Dit interview verscheen voor het eerst in Humo op 26 september 1980

‘Andy Warhol looks a scream, Hang him on my wall, Andy Warhol, Silver Screen, Can’t telt them apart at all.’ (‘Andy Warhol’, uit de ‘Hunky Dory’-elpee van David Bowie).

Een eerste. vreemde vast-stelling als aperitief: ik hou van David Bowie en Lou Reed en Jim Morrison. Bowie schreef een song over Andy Warhol. Warhol maakte het portret van Elvis Presley en van Marilyn Monroe en van Mick Jagger. Herman Selleslags houdt van Andy Warhol. Op mijn kamer hangt een reproductie van Warhols Marilyn Monroes. David Bowie ontdekte Iggy Pop en blies Lou Reed nieuw leven in. Lou Reed, van de Velvet Underground; brein: Andy Warhol. Ik hou van Truman Capote, Marilyn Monroe, Iggy Pop, de foto’s van Selleslags (en van hemzelf ook wel eens, natuurlijk). De mooiste vrouw ter wereld is Nico. De beste Rock’n’ Roller is Elvis. Charlie Poel van Humo interviewde Nico in het Chelsea Hotel. Andy Warhol filmde ‘Chelsea Girls’. Humo interviewt Andy Warhol. Wat is de wereld toch klein.

Ik hoorde voor het eerst van Andy Warhol in 1968, toen de VPRO een korte Amerikaanse documentaire over POP-schilders uitzond. Het was een collage in zwart-wit (ik was toen nog arm), met zeer realistische interviews en flarden van het werk van voor mij in die tijd nog helemaal onbekende namen als Jasper Johns, Roy Lichtenstein en Bob Rauschenberg. Deze kunstenaars praatten op een directe, betrokken, intense manier over hun schilderijen. Er was bij hen geen sprake van intellectualisme of moeilijke flauwekul. Zij waren ‘écht’ en hun werk was het ook. En bovenal: hun werk was leuk. Als bloemstuk van deze documentaire kwam een artiest met de naam Andy Warhol aan de beurt. Er waren beelden bij van zijn ‘Campbell Soupcans’, zijn reeks ‘Marilyn Monroes’, zijn ‘Elvissen’ en zijn geschilderde dollarbiljetten. Vervolgens werd de camera op Warhol zelf gericht: een jongen van 75, dacht ik eerst. Hij droeg een donkere jas en een witte trui met rolkraag en hij had zijn zilvergeverfde haar in een zijstreep, met de langste lokken diagonaal over zijn voorhoofd gekamd in de richting, van zijn rechter oor. Bleek gezicht, scherpe, bittere lippen, een mopneusje en, een vlinderbril in doorschijnend plastic. Nu zoemde de camera in: langzaam werd duidelijk dat deze man geen viiftien,was maar misschien wel 35, misschien wel 65. Hij was, dat besefte ik opeens ván onbestemde leeftijd.

Het ‘realistische’ interview met Andy Warhol bestond hierin dat de interviewer niet afliet hem vragen te stellen: intelligente, goed voorbereide vragen, die minstens uitnodigden tot een goed antwoord. Het enige wat Warhol echter al die tijd deed was met open ogen in de camera staren. Vijf minuten, tien minuten, een vol kwartier duurde dat traag inzoomen, zonder dat Warhol één ogenblik ook maar met de ogen knipperde. Dit steeds dichterbij komende gezicht, die onophoudelijke vragenstroom van de interviewer, het was pijnlijk en tegelijk fascinerend om naar te kijken. Net toen ik mij vragen begon te stellen omtrent de fysieke mogelijkheid van langer dan vijftien minuten de ogen open te houden zonder ze, met knipperen, vochtig te houden, begon Warhols onderste lip te beven. ik dacht: nu begeeft hij. En, inderdaad: hij begaf. Maar in de plaats van te begeven zoals iedereen dat zou doen, door weg te kijken, bijvoorbeeld, of door beginnen te praten, of iets te zeggen in de zin van ‘Voor mij één met slagroom’, deed Warhol iets geniaals : hij ging opeens van zijn staarblik over op een ritmisch, traag knipperen met de ogen, als de richtingaanwijzer van een auto. Opnieuw een kwartier. En dit keer begaf de camera. Mijn toenmalige vriendin Fancy vond dit stukje ‘de meest vervelende brok film die zij ooit gezien had’, maar 1. ze had nog niet veel gezien en 2. ze begreep niet dat Warhol niet alleen Pop schilderde maar ook Pop-interviews gaf, dat hij, kortomomom,

Pop wás. In die tijd was Pop veel méér dan een artistieke uitwas. Het was een way of life’, een houding. Wat nu Rock’n’Roll heet, heette toen Pop-muziek, gespeeld door Pop-groepen. Je kon je Pop kleden, je kon Pop denken en je Pop bewegen en de Paus van dit alles was zonder enige twijfel Andy Warhol, met achter zich aan zijn schare volgelingen, die hij had samengestouwd in zijn zilvergespoten atelier, ‘The Factory’, op het nummer 231 East 47th Street. Over deze Warhol party schrijft Andy zelf (in zijn autobiografie ‘POPism: the Andy Warhol 60s’): ‘Heelwat mensen dachten dat die jonge, rijke, mooie, creatieve jongelui in de Factory rondhingen om mij te zien, alsof ik en soort attractie zou zijn. Maar het tegendeel was waar ik was het die rond hén hing. lk had dit gekke volkje nodig, zij waren de bron van mijn inspiratie. Ik betaalde alleen maar de huur en de jongens kwamen binnen, gewoon omdat de deur open stond. Ze waren niet in mij geïnteresseerd, ze waren in zichzelf en in elkaar geïnteresseerd. ‘

Van 1964 tot 1968 was The Factory de Open School van de Pop. Bob Dylan, de Stones, de Velvet Underground, Truman Capote, de filmmaker Paul Morrissey, Nico, Jim Morrison en een hele reeks fashion-meiden, pseudo-filmsterren (door Warhol zijn ‘superstars’ noemt), speedverslaafden, LSD-freaks, homo’s, gekke mensen, al wat je maar wil: de Factory was dé pleisterplaats, met Warhol als de weinig zeggende, altijd glimlachende, on-bewogen beweger. Overdag werkte Warhol met zijn ‘kils’ keihard in de Factory. ‘s Avonds dweilde hij, met het kleurrijke zootje achter zich aan, de gesofisticeerde partjes van zijn society-vrienden af, om de volgende morgen alweer een vliegtuig naar Los Angeles te nemen en daar met zijn meest trouwe medewerkers snel één kilometer film te schieten. Zo maakte en brak Warhol mensen en relaties. Zo bouwde hij langzaam zijn Pop-imperium uit: ‘van kunst naar business.’

Al wat de Factory verliet, kreeg Warhols handtekening mee. Maar de waarheid was dat zijn jonge fans en slaafjes vaak het vuile werk voor hem opknapten. Bijna voortdurend werd er in de Factory gefilmd. Wie toevallig langskwam werd prompt tot hoofdrolspeler gebombardeerd wie zonder geld zat kon helpen bij het maken van zeefdrukken of het inschilderen van door Warhol met een grote camera gemaakte portretten, die dan later voor 20 tot 50.000 dollar per stuk de deur uitgingen. Een andere job was het uittikken van cassettes met gesprekken tussen Warhol en zijn gasten. Zowat ieder moment van het leven werd door Warhol en zijn hulpjes gepolaroid, gevideoot, gexeroxt of getaped, daarna bewerkt, gemonteerd en tot art verheven. Zo is Warhols boek ‘a’, niet anders dan het uitgetikte resultaat van ellenlange tape-sessies met de speed-freak Ondine.

Films als ‘Blow Job’ (close-up van de gelaatsuitdrukking van een door vijf jongens opgegeilde man), ‘Drink’ (over een man die in 20 minuten 1 liter whisky drinkt en dan in delirium geraakt) of ‘Sleep’ (observatie van een slapende man) werden in één lange take geschoten en zijn vooral interessant omwille van de originaliteit van de idee. Want, geef toe, Warhol was de éérste om stripfiguren te schilderen, de éérste om soepblikken tot kunst te verheffen, de eerste om interviews op te tapen (wat Humo hier in België introduceerde), de eerste om een camera op Het Leven te richten en het resultaat daarvan ‘een film’ te noemen. Warhol was hét conglomeraat van de sixties, met alle gekheid, experimenteerzucht, uitfreakerij en dikdoenerighéid uit die tijd. Eén van de heroes uit die zo aan’ personencultus gebonden periode, met figuranten zoals ze die nu niet meer kunnen/willen maken: Mao, Kennedy, Cassius Clay, Evis, Mick Jagger. Warhol schillderde.hun portretten en was tegelijk zelf een reus.

* * *

Het is met de nieuwsgierigheid (met ‘heimwee’, want ik voel me beter in ‘80, zonder franjes) naar dié bakermat van de Pop, van de jaren ‘60, dat ik Andy Warhol, bij een nieuwe week New York, vooraan heb gezet (op het lijstje van te interviewen personen’. Met een vraagteken erachter, weliswaar, want er heeft altijd een sfeer van onbereikbaarheid over Warhol gehangen). Onlangs nog brak Vrij Nederlands Bibeb haar tanden op ‘m stuk. Ze holde hem achterna van Londen naar Düsseldorf, maar ontlokte aan het fenomeen niet veel meer dan oneline-antwoorden als: ‘Ik bewonder Rembrandt. Rembrandt heeft veel portretten geschilderd. Hij is mijn favoriet.’

Vanuit Europa wordt de aanval voorbereid: een reeks telefoontjes naar ‘Interview’, het magazine dat Warhol sedert 1969 runt. De eerste hindernis is de telefonist: een in stijlvolle onverschilligheid afgetrainde iongensstem die zijn ‘Can I help you?’ met een zodanige verachting kan laten vallen dat je je aan de andere kant van de lijn niet veel beter dan een stuk stront voelt. Daarna klim je langzaam op in de hiërarchie: nieuwe, arrogante, spottende stemmen die je alsmaar blijven doorverbinden, tot je, eindelijk, van hoofdredacteur Bob Colacello, bij president Fred Hughes aanbelandt. En die is categoriek: ‘Andy is niet in the mood voor interviews. Later misschien. ‘Don’t call Us, we’ll call you’: jaja, we kennen dat.

Een week later, New York. Dit keer wordt geopteerd voor de ouderwetse, directe aanval. Een taxi rijdt mij tot op de hoek van Union Square met Broadway. Een al wat ouder flatgebouw, onderaan in streng grijs geverfd, met véél blinde muur en slechts één opvallend kenmerk: de gigantische ingangsdeur met ‘260’ er in grote, sierlijke, gouden letters opgeschilderd. Vanaf een bord in de lobby lees ik dat ‘Andy Warhol Enterprises’ op de derde verdieping gevestigd zijn. De lift. De kale hall van een derde verdieping, met boven de deur een batterij electronisch-beveiligingsapparatuur. Ik bel; het slot klikt na lang wachten open. Ik betreed een ruimte die mij om een duistere reden bekend voorkomt: een grote, opgezette hond, hoge plafonds, een houten plankenvloer en een lange, houten tafel in dezelfde saffraankleur. Ik denk: het décor van ‘Clockwork Orange’. Aan de lange tafel zit een beeldschone jongen in een helblauw hemd, met lichte make-up; het David Bowie-type uit zijn ‘Young Americans’-periode. ‘Can I help you?’ vraagt hij vol weerzin. Ik herken onmiddellijk de stem die ik altijd aan de telefoon heb gehad. Ik doe een gok: ‘Ik heb een afspraak met Andy’, lieg ik. De man tipt verveeld enkele toetsen in op zijn telefoon en voert een voor mij onverstaanbaar gesprek. Vijf seconden nadat hij de hoorn heeft neergelegd, verschijnt uit een zijdeur een jongeman die ik heel even voor de echte Andy Warhol houdt, maar die, wanneer hij tot bij mij komt en mij een hand geeft, slechts een jonger, magerder duplicaat van de artiest blijkt te zijn. ‘Hi, my name is Vincent Freeman. What can I do for you?’ Hetzelfde zilvergespoten haar, dezelfde plastic-bril, hetzelfde mopneusje. Ik merk nu opeens dat, aan een andere tafel, neig twee Warhol-dubbelgangers op geruisloze IBM-machines zitten te tikken. In tegenstelling tot de Bowie-telefoonboy is Vincent Freeman een rustige, vriendelijke jongen. Ik leg hem snel uit dat ik ‘all the way from Europe’ kom, alleen om al was het maar vijf minuten met Andy te kunnen spreken. Ik toon hem ‘our magazine’, de HUMO met de Brando-cover van Ever Meulen. Freeman knikt goedkeurend. Bladert door enkele andere Humo’s, lacht om een goeie Kamagurka, maakt een opmerking over de vele reclame en besluit dat hij ‘zijn best ‘ zal doen. Ik leg een briefje met het telefoonnummer van mijn hotel (Earl, aan Washington Square) en al wat mij nog rest aan hoop in zijn handen, en verdwijn.

* * *

De volgende morgen telefoneert Vincent Freeman mij op in mijn hotel. ‘Andy wil kennis met je maken. Wij sturen je een limousine.’ lk ben nog niet van mijn verbazing bekomen als roomservice belt met het bericht dat buiten een auto op mij wacht. Het is een zware, geblindeerde Lincoln, met aan het stuur een Italiaans kijkende chauffeur met pet en snor en gele zonneglazen. Ik stap in en zonder woorden brengt hij mij naar een privaat uitziend huis op Park Avenue, in de buurt van de Fifties. Vincent Freeman maakt open en leidt mij door een zwart geschilderde gang die volhangt met Warhol-schilderijen. Ik herken een reeks Mick Jaggers, een bloemmotief en een collage van kleine vierkantjes vol Marilyn Monroe, iedere keer lichtjes gewijzigd geschilderd. Aan het einde van de gang stappen wij door een glazen deur en belanden in het Paradijs: een zonovergoten zwembad met luierende, cocktail drinkende mensen op witte, van wieltjes voorziene strandwagens. Freeman wijst mij een rieten stoel aan en vraagt wat ik wil drinken. Het wordt een Manhattan Swinger, hel oranje, met een vuurrode kers erin, veel ijs en een bovenaan omgebogen rietje. De hoge zon van New York, het spetterende turkoois van het zwembad, het opspattende water dat in een brede V open plooit als weer eens een goed gevormd, heerlijk bruin lichaam met een sierlijke lendenslag het water in duikt, enkele luie crawlslagen zwemt en zich hijgend weer op het droge trekt, met parels fris-groen water op de rug: het lijkt wel een schilderij van David Hockney. Vincent Freeman is ondertussen naar de uiterste rand van het bad gegaan, waar een zilverharige man op een overdekte tuinschommel zachtjes heen en weer wiegt, een hoog glas met een gifgroene drank in de hand. Dit keer is het de echte Warhol. Freeman wijst nu zeer ostentátief in mijn richting en toont de Humo’s die ik hem de dag tevoren gegeven heb. Dan wenkt hij dat ik moet komen. ‘Andy, this is Wilfried, from Belgium.’ In vele interviews wordt beweerd dat Warhol geen wenkbrauwen en geen wimpers zou hebben en dat hij een pruik draagt. Het eerste wat ik zelf merk, is dat zijn haar echt is en dat hij er vrij normaal, vrij gezond ook, uitziet. Hij heeft een brede mond met dunne lippen die flauw lachen. Zijn haar is zilverwit, met flarden zwart er tussendoor, en het is zodanig gekarnd dat het de kaalheid van zijn voorhoofd handig maskeert. Aan de huidplooien in zijn hals merk ik dat hij minstens vijftig moet zijn, maar voor de rest is er nog altijd die aarzeling tussen schooljongen en wijze man. ‘Hi’, hij lacht mij flauwtjes toe, geeft mij een knikje, géén handdruk. ‘Je wil dus een interview? Waarover wil je met mij praten?’ Een aarzelende, lang-gerekte, als door Valium gedempte stem.

Even geraak ik in paniek: het bekende gevoel dat je getaxeerd wordt, dat je een examen moet afleggen. Maar ik heb geluk: nét 1 maand terug is Warhols jongste (en voor ‘t eerst serieuze’) boek ‘POPism’ uit-gekomen, een angstvallig bijgehouden chronique scandaleuse van de jaren zestig, zoals die in The Factory door de Warhol-party werden geboetseerd. Ik heb de turf bij mijn aankomst op JKF gekocht en mij in sneltreinvaart door de 300 pagina’s heengewerkt. Ik ben dus voorbereid. ‘Ik heb POPism gelezen,’ zeg ik. ‘En daarover wil ik het hebben.’

WARHOL «Heb je’ het echt helemaal gelezen? Dan ben je de eerste, geloof ik. Komaan, ga hier naast mij zitten. Loopt je taperecorder al? Heb je genoeg batterijspanning? Even checken (hij duwt de BATT CHECK-knop in en mompelt goedkeurend).»

HUMO Je jongste boek klinkt als een afscheid, a goodbye.

WARHOL «O ja? Heus? Nou, wat mij betreft: het is geen goodbye, maar a goed buy, een verstandige koop, haha. De eerste echte good buy die ik aflever (lachje).»

HUMO POPism gaat over de jaren zestig, het Warhol-tijdperk. Wat ik mij nu afvraag is hoe jij je door de eighties denkt te slepen?

WARHOL «Geen problemen. hoor. Alles blijft zoals het was. Ik schrijf neig maar eens hetzelfde boek, schilder nog maar eens hetzelfde doek. Same old story. Ik kan nog jaren zo doorgaan.»

HUMO Toch klinkt je boek als een adieu. In het postscriptum van ‘Popism’ som je bijvoorbeeld op hoe enkele van je vrienden en medewerkers aan hun einde kwamen. Ik citeer je even: ‘Edie Sedgwick stierf in 1971 aan acute barbituraat-intoxicatie. De kleine Andrea Feldman sprong uit de veertiende verdieping van haar appartement, met in haar armen een kruisbeeld en een bijbel. Candy Dading stierf in 1974 in het Columbus Hospital aan een overdosis’.

WARHOL «Nee, het was geen overdosis. Het was kanker.»

HUMO Heb je toen gehuild?

WARHOL «Nee.»

HUMO Wat dan wel?

WARHOL «Ik heb gelachen.»

HUMO Waarom toch?

WARHOL «Als vrienden van mij doodgaan, moet ik altijd lachen.»

HUMO Er is het verhaal van Billy, een amfetamine-verslaafde, die lange tijd in ‘The Factory’ werkte. Op het einde werd hij zo paranoïde dat hij zich twee jaar lang in de donkere kamer opsloot en alleen leefde van wat the kids hem toestopten. Maar jij wou perse niét met hem praten.

WARHOL «Het is uit respect. Je moet niemand helpen, tenzij hij er om vraagt. Als jij hier straks je polsen oversnijdt, zal ik niet verroeren. En dan nog: ik heb een slecht geheugen.»

HUMO Dat zou je anders niet zeggen, als je POPism leest. Je boek is pijnlijk nauwkeurig. Heb je dat boek zélf geschreven?

WARHOL «Het werd niet geschreven, het werd getypt.»

HUMO Hoezo? Wil je geen ernstig antwoord geven?

WARHOL «De basis van het boek zijn een kleine honderd bandjes die ik al die tijd heb bijgehouden: gesprekken, telefoons, ideeën. De kids hebben alles uitgetikt en toen heeft mijn secretaris, Pat Hackett, het wat lijn gegeven.»

HUMO Je hebt het dus nauwelijks zelf gemaakt. Nét als je schilderijen misschien?

WARHOL «O, daar gaan we weer.»

HUMO Het is toch zo dat je aan een Duits weekblad ooit eens hebt verklaard dat je zelfs je schilderijen niet zélf maakte.

WARHOL «Dat was een grapje. Ik heb dat later officieel teruggetrokken. Laat mij het zo formuleren: ik word bij mijn werk geholpen, voor de handenarbeid. Maar de basisidee komt altijd van mezelf.»

HUMO Je bedoelt eigenlijk dat je een beetje een oplichter bent?

WARHOL «Oja, en ik kom er nog voor uit ook. Trouwens: jij bent bent ook een oplichter, hoor. Iedereen licht iedereen, op, voortdurend. Zo zit de wereld in elkaar.»

HUMO Pessimist?

WARHOL «Niet eens. Een pessimist heeft geen lol, maar Warhol heeft hopen lol. Ik amuseer mij ledere dag méér.»

HUMO Ja, maar dan op jouw manier. Zoals ten minste moet blijken uit die beroemde uitspraak van jou: ‘Ik hou van vervelende dingen’.

WARHOL «Ik bedoel : schijnbaar vervelende dingen. Als je goed toekijkt, zijn géén twee dingen hetzelfde. Als je maar dicht genoeg komt, zie je dat alles boeiend kan zijn. Nou, ik vind die schijnbaar vervelende dingen de boeiendste.»

HUMO Dat is toch een lege uitspraak.

WARHOL «Neenee, dat ls de waarheid.»

HUMO Ik vind je eigenlijk een zeer wreed heerschap en tegelijk vind ik je één van de meest voorkomende, vriendelijkste personen die ik ooit ontmoet heb.

WARHOL (bitter) «Zie mij in godsnaam niet als een persoon; dat zou een grove fout zijn. Dat mag je je lezers nooit aandoen.»

HUMO Je bent geen persoon? Wat ben je dan wel?

WARHOL «Ik ben een instelling.»

* * *

Onder de regelmatige bezoekers van de ‘Factory’ bevond zich ook Bob Dylan. Maar als je POPism tussen de regels leest, merk je dat Warhol en Dylan zeker geen bloedbroeders waren. Warhol (in -POPism’): ‘Ik: leerde Dylan kennen in de kroegen rondom McDougal Street, in. de Village, nét voordat ‘Like a Rolling Stone’ uitkwam. Ik hield van hem en ik gaf hem één van mijn zilveren ‘Elvis Presleys’. Eerst achteraf vernam ik dat hij mijn ‘Elvis’ als schietschijf gebruikte, in zijn buitenhuisje. Via via kwam ik te weten dat Dylan mij mijn omgang met de fashion queen Edie Sedgwick kwalijk nam. Dylan vond dat ik haar met drugs aan het afmaken was. No! later vernam ik dat hij mij ‘Eivis’ had weggegeven aan zij manager, Al Grossman. Toen ik hierover sprak met Robbie Robertson (van The Band), antwoordde die: ‘Gegeven? Bob Dylan geeft nooit wat. Ik weet hoe het is gegaan. Dylan heeft jouw Elvis met Grossman geruild. Voor een sofa’. ‘

HUMO Ben je écht met Dylan bevriend geweest?

WARHOL «Oja. Ik heb hem zelfs in één van mijn films gehad.

HUMO Was jij — zoals beweerd wordt — ‘The diplomat on the chrome horse’ waarover Dylan zingt in ‘Like, a Rolling Stone’?

WARHOL «Neenee ; in The Factory werd dat ook beweerd. Ik wie the diplomat is, ik heb goed gekend (lachje). The Chrome horse is een motorfiets. En zie je mij nu al op een motorfiets? (lange stilte, dan plotseling:) The diplomat is natuurlijk Dylan zelf.»

HUMO Dylan heeft het vaak over goed en kwaad. En jij? Heb jij een morele code?

WARHOL «Neen, ik heb geen code. Ik denk niet na over de dingen. Ik doé alleen maar dingen.»

HUMO Zonder er bij na te denken of het goed of kwaad is?

WARHOL (enigszins uit het lood) «Ik tracht het goede te doen. En verder lul ik maar wat aan. De mens is een beest, nee?»

HUMO Vooral tijdens de weekends. Maar goed, ik denk dat Dylan je niet graag mag, omdat jij in zijn ogen wellicht te cynisch, te negativistisch bent.

WARHOL «Werkelijk?»

HUMO Ja, ze noemen je wel eens een vampier, één die de jeugd en de creativiteit uit jonge mensen wegzuigt. Je geeft in je boek trouwens zélf een link in die richting.

WARHOL (ernstig) «Je doelt op die passage over de verhuis van ‘The Factory’ van de 47th Street naar Union Square, hè?»

HUMO Ja, je schreef dat je bang werd dat je creativiteit zou doodbloeden als de kids niet meer naar de Factory zouden komen.

WARHOL «Dat was maar éven zo. Wij hebben de jongelui hier pas buitengehouden nadat een aanslag op mij was gepleegd. Sedertdien is er veel veranderd.»

HUMO ‘The Factory’ werd ‘The Office’?

WARHOL (lachje) «Ja, en business-art werd art-business. (Staart mij lange tijd aan, lacht dan schaapachtig.)»

HUMO Wil je echt niets meer kwijt over Dylan?

WARHOL «Ik denk dat wij eigenlijk tegenpolen waren. En tegenpolen doen er best aan van elkaar niet te ontmoeten. Het interessantst is: twee tegenpolen die elkaar nooit ontmoeten, maar wel veel van elkaar afweten.»

HUMO Ook uit je boek blijkt duidelijk dat je alleen in het begin van de jaren zestig zeil filmde: dingen als ‘Drink’, ‘Sleep’, ‘Blow Job’, enzovoort. Maar de echt commerciële ‘Warhol-films’, met Joe Dallesandro, waren volledig het werk van Paul Morrissey.

WARHOL «Jaja, dat is zeker zo. Dingen als ‘Trash’, ‘Heath’ en ‘Flesh’, daar had ik nog weinig mee te maken. Het was een Factory-product, da’s alles.»

HUMO Vind je jezelf eerder een schilder, een filmer of een schrijver?

WARHOL «Ik ben een zakenman.»

HUMO Ben je altijd een zakenman geweest?

WARHOL «O ja. Business is het hoogste dat je kan bereiken.»

HUMO Waarom ben je zo cynisch?

WARHOL «Het amuseert mij... verveling. De tijd moet passeren. Dat is het enige waar het op aankomt: having a good time.»

Op dat ogenblik komt een in het wit geklede, zwarte kelner een roltafeltje voorrijden waarop een roze telefoon openligt: ‘For you, mister Warhol.’ Ik wil de OUT-knop van de Sony indrukken, maar Andy gebaart dat het niet hoeft.

WARHOL «Hallo? Marsjah? How are you? We’re being taped. Ik ben niet zeker of Tommy... Waarom? OK... O, ben je dáar? Wel’, vertel dat dan maar aan Tommy. OK. OK. ik zie je straks wel, op de party. Bye bye.»

Hij legt de hoorn zorgvuldig op de. haak en staat op: ‘Sorry, maar ik moet dringend weg.’ Hij ziet de teleurstelling op mijn gezicht en zegt dan plotseling: ‘Of weet je wat? Kom rond drie uur p.m. naar ‘The Office’. Dan geef ik een interview aan een Japanse journalist en kan jij nog enkele minuten krijgen.’ Even later, kwart voor drie. Ik eet een Hamburger op een bank in Union Square. Dan even diep ademhalen en die deur weer door, die lift weer in, die bel weer ingedrukt, hetzelfde ‘Can I help you?’ van de make-up jongen, die mij met een elegante zwaai van zijn hoofd aanduidt dat ik de rechter zijdeur door moet: ‘That way’. Ik sta nu in een gigantische ruimte, half kantoor, half schilderatelier. Aan een lange tafel zit een Italiaans uitziende playboy in driedelig maatpak sierlijk brieven te schrijven. Het is Bob Colacello, meester-inter-viewer van ‘Interview’-magazine. Tegen de wanden staan grote, vierkantige doeken opgesteld, punctueel naar de realiteit geschilderd, vol kleur en leven. Ik herken de gezichten van Edith Piaf en Sylvester Stallone. Wat in de ‘Office’ opvalt, is het intense licht dat door de talrijke ramen naar binnen valt. Tegen één van deze ramen leunt Andy Warhol. Hij ziet er nu totaal anders uit: gewoner, alledaagser, kantoorachtiger. Hij draagt een wit overhemd van een schitterende snit, peperduur afgewerkt, en hierop een erg klassieke stropdas. Zijn pantalon is een nog niet afgebleekte Levis-jeans. Hij geeft mij een schuchter lachje, telefoneert een keer of vier. De Japanner is er blijkbaar niet, dus ga ik nog maar eens in de aanval.

HUMO Er gaat een verhaal over jou dat je, in je beginperiode, eens zonder inspiratie zat; en toen ben je maar geld gaan schilderen, omdat je dáár het meest van hield.

WARHOL «Dat was mijn idee niet, hoor. Het was een vrouw die mij dat aanpraatte. Ze zei: ‘Andy, waar hou je nu het meest van?’; en ik zei: ‘Van geld’. Toen zei die vrouw: ‘Nou, schilder dan geld’. Zo is dat gekomen.»

HUMO Waarom hou je zo van geld?

WARHOL (met een zéér onschuldig gezicht) «Om dingen te kopen, hè. Wat ik nu zou willen doen is iemands kamer letterlijk behangen met dollars. Geen geschilderde dollars, maar échte. Je kan er dan, als je zonder zit, snel wat van de wand halen. Handiger dan schilderijen.»

HUMO Ik vraag mij af wat voor soort kind jij geweest moet zijn.

WARHOL «Ik was dus érg, érg jong (lachje).»

HUMO (ten einde raad) Hoe was je dan op emotioneel vlak?

WARHOL «lk was dus euh... emotioneel, ja.»

HUMO Je praat vaak over je moeder, die een zeer bezorgd en verzorgend type was. Maar over je vader zwijg je.

WARHOL «Hij stierf toen ik zo’n 8 of 9 jaar oud was.»

HUMO Wat voor een man was hij?

WARHOL «Hij was een mijnbouwarbeider. Hij was érg lief, hij heeft geld gespaard om mij naar de academie te laten gaan.»

HUMO Waren jullie arm, toen?

WARHOL «Wij waren dus eerste generatie-immigranten, en die waren toen allemaal arm.»

HUMO Heeft je hang naar geld en je levensstijl van vandaag wat te maken met die vroege armoede?

WARHOL «Yes. »

Op het einde van 1967 verhuisde Warhol zijn Factory van de 47th Street naar Union Square 33. Op 3 juni 1968 werd Andy daar neergeschoten door Valerie Solanis, feministe en opstelster van het SCUM-manifesto. SCUM staat voor ‘Society for Cutting Up Men’. Doel van SCUM is de mannen hun ballen af te snijden en zo tot een betere en rechtvaardiger maatschappij te komen. Valerie Solanis was, naast haar feministisch werk, ook één van Warhols mindere ‘Superstars’. In POPism schrijft hij over Solanis: ‘Zij bracht mij eens een script dat ‘Up Your Ass’ getiteld was. ik sloeg het even open: het was één grote brok smeerlapperij, onbruikbaar. Toen ze het later terugvroeg, kon ik het niet meer vinden. Daarop begon ze mij om geld te vragen. Ik stelde haar voor dat ze twintig dollar kon verdienen door op te treden in mijn film ‘I, a Man’. Ze kwam langs en wij filmden haar in een scène op een trap.’ Solanis schoot Warhol twee kogels in zijn lijf. Bij haar aanhouding zei ze tot de politie: ‘Ik ben een flower-child. De politie zoekt mij. Ze willen mij hebben. Hij had teveel controle over mijn leven’. Warhol zweefde een volle week tussen leven en dood en na zijn herstel zou alles anders worden.

HUMO Herinner je je nog iets van die aanslag?

WARHOL «lk herinner mij alles. Ik weet nog goed dat ik op de grond lag en het gevoel had dat ik ging stikken. Ik wist niet dat een mens zoveel pijn kon lijden. Ik herinner mij verder dat naast mij, in het hospitaal, een jonge knaap lag te vechten tegen de drug-dood. Ik herinner mij ook nog een radio die aanstond en waarop het nieuws over de moord op Robert Kennedy binnenliep. Ik dacht toen echt dat ik dood was, ik kon er niet bij dat het een tweede Kennedy was, waarop men geschoten had.»

HUMO Wat gebeurde er met het meisje Solanis?

WARHOL «Ze kreeg drie jaar en is al lang weer vrij.»

HUMO Heb je ze ooit nog teruggezien?

WARHOL «Ze heeft nog eens gebeld, in de zin van: ‘Ik krijg je nog’, maar daarna is ze weggebleven.»

HUMO Mijn collega, Ingrid De Bie, had een interview met Ti-Grace, waarin een andere versie over het manuscript van Solanis gegeven werd. Ti-Grace beweerde dat jij de filmrechten van Solanis’ ‘Scum Manifesto’ voor een prikje had gekocht van de woekeraar Jerodias, een man die artiesten in nood met 500 dollar lijmde in ruil voor het copyright van al hun bestaande en toekomstige werk. Volgens Ti-Grace heeft Solanis op jou geschoten om je te verhinderen het Manifeste te verfilmen. Zij vreesde ‘dat jij er wat van zou maken’. Een terechte vrees, dunkt mij.

WARHOL (prevelend) «Dat is niet waar, dat kan niet waar zijn. Ik heb die Jerodias pas na de aanslag leren kennen, gewoon door de vele publiciteit die Solanis hem gegeven had. Ik kèn die versie van Solanis, hoor. Maar het is een leugen.»

HUMO Ben je na die aanslag een ander mens geworden?

WARHOL «Nee.»

HUMO Ben je niet paranoïde naar het geluid van de omhoogkomende lift beginnen luisteren, iedere keer?

WARHOL «Nee, trouwens: we zijn nadien naar hier verhuisd. We hadden op die vorige plaats al méér moeilijkheden gehad: inbraken en zo. Ik heb hier nu grote, sterke jongens bij mij, die goed op het baasje passen. Zij zijn het die paranoïde worden.»

HUMO Vandaar die elektronics, aan de voordeur?

WARHOL «’Big Brother’, ja.»

HUMO Vandaar ook de weinige interviews?

WARHOL «Het is een beetje dubbelzinnig: ik hou van gekke mensen. Maar tegelijk krijg je met die gekken altijd situaties als met Solanis. Ze trappen één keer echt door en dan wordt het gevaarlijk.»

Op dat ogenblik komt de langverwachte Japanse journalist binnen, een half uur te laat. Het is een opgeschoten, graatmagere jongen. omhangen met telelenzen. Onmiddellijk begint hij Warhol met zijn camera’s onder vuur te nemen, ondertussen luid kirrend van plezier: ‘Yezz mistie Wallhol. One Mool pictul, mistie Wallhol’. Daarna toont hij Andy een T-shirt dat hij zelf heeft beschilderd mèt een slechtgetekende Japanse zwaardvechter. ‘Fo you, mistje Wallhol.’

Wij praten verder.

HUMO Een van de brutaalste passages uit je boek was voor mij het ogenblik waarop je, vers ontslagen uit het ziekenhuis, snel even afstapt in een pornoshop aan 42th Street, ‘om je voorraad aan te vullen’. Pas achteraf besefte ik dat het moed kost om dat neer te schrijven.

WARHOL «Porno is.als eten en drinken : je vult je buik, da’s al. Verder kan er niets over gezegd worden.»

HUMO Toch zeg je van jezelf dat je eigenlijk a-seksueel bent. Is dat niet controversieel?

WARHOL «Waarom?

HUMO Je aftrekken bij een boekje is toch óók een vorm van seks? Je wordt toch geil?

WARHOL «Nee, het is voor mij als eten. Van eten word ik ook niet geil. Maar ik heb het wel nodig.»

HUMO Wat voert je dan wel naar omhoog?

WARHOL «De lift.»

HUMO Komaan, antwoord op mijn vraag.

WARHOL «Ik word geil van een goeie nacht slapen. Of van een goed gelukte polaroid.»

HUMO Laten we eens wat praten over ouder worden. Je bent nu over de vijftig, geloof ik?

WARHOL «Nee, ik ben over de zestig.»

HUMO Dag, Jan.

WARHOL «Ik ben zestig jaar oud.»

HUMO …

WARHOL «OK, ik ben net over de vijftig. Ik zal je mijn geheim vertellen ‘Look young, think old. Think rich, look poor’.»

HUMO Je bedoelt eigenlijk: neem ze allemaal in het ootje?

WARHOL (nu door het dolle heen, met gebogen rug en een ouwe wijvestemmetje) «Whee, whee... keep on swinging! Getekend: Andy Warhol, Sorry, boys, maar nu moet ik weer aan het werk, want, zie je, mijn verf is aan het opdrogen (kort lachje).»

HUMO Eerst nog wat polaroids maken?

WARHOL (opgetogen) «O ja! Wat voor camera heb je? Een Alpha 3! You lucky kid! Ik zal je eens wat zeggen: jij bent een gekke, zéér gekke jongen. Dat had ik vanmorgen, in het zwembad, al door. Kom je morgen weer naar hier? O, je vliegtuig gaat. Zal ik hier gaan zitten, ja? Een gekke snoet? Of liever serieus?»

Warhol gaat nu in een strategisch opgestelde stoel zitten, met een mooie, witte achtergrond. De felle blitzzz van de flashlights en daarna het metalen zoemen van de transportmotor. ‘En nu één zonder bril?’ Alles mag. Ik vraag om een foto waarop hij met een Humo poseert. Daarna vraagt de Japanner of hij eens aan Andy zijn haar mag trekken, om te zien of het geen pruik is. Het blijkt geen pruik. ‘En nu jij’, zegt Andy, en hij maakt met mijn camera enkele shots. ‘Jij nu ook eens zonder bril A,’ kwaakt hij, dit keer met een kinderstemmetje. Wij hebben alledrie een reuze lol. ‘En nu is het signeertijd’, zegt Warhol. Hij begint ongevraagd al mijn polaroids te tekenen. Grijpt dan mijn exemplaar van POPism en schrijft: To Wilfried, from Andy. Love’. Dat betekent het einde. Met kwetterende vogellachjes neemt hij afscheid, schudt ons plechtig de hand. Nog helemaal door het dolle heen sta ik enkele minuten later op straat. ‘Hoe moet ik dit nou afsluiten?’ vraag ik mezelf af, terwijl ik Broadway afspeur, op zoek naar een ouwe, zwarte sukkelaar, om er in mineur en wat kritisch mee te kunnen uitswingen. Maar ik zie er niet één, en dus wordt het: ‘Op Broadway gaat het leven van de gewone mensen ondertussen zijn alledaagse gang. Ergens in de verte huilt een Ferrari’. Toch kan ik niet laten dit keer Warhol het laatste woord te geven: ‘A. Ik geloof dat het regent. B. 0 neen, ze spuwen alleen maar op ons.’ Uit : ‘From A to B and Back again’ {The philosophy of Andy Warholr