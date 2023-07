Bart Vosters, de advocaat van Freddy Horion: ‘Vriendschap is een te groot woord. Maar ‘verbondenheid’ omschrijft het wel’

Bart Vosters was een knaap van negen jaar oud toen hij op een avond in juni 1979 via het televisiejournaal voor het eerst van Freddy Horion hoorde. De man had net samen met zijn kompaan Roland Feneulle een gezin van vijf mensen in Sint-Amandsberg uitgemoord. De jonge Vosters raakte zo gefascineerd dat hij in zijn middelbareschooljaren met Horion – ‘Noem me liever Freddy’ – begon te corresponderen. Zijn pennenvriend in de gevangenis zou zijn studiekeuze en carrière beïnvloeden: Vosters ging rechten studeren, werd Horions advocaat, en vocht jarenlang voor zijn voorwaardelijke vrijlating. ‘Ik heb altijd gedacht: vroeg of laat moet het lukken. Maar nu vrees ik dat de kans dat ze hem ooit nog vrijlaten, bijzonder klein is.’

Dit artikel verscheen origineel op 22 juli 2014.

BART VOSTERS «Ik was negen, en logeerde bij mijn grootouders. Op de VRT, toen nog BRT, werd het nieuws om kwart voor acht uitgezonden. Het hoofdpunt ging over die afschuwelijke moordpartij: vijf lijken in een huis, van dichtbij afgemaakt met een vuurwapen. Wat me vooral bijbleef, was dat twee slachtoffers in de kelder waren vermoord. Daar kon ik me iets bij voor de geest halen: mijn grootouders hadden een oud huis met een kelder, waar de weckpotten met krieken stonden en de drank fris werd gehouden.

»Ik had als kind een levendige verbeelding. Ik stelde me voor dat het in die kelder van mijn grootouders was gebeurd. Dat die twee slachtoffers, een moeder en haar dochter van dertien, daar op de keldertrap op hun executie hadden zitten wachten. Boven de trap zat een kelderraampje in de muur, en ik had, als negenjarige, het simplistische idee: waarom zijn ze niet via dat raampje gevlucht? Nieuwsberichtgeving was in die tijd niet zo voyeuristisch als nu. Als er vandaag zoiets gebeurt, staan de kranten onmiddellijk vol foto’s en plannetjes van waar de lijken precies lagen. Maar toen kreeg je een beeld van de buitenkant van de woning, met politie en een menigte toe-schouwers eromheen, en dat was het. Er werd veel aan de verbeelding overgelaten.

»Ik herinner me dat de mensen bang waren, want het heeft een paar dagen geduurd voor ze de daders hebben gevonden. In de kranten verscheen de foto van Freddy Horion: die donkere bril, dat lange beatlehaar, de imposante snor en de forse bakkebaarden... Hij had echt wel het uiterlijk om tot een levende legende uit te groeien.

»Ik was toen nog niet bezig met wat ik later wilde worden. Ik was een kwajongen die hele dagen buiten speelde, met vriendjes voetbalde, weinig met school bezig was. Dat ik advocaat wilde worden, wist ik toen ik een jaar of veertien was. Als tiener was ik een onvoorwaardelijke fan van de Vlaamse televisieserie ‘Beschuldigde, sta op’ (razend populaire serie van Jan Materne waarin assisenzaken werden nagespeeld, red.). Toen ik later rechten studeerde, was dat om strafpleiter te worden. Ik broste als er assisenzaken liepen in Gent. Ik was geboeid door de verhalen van gewone mensen die daar werden opengeplooid. Ik vroeg me af waarom misdadigers deden wat ze deden – waarom brachten ze zichzelf zo in de problemen? Ik keek op naar de strafpleiters die de beschuldigde kwamen verdedigden. Dat wilde ik ook! En toen ik afstudeerde, was Horion, met wie ik al jarenlang correspondeerde, één van mijn eerste cliënten. Die nieuwsreportage over hem in 1979 is me altijd bijgebleven. Daar is het allemaal begonnen.»

GEZICHT VAN HET KWAAD

De huiveringwekkende moordpartij in de streek van Gent, op 23 juni 1979, zit in het collectieve geheugen van België. Op een warme zaterdagavond bieden Horion en Feneulle zich aan bij autohandelaar Roland Steyaert in Sint-Amandsberg, onder het voorwendsel dat ze een auto willen kopen. Ze gijzelen het gezin, laten de vrouw des huizes eerst nog een boterham voor hen klaarmaken en maken haar wijs dat ze ontsnapte gevangenen zijn. In de uren die volgen, maken ze het hele gezin af: vader Roland (46), moeder Leona (47), dochters Hilde (13) en Annemie (22), en diens verloofde Marc (23). De moorden veroorzaken een angstpsychose in Gent, omdat de slachtoffers willekeurig lijken uitgekozen. De daders zijn gewoon ergens gaan aanbellen en hebben iedereen in huis in koelen bloede vermoord. Op één vingerafdruk na zijn er geen sporen.

Horion en Feneulle worden een paar dagen later opgepakt. Horion ontkent eerst alle betrokkenheid, maar wanneer de onderzoeksrechter het woord ‘monster’ in de mond neemt, breekt hij: ‘Ja, ik ben een monster. Ik heb het gedaan.’ Hij heeft de moorden gepleegd om zich te wreken op de maatschappij, zegt hij: wegens zijn jeugd en een eerdere, in zijn ogen onterechte en veel te zware veroordeling voor een overval. In één moeite door bekent hij ook de roofmoord, een paar maanden eerder, op de Poolse Helena Lichatschevsky (43), een winkelierster in de Vliegtuiglaan in de Gentse havenbuurt – een moord die hij jaren later weer zal ontkennen.

Bij de reconstructie van de slachtpartij in Sint-Amandsberg daagt een woedende menigte op – een hotdogkraam doet gouden zaken. Terwijl het volk hem staat uit te jouwen, zegt Horion tegen de politie: ‘Laat mij maar lopen, ze kunnen mij beter afmaken. Ik verdien het.’ Op zijn assisenproces staat het publiek al van zes uur ’s morgens aan te schuiven om de zaal binnen te kunnen. Horion en Feneulle krijgen beiden de doodstraf, die omgezet wordt in levenslang. Horion, dan 31 jaar, wordt in de Belgische misdaadgeschiedenis het gezicht van het ultieme kwaad, terwijl zijn vijf jaar jongere medeplichtige in de vergetelheid raakt. Feneulle overleed vorig jaar in de cel, na 34 jaar gevangenschap. Freddy Horion, 67 jaar inmiddels, zit al 35 jaar streepjes te trekken in de gevangenis en vindt dat het stilaan genoeg geweest is.

Vijftien jaar al probeert hij voorwaardelijk vrij te komen, maar zijn aanvraag wordt telkens geweigerd omdat hij nog een gevaar voor de maatschappij zou vormen. Horion geeft niet op. ‘Er moet een tijd van boete zijn, maar ook van vergeving,’ antwoordt hij in een brief, wanneer ik hem ter voorbereiding van het interview met zijn advocaat aanschrijf. Sinds 1994 komt Horion in aanmerking voor een voorwaardelijke invrijheidstelling (VI). Zijn eerste aanvraag doet hij in 1997. Het is de dan pas afgestudeerde, piepjonge advocaat Bart Vosters die hem als raadsman begeleidt. Ze blijven jaar na jaar een nieuwe aanvraag indienen en verder aan zijn VI-dossier werken. In die intensieve periode groeit tussen advocaat en cliënt iets wat Freddy Horion onomwonden ‘vriendschap’ noemt.

‘Bart was meer dan een advocaat voor mij. Ik heb veel aan hem gehad, ik kon hem ook steeds telefoneren als ik het moeilijk had. Dat zijn zaken die bijblijven. In andere omstandigheden zouden we wellicht goede vrienden zijn die met elkaar optrekken en sporten.’ (Horion in een brief aan Humo op 29 juni 2014)

BART VOSTERS «Vriendschap is een te groot woord. Maar ‘verbondenheid’ omschrijft het wel. Door zo lang met iemand samen te werken, leer je die persoon op een andere manier kennen. Je praat ook over andere dingen dan alleen het dossier: over voetbal, computers, politiek... Er groeit een band, want je trekt aan hetzelfde zeel.

»Ik heb die klik ook met andere cliënten gehad: Albert Barrez, bijvoorbeeld, de moordenaar van veearts Karel Van Noppen. En met André Renard van The Outlaws, alias Mad Max, die verdacht werd van de moord op een clubmakker, maar van wiens onschuld ik altijd overtuigd ben geweest. We begrepen elkaar zonder dat we veel moesten zeggen. Toen hij veroordeeld werd, ben ik in tranen uitgebarsten – de ontlading van lange, vermoeiende assisenweken.

»Voor sommige cliënten heb je sympathie, voor andere niet. Een strafpleiter die zegt dat hij nooit sympathie heeft voor zijn cliënten, geloof ik niet, want je werkt samen met die mensen, je vecht voor ze, je bent hun houvast. Hun toekomst hangt af van wat jij voor hen kan doen. Naarmate een zaak dichterbij komt, wordt die onderlinge band ook sterker. Maar je moet natuurlijk voldoende afstand bewaren. Als de zaak eenmaal achter de rug is, moet je het kunnen afsluiten. Je kan die mensen niet blijven bezoeken, anders kan je maar beter sociaal werker worden. Freddy Horion zal natuurlijk altijd een speciale cliënt blijven, omdat ik door hem advocaat ben geworden.»

HUMO Hoe groeide die negenjarige jongen op tot een tiener die met – in die tijd – ’s lands grootste boeman brieven begon te schrijven?

VOSTERS «Na die ene reportage uit 1979 ebde mijn aandacht weg en ging ik gewoon weer voetballen met mijn vriendjes, maar in de jaren nadien dook Horion geregeld op in het nieuws met zijn ontsnappingspogingen. Dat trok elke keer mijn aandacht. In 1982, toen ik twaalf was, is het hem eens gelukt om zes weken op de vlucht te blijven. Er was een klopjacht, mensen waren bang dat hij weer zou toeslaan, maar hij bleek uiteindelijk ondergedoken in Nederland.

»Een paar jaar later vond ik in de bibliotheek van Turnhout heel toevallig zijn autobiografie ‘Monster zonder waarde’, die kort na het proces was verschenen. Ik heb dat boekje bijna stukgelezen. Sommige passages kende ik uit het hoofd. Het was een verhaal dat me bij het nekvel pakte, heel intrigerend voor de jonge kerel die ik was.»

HUMO Wat was het in dat boek dat je zo trof?

VOSTERS «Dat levensverhaal. Je maakt je van misdadigers allerlei voorstellingen, maar het zijn ook maar gewoon mensen. Ik was onder de indruk van de tegenslag die hij als kind had gehad. Hij verloor zijn moeder heel jong, leed aan scheefhals en moest met een korset rondlopen, waardoor hij op school enorm gepest werd. Dan kreeg hij dat ongeluk met zijn fiets, waardoor hij verminkt werd aan zijn oog en voor de rest van zijn leven complexen had over zijn uiterlijk. Daarom draagt hij nog altijd die donkere bril. En dan het milieu van langharig tuig waarin hij verzeild raakte: hij kreeg slechte vrienden, begon te vechten en te stelen. Het ging van kwaad naar erger: eerst kruimeldiefstallen, dan inbraken, een overval... Het was precies dat domino-effect – van het één komt het ander – dat me zo intrigeerde.

»En dan de manier waarop hij de feiten beschrijft: in het begin zitten ze bij die mensen aan tafel te praten en gebeurt er helemaal niks. Plots barst de hel daar los. Vader Steyaert die naar achteren wordt gebracht en in de garage door zijn kop wordt geschoten. Dan die twee slachtoffers in de kelder, en de oudste dochter die ze eerst nog hebben verkracht – Feneulle in ieder geval, beweert Horion. Wat me ook is bijgebleven, is dat hij op een bepaald moment op de keldertrap zegt: ‘Waar zijn we eigenlijk mee bezig?’ Alsof hij even uit zijn roes ontwaakt. Hij schrikt van de vrouw die in de zetel ligt, en beseft dan dat hij haar zelf heeft doodgeschoten. Maar dan is het kwaad al geschied. Gruwelijke feiten waren het. Wat voor mij ook een rol speelde, was dat het verhaal eindigde in Herentals, waar hij toen woonde en opgepakt werd. Dat was niet ver van waar ik woonde. Dat bracht het allemaal nog wat dichterbij.»

HUMO Wanneer schreef je je eerste brief naar hem?

VOSTERS «In het laatste jaar van de middelbare school moesten we een werkje maken over een onderwerp dat ons interesseerde. Anderen schreven iets over een voetbalclub of over een muziekgroep, ik wilde iets over Horion maken. Ik heb hem toen een brief geschreven met de vraag of hij me kon helpen met informatie. Had hij niet geantwoord, dan was er waarschijnlijk niks van gekomen. Maar Horion antwoordde wel.»

HUMO Schrikken?

VOSTERS «Ik kan je zeggen dat je goed wakker bent als er plots een enveloppe van Freddy Horion in je brievenbus ligt. Hij wilde me helpen, maar dan moest ik hem wel Freddy noemen. Hij ondertekent zijn brieven trouwens nooit met Horion. Ik denk dat hij een hekel heeft aan die naam. Dan heb ik nog eens teruggeschreven, en hij ook weer, en zo ging de bal aan het rollen. Hij was jarenlang een pennenvriend, niet meer en niet minder. Zijn figuur, en dat hij in de gevangenis zat, maakte het natuurlijk wel speciaal. Mijn vrienden wisten dat ik met hem schreef en waren nieuwsgierig, maar ze vonden het niet abnormaal.»

‘Bart was één van de velen die mij in de loop der jaren geschreven hebben. Met sommige mensen schrijf ik al meer dan dertig jaar. Het feit dat hij nog vrij jong was toen hij mij begon te schrijven, was geen uitzondering. Jef Vermassen ging destijds op de universiteiten lezingen houden over mij en toen kreeg ik tientallen brieven van studenten. Ze vroegen hulp in verband met hun studie over bijvoorbeeld het gevangenisleven, waar ik inderdaad wel iets over afweet. Geleidelijk aan verminderde dat natuurlijk, sommigen haakten af doordat ze afgestudeerd waren, bij het leger moesten of aan het werk waren. (...) Het is ooit eens gebeurd dat een zeer jonge knaap mij schreef, hij zat nog in het lager onderwijs, maar daar heb ik een eind aan gemaakt.’ (Horion in een brief aan Humo, 29 mei en 29 juni 2014)

HUMO Waar schreven jullie over? Waren de moorden ook een gespreksonderwerp?

VOSTERS «Hij ging dat niet uit de weg, maar ik had het meeste al in zijn boek gelezen. We schreven over alledaagse dingen. Ik over mijn hobby’s, sport, examens, hij over wat hij in de gevangenis meemaakte. Hij ging liefst van al werken en zag op tegen de feestdagen, omdat er dan geen werk was en de gedetineerden in de cel moesten blijven. Hij schreef met humor, dat maakte de brieven prettig om lezen. Humor is zijn manier om niet knettergek te worden. We schreven ook over politiek. Horion heeft natuurlijk geen stemrecht, maar hij heeft wel een maatschappijvisie, hè. Die is uitgesproken links. We schreven over de verkiezingen, zwarte zondag... Toogpraat op papier zeker? Hij probeert ook bij te blijven met nieuwe trends in de buitenwereld. Internet bijvoorbeeld, daar is hij razend nieuwsgierig naar, maar dat kent hij alleen van ‘horen zeggen’.»

HUMO Horion weet nog goed dat je als student kwam volleyballen op een tornooi in de gevangenis.

VOSTERS «Ik had in Arendonk met wat vrienden een volleybalploegje waar we elke vrijdag mee trainden. Horion deed toen zelf heel veel aan sport en was sportmonitor in Leuven Centraal. Hij organiseerde jaarlijks een tornooi van de gedetineerden tegen ploegen van buiten de gevangenis en stelde voor dat ik ook maar eens met mijn ploegje moest komen.

»Dat hebben we een paar jaar na elkaar gedaan. Achteraf bleven we dan nog iets drinken met de gevangenen. Natuurlijk is dat speciaal. Het was de eerste keer dat ik hem in levende lijve zag. Het ijs was snel gebroken. Met de andere gedetineerden trouwens ook. Er hing een uitgelaten sfeer. Die mannen waren blij dat ze eens wat ander volk hadden om tegen te kletsen. Als er een bal over de muur vloog, was er altijd een flauwe plezante onder de gedetineerden die zei: ‘Ik zal hem wel gaan halen.’ Dat vonden we bijzonder grappig.»

HUIS MET SCHEVE MUREN

HUMO Je deed kunsthumaniora, en daarna ging je plots rechten studeren. Geen voor de hand liggende keuze. Kwam dat ook door Horion?

VOSTERS «Het was niet zo dat Horion zei dat ik rechten moest gaan studeren om zijn advocaat te worden. Maar door hem was mijn interesse wel gewekt. Ik had een nogal woelig parcours op school achter de rug. Begonnen in de Latijnse, een paar keer blijven hangen, en geëindigd in de kunst-humaniora. Ik heb het nogal uitgehangen (lacht). Toen ik zei dat ik rechten ging doen, verklaarde iedereen me gek. Niemand dacht dat ik het zou aankunnen. Het wás ook doorbijten: als je wil gaan studeren aan de universiteit, bestaan er betere basisopleidingen dan 21 uur plastische opvoeding per week. Maar ik was echt gebeten door de zaak van Horion, en assisenzaken in het algemeen, en ik ben nogal een doorzetter. Ik ben er geraakt, met veel wilskracht en discipline. Vandaag heb ik mijn eigen bureau en ik doe alleen maar strafrecht.»

‘Door de jarenlange contacten zijn Bart en ik meer dan gewone correspondenten geworden en was er sprake van vriendschap natuurlijk. Dat hij door mij te leren kennen advocaat geworden is, is ook geen uitzondering. Ik ken nog mensen die rechten zijn gaan studeren door met mij in contact te komen’ (Horion in een brief aan Humo, 29 mei 2014)

VOSTERS «Ik studeerde af in 1997, ben getrouwd, vertrok op huwelijksreis, en toen ik in september terugkwam, ben ik als advocaat begonnen. Horion wilde net zijn eerste aanvraag indienen voor een voorwaardelijke invrijheidstelling, na 18 jaar gevangenschap. Hij had geen advocaat meer (Horion werd destijds verdedigd door Jef Vermassen, maar het kwam tot een breuk tussen de twee, red.), en vroeg of ik zijn advocaat wilde zijn, omdat ik zijn achtergrond kende en hij mij vertrouwde. Hij was één van mijn eerste cliënten.»

HUMO Veranderde jullie relatie daardoor?

VOSTERS «Het werd professioneler en minder vrijblijvend. Ik moest nu ook zijn dossier bestuderen en samen met hem een reclasseringsplan uitwerken. Daardoor kom je dichter bij elkaar.»

HUMO Waarom heeft hij de feiten volgens jou destijds gepleegd?

VOSTERS «Omdat de man kwaad was op de maatschappij. Ik vind zijn verhaal een schoolvoorbeeld van hoe je leven door tegenslag in je jeugd in de richting van criminaliteit wordt geduwd. Ik weet wel: dat heeft ook met je persoonlijkheid te maken, maar die wordt mee gevormd door wat je als kind meemaakt. Een gerechtspsychiater heeft het ooit eens op een sprekende manier vergeleken met de bouw van een huis: als je fundamenten niet goed gegoten zijn, bouw je een huis met scheve muren. Zo is het ook met Horion gegaan. De politieman die het ongeluk veroorzaakte waardoor hij verminkt raakte, is nooit gestraft. Ik denk dat zijn wrok tegen de maatschappij daar is beginnen te kiemen. In mijn schoolwerkje van destijds heb ik daarover trouwens een heel treffend citaat uit zijn boek gebruikt.»

‘Ik ben geboren op 21 september 1947, dat is de dag dat de herfst begint, de periode dat de bladeren na een korte tijd op deze aarde geweest te zijn, beginnen te verwelken, van de takken vallen om tenslotte ergens in een vergeten hoek te liggen rotten. Dat is in feite ook mijn levensloop. Ook ik ben vlug verwelkt, namelijk verminkt door een ongeval. Ook ik ben beginnen vallen, steeds dieper, tot ook ik nu in een vergeethoek lig om er te rotten.’ (Freddy Horion in ‘Monster zonder waarde’, 1981)

HUMO U zegt het zelf: niet iedereen met een slechte jeugd gaat later mensen vermoorden.

VOSTERS «Zelf heeft hij altijd verwezen naar zijn eerste veroordeling voor assisen in 1974, voor de overval op een mutualiteit, als de trigger die van hem een moordmachine heeft gemaakt. Horion kreeg samen met zijn medeplichtige acht jaar gevangenisstraf voor een overval waarvoor hij alleen de tipgever was. Dat is ook een heel zware straf, en het zegt iets over de tijdgeest van toen. Vandaag zou zo’n overval nooit voor assisen komen, maar voor de correctionele rechtbank, en had hij hooguit drie jaar gekregen. Maar hij kreeg er dus acht, waarvan hij er vier heeft uitgezeten. Toen hij vrijkwam, was hij zijn vrouw en zijn kinderen kwijt. Alles wat hij met veel moeite had opgebouwd, was weg. Hij werd één brok haat tegen de samenleving. Hij voelde zich verschrikkelijk onrechtvaardig behandeld.

»Ik ben er heilig van overtuigd: als hij in 1974 correctioneel was veroordeeld, was er in 1979 niks gebeurd. Er is één gerechtspsychiater die dat voorspeld heeft, toen hij voor het eerst voor assisen verscheen vanwege die overval. ‘Horion is geen gevaar voor de maatschappij, nog niet,’ schreef de Gentse neuropsychiater Jozef Torrekens in zijn verslag. Het zou afhangen van de duur van zijn gevangenisstraf: als die te lang was, en hij zou zijn gezin kwijtspelen, dan zou hij vrijkomen als een tikkende tijdbom. Dat zei die gerechtspsychiater over Horion, vijf jaar voor de moorden. Van een glazen bol gesproken.»

JANUSKOP

HUMO Je hebt sinds het begin van je carrière gevochten voor de voorwaardelijke vrijlating van Horion. De publieke opinie vindt dat hij nooit meer mag vrijkomen. Wat als hij opnieuw begint?

VOSTERS «Dat is de paraplu die ze altijd opentrekken. ‘Er zou altijd iets opnieuw kunnen gebeuren, en wat dan?’ Tegen zo’n argument kan je nooit iets inbrengen. Kan ik garanderen dat hij nooit meer herbegint? Nee, niet voor honderd procent. Maar ik acht het risico klein, als hij de juiste omkadering en begeleiding krijgt.

»De man is door zijn jarenlange gevangenschap veranderd. Hij is een pak rustiger geworden. Dat is mijn indruk toch. Ik heb hem natuurlijk pas leren kennen toen hij al een jaar of tien binnen zat. Van de wrok en de haatgevoelens tegen de maatschappij heb ik nooit iets gevoeld, ook niet na al die jaren dat het toch maar niet lukt om vrij te komen. Hij begrijpt ook wel dat dit geen gewoon dossier is. De Horion van vroeger was na de zoveelste weigering al lang woest geworden. Maar nu herpakt hij zich telkens, en begint dan opnieuw. Zoals ik hem ervaar, staat hij mijlenver af van de persoon die hij was ten tijde van de feiten. Ik heb mensen voor het hof van assisen verdedigd, van wie ik voelde dat ze, als ze vrijkwamen, onmiddellijk opnieuw zouden beginnen te moorden. Bij hem heb ik dat gevoel nooit gehad. Ik denk dat hij er klaar voor is. Ik steek mijn hand niet voor hem in het vuur, maar dat doe ik voor niemand. Als je honderd procent zekerheid wil, mag je geen enkele gevangene meer vrijlaten.

»Horion is de afgelopen dertig jaar kapot geanalyseerd door psychiaters en deskundigen. Ze zeggen allemaal iets anders: de ene zegt dat hij het profiel van een massamoordenaar heeft, de ander heeft het over een ‘januskop’, een derde noemt hem ‘een beetje autistisch’... Het is niet zo dat alle deskundigen het erover eens zijn dat hij een gevaar is voor de maatschappij. Er zijn er evenveel die het tegendeel beweren. Hij is géén psychopaat. Maar het volstaat dat er één is die ergens in zijn verslag een zweem van twijfel laat uitschijnen, en dan wordt dat zinnetje in zijn verslag aangegrepen om de aanvraag te weigeren.»

HUMO ‘Zonder Dutroux was ik al lang vrij geweest,’ zegt Horion zelf.

VOSTERS «Door de zaak-Dutroux is de procedure voor de VI veranderd. Sinds 1998 is het niet meer de minister van Justitie die beslist, maar een commissie van de Strafuitvoeringsrechtbank (SURB). Je moet ook een volledig reclasseringsplan kunnen voorleggen. En men is veel voorzichtiger geworden, vooral in delicate dossiers als dat van Horion.

»In 2000 hadden we een waterdicht dossier. Toen had het naar mijn gevoel moeten gebeuren. We hadden een psychiater van de KUL, en niet van de minste, die zich had aangeboden om de begeleiding van Horion op zich te nemen. Horion kreeg zelfs diens gsm-nummer om hem te bellen wanneer hij het moeilijk had. We hadden een adres waar hij zou wonen, en hij kon ergens gaan werken. Het was een zitting van twee dagen, terwijl ze normaal voor een dossier in een halfuurtje rond zijn. We hadden punt per punt voor een oplossing gezorgd. De psychiater van de VUB zei letterlijk: ‘Nu is het moment om de sprong te wagen.’ De verwachtingen waren hooggespannen. Tien dagen later kwam het antwoord: negatief. De teleurstelling was enorm.

»In het begin was het nog geen echte ramp. Je krijgt een gemotiveerde beslissing terug, en dan heb je een jaar de tijd om je dossier bij te schaven. Dan zoek je een oplossing voor de zwakke plekken in je plan, en probeer je het opnieuw. Ik had goeie hoop: vroeg of laat moest het lukken. Zijn vriendin heeft bijvoorbeeld eens een huis gehuurd waar ze samen zouden gaan wonen, maar dan kwamen ze weer met een ander probleem op de proppen. En zo was het elk jaar wel wat. We hebben van alles geprobeerd: een opvangtehuis, een boerderijtje in Wallonië, vrijwilligerswerk, nog maar eens een nieuwe deskundige... Ze vonden altijd wel een ander probleem. Uiteindelijk kwam het altijd op hetzelfde neer: de kans bestaat dat hij herbegint.

»Ik vind: als ze nooit van plan zijn om hem vrij te laten, waarom zéggen ze het hem dan niet gewoon, dan weet de man tenminste waar hij aan toe is.»

HUMO U wordt er kwaad van.

VOSTERS «Ik heb me er soms kwaad over gemaakt, ja. Mensen onderschatten de impact die zo’n verschijning voor de SURB heeft als je al zo lang in de gevangenis zit. Je leeft er naartoe, je verschijnt voor de commissie, je doet je uitleg, en dan zeggen ze: de uitspraak is over tien dagen. Dat zijn tien dagen waarin je als gedetineerde aan niks anders denkt. En hoopt. Als advocaat hoop je mee. En na tien dagen zeggen ze: ‘Kom over een jaar nog maar eens terug.’ Jaar na jaar. Horion zat na elke weigering in een dip, ik probeerde hem er dan bovenop te helpen door de argumenten te overlopen waar we nog aan konden werken... En dan vatte hij weer moed.»

MEDIAGEVAAR

HUMO Jaren na zijn veroordeling trok Horion plots zijn bekentenis over de Vliegtuiglaan in: de moord op de Poolse winkelierster was niet zijn werk, maar dat van een medeplichtige met wie hij de vrouw had overvallen. Horion had de moord op zich genomen omdat hij zijn kompaan niet wilde verklikken. Gelooft u dat?

VOSTERS «Ik denk dat het waar is, maar ze hebben het nooit meer onderzocht. Al van in het begin van het onderzoek had de politie het vermoeden dat Horion voor de Vliegtuiglaan een mededader beschermde. In zijn criminele loopbaan heeft Horion nooit iets in zijn eentje gedaan, maar altijd in duo. En op de Vliegtuiglaan zou hij plots helemaal alleen geweest zijn? Dat paste niet in zijn modus operandi. Alleen hebben ze het nooit kunnen bewijzen.

»Voor mij was het ook een argument in het VI-dossier om aan te tonen dat het recidivegevaar kon beperkt worden door hem een contactverbod op te leggen met zijn oude criminele vrienden. Precies omdát hij altijd met twee werkte, en die ander een versterkend effect op hem had. Maar dat argument draaide de VI-commissie dus weer in zijn nadeel om.

»Ze grepen het aan om ‘aan te tonen’ dat Horion nog altijd onbetrouwbaar was, want door te zwijgen over zijn medeplichtige had hij jarenlang een gevaarlijke man vrij laten rondlopen.

»De media, nog zo’n klassieker: ‘Horion zal nieuwe feiten plegen omdat de media hem niet met rust zullen laten,’ beweert een of andere psychiater. Leg hem dan een media-verbod op. De aandacht voor zijn figuur zal trouwens altijd maar slinken. Er is een hele generatie opgegroeid met Horion, maar die lopen nu stilaan tegen de vijftig. Hoeveel jongeren kennen hem nog? Die hebben nu Dutroux, en Kim De Gelder. Hij merkt het zelf in de gevangenis: het jonge grut heeft geen flauw benul waarvoor hij binnenzit.

»En zo gaat het maar door, jaar in, jaar uit. Elk argument is goed om hem niet vrij te laten. Op de duur zijn je argumenten op. Eerlijk gezegd vrees ik dat de kans dat ze hem ooit nog vrijlaten, bijzonder klein is. Ze durven het gewoon niet. Ik hoop het nog altijd, voor hem. Maar als je al vijftien jaar op rij bot vangt, ondanks alle argumenten en alle deskundigen die je aanvraag steunen, dan moet je realistisch blijven.»

HUMO Je bent je carrière begonnen met het idee dat je Horion vroeg of laat zou vrij krijgen. Is dit je grootste ontgoocheling als advocaat?

VOSTERS «Ik beschouw het niet als een mislukking. Ik heb alles gedaan wat in mijn mogelijkheden lag. Het ligt niet aan mij dat het niet gelukt is. Als een rechtbank er anders over beslist, het zij zo. Er is nu een nieuwe advocaat die het dossier verder opvolgt. Ik sleep dat dossier al zeventien jaar mee, het is goed dat iemand anders er met een frisse blik naar kijkt. Misschien lukt het die ander toch nog om de poort open te krijgen.

»Ontgoocheld ben ik niet, omdat ik weet wat ik ervoor gedaan heb. Horion denkt daar hetzelfde over, anders had hij me dat wel gezegd. Daarvoor ken ik hem goed genoeg. Hij zegt altijd wat hij denkt. Dat is misschien één van de redenen waarom het zo goed tussen ons klikt. Ik zeg ook al rap wat ik denk. Soms iets té rap.»