Barbara Gandolfi, de ex van Jean-Paul Belmondo: ‘Als ik een oude man had willen pluimen, heb ik de verkeerde gekozen’

De maandag overleden Franse acteur Jean-Paul Belmondo (88) had niet enkel een grenzeloze liefde voor de cinema, maar ook voor vrouwelijk schoon. In 2008 kreeg hij een relatie met de 42 jaar jongere Vlaamse Playmate Barbara Gandolfi, en die was op z’n minst turbulent te noemen: in 2009 werd Gandolfi verdacht van oplichting, omdat ze 200.000 euro leende van de acteur en investeerde in de nachtclubs die ze met haar ex-vriend en zakenpartner uitbaatte. Gandolfi kreeg een celstraf met uitstel en een geldboete, maar werd uiteindelijk in beroep vrijgesproken. In oktober 2012 ging het koppel uit elkaar, maar niet voor de Oostendse uitgebreid met Humo sprak.

(Verschenen in Humo op 7 september 2010)

Barbara Gandolfi (36) werd in 2003 beroemd en berucht door haar rolletje als verleidster in ‘Temptation Island’ op (toen nog) VT4. Twee jaar geleden dook ze opnieuw op in de boulevardpers, omdat ze een koppel vormde – zelf heeft ze het over een ‘onconventionele relatie’ – met de bejaarde Franse film-chouchou Jean-Paul Belmondo (77). Het leidde aanvankelijk alleen maar tot glamoureuze fotoshoots met de oude rakker en zijn jonge protegee, en tot gegiechel en elleboogstootjes bij het brede publiek.

Maar na verloop van tijd bleek de affaire ook een duister kantje te hebben: enter Gandolfi’s ex Frédéric Vanderwilt. Vanderwilt is een ex-buitenwipper in het Brusselse nachtleven die zich opgewerkt heeft tot zakenman in Dubai en baas van twee stripclubs in Oostende en Kortrijk. Hun exuberante levensstijl (op de oprit van hun villa in Oostende staan een Ferrari, een Aston Martin en een enorme jeep van Cadillac met nummerplaten uit Luxemburg en Dubai) wekte de argwaan van het parket in Brugge: witwaspraktijken, vermoeden de speurders, of erger nog: vrouwenhandel en drugstrafiek. Maar na ruim drie jaar onderzoek – mét telefoontap en huiszoekingen – zijn ze in Brugge nog altijd niet op een crimineel feit gestoten. ‘Het is een heksenjacht geworden,’ zegt Gandolfi.

En dus heeft ze, samen met haar advocaten Sven Mary en Marijn Van Nooten, een klacht tegen de politie ingediend bij de Algemene Inspectie van de Federale Politie, wegens ‘poging tot valsheid in geschrifte’, ‘misbruik van telefoontaps’ en ‘schending van het geheim van het onderzoek’. Klinkt allemaal heel spannend, maar laten we beginnen bij het begin. Rond de tijd dat ze in ‘Temptation Island’ te zien was, begon Gandolfi, samen met haar ex-man en zakenpartner Frédéric Vanderwilt, aan een steile opmars in het zakenleven.

BARBARA GANDOLFI «We hadden in Oostende al de Dreams, een American Table Dance Bar. Na ‘Temptation Island’ hebben we een carwash geopend, ook in Oostende. Een gewóne carwash – het verhaal ging dat het er eentje was waar meisjes in bikini of topless auto’s wasten, maar dat was niet zo. Het jaar daarna, in 2004, zijn we in Kortrijk begonnen met de Dreams 2. Tegelijk hadden we een solderie in Brussel: we kochten grote loten uit faillissementen en verkochten die door voor een appel en een ei.»

HUMO Jullie eerste grote project was Club Famous, een megadancing in Torhout. Maar die ging in 2005 na acht maanden al failliet.

GANDOLFI «’t Was een prachtige discotheek, met een zwembad in het midden van de dansvloer: aan het begin van de avond was dat helemaal vol, en naargelang er meer volk kwam, lieten we het water niveau per niveau weglopen, zodat de dansvloer steeds groter werd. In het begin liep dat super, maar na zes maanden kwam er geen volk meer. Het was sowieso een slechte tijd voor discotheken, en waarschijnlijk had Frédéric het te groot gezien – dat geeft hij nu ook toe.»

HUMO Dat faillissement was de bron van jullie gerechtelijke problemen, maar daarover straks meer. Eerst dit: na Club Famous begonnen jullie een parenclub in Ronse, Le Privilège. Verkoopt seks, ja?

GANDOLFI «Voor ons is het pure business: anders dan wat je op basis van mijn imago zou kunnen vermoeden voel ik me níét thuis in de seksindustrie. Mijn ex zegt altijd dat ik zijn grandmère ben. Dat is mijn inborst: ik wil altijd voor de mensen zorgen. Maar ja, aan de buitenkant ben ik een bimbo, hè.

»Frédéric dacht dat zo’n parenclub geld zou opbrengen, en dat klopt: we zijn nu twee jaar open, en dat marcheert ongelooflijk. Onze klanten zijn geen vieze oude ventjes, maar mooie koppels met klasse. Oké, iedereen loopt er in lingerie of tenminste zeer lichte kledij, en wie wil kan op de bovenste verdiepingen seks hebben. Maar de helft van ons cliënteel gaat nooit naar boven: ze komen om te eten, iets te drinken, een beetje te dansen, en hoogstens eens in de jacuzzi te zitten.»

HUMO Het is er, dat viel op, bijzonder goedkoop. Op zaterdagavond betaalt een koppel 85 euro, all-in.

GANDOLFI «Waar kan je dat nog? Ga eens op restaurant, of naar een disco: je bent een pak meer kwijt, hè. Zo’n parenclub is een anticrisisconcept.»

HUMO Hoeveel klanten krijg je op een goeie avond over de vloer?

GANDOLFI «Een stuk of honderdvijftig koppels, dat is een beetje het gemiddelde op zaterdag. Dankzij de historie met Belmondo krijgen we nu veel klanten uit Frankrijk: in de Paris Match heeft gestaan dat ik een parenclub uitbaat, en veel Franse swingers zijn nieuwsgierig naar de club van de vriendin van Belmondo.»

HUMO Met wie ze een nummertje hopen te maken?

GANDOLFI «Dan zal ik ze toch moeten teleurstellen. Ik ontvang de mensen aan de receptie, en af en toe loop ik eens door het restaurant beneden. Ik hoor de gasten weleens vertellen over wat er boven allemaal gebeurt, maar ik ben daar nog nooit gaan kijken. Trouwens, wat ik daarover hoor klopt niet met wat ik beneden zie: allemaal brave mensen (lacht).»

HUMO Je hebt al eens laten vallen dat er ‘belangrijke mensen’ in die club komen.

GANDOLFI «Soms zit er weleens een man of een vrouw met een hoge functie bij, ja.»

HUMO Die mensen moeten jou toch erg vertrouwen? Waarmee kan je hooggeplaatste figuren makkelijker chanteren dan met hun lidmaatschap van een parenclub, of met een opname van een discreet geplaatste camera?

GANDOLFI «Onze gasten weten dat we geen camera’s hebben. Behalve in de webroom: mensen die dat willen, kunnen zich daar in volle actie laten filmen en dat dan uitzenden via het internet.

»Iedereen die binnenkomt, moet zich registreren en zijn identiteit kenbaar maken. Ik heb nog nooit iemand gehad die dat niet wilde doen. Zij hebben mijn discretie nodig, maar ik moet zelf ook discreet zijn: anders is het meteen afgelopen met mijn zaak.»

Met Jean-Paul Belmondo. ‘Ik kan nu eigenlijk niet anders meer dan bij Belmondo blijven: het zou hem kwetsen als ik hem zou dumpen, en dat krijg ik niet over mijn hart.’ Beeld Reporters / Abaca

MERDE ALORS

HUMO Na de hype rond ‘Temptation Island’ verdween je grotendeels uit de media. Tot je in de na zomer van 2008 plots weer opdook in de Franse boulevardpers: aan de arm van Jean-Paul Belmondo!

GANDOLFI «We hebben elkaar ontmoet in een restaurant in Antibes. Hij zat een paar tafels verder, en na het diner nodigde hij mij en mijn vriendin bij hem aan tafel uit. We hebben fijn gebabbeld – ik was super gegeneerd, want Belmondo is een stér, hè – en hij vroeg mijn gsm-nummer. De dag nadien belde hij al: of we mekaar nog eens konden zien. Ik moet eerlijk zeggen: ik twijfelde, want ik was 35 en hij 77.»

HUMO Je dacht: ‘Die ouwe lust nog eens een groen blaadje’?

GANDOLFI «Ook, ja.

»Ik had, zeker in het begin, medelijden met hem. Hij was net gescheiden, en hij herstelde van een beroerte waardoor hij aan zijn rechterkant verlamd was. Die man was eenzaam! In Frankrijk was hij stilaan vergeten. Hij had geen fut meer om voortdurend in de spotlights te staan, om naar de evenementen van de beau monde te gaan.»

HUMO Dat is snel gekeerd: sinds die eerste foto’s van paparazzi staat hij weer volop in de belangstelling. Was het opgezet spel?

GANDOLFI «Hij zegt tegen mij van niet, maar ik geloof van wel. Misschien kwam de tip niet van hemzelf maar van zijn chauffeur, of zijn zoon. Die foto’s bewezen dat hij er nog altijd was, dat hij nog altijd een jonge vrouw kon verleiden. »Het was, achteraf bekeken, allemaal té toevallig. Ik had met hem gegeten in zijn hotel, en toen vroeg hij of ik hem niet wou helpen in de lift. Ik, zo naïef als iets, mee naar boven. Daar zei hij dat ik eens op zijn balkon moest komen: ‘Kijk eens wat een prachtig panorama!’ Ik wéér mee, en daar: báf! De paparazzi stonden ons op te wachten met hun telelenzen! In de Franse bladen verschenen er meteen grote stukken, over Bébel die het charmeren nog niet verleerd was.»

HUMO Jij werd meteen een societyfiguur: jullie doken op in Los Angeles, op Roland Garros, op exclusieve feestjes in Parijs, op de formule 1 in Dubai.

GANDOLFI «Dat was tóf! Ik ben op plekken geweest waar ik anders nooit was geraakt, en ik heb aan tafel gezeten met Alain Delon, Johnny Hallyday, Catherine Deneuve, Jeff Bridges... Dat maak je toch maar één keer in je leven mee?»

HUMO Bevalt het leven in de jetset je?

GANDOLFI «Ik moet daar niet over liegen: het is prettig als Alain Delon je complimentjes geeft.»

HUMO Het voortdurende geflits van camera’s, is dat ook prettig?

GANDOLFI «Het went. Als ik bij Belmondo in Parijs ben, zitten ze zodra we buitenkomen op onze nek. De eerste keer was het schrikken: we zaten op het terras van Les Deux Magots in Saint-Germain-des-Prés, in de buurt van waar hij woont, en aan de overkant van de straat stond er plots eentje met zo’n héle grote lens. Klikklikklik! Uiteindelijk is de chauffeur op die man afgestapt met de vraag om ermee te stoppen. Belmondo zegt wel dat het hem stoort – ‘Merde alors, ces sales paparazzi!’ – maar hij heeft ze nodig om dat beeld van twee jaar geleden bij te stellen. Toen was hij de oude vedette op z’n retour die alleen nog zijn hondje had. Ik ben er zeker van dat hij nu denkt: ‘Yes, ik sta weer op de cover van de Voici!’»

HUMO Zo te horen hebben jullie het goed geregeld. Jullie halen allebei voordeel uit je relatie: jij omdat je toegang hebt gekregen tot de beau monde, hij omdat hij zijn imago kan bijstellen.

GANDOLFI «Dat is het. Ik geef hem een tweede jeugd, hij wijst mij de weg in de jetset.

»Ik kan nu eigenlijk niet anders meer dan bij hem blijven: het zou hem kwetsen als ik hem zou dumpen, en dat krijg ik niet over mijn hart. Maar tegelijk word ik groen van nijd als ik lees wat sommige mensen in Frankrijk over mij zeggen – dat ik op zijn geld uit ben, bijvoorbeeld. La diabolique noemen ze mij. Dat is niet zo: ik had al een leven voor ik Belmondo leerde kennen. Ik reed al met een Ferrari toen ik hem voor het eerst zag.»

HUMO Veel mensen zullen nochtans denken: ze zal die rijke oude man wel aan de haak hebben geslagen voor zijn geld.

GANDOLFI «Ik heb zelfs gelezen dat het opgezet spel was, dat ik al dagen rondhing op de plekken waar Belmondo kwam om hém te verleiden. Het is omgekeerd! Hij heeft achter mijn gat gelopen!

»Trouwens, als ik een oude man had willen pluimen, heb ik de verkeerde gekozen. Ten eerste omdat Belmondo na zijn beroerte zijn hele fortuin al heeft verdeeld onder zijn kinderen, en ten tweede omdat we voortdurend in de pers komen. In Monaco lopen er genoeg onbekende miljonairs rond (lacht).»

HUMO In de boulevardpers willen ze van jullie verhouding een romantisch verhaal maken – of een smeuig verhaal, van het knappe jonge ding dat het bed deelt met een oude man.

GANDOLFI «Ik ben een vrouw die geen fysieke relatie nodig heeft. Ik heb in mijn leven drie mannen gehad: eerst tussen mijn achttiende en mijn drieëntwintigste, dan nog eens een relatie van twee jaar, en daarna tien jaar met Frédéric – and that’s it. Geen avontuurtjes, geen onenightstands.

»Ook nu met Belmondo. ‘Zijn ze verliefd?’ ‘Gaan ze trouwen?’ Dat willen de boekskes weten. Ik weet dat het niet zo is, en hij ook. Laat het mij zo zeggen: Belmondo heeft er deugd van om met een jonge vrouw in bikini aan het zwembad te liggen en af en toe haar rug eens in te smeren. Verder gaat het écht niet, maar dat gelooft dus niemand.»

HUMO De titel boven een interview met jou in één van die bladen: ik zou ja zeggen mocht Belmondo me ten huwelijk vragen.’ Dat is toch precies het tegendeel van wat je nu zegt?

GANDOLFI «Maar ik wíl niet trouwen met hem! Als ik dat wel zou willen, waren we morgen getrouwd! Dan woonde ik in Parijs en hoefde ik van mijn leven niet meer te werken. Dan ging ik ’s morgens naar de beautyfarm, ’s middags naar de boetieks van Chanel en Gucci en ’s avonds op restaurant. Maar ik wil niet de madam gaan spelen. Ik wil hier blijven en mijn business blijven doen.»

Barbara Gandolfi met haar ex-man en zakenpartner Frédéric Vanderwilt. ‘Het gerecht organiseert een heksenjacht tegen hem.’ Beeld Foto PN

COCAÏNE EN XTC

HUMO Je hebt het al een paar keer laten vallen: je bent een geslaagde zakenvrouw, en dat laat je graag blijken. In 2003 ontving je de pers in een appartement in het Europacentrum in Oostende, nu in een grote villa met twaalf slaapkamers en een stoet dure auto’s op de oprit.

GANDOLFI «Dat grote huis heeft een praktische reden: ik woon hier met mijn twee dochtertjes, mijn beste vriendin, en Frédéric met zijn nieuwe vriendin. En Frédéric en ik zijn allebei autofreaks, vandaar die dure wagens. We kunnen het ons permitteren, en dus nemen we liever een Aston Martin en een Ferrari dan een gewone auto. Allemaal van de zaak, hè.»

HUMO Wil je graag bewijzen dat een dochter van een straatarme Italiaanse immigrant iets kan bereiken in het leven?

GANDOLFI «In Frankrijk zeggen ze: ‘Pour vivre heureux, vivons cachés’ – als je gelukkig wil leven, moet je sober leven. Dat is niet mijn houding: ik toon graag wat ik heb. Maar dat komt niet door mijn afkomst, integendeel. Ik heb de levensstijl van Frédéric overgenomen. Tien jaar geleden dàcht ik er niet aan om een Ferrari en een Aston Martin op de oprit te hebben.»

HUMO Wat wou je dan wel?

GANDOLFI «Ballerina worden. Daar heb ik mijn hele jeugd aan opgeofferd. Iedere avond ging ik naar de balletschool, en toen ik oud genoeg was, deed ik audities voor het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Ik mocht beginnen, maar dan moest ik op internaat in Antwerpen, en ik wilde dicht bij mijn moeder in Kortrijk blijven.

»Op mijn achttiende ben ik naar Italië verhuisd – na de scheiding van mijn ouders was mijn vader teruggegaan. Ik heb de dansacademie van Milaan gevolgd, maar op mijn drieëntwintigste ben ik teruggekeerd. Ik was toen samen met Angelo, een Italiaan uit Kortrijk. Die lange-afstandsrelatie werkte niet, dus wou ik ons hier nog een kans geven. Maar toen ik aan missverkiezingen begon mee te doen, is de bom ontploft: hij was verschrikkelijk jaloers – hij kwam uit Bari, het diepe zuiden – en hij vond dat ik thuis moest blijven en helpen in het restaurant.»

HUMO Jullie plotse rijkdom wekte de argwaan van het Brugse parket. Er was ook een klacht wegens diefstal ten tijde van het faillissement van Club Famous. En in 2007 leidt de arrestatie van een drugsdealer, een ex-barman van jullie stripteasetent in Oostende, de speurders naar je partner, Frédéric Vanderwilt.

GANDOLFI «Frédéric had die barman op heterdaad betrapt toen hij drugs verkocht aan de strippers – in onze zaak, hè! De eerste keer had Frédéric hem nog de levieten gelezen: hij mocht met zijn drugshandeltje doen wat hij wou, maar verkopen in de Dreams was niet toegestaan. Een tijdje later gebeurde het toch weer, en toen heeft Frédéric hem buitengesmeten.

»Twee weken later was er een huiszoeking bij die man, die in heel Oostende intussen bekendstond als dealer, en de politie vindt cocaïne en xtc. En wat zegt hij: ‘Dat is spul van mijn exbaas, Frédéric Vanderwilt.’ Dus: huiszoeking bij ons thuis, in het appartement.»

HUMO Bij die huiszoeking wordt een zak pillen gevonden, en Frédéric wordt twee weken in voorlopige hechtenis gehouden.

GANDOLFI «Hij was woedend! Ze hebben hem twee weken vastgehouden, zogezegd tot de pillen geanalyseerd waren in het laboratorium. Maar dat was geen xtc, dat waren spierversterkers uit Thailand. Dus moesten ze hem weer laten gaan. Ze zeiden erbij: ‘We krijgen u wel. Want hoe gij leeft: er moét wel iets zijn met al uw zaakjes.’ En wat doet Frédéric dan, uit colère? Hij koopt een televisie van 75.000 euro en belt een krant: hij doet zijn verhaal, over hoe hij onterecht in de gevangenis is gezet en poseert voor de foto – bij de Ferrari en bij die enorme televisie. En toen is de heksenjacht begonnen.»

HUMO Vorig jaar was er een tweede huiszoeking, naar aanleiding van een klacht van een leverancier van Club Famous.

GANDOLFI «Club Famous was failliet, en de curator heeft in de mate van het mogelijke alle leveranciers betaald. Maar die man betichtte Frédéric er ook van dat hij spullen achterover had gedrukt. Dus ja: opnieuw een huiszoeking, hier in de villa dit keer. Opnieuw zonder resultaat. Maar wel al onze rekeningen geblokkeerd, 45.000 euro geconfisqueerd en wij als criminelen naar het politiebureau in Oostende gesleurd. Ze hadden vermoedens dat we geld witwasten met onze vennootschappen. En bij die tweede huiszoeking hebben ze nog eens 100.000 euro aangeslagen.»

HUMO Die vennootschappen van jullie vormen dan ook een haast ondoordringbaar kluwen van bedrijfjes in België, Luxemburg, Hongarije en Dubai.

GANDOLFI «Het ís een complexe structuur, dat geef ik toe. Maar dat het steek houdt, moesten ook de experts van de politie toegeven.

»Nu maakt de politie óns zwart – bij Belmondo, bij klanten, bij leveranciers. Tegen een leasingmaatschappij waar we mee samenwerken hebben ze gezegd dat ‘Vanderwilt en co.’ criminelen zijn. Ze hebben klanten van de Dreams opgeroepen voor een verhoor en hen gezegd dat de meisjes van de Dreams bandieten zijn. Dat kan toch niet?»

Beeld ISOPIX

DE LIEFDE BEDRIJVEN

HUMO Laten we eerst dat kluwen van vennootschappen eens ontwarren. De bvba Barva Industries: wat doet dat bedrijf?

GANDOLFI «Barva Industries had drankautomaten in de luchthaven van Zaventem. Tot een concurrent ons ervan beschuldigde dat we die vulden met belastingvrije blikjes uit Dubai – wat niet waar is: we kochten die ook gewoon in de Colruyt. Maar goed, we zijn met dat bedrijf gestopt.»

HUMO Dan zijn er nog vennootschappen naar buitenlands recht, gevestigd in Engeland: Colorado Limited en Lora Belgium Limited.

GANDOLFI «Lora Belgium is een slapende vennootschap – ik heb die aangevraagd, maar nog nooit gebruikt. Colorado is de vennootschap die ons huis in Oostende beheert.»

HUMO Die vennootschappen zijn gevestigd bij een accountant in Doncaster. Waarom?

GANDOLFI «Omdat het veel gemakkelijker is om een limited op te richten dan bijvoorbeeld een bvba: dat kan meteen via het internet, en je moet geen startkapitaal hebben.»

HUMO Experts zeggen: zo’n limited is ideaal om aan controle in België te ontsnappen. Dat is ook wat het parket in Brugge vermoedt, dat jullie via die bedrijfjes geld verduisteren of witwassen.

GANDOLFI «We doen niks verkeerd: je mag op die manier business doen, dus waarom zouden we daar dan geen gebruik van maken? Dat het parket dat verdacht vindt, is hun goed recht. Bij de laatste huiszoeking hebben ze alles meegenomen – de hele boekhouding – en ze hebben niks gevonden wat tegen ons te gebruiken is.»

HUMO Wat doet Ferpor Hormag bvba?

GANDOLFI «Dat is het bedrijfje dat de wagens beheert: we verhuren luxewagens en limousines.»

HUMO En Inter Full Services bvba?

GANDOLFI «Dat is een vennootschap van Frédéric: vending machines, de drank en snoepautomaten.»

HUMO Er is nog een vennootschap in Luxemburg: SA Tess – genoemd naar jouw oudste dochter.

GANDOLFI «Die vennootschap staat aan de top van ons organigram. Dit huis is van SA Tess, en de gebouwen in Oostende en Kortrijk ook. De vennootschap verhuurt die gebouwen door aan T.S Belgium en Cadues, de uitbating van onze stripclubs zeg maar. Colorado Limited huurt dit huis ook van SA Tess: op naam van een Luxemburgse maatschappij kan je in België geen contracten afsluiten met bijvoorbeeld Telenet of de nutsbedrijven.»

HUMO Geef toe, zulke constructies wekken de schijn dat er gesjoemeld wordt.

GANDOLFI «Weet je waarom we het zo doen? We hebben door het faillissement van Club Famous een les geleerd: als we toen alles in één vennootschap gestoken hadden, waren we alles kwijt geweest. Nu delen we dat op – dat is niet verboden – en als er met één vennootschap iets gebeurt, zijn we maar een deeltje van onze investering kwijt.

»Kijk, ik begrijp dat mensen zich vragen stellen over onze business. Ik kan er inkomen dat het parket dat verdacht vindt, en dat onderzoekt. Maar op deze manier? Ze zijn nu al drie jaar bezig, en ze hebben nog altijd niets gevonden!»

HUMO Ook opmerkelijk, en verdacht: jullie vennootschappen gaan relatief snel failliet. De bvba Zappa Energy bijvoorbeeld: opgericht op 15 juli 2008 door een Amerikaan, en kort na jouw overname failliet verklaard op 16 maart 2010.

GANDOLFI «Zappa Energy was een bedrijf dat energiedrankjes leverde aan discotheken. De Amerikaanse eigenaar wou het van de hand doen, omdat hij – vertelde hij mij – terug moest naar Amerika om voor president Obama te gaan werken. Ik stelde mij daar verder geen vragen bij. Ik bekeek zijn orderboekje en dat zag er goed uit: veel klanten, een mooie verkoop. Dus neem ik die business over, in januari dit jaar: ik betaal er 200.000 euro voor, mét afbetalingsplan gebaseerd op zijn verkoopscijfers. Wat blijkt? De verkoop loopt voor geen meter – veel kleinere hoeveelheden dan wat hij had aangegeven, klanten die de man en het product helemaal niet kenden... Dus kon ik vanaf de derde maand niet meer afbetalen. Die Amerikaan heeft daarop de merknaam geblokkeerd, zodat ik helemaal niets meer kon verkopen – net toen ik een mooi contract had afgesloten in Dubai. Gevolg: ik heb het faillissement moeten aanvragen. Ik ben nu in Dubai opnieuw begonnen met energy gums – kauwgom met de ingrediënten van energiedrankjes – onder de naam Ziva. En dat loopt zeer goed, ook in België en Frankrijk, waar we een contract hebben afgesloten met een drankleverancier.»

HUMO Het parket heeft het ook over ‘verdachte geldtransacties’ op jullie rekeningen.

GANDOLFI (windt zich op) «Op onze rekeningen! Het enige wat op die rekeningen toekomt zijn de betalingen met kredietkaarten in de Dreams en Le Privilège. Wat is daar bizar aan?»

HUMO Dat zal niet veel zijn: ik kan me voorstellen dat mannen liever cash betalen dan vrolijk hun Visakaart te gebruiken in een stripclub.

GANDOLFI «Toch niet, de meesten betalen met de kredietkaart: op hun afrekening staat niet ‘Stripclub Dreams’, maar T.S Belgium en Cadues. Als hun vrouw daar vragen over stelt, moeten ze maar iets verzinnen (lacht).»

HUMO Ik bedoel: cash verdwijnt in zulke zaken gemakkelijk náást de kassa.

GANDOLFI «Dat is zwart geld, terwijl het parket ons ervan verdenkt dat we geld witwassen. Dat is het omgekeerde!»

HUMO Vandaar dat ze ‘verdachte geldstromen’ vermoeden: zwart geld van het ene naar het andere bedrijfje sluizen.

GANDOLFI «Dikke bullshit! Nee, ze veronderstellen dat wij crimineel geld witwassen – van drugs, prostitutie of mensenhandel. Wij zouden dus, volgens het parket, geld verdienen met illegale activiteiten en dan doen alsof het inkomsten zijn van de Dreams of Le Privilège. Ik heb aan de politie al gevraagd waar ze ons precies van verdenken. ‘Dat zal het onderzoek wel uitwijzen,’ antwoorden ze dan. Wel, ze vinden niks, om de simpele reden dat er niks ís!»

HUMO Jullie hebben plannen om België te verlaten – je zakenpartner Frédéric Vanderwilt is al gedomicilieerd in Dubai, jij zou naar Miami willen. Dat lijkt op een vlucht.

GANDOLFI «’t Is helemaal geen vlucht: we zouden onze businesses in België houden, maar de stripclubs en de parenclub laten uitbaten door een gerant. Na tien jaar zijn we het nachtleven stilaan beu: we worden te oud om tot de vroege uurtjes te werken (lacht). Daarom richten we ons nu meer op de automaten, op de energy gum en op de luxewagens in Dubai.»

MISTER CASH

HUMO Komt vorig jaar tussengefietst in het onderzoek: Jean-Paul Belmondo. Hij zou jou een lening geven van 200.000 euro, en toen dat de speurders ter ore kwam, werd hij meteen verhoord.

GANDOLFI «Ze hebben hem al twéé keer verhoord. Hoewel, verhoord: ze maken míj bij hem zwart. Zo heeft de politie hem voor waarheid verteld dat ik als escorte heb gewerkt in Miami. Totáál niet waar! Kijk, ik ben vorig jaar naar Miami geweest, op vakantie samen met mijn vriendin. Ik heb dat niet tegen Belmondo gezegd, omdat hij nogal possessief is: had hij geweten dat ik daar zonder hem naartoe ging, hij zou ik-weet-niet-hoe jaloers geweest zijn. Dus zei ik hem dat ik naar Dubai moest om papieren te tekenen. Oké, ik heb gelogen, so what? Geeft dat de politie het recht om een gesprek tussen mij en Frédéric – van een telefoontap! – aan Belmondo te laten horen, om te bewijzen dat ik niet in Dubai maar in Miami zat? Wat heeft dat te maken met het onderzoek?»

HUMO Het gerecht pakt het inderdaad grondig aan: ze hebben in drie maanden tijd 20.000 telefoongesprekken van jou, Frédéric Vanderwilt en zijn nieuwe vriendin, jouw beste vriendin en nog een vennoot van jullie opgenomen.

GANDOLFI «Dat zijn gesprekken in het Frans, in het Engels en in het Hongaars die allemaal nog eens vertaald moeten worden naar het Nederlands. Ik wil die rekening niet betalen!

»Hun enige doel was: Belmondo kwaad krijgen zodat hij mij niet meer zou willen zien en een klacht tegen mij zou indienen. En dan? Ik ga daar niet veel aan verliezen, hoor.»

HUMO Nog even over die lening van 200.000 euro: waarom had jij dat geld nodig?

GANDOLFI «Ik wou een eigen project opstarten zonder Frédéric. Ik had plannen om Italiaanse danskleding in te voeren. Goed, ik spreek daar met Belmondo over en hij wou mij het geld geven. Dat wou ik niet: ik heb altijd van Frédéric afgehangen, en ik wou niet nog eens financieel van iemand anders afhankelijk worden. Dus komen we overeen om een lening af te sluiten, met advocaten en zijn bankier erbij. We hebben dat contract laten registreren bij de belastingen in Frankrijk: alles perfect legaal. Goed, bij de huiszoeking vorig jaar vindt de politie dat contract. Ze zijn er meteen mee naar Belmondo getrokken. ‘Als u Barbara Gandolfi één euro leent, bent u medeplichtig aan haar witwaspraktijken.’ Ik heb dat project dan maar laten vallen, en die lening is niet doorgegaan.»

HUMO Tiens, ik dacht dat die lening er via een bank in Dubai toch was gekomen.

GANDOLFI «Klopt niets van.»

HUMO Jullie problemen met het gerecht hebben ook gevolgen in Frankrijk: Belmondo is sinds 2008 verwikkeld in een bitse echtscheiding met zijn ex-vrouw Natty, met het hoederecht over hun zevenjarige dochtertje Stella als inzet.

GANDOLFI «Hij was al gescheiden voor ik hem leerde kennen. Ze hielden toen de schijn op dat het een scheiding in alle vriendschap was – zij zat op dat moment al bij de man van haar beste vriendin, nota bene. Maar toen een paar maanden later de foto’s van mij met Belmondo in de Voici stonden, is ze in een colère geschoten: ‘Mijn dochter zal nooit in de buurt van die vrouw komen!’ In het begin besteedde hij daar geen aandacht aan, maar toen werd hij verhoord en kwam het verhaal in Le Parisien – een paar dagen voor we allemaal samen, hij met zijn dochter, ik met mijn twee dochtertjes, naar de Côte d’Azur op vakantie zouden vertrekken. Natty heeft toen geweigerd Stella naar haar papa te laten komen.»

HUMO Toen kreeg Belmondo ook twee dreigbrieven. In de eerste eiste de schrijver nog vriendelijk dat Belmondo jou zou verlaten; in de tweede dreigde hij ermee het hoofd van Stella in een schoendoos op te sturen als hij jou niet meteen zou verlaten.

GANDOLFI (cynisch) «Toevallig, hè? Dat is gewoon opgezet spel, van Natty of van iemand uit de entourage van Belmondo. Zijn chauffeur bijvoorbeeld haat mij hartgrondig. Alles doen ze eraan om van mij een gevaarlijke vrouw te maken, iemand die het niet waard is om in zijn schaduw te staan.»

HUMO Ze denken dat jij op zijn fortuin uit bent.

GANDOLFI «Wie zou er op zijn fortuin uit zijn, denk je? Iemand doet voor Belmondo boodschappen en krijgt daar een budget van 10.000 euro per maand voor. En wat koopt hij? Koffie, cola en hondenbrokken! Eten is er nooit in huis, want Belmondo eet elke dag op restaurant en betaalt de rekening met zijn kredietkaart. Kleren koopt hij ook zelf. Tienduizend euro voor cola, koffie en hondenbrokken! Hoe kan dat? Ik zeg dat tegen Belmondo, en dat vinden zij natuurlijk een bedreiging voor hun eigen portefeuille.

»Nog een voorbeeld: een juridische affaire – zonder in detail te gaan – kost Belmondo 80.000 euro. Ik zie die factuur en vraag wat er gebeurd is. Daarna bel ik naar een advocatenbureau in Parijs en vraag wat zo’n procedure gewoonlijk kost: tussen de vijf en de achtduizend euro. Waarom kost dat bij Belmondo tien keer zoveel? En daarna krijg ik de wind van voren, van zijn bankier, zijn boekhouder, zijn advocaat.

»Hetzelfde verhaal bij zijn ex-vrouw: ze krijgt een dikke alimentatie elke maand, maar madame komt daar niet mee toe – ah nee, want ze was gewend om als mevrouw Belmondo elke maand voor tienduizend euro kleren te kopen in de winkel van Chanel. Dus stuurt ze nu voortdurend de kleine naar haar papa, voor meer geld. Voor haar is Belmondo een geldautomaat geworden.»

HUMO Dus: iedereen die jou ervan beschuldigt Belmondo te pluimen, is dat zelf aan het doen?

GANDOLFI «Voilà! Maar het verschil is: ik heb de bewijzen dat zíj hem oplichten. Ik heb de facturen. Ik heb zijn bankuittreksels. Laat ze dus maar roepen in de boekskes dat ik hem manipuleer, dat ik la diabolique ben. (Schamper) Jaja.»

HUMO Jij hebt toch ook al mooie cadeautjes gekregen, niet?

GANDOLFI «Oké, als we gaan dineren in Parijs, of naar de opera of de Moulin Rouge gaan, dan betaalt hij. Dat is de fierheid van de gentleman. Maar zo’n avond kost hooguit vijfhonderd euro.»

HUMO Je hebt een diamanten ring van Cartier gekregen. Dat kost ook een paar duizend euro.

GANDOLFI «Ik zou niet weten hoeveel hij kost. Hij wou mij absoluut een cadeau geven dat ik altijd bij mij zou dragen.»

HUMO Tot slot: er zou ook een docusoap over jou gemaakt worden. Hoe ver staat het ermee?

GANDOLFI «Redbox is een nieuw productiehuisje, en zij hebben gevraagd of ik een docusoap zag zitten. Ik zag dat zitten, dus zullen ze binnenkort een proefaflevering draaien. Daarna zullen ze het programma in Vlaanderen proberen te verkopen.»

HUMO Ziet Belmondo dat ook zitten?

GANDOLFI «Ik zal er eens met hem over praten. Maar ik denk niet dat hij gefilmd wil worden, nee.»