Arnold Schwarzenegger: ‘Zoals mijn vader me behandelde, dat zou je nu kindermishandeling noemen’

75: zoveel kaarsjes blaast Arnold Schwarzenegger vandaag uit, zo'n naar schatting 10 miljoen keer minder dan ‘Terminator’-catchphrase ‘I’ll be back’ al verpakt werd in memes, merchandise en parodieën. Mr. Universe, de Oostenrijkse eik, Arnie, The Governator: Schwarzenegger heeft het ver geschopt uit het Oostenrijkse bergdorpje waar hij opgroeide. Hij reeg als jonge bodybuilder de successen aan elkaar, vertolkte enkele van de meest iconische actierollen van de jaren 80 en 90 en voegde daar nog een derde carrière aan toe als gouverneur van Californië.

(Verschenen in Humo op 28 oktober 2019)

Als Arnold Schwarzenegger een feestje geeft, staat er steevast een halve dierentuin op de gastenlijst. Dat wil zeggen: hij laat tegen betaling een resem exotische dieren uit asielen aanrukken, die gered zijn van verwaarlozing of mishandeling, en die door zijn gasten liefkozend worden geaaid en geknuffeld. De 72-jarige acteur bekijkt op zijn iPad foto’s van het feestje van de vorige avond, waarop de spelers van Bayern München de eregasten waren. Op de ene foto staat hij grijnzend met een sigaar tussen de lippen en een python om zijn nek gedrapeerd, op een andere hangt diezelfde python rond Sylvester Stallone. Wat verder showt Schwarzenegger een negen weken oude kangoeroe in een mand, terwijl zijn dochter Katherine een maki vasthoudt.

'Eigenlijk is Donald Trump gewoon dol op mij. Hij zou er willen uitzien zoals ik, kunnen acteren als ik en even slim willen zijn.’

ARNOLD SCHWARZENEGGER «Hoe groter het dier, hoe gevaarlijker, en hoe meer je ook moet betalen.»

– Hoeveel kost zo’n maki?

SCHWARZENEGGER «O, geen idee. Mijn bediende regelt dat allemaal. We hebben ook al eens een alligator van 2,5 meter in huis gehad: die komt graag op mijn schoot zitten (lacht).»

Ik heb met Schwarzenegger afgesproken in een hotelsuite in Hollywood. Wanneer ik binnenkom, zit hij druk tegen zijn gsm te praten. Als ik erbij kom zitten, beëindigt hij het gesprek en legt hij omstandig uit waar het over ging.

SCHWARZENEGGER «Ik had iemand uit de modewereld aan de lijn die me kostuums uitleent als ik een fotoshoot moet doen. Vandaag is hij niet komen opdagen en heb ik een jasje moeten lenen. Kijk, het is minstens vier maten te klein (lacht).»

Hij ziet er nochtans prima uit, vertel ik hem half naar waarheid. Hij draagt een beige jasje, een groene polo en zware bruine laarzen van olifantenleer.

SCHWARZENEGGER «Mja, dat zijn mijn eigen kleren, van Prada. Maar dat hoef je niet op te schrijven, hoor. Ze betalen me niet om reclame te maken.»

Dat schrijf ik ook helemaal niet op: ik noteerde alleen even dat er onmiskenbaar een pens te zien is boven zijn broeksriem. ’s Werelds beroemdste bodybuilder, de jongste Mister Universe aller tijden, de metselaar die een actieheld in een resem blockbusters werd en wiens verschijning ooit door auteur Clive James werd omschreven als ‘een condoom gevuld met walnoten’, heeft nu iets wat verdacht veel op een bierbuik lijkt.

Hij ziet er anders nog best patent uit: Arnie oogt charmant gebruind, met een zilveren schijn over zijn gelaat, en straalt nog steeds tonnen charisma uit. Halverwege het interview zal hij me even boven zijn leesbril aankijken en me een speels standje geven met zijn vette Duitse accent, dat hij zelfs na vijftig jaar in de VS nog niet is kwijtgeraakt: ‘Jij bent echt wel een nieuwsgierige meid!’

– Hebt u het gemist toen u de filmwereld de rug toekeerde en in de politiek stapte? U bent zeven jaar lang gouverneur van Californië geweest.

SCHWARZENEGGER «Als je veertig miljoen mensen vertegenwoordigt in de achtste grootste economie ter wereld en je wilt je job ter harte nemen, dan heb je je handen meer dan vol. Zeven jaar lang ben ik geen enkele zomer op vakantie kunnen gaan met mijn gezin.»

– Toen u gouverneur werd, zwoer u dat u een einde zou maken aan de spilzucht van de overheid. Tijdens uw ambtsperiode steeg de overheidsschuld echter van 34 miljard dollar tot 91 miljard dollar.

SCHWARZENEGGER «Nou ja, daar zat de financiële crisis in 2008 ook wel voor iets tussen. Ik heb trouwens mijn salaris als gouverneur nooit geïnd: 187.000 dollar per jaar, dat was kleingeld.»

– U bent niet geboren met politieke ambities.

SCHWARZENEGGER «Nee, dat klopt. Toen ik Maria (Shriver, zijn latere echtgenote, red.) begon te daten en in 1986 ook met haar trouwde, ben ik wel in contact gekomen met de Kennedy’s (Shrivers moeder, Eunice, was de zus van John F. Kennedy, red.). We hebben in die tijd veel gepraat over hoe je je eigen wijk, je staat en zelfs je land vooruit kunt helpen door aan politiek te doen, en dat heeft me de smaak te pakken doen krijgen.»

De Kennedy’s zijn Democraten in hart en nieren, terwijl Schwarzenegger een loyale Republikein is. Maar naar Amerikaanse normen houdt hij er liberale ideeën op na. Hij is voorstander van abortus, het homohuwelijk en een strengere wapenwetgeving, en een gedreven milieuactivist. Als gouverneur van Californië bepaalde hij dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot het niveau van 1990 teruggebracht moet zijn, en hij ruilde zijn benzine zuipende Hummer in voor een auto op waterstof.

Hij heeft eerder al aanspraak gemaakt op de titel van ‘eerste populist in de Amerikaanse politiek, die verkozen raakte toen de mensen ontmoedigd en ontgoocheld waren’. Maar ook hij voelt wel aan dat beroemd zijn niet genoeg is om een goede politicus te kunnen zijn. Anders dan zijn Republikeinse collega’s heeft hij zich meermaals openlijk uitgesproken tegen Donald Trump, die op zijn beurt Schwarzenegger de mantel uitveegde. Sinds de oud-gouverneur de kiezers aanspoorde om ‘je land boven je partij te stellen’ in de presidentsverkiezingen van 2016, ligt hij op ramkoers met Trump. Dat werd pijnlijk duidelijk op Twitter, nadat Schwarzenegger de tv-show ‘The Celebrity Apprentice’ had overgenomen van Trump. ‘Arnold Schwarzenegger bakte er niets van als gouverneur van Californië, en in ‘The Celebrity Apprentice’ maakt hij het nog erger,’ tweette Trump in 2017. Bij de top tussen de VS en Rusland in Helsinki in 2018 postte Schwarzenegger: ‘Je hebt ons land letterlijk verraden. Je stond daar als een uilskuiken naar Poetin op te kijken.’

'In Hollywood zeiden ze dat ik het niet ver zou schoppen: 'Je bent véél te groot en gespierd. En met dat accent krijg je nooit een hoofdrol‘’

Afgelopen zomer zei Trump in het Witte Huis tegen de pers: ‘Arnold Schwarzenegger is dood. Ik was erbij.’ Een uur later tweette Schwarzenegger: ‘Ik ben er nog altijd, hoor. Willen we onze belastingaangifte eens vergelijken, @realDonaldTrump?’

Een discussie op niveau? Niet bepaald. Een entertainend haantjesgevecht? Zeer zeker.

Maar recent verscherpte de toon toen Trump vier vrouwelijke Congresleden met een migratieachtergrond – Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley en Rashida Tlaib – zei dat ze beter naar hun eigen land zouden terugkeren om het herop te bouwen en van misdadigers te zuiveren. ‘Dat was weerzinwekkend en brutaal,’ verklaarde Schwarzenegger tegen de politieke nieuwswebsite Politico. ‘In de VS hebben we altijd oog gehad voor wat je wilde bereiken, niet voor je afkomst. Dat bracht mij en miljoenen andere, trotse en hardwerkende Amerikanen naar het beste land ter wereld, waar we onze dromen konden waarmaken. Mijn eigen levensverhaal is het mooiste migrantenverhaald ter wereld.’

SCHWARZENEGGER «Niemand heeft me ooit gevraagd: ‘Kun je me helpen om in Afrika te raken? Weet je hoe ik naar Azië kan?’ Iedereen wil naar Amerika. En weet je waarom? Omdat het het meest fantastische land ter wereld is.

»Ik zie haast elke dag nieuwe mensen in het fitnesscenter die amper Engels kunnen, maar drie maanden later zijn ze op de één of andere manier toch personal coach geworden. Ze verdienen 35 dollar per uur en een jaar later komen ze naar de fitness in een Corvette. Nergens ter wereld krijg je zoveel kansen als in Amerika. Het is niet omdat één man dwaze dingen zegt, dat je niet meer naar de VS kunt migreren.»

– Die man was vroeger wel een goede vriend: vóór u de presentatie overnam, was u al eens bij Trump te gast in een aflevering van ‘The Celebrity Apprentice’. Trump doneerde zelfs 10.000 dollar voor uw campagne bij de gouverneursverkiezingen. Waar is het fout gegaan?

SCHWARZENEGGER «Dat zie je verkeerd: eigenlijk is hij dol op mij, dat weet ik wel zeker. Hij zou er willen uitzien zoals ik, kunnen acteren als ik en even slim willen zijn.»

– Zou u het beter doen als president, gesteld dat u verkozen kon worden?

SCHWARZENEGGER «Ik ben niet in de VS geboren, dus ik zal nooit in het Witte Huis kunnen zitten. Maar anders was ik zeker kandidaat voor het presidentschap geweest.»



Mister Universe

Schwarzenegger is opgegroeid in een kleine stad in Oostenrijk, Thal, waar zijn vader politiecommissaris was.

SCHWARZENEGGER «Discipline was alles voor hem. Voor ik mocht ontbijten, moest ik eerst een reeks push-ups doen. En daarna in de sneeuw water halen uit de waterput, zo’n 150 meter verder. Nu en dan kreeg ik van de riem. Zoals ik toen werd behandeld, dat zou je nu kindermishandeling noemen. Maar nu snap ik hem wel: hij vocht met zijn eigen demonen. Hij was teruggekomen uit de Tweede Wereldoorlog en stak vol granaatscherven, en daarbovenop leed hij aan malaria. Hij worstelde duidelijk met zijn problemen, maar er was niemand om hem te helpen. Ik zou ook niet weten van wie hij hulp aanvaard zou hebben.»

Arnold begon met gewichtheffen op zijn 15de en nam vanaf zijn 17de deel aan officiële wedstrijden. Toen hij 18 was, moest hij naar het leger, maar daar deserteerde hij voor een paar dagen om te kunnen meedingen naar de titel van Junior Mister Europe, die hij ook won.

SCHWARZENEGGER «Toen ik terugkeerde naar de kazerne, kreeg ik een dag celstraf. Ze konden moeilijk anders, maar eigenlijk waren ze erg trots (lacht).»

Een jaar later werd hij Mister Europe, en op zijn 20ste Mister Universe en Mister Olympia. Daarna trok hij naar de VS om Hollywood te veroveren, maar dat verliep minder vlot dan gedacht.

SCHWARZENEGGER «Managers en agents vertelden me dat ik nooit een hoofdrol zou kunnen vertolken, on-mo-ge-lijk. ‘Kijk eens naar jezelf: je bent véél te groot en te gespierd. Die Hercules-films, dat is van twintig jaar geleden. Nu is Dustin Hoffman een sekssymbool. En Al Pacino. En Woody Allen.’ (lacht) Die jongens wogen 70 of 75 kilogram, maar ik zat tegen de 120 kilo aan.

»‘Ten tweede heb je een accent,’ zeiden ze. ‘Níémand in Amerika met een accent krijgt ooit een hoofdrol. En ten derde: hoe heet je? Schwitzen? Schnitzel? Wie kan jouw naam uitspreken?’»

Terwijl hij onvermoeibaar probeerde een voet tussen de deur te krijgen bij de grote filmstudio’s, begon hij een bouwbedrijfje, uitgerekend een week vóór één van de zwaarste aardbevingen in lange tijd Los Angeles zou treffen. Samen met andere bodybuilders hielp hij mee de stad herop te bouwen, en zijn bedrijf was gelanceerd. Op zijn 30ste had hij zijn eerste miljoen verdiend. En een paar jaar later, op zijn 35ste, kwam zijn grote doorbraak op het witte doek, met ‘Conan the Barbarian’.

SCHWARZENEGGER «Daarna ontmoette ik Jim Cameron (regisseur van de ‘Terminator’-films, red.) en hij zei: ‘Die film werkt alleen maar omdat Schwarzenegger er zo stevig uitziet, en omdat hij praat zoals een robot.’»

Eind jaren 80 grossierde Schwarzenegger in blockbusters, zoals ‘Total Recall’, en zijsprongetjes in comedy’s als ‘Twins’ en ‘Kindergarten Cop’. Zijn kinderen – Katherine (29), Christina (28), Patrick (26), Christopher (22) uit zijn huwelijk met Maria Shriver, en Joseph Baena (22), zijn zoon met zijn vroegere huishoudster Mildred Baena – hadden een heel andere jeugd dan hij: ze groeiden op in een peperdure villa in Pacific Palisades. Ze wisten al heel jong dat ze zich alles konden permitteren, met een moeder uit de rijkste kringen en een vader met een persoonlijk vermogen van 400 miljoen dollar. Toch slaagde hij erin zijn geprivilegieerde kroost discipline en arbeidsethos bij te brengen.

SCHWARZENEGGER «Daar heb ik een Amerikaanse techniek voor gebruikt: je geeft je kinderen complimentjes, helpt hen en leert ze dat het allerbelangrijkste in het leven passie is.»

Katherine, die onlangs getrouwd is met acteur Chris Pratt, is vandaag schrijfster. Christina werkt bij Goop, het mode- en lifestylebedrijf van Gwyneth Paltrow; Patrick zit in zaken en acteert in zijn vrije tijd, Christopher studeert aan de universiteit en Joseph heeft net zijn einddiploma gehaald.

SCHWARZENEGGER «We hebben geprobeerd hen zoveel mogelijk te stimuleren en ze doen het nu fantastisch. Niet dankzij mij, moet ik eerlijk toegeven: mijn vrouw heeft het meeste werk gedaan (lacht).»

Die vrouw, journalist en schermgezicht Maria Shriver, wachtte tot de dag dat hij gouverneur af was om hem te confronteren met haar vaststelling dat Joseph, de zoon van hun huishoudster Mildred Baena, als twee druppels water op hem lijkt. Schwarzenegger had de affaire jarenlang ontkend en verborgen gehouden, maar toen besliste hij open kaart te spelen. Maria Shriver vroeg meteen de echtscheiding aan. ‘Het was mijn grootste persoonlijke fout,’ zou hij er later over zeggen. Maar acht jaar later is die scheiding nog niet afgerond – het koppel is officieel nog altijd getrouwd, en er is nog altijd iets wat je een gezinsleven zou kunnen noemen.

SCHWARZENEGGER «Je moet je daar ook niet te veel bij voorstellen. Er is nooit een grote, romantische verzoening geweest, en die zal er ook nooit komen. Sinds 2012 heb ik trouwens een relatie met Heather Milligan (een bijna dertig jaar jongere fysiotherapeute, red.).»

– Zou u ooit nog trouwen?

SCHWARZENEGGER (ferm) «Nee.»

– Waarom niet?

SCHWARZENEGGER «Wel, ik bén nog altijd getrouwd. En je kunt niet met twee vrouwen tegelijk getrouwd zijn.»

Het nieuws van zijn jarenlange ontrouw was niet het eerste schandaal dat zijn reputatie flinke schade berokkende. Tijdens zijn campagne voor het gouverneurschap in 2003 beschuldigden meerdere vrouwen, onder wie de Britse tv-presentatrice Anna Richardson, hem ervan dat hij hun boezem had aangeraakt, had geprobeerd hun zwempak uit te trekken in een hotellift of hen op andere manieren had lastiggevallen of vernederd. De feiten zouden dateren van begin jaren 70 tot eind jaren 90. Schwarzenegger heeft al die berichten lange tijd afgedaan als loze praatjes, met als argument dat er ‘in de jaren 70 veel gekke dingen zijn gebeurd’. Intussen is hij wel tot inkeer gekomen.

SCHWARZENEGGER «Ik geef het toe: ik heb me erg onfatsoenlijk gedragen. Ik heb vaak op chaotische filmsets gestaan waar ik dingen heb gedaan die niet oké waren, maar waarvan ik toen dacht dat het maar een spel was. Nu zie ik in dat ik veel mensen heb gekwetst. Ik heb er enorm veel spijt van en wil me oprecht verontschuldigen voor wat ik heb aangericht.»



Sigaren

Al staat hij niet meer zo scherp als vroeger, Schwarzenegger fietst nog elke ochtend om halfzeven gedisciplineerd naar het fitnesscenter, waar hij zich anderhalf uur lang in het zweet werkt.

SCHWARZENEGGER «Je raakt eraan verslaafd. Ik doe het nu al zo lang dat ik niet anders meer kan.»

– De tijd blijkt toch vat op u te hebben: in het voorjaar moest u een hartklep laten vervangen, en schroefde u uw vleesconsumptie terug met 80 procent.

SCHWARZENEGGER «Mijn cholesterolwaarden waren al goed, maar sinds ik veel minder vlees eet, staan de dokters perplex: elke bloedanalyse ziet er perfect uit.»

– Rookt u nog altijd sigaren?

SCHWARZENEGGER (grijnst) «Eén per dag. Mijn kinderen en mijn dokter zeggen dat ik dat beter zou laten – mijn hart, zie je.»

Alleen dwergpony Whiskey, die vrij binnen- en buitenloopt in zijn villa in Brentwood, heeft er niets op tegen.

SCHWARZENEGGER (lacht) «Ze is dol op de peuken. Ik zie je denken dat dat niet gezond kan zijn, maar ze is nu 17 jaar oud en ze loopt véél sneller dan ik.»

Maar ook al moet hij het afleggen tegen zijn pony, voor het overige is hij niet van plan het wat langzamer aan te doen.

SCHWARZENEGGER «Ik blijf niet alleen films maken en zoeken naar goede investeringen. Ik zet me nog altijd in voor het milieu, voor de Special Olympics en voor de promotie van fitnesstraining. En met het Schwarzenegger Institute wil ik van de wereld een betere plek maken.

»Weet je, dankzij de mogelijkheden die ik in dit land heb gekregen, kon ik succesvol worden. Ik heb het gevoel dat ik flink in het krijt sta, en dat ik iets in ruil moet doen. Nu wil ik vooral géven.»

© The Times