Borat: ‘Thank you, Humoperson! En als u ooit naar Kazachstan komt, mag u mijn zuster gebruiken’

Vanavond te bewonderen op VTM3 in al zijn in latex ingesnoerdheid: ‘Borat: Cultural Learnings of America’. Daarin zet Sasha Baron Cohen met zijn misogyne, antisemitische en behoorlijk onhygiënische Kazachse reporter conservatief Amerika te kijk: very nice! Enkele jaren geleden sprak hij exclusief met Humo. ‘Ik weet dat uw land vroeger in opspraak is geweest, met name uw koninklCENSORED BY KAZACHSTAN BUREAU OF COMMUNICATION AND INTERNATIONAL AFFAIRS. Al is dat van die geit nooit bewezen.’

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar na wekenlang diplomatiek getouwtrek is Humo erin geslaagd een exclusief onderhoud te regelen met de heer Borat Sagdiyev, de tweede belangrijkste reporter van Kazachstan, die sinds kort wereldberoemd is dankzij z’n leerzame documentaire ‘Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan’. Kwaadwillige individuen noemen de film racistisch, seksistisch en pornografisch, en er wordt zelfs gefluisterd dat achter Borat de Britse-Joodse komiek Sacha Baron Cohen zou schuilgaan, maar volgens de man zelf is dat ‘gemopper van jaloerse, klein geschapen gefrustreerden die niet meegaan met hun tijd’. Hoog tijd voor een verbroedering, kortom.

Onze historische ontmoeting vindt plaats in Amsterdam: volgens de zaakwaarnemers van de heer Sagdiyev is het belang van België in de promotiecampagne voor zijn film namelijk ‘verwaarloosbaar’. In het voormalige stadhuis van de Nederlandse hoofdstad geeft Borat eerst een persconferentie. Hij begint met zich te verontschuldigen omdat hij gisteren uit het raam van zijn hotelkamer heeft gekotst, toevallig net op een rondvaartbootje vol toeristen. Dan mogen de journalisten hem elk één vraag stellen. Als Borat een kind met z’n zus zou maken, hoe zou hij het dan noemen? ‘Hij heet Biram.’ Wat valt hem op aan Nederland? ‘Uw vreemde gebruiken, zoals democratie, meer bepaald dat een vrouw wel stemrecht heeft en een schaamluis niet. En verder het indrukwekkende systeem van open riolen hier in Amsterdam.’

Ter promotie van de film heeft de Hollandse distributeur een écht bordeeltje afgehuurd, met échte lichtekooien. Borat poseert eerst met twee prostituees, en daarna met de ene die volgens hem ‘het meest op een hoer lijkt’. Als het meisje beledigd reageert, zegt hij: ‘Hey, what ies problem? In my country ies big compliment!’ Een paar minuten later begint de pooier te morren: de fotosessie loopt wat uit, en naar eigen zeggen lijdt hij ‘inkomensverlies’. Alleen in Holland!

Peeskamertje

Even later mag ik op audiëntie. Voor het eerst in m’n leven – en hopelijk ook voor het laatst – sta ik in wat de Nederlanders een ‘peeskamertje’ noemen: een piepklein hokje waarin de dames staand hun klanten afwerken. U kunt zich ook zonder mijn hulp een voorstelling maken van waar het hier naar ruikt. Borat staat in z’n gifgroene badpak twintig centimeter van me vandaan, naakt op een paar kotsbruine sokken na. Ambiance! ‘I have had the syphilis fifteen times! High five!’, vertrouwt hij me toe.

Om onze beide naties nader tot elkaar te brengen, overhandig ik Borat eerst een prachtig Manneken Pis-beeld van écht namaakbrons ter waarde van 160 euro (zie onkostennota). Ik maak hem wijs dat het gebruikelijk is dat de eregast het edele deel van het Manneken kust. Om de Belgisch-Kazachse betrekkingen te verbeteren biedt hij mij ook iets aan: ‘You like little girl? No? Little boy? Little goat?!’ Bij wijze van antwoord geef ik hem een exemplaar van Humo, dat hij aandachtig leest, zij het ondersteboven.

BORAT SAGDIYEV «Yagshemash België! Welkomst van uw land! Yendobreh! Hoe maakt u het? Ik heb gehoord over België... Is not very exciting country, no?»

HUMO Eh... In vergelijking met het fascinerende Kazachstan misschien wel. Wat weet u eigenlijk over België?

BORAT «Het is wereldwijd de derde grootste producent van verveling, nee? De mensen zijn er grijs, en de nationale sport is aambeiensnuiven. Maar van alle derdewereldlanden is België veruit het meest sympathieke. De producer van mijn film, Azamat Bagatov, heeft uw land ooit bezocht. Hij kon er vandaag helaas niet bij zijn wegens een incident met paard - het dier bleek minderjarig te zijn.

»Wordt de voorlichting over de sexy time inside womans op Belgische scholen ook gegeven door hoeren? No? Waarom niet, die hebben toch het meeste ervaring?»

HUMO Kunt u tien beroemde Belgen noemen?

BORAT «Ik heb het opgezocht in de encyclopedie van Kazachstan: daar werd geen melding gemaakt van België, dus helemaal niet van Belgische mensen. Ik weet wel dat uw land vroeger in opspraak is geweest, met name uw koninklCENSORED BY KAZACHSTAN BUREAU OF COMMUNICATION AND INTERNATIONAL AFFAIRS. Al is dat van die geit nooit bewezen.»

HUMO Hebt u het gevoel dat uw film het Kazachse en het Amerikaanse volk dichter bij elkaar brengt? Want volgens mij bevat hij scènes die aanleiding zouden kunnen geven tot een derde wereldoorlog...

BORAT «Mijn reis door de US of Arse was juist een groot succes. Ik heb er veel nieuwe vrienden gemaakt! Een man in Texas die het jammer vond dat de slavernij is afgeschaft. Een man die mij geholpen heeft de beste auto te kiezen om zigeuners mee omver te rijden. Een man die mij karate wilde leren, om me te kunnen verdedigen tegen lelijke vrouwen die me willen verkrachten. Maar mijn favoriet was een beroemde professor die mij rijles heeft gegeven. Ik was wel bang: als twee mannen bij ons samen in een auto zitten, rijden ze gegarandeerd naar het bos om daar bang bang bang in the anoos te doen. I don’t like! Niet met een man. Wel met een vrouw. Als zij het vraagt. Of als ik het wil. En anders ook.

»Ik ben ook een grote fan van George Bush geworden. Een sterke man, maar toch niet zo sterk als zijn vader Barbara.»

HUMO Wat mist u op reis het meest?

BORAT «Mijn vader, Boltok de Verkrachter, en mijn drie kinderen: Hooeylewis, die nu twaalf is, Bilak en Biram van elf. En natuurlijk mijn zeven kleinkinderen, en alle kinderen die ik vergeet of van wie ik niet weet in welke vagine ik ze gemaakt heb.

»Ik mis ook mijn broer Bilo, maar hij mist mij niet, want hij is achterlijk, en hij heeft het geheugen van een kip die ook achterlijk is. Hij heeft een kleine kop maar sterke armen en 204 tanden, waarvan elf in zijn neus. Dat is sinds hij eens op vakantie is geweest bij een tante in Tsjernobyl. Bilo is de enige man in Kazachstan met een groter libido dan ik. Hij zit hele dag in een kooi naar porno te kijken en de rub rub rub te doen.»

HUMO Uw film is heel leerzaam. Bestaan er in Kazachstan spreuken of gezegdes waar wij hier in het Westen uit kunnen leren?

BORAT «Heel wijs is de spreuk: ‘Vertrouw nooit een Jood, want hij heeft hoorns en hij is de duivel!’ Of: ‘Steek uw Heilige Dolk niet in een vagine waar de inwoners van verscheidene dorpen al in hebben gezeten.’ En nog een goede raad: als een vrouw van 64 zegt dat ze nog maagd is, is de kans groot dat ze liegt (glimlacht).»

HUMO Met welke volksaard had u op uw reizen minder raakpunten?

BORAT «Met die van Oezbekistan, een natie van assholes! Een bemoeiziek volk met een gat in het midden van hun hersenen! In Kazachstan zijn we heel bang voor hen. Er wordt gefluisterd dat Oezbekistan binnen tien jaar in staat zal zijn om katapulten te produceren!»

Melv Gibsons

HUMO De geslachtsgemeenschap in al haar facetten en varianten speelt een centrale rol in uw film. In Japan zijn er automaten die gedragen slipjes van schoolmeisjes verkopen; wat zou u verkopen om de economie van Kazachstan aan te zwengelen?

BORAT «In mijn land zijn er ook automaten met ondergoed van schoolmeisjes, maar dan met de schoolmeisjes er nog in. Dat is altijd een dilemma tijdens de lunchpauze: neem ik een cola uit de automaat of kies ik voor een nieuwe vagine met een schoolmeisje eromheen? Free choice, net zoals in Westen. I like!»

HUMO Mijn stad Antwerpen heeft als zusterstad Sjanghai. Wat zou de ideale twin town zijn voor uw geboortedorp Kuzcek?

BORAT «Dat moet de geboortestad van de beroemde Amerikaanse acteur Melv Gibsons zijn. Melv leerde zijn volk action heros pàw bàng tok. Goede dialogen ook, ik heb er veel Engels uit geleerd. ‘Sonofabitchmothafuckahowareyou?!’»

HUMO Stel dat aliens ooit onze planeet veroveren, welk type aliens ziet u dan het liefst komen?

BORAT «Superdesupervrouwen - dat is in Kazachstan een beroemd stripverhaal. Een Superdesupervrouw heeft twaalf borsten: vijf vooraan, vijf achteraan en twee onderaan, en die produceren zoveel melk dat je er elke dag 25 kilo kaas van kan maken! En hun vagine is zo groot dat ze bij elke worp de erfgenamen van veertien zoons kunnen voortbrengen, en toch blijft ze even elastisch als de brown hole van een jong meisje! Hun hersens zijn ook zéér groot, zo groot dat Superdesupervrouwen aan het eind van elke werkdag zélf hun kooi kunnen sluiten. Een mirakel! Ik hoop dat die invasie morgen komt.»

HUMO Heel wat mensen mogen graag de liefde bedrijven met het licht uit en een sfeervol muziekje aan. Wat is, in uw ervaring, het muziekgenre dat het geslachtelijk genot het beste dient?

BORAT «In de discotheken van Kazachstan is de grote rage nu de dancing negro Michael Jacksons. Wij zijn heel erg dol op zijn nieuwe hit ‘Beat It’, over een man die luie vrouw afslaat (zingt het, tot ik hem met grote moeite weer kalm krijg, red.). Kazachstan heeft vier exportproducten: potassium, appels, paardenurine en kleine jongetjes voor de ranch van Michael Jacksons. Waarom niet? They like! Iiiis nice!

»Bij de make romance inside woman luisteren wij ook graag naar de zingende travestiet Madonnas. Hij ziet er écht uit als een vrouw! Behalve zijn grote handen dan, en die bobbel halverwege. Maar mijn persoonlijke favoriet voor make sexy time is de rockgroep Queens, vooral dan de zanger Frederick Mercurys. Veel Kazachse mannen lijken op hem, ik ook. Vorig jaar ben ik zelfs zevende geworden in de wedstrijd ‘Welke Nobele Burger Van Kazachstan Lijkt Het Meest Op Het Decadente Westerse Zwijn Frederick Mercurys?’! Zevende op 843.671 inschrijvingen!»

Authentiek Kazachs schaamhaar

HUMO Wat is meer overgewaardeerd: de iPod of het vrouwelijk orgasme?

BORAT «In Kazachstan zijn ze geen van beide officieel toegestaan.»

HUMO U bent goed geplaatst om te oordelen of macht erotiseert...

BORAT «Ongetwijfeld: mijn vrouw Oxana heeft mij verkracht! Ik had haar gekocht van Yaki Bokthar voor vijftig liter insecticide. Nu is ze dood. Ik heb haar niet vermoord, ze is doodgeschoten door een jager die dacht dat er een beer voor hem stond. Ze was overal behaard, op haar gezicht, op haar arm, op haar borst, overal! Tot ik een nieuwe vrouw vind, doe ik sexy time met mijn ándere zus. High five!»

HUMO Uit uw film leren wij dat de Amerikaanse actrice Pamela Anderson om onbegrijpelijke redenen uw huwelijksaanzoek heeft afgewezen. Welke andere beroemde vrouw zou uw tweede keuze zijn om uw Heilige Zaad te ontvangen en zo de nobele Sagdiyev-lijn voort te zetten? En komen ook Belgische vrouwen in aanmerking?

BORAT «O ja, zolang ze maar niet uit Kazachstan komen! In vergelijking met onze vrouwen zijn de westerse vrouwen very very beautifuls. Ze hebben uitsluitend tanden in hun mond, hun benen zijn breder aan de bovenkant dan aan de onderkant, en ze hebben geen snor een meter boven hun vagine. In mijn land scheren vrouwen het haar van hun rug en plakken ze het beneden, om meer haar op hun vagine te hebben.

»Als ik een baby krijg in de US of Arse, dan verf ik hem zwart en verkoop ik hem aan Madonnas.»

HUMO Er bestaat een trend bij jonge vrouwen om het schaamhaar drastisch te trimmen of zelfs helemaal weg te scheren. Naar welk soort landingsbaan gaat uw voorkeur uit?

BORAT « Uw nobele maar saaie land en mijn glorieuze Kazachstan hebben daar zéér verschillende ideeën over. In mijn land bestaat geen bikinis wax, maar het is erg prestigieus voor vrouwen om méér haar te hebben op hun pubis dan op hun hoofd. Onze vrouwen scheren hun pubis alleen in de winter, om wol te maken voor gebreide handschoenen. Schaamhaar is het vijfde exportproduct van Kazachstan! Wereldwijd wordt het gebruikt om pannen te schuren bij de afwas.

»In uw land zijn er helaas wel te weinig vrouwen met borsten tot op hun knieën. Bij ons hangen de vrouwen stenen aan hun tepels om ze uit te rekken! Onze schoonheidkoningin Karylgash Akplasticmetova heeft borsten van 103 centimeter lang, en zelfs 127 centimeter als je de tepel meerekent. Ik beveel westerse vrouwen ook altijd Kazachse gelaatscrème aan: gemaakt van modder en berensperma.»

HUMO Mensen die u minder goed kennen, zouden kunnen denken dat u Pamela Anderson stalkt. In de film lijkt het alsof zij voor u op de vlucht slaat...

BORAT «Zij stalkt mij!!! Alleen al vandaag heb ik dríé boodschappen gekregen van haar advocaten. Ze zeggen sexy things zoals ‘U mag niet dichter dan dertig mijl in haar buurt komen’, ‘Stuur uw gedragen onderbroeken niet meer op’ en ‘Zeg niet meer op MySpace dat u een sexy time inside her hebt gehad’. Pamela plays to get the hard-on!»

HUMO Plays hard to get, bedoelt u waarschijnlijk...

BORAT «Nee, echt! Pamelas leave mes alones!!! Maar ik heb inmiddels al een nieuwe tijdelijke vrouw: een arm Oostblokkind dat moest kiezen tussen mij, de beroemde Borat, of de dancing negro Michael Jacksons. Ik neem haar éérst, en dan stuur ik ze door naar Michael.»

Beeld ANP

Thank you Humoperson!

HUMO Hebt u ondanks uw drukke agenda als officieus ambassadeur van Kazachstan, om nog te zwijgen van uw bloeiende seksleven, nog tijd voor een hobby?

BORAT «U moet straks meekomen naar mijn hotelkamer om te verbroederen: we naked wrestle and shoot dogs from window, yes? Maar dat is geen hobby, dat is een officiële culturele uitwisseling. Mijn hobby’s zijn pingpong, discodansen, en foto’s nemen van vrouwen op het toilet. In het pingpongen ben ik maar een amateur, maar op de Centraal-Aziatische Spelen van 2002 heb ik wel zilver gewonnen in het onderdeel Van Op Vijftig Meter Afstand Een Zigeuner Omvergooien Met Een Steen! Niet gemakkelijk, want die zigeuner was niet vastgebonden. Bij de volgende editie zijn ze wél vastgebonden, dat is eerlijker.»

HUMO Welke nieuwe discipline zou u aan de Olympische Spelen toevoegen?

BORAT «Onze nationale sport: shoorik. Dat is zoiets als voetbal, maar dan zonder bal. Het wordt gespeeld door schaapherders, die er speciaal voor vanuit de bergen naar de stad komen. Eerst drinken ze gefermenteerde paardenurine, onze nationale drank. Dan steken ze gevangengenomen Oezbeekse bastaarden in een gat in de grond, ze zetten er honden bij en dan bekogelen ze die twee dagen lang zo hard ze kunnen met aardappelen. Winnaar is degene die na afloop het best zijn haar kamt.»

HUMO Ik ben ook reporter, net als u. Hebt u bij wijze van afsluiting nog een paar tips voor jonge journalisten?

BORAT «Kathbedash! Jazeker! Vraag aan oudere journalisten tips om te knoeien met onkostennota’s. Als je een interview doet met een collega, zorg dan dat die collega altijd lelijker is dan u. Heb geduld met eindredacteurs, het is bekend dat die thuis niet aan hun trekken komen. En natuurlijk: zorg dat je bij het uitschrijven van interviews altijd the sexy lip suctions ontvangt, bij voorkeur van de hoofdredacteur. Nice!»

HUMO Meneer Sagdiyev, mag ik u namens ons volk danken voor uw wijze woorden?

BORAT «Thank you Humoperson! Come see my moviefilm! (Kust mij op beide wangen en op de mond, red.) Als u ooit naar Kazachstan komt, mag u mijn zuster gebruiken! Hier is een foto van haar, kijk! You like? Please make hand relief if you want. Chenquieh!»

(Verschenen in Humo op 31 oktober 2006)