de jury in al haar wijsheid dat de para die met zijn twee kinderen in de Maas was gereden geen schuld trof. Onvrijwillige doodslag, heette het. Het kwam hem op zes maanden gevangenisstraf met uitstel te staan. In eerste aanleg had de krijgsraad Pirson veroordeeld tot twintig jaar opsluiting voor moord met voorbedachten rade. Een rechtvaardige straf, vond Ariane Moreau, de ex van Pirson, de moeder van de twee verongelukte kinderen Sven (6) en Romy (5). Nu kan ze haar oren niet geloven: Moreau weigert in een ongeval te geloven. De dood van haar kinderen blijft het tragische hoogtepunt van een onverkwikkelijke vechtscheiding.

Jeanine Steeno (82) liet een spoor van dode mannen achter zich. Toch zit ze vandaag in de cel voor slechts één moord, een tweede kon niet bewezen worden en eerdere waarschijnlijke moorden waren al lang verjaard voor ze in 2013 voor assisen verscheen. Familieleden, geliefden, toevallige passanten: niemand was veilig voor de over lijken gaande psychopate. Ze hield er behalve levenslang de bijnamen ‘de zwarte weduwe’ en ‘de engel des doods’ aan over: ‘Ze zou weleens het prototype van een vrouwelijke seriedoder kunnen zijn.’

Eind november 2019 is spoedarts Kris Permentier (51) vrijgesproken van de moord en een eerdere moordpoging op zijn 40-jarige vrouw Kristel Zimmermann, die tien jaar eerder in mysterieuze omstandigheden was gestorven. Omdat hij een minnares had en het geld van de levensverzekering wilde opstrijken, vermoedde het parket. Het hof van beroep zag dat anders. Nu wil Kris Permentier voor het eerst sinds zijn vrijspraak zijn verhaal doen: ‘Ik heb tien jaar in een hel geleefd. Pas nu kan ik om Kristel beginnen te rouwen.’

Tijdens de Groote Oorlog was de grond er doordrenkt met bloed, maar een eeuw later is de Westhoek een rustige plattelandsstreek waar doorgaans niet veel spannends te beleven valt. Des te dieper staat de vijfvoudige moord in Elverdinge er in het collectieve geheugen gegrift: in 1983 schoot de 17-jarige Daniël Scholeer zijn ouders, grootmoeder, oom en tante dood omdat hij geen rallywagen kreeg. ‘Het was serieus trekken en sleuren met de lijken. Zeker mijn nonkel, want die woog het meest.’

Kevin Huypens (31) werd maandenlang onterecht verdacht van de moord op zijn vader Steve, en kwam in 2020 op het assisenproces, tegen de echt moordenaar Fred Wittig, als getuige aan het woord. Hij was opgeroepen om te komen vertellen wat voor mens zijn vader was. Enkele jaren geleden vertelde hij in Humo over zijn wedervaren.