Adil El Arbi, Bilall Fallah en Matteo Simoni: ‘Natúúrlijk is Antwerpen de cokehoofdstad van Europa’

Begin 2018 kwam de derde en meteen ook swagste film van Hollywood-bestormers Adil El Arbi en Bilall Fallah in de zalen. Het is – wajo, putain! – een regelrechte gangsterprent, maar dan luid, hip en snel. Vanavond zendt VTM deze kaskraker nog eens uit, drie jaar geleden sprak Humo met Adil, Bilall en hoofdrolspeler Matteo Simoni.

(Verschenen in Humo op 2 januari 2018)

En of er toegekeken wordt vanuit het buitenland: in oktober riep Time Adil uit tot ‘De Spielberg van Molenbeek’, terwijl het Amerikaanse tijdschrift Variety in december Adil én Bilall in hun top tien van dra doorbrekende regisseurs zette. En dan werd Matteo op de laatste Berlinale ook nog eens uitgeroepen tot één van de rijzende sterren van 2018.

Matteo Simoni «Het is leuk om de underdog te zijn als je film uitkomt, helaas zal dat niet opgaan voor ‘Patser’ (lacht). Ach ja, je mag je ook niet blindstaren op die verwachtingen.»

HUMO Drie maanden geleden zaten Adil en Bilall nog doodop van de zenuwen in de montagecel. Heeft het resultaat de eigen verwachtingen ingelost?

Adil El Arbi «Evenaren wat we in ons hoofd hebben, zal ons nooit lukken. Maar: we zijn wel dicht in de buurt gekomen.»

Bilall Fallah «Het is ons in elk geval gelukt om eens een andere kant van onszelf te tonen, één die niet zo paste in onze vorige films. ‘Black’ en ‘Image’ waren donkere verhalen, ‘Patser’ is humoristischer. Niet dat het lichte kost is geworden, maar er mocht wel meer fun afspatten.»

HUMO ‘Min of meer gebaseerd op waargebeurde shit’, staat er te lezen in het begin van ‘Patser’. Hoe zit dat?

El Arbi «Daarmee verwijzen we naar de drugsoorlog die zich momenteel afspeelt in Antwerpen: net zoals in ‘Patser’ zijn ook daar bendes uit Nederland, Marokko en Spanje in verwikkeld. Het verhaal van vier gasten die op het idee komen om cocaïne te stelen van de maffia, waardoor ze een bendeoorlog ontketenen, is ook echt gebeurd. Oorspronkelijk waren die kerels van Borgerhout, maar voor de film hebben we de locatie naar het Kiel verplaatst.»

HUMO Adil, jij bent deels opgegroeid op het Kiel.

El Arbi «Ik ben opgegroeid in de Brederodestraat, niet ver van het Kiel. Maar ik had er veel familie wonen, waardoor ik er vaak kwam als kind. Ik heb hele zomers doorgebracht in die appartementsblokken. Dat nostalgische quartier-gevoel in de film komt recht uit mijn herinneringen aan die tijd.»

Fallah «Ik ben opgegroeid rond Brussel, maar toch herken ik die beelden: zulke wijken zien er overal hetzelfde uit – het Kiel en Borgerhout zijn net wijken in Vilvoorde en Molenbeek.»

HUMO De politie komt niet goed uit het verhaal, de agenten zijn veelal corrupte en racistische zwijnen. Waarheidsgetrouw?

El Arbi «Dat is het andere deel van ‘Patser’ dat waargebeurd is: toen het nieuws uitkwam van die racistische Antwerpse flikken die een bende hadden gevormd en illegalen afpersten en in elkaar sloegen, wisten we meteen dat we dat in de film wilden.»

Fallah «Ervaringen in die aard hebben we zelf gelukkig niet, maar vrienden van ons zijn wél in elkaar geslagen door flikken. Wij hadden dus nog geluk, al hebben we tijdens onze jeugd wel érg veel onze identiteitskaart mogen tonen tijdens spontane controles (lachje).»

El Arbi (knikt) «Soms gebeurt het nog – vooral in Brussel, daar kennen ze ons nog niet zo goed. Zelfs na ‘Black’ nog. Twee Marokkanen met een rugzak op straat in Brussel: ja, dan word je tegengehouden.»

Fallah «Raar wel: als ze bij zo’n controle horen dat je Nederlands spreekt, worden ze meteen een stuk beleefder.»

HUMO Matteo, als iemand die al tien jaar in Antwerpen woont: hoe waarheidsgetrouw is de voorstelling van de stad als cocaïnewalhalla?

Simoni «In Antwerpen wordt héél veel coke gesnoven, daar moeten we niet naïef over doen.»

El Arbi «Ik woon ook in Antwerpen, en ik had nog nooit coke gezien tot ik op een feestje plots een hele pot zag. Bilall en ik waren thuis bij een kerel – een dealer, al wisten we dat niet op dat moment: hij leek meer op een hipster dan op een patser (lacht). Tijdens dat feestje haalde opeens iemand een enórme pot wit poeder boven. Suiker, dachten we. Tot een maat van ons erin graaide en begon te snuiven. Pas tóén ging er bij ons een licht branden: (spert zijn ogen wagenwijd open) ‘Ow, fuck. Da’s coke!’ En dan merkten we dat er overál wit spul lag. Voor we vertrokken, zijn we zeker vijftien keer onze handen gaan wassen (lacht).»

Fallah «Die eerste keer was een shock. De opdracht op dat moment was om normaal te doen, alsof we dat al duizend keer gezien hadden. Maar toch: maken dat we weg waren.»

El Arbi «We hebben zelfs ooit gróéne coke gezien. Maar omdat je in zo’n situatie vooral cool wil overkomen, hebben we geen vragen gesteld.»

Simoni «Weet je wat een goede test is om een idee te krijgen van hoeveel cocaïne er zoal in omloop is? Als je na vier uur ’s nachts ergens in Antwerpen in een café zit, moet je maar eens over de bovenkant van de wc-rolhouder wrijven. Daar worden de lijntjes op gelegd. Ik zweer het: acht keer op de tien hangt er wit spul aan je hand.»

HUMO In ‘Patser’ zijn de snuivers vooral gegoede blanken, politici en rechters.

El Arbi «Omdat dat dé cokeconsumenten bij uitstek zijn. Je vindt coke in de showbizz en bij artiesten, bij links en rechts – bij iedereen die ook maar een beetje rijk is. Ik heb daarentegen nog nooit een Marokkaan met coke gezien, terwijl de meeste dealers wél vaak mensen van die origine zijn.»

Matteo Simoni: 'Als ze me vragen of het leuk was om aan 'Patser' te werken, zeg ik: 'Leuk is niet het juiste woord.

HUMO Tussen de afnemers van Matteo’s personage Adamo zit een N-VA-politicus, en ook de burgemeester van Antwerpen wordt vermeld: ‘De burgemeester knijpt een oogje toe voor de drugs die langs de haven passeren, want hij wil dat de haven competitief blijft.’

El Arbi «Rotterdam is de grootste haven van Europa maar daar heerst een absolute nultolerantie voor drugssmokkel. Daarmee vergeleken wordt er in Antwerpen maar een fractie in controles geïnvesteerd. Omdat het duur is, maar ook: voor de competitiviteit. Omdat er minder barrières zijn, varen bedrijven liever via Antwerpen. Is het erg dat er af en toe coke passeert als je er economisch voordeel uithaalt? Dat moet je dan maar aan de burgemeester vragen (lachje).»

Fallah «Die we overigens níét bij naam noemen in de film. Maar ik hoop wel dat hij de film ziet (grijnst).»

HUMO Je ziet Vlaamse films maar zelden een duidelijk politiek standpunt innemen, maar jullie doen dat wél. ‘Patser’ lijkt niet echt ‘Zot van A’.

El Arbi (wuift grijnzend weg) «Die coke kómt dan ook van ergens, hè. En de politiek hééft ermee te maken. We vonden het net interessant om niet alleen een film te maken over drugsdealers, maar ook te tonen vanwaar die drugs komen.»

HUMO Zoals de snuivende N-VA-politicus jubelt om te tonen dat hij geen racist is: ‘Geen bruine apen, geen wit goud.’

Fallah «In de film zie je alles door de ogen van Adamo. Het spreekt voor zich dat hij niet bepaald een fan is van de N-VA. Hij ziet die partij als zijn vijand.»

Simoni (grijnst) «Dat is nu eenmaal wat een regisseur doet: je steekt veel van jezelf in de personages, en vervolgens laat je hén de controversiële meningen verkondigen.»

El Arbi «In Amerika zijn ze niet zo bang om meningen te verkondigen. Ik heb het altijd raar gevonden hoe men hier neutraal probeert te blijven. Toen we met het scenario van ‘Patser’ bezig waren, heb ik het me nog even afgevraagd: heeft Vlaamse fictie het ooit al specifiek over politieke partijen gehad? Ik denk van niet, tenzij in historische films als ‘Daens’.»

Fallah «Vlamingen zijn op dat vlak veel te preuts, bescheiden en ontwijkend. De Vlaamse politiek ook trouwens. Vergelijk het maar eens met Nederland, daar zijn de debatten hardcore.»

El Arbi «Als het controversieel is om een partij bij naam te noemen in een film, dan is dat maar zo. Zo zijn we nu eenmaal (lacht).»

HUMO Bart De Wever – de niet bij naam genoemde burgemeester – liet kort voor Nieuwjaar nog weten dat de war on drugs wat hem betreft niet mislukt is.

El Arbi «Misschien niet, maar is die dan gelukt? Ja, er is vorig jaar 31 ton cocaïne in beslag genomen, maar volgens schattingen is dat nog altijd maar 10 à 15 procent van de totale hoeveelheid die door de haven is gepasseerd. Van de 600 ton die volgens de DEA (de Amerikaanse antidrugseenheid, red.), jaarlijks gesmokkeld wordt vanuit landen als Peru, Bolivia en Colombia, passeert dus ongeveer de helft langs Antwerpen. Dat is fucking véél.

»Wij zeggen alleen maar wat iedereen al wist: natúúrlijk is Antwerpen de cokehoofdstad van Europa. Ze hebben er onlangs nog een ‘Pano’-reportage over gedraaid. Toen hebben we wel even gevloekt: als ze die reportage nu íéts later hadden uitgezonden, dan was dat goede promotie geweest (lacht).»



Lovable loser

HUMO ‘Patser’ is een persoonlijk project. De plannen werden al gemaakt vóór jullie naar Hollywood trokken. Maar er is vast rekening gehouden met wat ze er over de oceaan van vinden?

El Arbi «Keihard zelfs. Dit moest écht goed worden. Al was het maar omdat ze ons in Hollywood hadden ingeprent dat we daar alle krediet dat we met ‘Black’ hadden opgebouwd weer zouden verliezen als ‘Patser’ zou floppen. Dat ménen ze: in Hollywood hebben producers het recht om een regisseur te ontslaan – ook al ben je al aan een film begonnen. ‘Beverly Hills Cop 4’, een project dat we hebben binnengehaald, zouden we zo weer kunnen verliezen.»

Fallah «Zo gaat het daar: dan zouden ze gewoon zeggen dat we geluk hebben gehad met ‘Black’, maar dat we uiteindelijk toch niet zo veel voorstellen.»

HUMO Jullie hebben de rol van dealer Adamo speciaal voor Matteo geschreven. Waarom precies?

Fallah «Is dat niet duidelijk? Kijk naar zijn smoel! Kijk in zijn ogen en je verdrinkt.»

El Arbi «Ergens vonden we het ook cool dat Matteo Italiaans bloed heeft. We wilden van ‘Patser’ een hommage maken aan de gangsterfilms van Martin Scorsese en Francis Ford Coppola. Via Matteo hoopten we dat Italiaanse karakter ook wat in onze film te smokkelen.»

Fallah «Qua stijl en manier van doen zijn Marokkanen eigenlijk allemaal wannabe Italianen, hè. Die Adidas-trainingspakjes, die gouden kettinkjes… (lacht)»

HUMO Het blijft natuurlijk delicaat om als blanke een Marokkaan te spelen.

Simoni «Dat is uiteraard een heel delicate zaak, maar het is een keuze die we samen hebben genomen, ook al wisten we dat er reacties op zouden komen. Ik ben alleszins niet gecast uit commerciële overwegingen: die afspraak is al tien jaar geleden gemaakt.»

Fallah (tot Matteo) «‘Patser’ was er nooit geweest zonder jou. Het idee vertrekt vanuit Adamo, die net tussen die twee werelden in zit.»

El Arbi «De naam Adamo is zelfs gekozen omdat hij zowel Italiaans als Marokkaans kan zijn. Adamo is een Italiaanse naam, maar in het Arabisch betekent hij ‘kleine Adam’ – toevallig zoals we mijn broertje noemen.»

Fallah «Matteo is een rasacteur, en met deze rol laat hij dat zien. Adamo is zowat het tegenovergestelde van hem. Mensen zullen verrast zijn.»

Simoni «In het verleden heb ik vaak lovable losers gespeeld: de dommerik die achter de rest aanloopt. Maar in ‘Patser’ ben ik de leider. Zo ben ik niet van nature, maar het is wel verslavend: ik zou gerust nog zulke rollen willen (lacht).»

HUMO Wiens idee was het trouwens om Adamo helemaal in het begin Devon Macharis te laten eren met de gevleugelde woorden ‘Voorzichtig op de baan, hè’?

Fallah (lacht) «Van Matteo zelf. Wij wisten niet eens dat het een verwijzing naar ‘Callboys’ was.»

El Arbi «We hadden de reeks toen nog niet gezien. Ik vond het al zo’n rare improvisatie (lacht).»

Simoni «Echt iedereen had ’m door, behalve Bilall en Adil.»

El Arbi (enthousiast) «Maar het is wel cool! Dat geeft het publiek meteen de boodschap: sit back and relax, dit wordt een leuke rit.»

HUMO Is dan één van de eerste shots, Adamo die als kind in de goal staat, een verwijzing naar ‘Cidade de Deus’?

El Arbi «Ja. ‘Patser’ is een goeie film voor het spelletje ‘spot de referenties’: er zit er bijna één in elk shot. ‘Cidade de Deus’, ‘Goodfellas’, ‘La haine’, ‘The Wolf of Wall Street’…»

Simoni «Op een bepaald moment speel ik in de film voor de spiegel zelfs scènes na uit ‘Taxi Driver’ en ‘La haine’.

»‘Patser’ ademt Adil en Bilall. De stijl, de vorm… Het tempo ook: er zitten alleen maar scènes in van anderhalve minuut, twee minuten max (lacht). Het gaat voorúít. De film bekijken wil zeggen: je twee uur lang overgeven aan die twee mannen.»

El Arbi «Het is ons brein in film vertaald. De Vlaamse cinema gaat door een moeilijke periode: weinig films trekken volk. Maar wij willen mensen naar de bioscoop lokken, ervoor zorgen dat ze een reden hebben om naar buiten te komen. Wij willen spektakel leveren. Eigenlijk is de film van a tot z: ‘Kijk naar mij, mothafucka!’ (lacht)»



Boekverbranding

HUMO Matteo, voor ‘Marina’ ben je naar Italië getrokken om Italiaans te leren en voor ‘Callboys’ heb je kilo’s spieren gekweekt, maar hoe bereid je je voor om een Marokkaan te spelen?

Simoni «Marokkaan-Italiáán, voor alle duidelijkheid. Adamo is half Italiaans, en halfbloed, en dat zie je ook: ik ben zichtbaar blanker dan de rest. Wat ook realistisch is trouwens: bij zulke groepjes zie je vaak dat er één bijloopt die net iets bleker is (lacht).»

HUMO Maar het accent van Adamo is wel duidelijk Marokkaans.

Simoni «Ik was eerst van plan om een dialectcoach op te zoeken. Maar Adil en Bilall vonden het een goed idee om de acteurs uit de film mij alles te laten bijbrengen. Ik ben met hen meegegaan naar het Kiel, ik heb geleerd hoe ze denken, waarom ze doen wat ze doen, waarom ze elk jaar de ramadan meedoen... We zijn vrienden geworden. En dat was achteraf gezien de enige juiste manier om die rol onder de knie te krijgen.

»Als ze me vragen of het leuk was om aan ‘Patser’ te werken, zeg ik altijd: ‘Leuk is niet het juiste woord.’ (lacht) ‘Safety First’ en ‘Callboys’, dát was leuk. Hier ging ik elke dag met een bang en onzeker hartje naar de set. Want ik ben nog nooit zo uit mijn comfortzone gehaald. Serieus, tot voor kort wist ik niet eens wat drerrie (straattaal voor vrienden, red.) was.»

HUMO Nee? Heb jij tijdens je jeugd in Hasselt geen bescheiden drerrie-periode meegemaakt?

Simoni «Wat op straat rondgehangen met vrienden, ja. Meer niet. Qua bendevorming viel dat wel mee. Belleke trek doen en wat vuurwerk afsteken, wilder werd het niet. En molotovcocktails natuurlijk, die hebben we ook ooit gemaakt.»

El Arbi (lacht) «What the fuck!?»

Fallah «Hij is veel meer hardcore dan wij!»

Simoni «Oké, ik geef toe: ik heb vroeger wel wat dingen in brand gestoken. Op mijn 12de kwam ik eens thuis en stonden er twee combi’s voor de deur. Mijn vrienden en ik hadden – om onze overgang naar het middelbaar te vieren – een kleine boekverbranding georganiseerd met onze schoolboeken. We waren naar een oud schuurtje naast het veld van onze voetbalclub Sparta Kuringen getrokken. Het was superwarm die dag, en eens het echt begon te branden, hadden we er al genoeg van. ‘Laat maar branden,’ dachten we. En we gingen zwemmen.»

El Arbi (komt niet meer bij van het lachen)

Simoni «Wat was er gebeurd? Die schuur was nadat we waren vertrokken ook in brand gevlogen. Een week later stonden die combi’s aan de deur. Toen ik binnenkwam, zat mijn moeder in de zetel met twee flikken en – zo zag ik pas nadat ik aan mijn beste alibi was begonnen – een half afgebrande schoolagenda met mijn naam erop (lacht). Veel ontkennen was er niet aan.»

Fallah «Pyromaan!»

Simoni «Doen niet alle jongens zulke dingen? Ik herinner me ook dat we in de tuin bij ons thuis voetbalden met pingpongballetjes die we in brand gestoken hadden met benzine van de grasmaaier. Wist je trouwens dat je zeker geen natte handdoek mag gooien op zo’n vuur? Dat geeft een enorme steekvlam, heb ik toen gemerkt.»

Fallah «Putain, gast, ik was een pussy vergeleken met u.»

Simoni «En experimenteren natuurlijk, zoals elke puber wel doet. Ik herinner me dat we ooit eens wiet hadden besteld bij een dealer, toen ik 16 was. Maar ik was doodsbang. Ik belde die gast met een bang stemmetje op: ‘Zeg, euh, straks voor 30 euro op het pleintje?’ Geen probleem, tot ik merkte dat ik eigenlijk maar 10 euro had. Hij kon er niet mee lachen: ‘Kerel, over tien minuten 30 euro of anders maak ik u kapot!’ Het hele huis heb ik toen afgezocht om nog 20 euro te vinden. Ik heb zelfs naar mijn broer gebeld om te smeken dat hij me ze zou lenen – ‘Of ze slaan me in elkaar!’ (lacht) Uiteindelijk ben ik helemaal in het zweet bij die gast aangekomen, maar mét 30 euro.»



De hel van tanger

HUMO Een deel van de film is opgenomen in Marokko. Was dat zo fijn als er het eruitziet?

El Arbi «Er is veel ruzie gemaakt tijdens het draaien, maar daar liep het de spuigaten uit (lacht).»

Fallah «Chaos, elke dag. Op een bepaald moment zou ik in zee een scène met jetski’s draaien, terwijl Adil elders binnenscènes zou opnemen. We hadden die jetski’s gehuurd van tien tot vier, maar na een uur kwam de eigenaar ze alweer opeisen. Als we ze wilden houden, moesten we bijbetalen, zei hij. Alleen hadden we daar echt geen geld voor, want we hadden de benzine voor die dingen óók al apart moeten betalen. En ondertussen zat ik op een boot zo zeeziek als wat instructies te schreeuwen.»

Simoni «Er zat niks anders op dan opnames te maken met de enige nog niet opgeëiste jetski. Tot de eigenaar wéér opdaagde: hij sprong op mijn jetski, gooide me eraf en stoof ermee weg. Daar lag ik dan, in volle zee.»

Fallah «Ik maar roepen: ‘Dat is onze hoofdacteur!’ En toen we weer op het strand aankwamen, brak daar ook nog eens een gevecht uit toen Matteo aan de rest van de crew vertelde wat er was gebeurd. Die waren niet van plan dat over zich heen te laten gaan.»

El Arbi «En ondertussen had ik zowat hetzelfde voor: de villa waar ik aan het filmen was, was afgehuurd tot het eind van de dag, maar na een uur stonden de eigenaars daar óók: ‘Bijbetalen of vertrekken!’ Echt, het was een complot.»

Fallah «Welkom in Marokko! (lacht)»

Matteo Simoni als dealer Adamo in 'Patser’: 'Ik heb het Marokkaanse accent geleerd van de andere acteurs'

HUMO Ze hadden geld geroken?

El Arbi «Waarschijnlijk. Ze dachten vast dat we ‘The Bourne Ultimatum’ kwamen filmen of zo. Niet dus.»

Simoni «Toen we vertrokken uit Tanger, was het opnieuw van dat: we hadden al het materiaal verdeeld over de bagage van alle crewleden, tot ze op de luchthaven plots zeiden: ‘Stop, jullie hebben te veel bagage bij je, jullie moeten de helft hier laten. Kies maar uit wat blijft liggen.’ Terwijl we wel degelijk hadden betaald voor onze bagage.»

El Arbi «Toen scheelde het niet veel of een deel van de crew was in de gevangenis gevlogen omdat ze te luid hadden staan roepen (lacht).»

Simoni «Waarop we ook onderling ruzie kregen: ‘Je had zo niet moeten roepen!’ (lacht) Enfin, het stopte niet. Als je wil filmen in Tanger, moet je voor elke dag werk zo’n drie dagen rekenen, want je wordt overal weggestuurd.»

El Arbi «Ach ja, het is normaal dat je onderling eens begint te ruziën. Zeker als je zoveel scènes per dag draait als wij.»

Fallah «Vooral als het fysieke scènes zijn. Echt, Matteo heeft láppen gekregen, man. En elke mep die je ziet in de film, hebben we dan nog eens twaalf keer opgenomen. Ik geef toe: soms ook gewoon om ervan te genieten (lacht). Maar geen enkele take was overbodig, Matteo. Echt waar.»

El Arbi «Respect wel: meestal waren er al vijf takes gedaan voor Matteo kwam vragen of het echt nóg een keer moest.»

Simoni «Vooral dan bij de scènes met Werner Kolf, die maffiabaas Orlando speelt. Naast de set was dat zo’n lieve kerel, maar telkens als we begonnen te filmen, timmerde hij me zowat in elkaar.»

HUMO Het gekste personage van de film is Hassan Kamikaze, een dealer die wordt gespeeld door Ali B, die zelf een zwaar crimineel verleden heeft.

Simoni (verbaasd) «Dat meen je niet?»

El Arbi (schatert) «Wist jij dat niet, Matteo? Nu is Ali B de knuffelMarokkaan van Nederland, maar hij is opgegroeid met maffiatypes zoals wij die opvoeren in de film.»

Simoni «Dat verklaart waarom hij de rol zo moeiteloos speelde.»

El Arbi «Hij ként zulke types, hij was vroeger zelf zo. Af en toe kwam hij zeggen: ‘Zo doe je dat niet.’ Zo hadden we eerst een personage laten zeggen dat hij coke versneed met melkpoeder. Klopte niet volgens Ali. Ofwel vermeng je coke met inositol – vitamine B – ofwel met het gruis van een tl-lamp. Dan liever de inositol: dat is nog gezond.»



Het zwijn-Weinstein

HUMO Matteo, soms lijkt het wel alsof je gestaag richting Hollywood geduwd wordt, Matthias Schoenaerts achterna. Wil je dat zelf eigenlijk wel?

Simoni «Ik sta niet te springen om naar Hollywood te gaan gewoon omdát het Hollywood is. Waar het voor mij om draait, is originele ideeën en goeie scenario’s. Alleen zie je écht goeie films in België maar eens om de twee jaar voorbijkomen. En dan moet je nog het geluk hebben dat er net voor jou een rol is weggelegd. In het buitenland maak je meer kans. Dus ja: natuurlijk heb ik ambitie, maar ik wil die ook niet van de daken schreeuwen.»

'In de nasleep van de zaak-Weinstein vertelde een taxichauffeur uit Zaventem me dat hij hem ooit een bekende actrice zag ­vingeren terwijl hij coke aan het snuiven was op de achterbank.’

HUMO Adil, jij hebt een tijd geleden een opiniestuk geschreven over de affaire-Weinstein: je zei beschaamd te zijn in zijn plaats. Jullie zaten in Los Angeles toen de affaire uitbrak. Hebben jullie ooit zelf zulke toestanden gezien?

El Arbi «Niet gezien, maar over producers van zijn kaliber hangt een aura van macht. Die gasten zijn opgekomen in de jaren 70, 80 en 90 – een ander tijdperk. Die machtige figuren kunnen mensen maken of kraken. Het eerste wat we hoorden toen we in Hollywood aankwamen, was: ‘Werk nooit samen met Weinstein.’

»Ik heb in de nasleep van die hele affaire zelf ook een verhaal gehoord: van een taxichauffeur uit Zaventem op wie Weinstein blijkbaar jarenlang een beroep heeft gedaan wanneer hij in België was, wegens zijn ‘discretie’. Die taxichauffeur heeft ’m ooit een bekende actrice zien vingeren terwijl hij coke aan het snuiven was op de achterbank. De man was ervan aangedaan: ‘Ce producer Weinstein, oh-la-la!’ (lacht)»

HUMO Heeft die hele affaire jullie liefde voor Hollywood niet een beetje verzuurd?

El Arbi «De meerderheid van de mensen met wie wij in contact komen, zijn vriendelijke, normale mensen die gewoon films willen maken en toevallig heel veel geld hebben verdiend. Geen zorgen: het belangrijkste is dat we niet zélf zo worden, en daar letten we wel voor op.»

HUMO Niet zo lang geleden hadden jullie een wat ongemakkelijke ontmoeting met Eddie Murphy. Intussen nog sterren tegen het lijf gelopen?

El Arbi «We hebben Will Smith ontmoet, op de set van de Netflix-film ‘Bright’: supertoffe gast.»

Fallah «Die lijkt dus écht op Will Smith, hè (lacht). Hij kwam ons meteen gedag zeggen: ‘Hey guys, I loved ‘Black’. We gotta work together!’ Hij kénde ons. En we hebben ook al gehoord dat hij tegen ándere mensen praat over ons. ‘Will Smith is jullie gaan aanprijzen bij Jerry Bruckheimer!’ Flashen, gast!»

HUMO Begint het nog niet te jeuken, Matteo?

Fallah «Zullen wij het zeggen? Ooit maken we samen iets in Hollywood.»

El Arbi «En we pakken de Schoenaerts ook mee.»

HUMO We zijn rond, heren. Tenzij jullie nog iets toe te voegen hebben.

El Arbi «Alleen dat iedereen ‘Patser’ moet zien. (Schakelt over in Adil El Arbi-promotiemodus) ’t Is geen tv-shit, putain, ’t is next level cinema! Als je dit niet hebt meegemaakt, dan ben je niet cool. En om ook vrouwen aan te trekken: de kont van Matteo is te zien.»

Simoni «Wel een spierwitte kont, verdorie. Met een dikke puist erop.»

Fallah «Telkens als ik dat shot tegenkwam in montage, had ik zin om ze uit te knijpen.»

Simoni «Wat wil je? ‘Patser’ is de werkelijkheid, met puisten en al.»