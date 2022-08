Danira Boukhriss Terkessidis: ‘Als het echt waar is dat heroïne voelt als achttien orgasmes tegelijk, dan wil je dat toch eens meegemaakt hebben?’

Terwijl in Vladimir Poetin het allervileinste opborrelt, komt elders ter wereld het beste in de mens naar boven. Zo onderwijst Danira Boukhriss Terkessidis in ‘De klas’ tieners vanavond over de liefde, flirten en het geheim van de perfecte kus. We willen u nooit meer horen zeggen dat het niveau van onze opleidingen vroeger veel beter was, want dat Danira enige ervaring heeft op vlak van de romantiek, leerden we in haar 7 Hoofdzonden: ‘Wat niet weet, niet deert, wat mij betreft.’

(Dit artikel werd oorspronkelijk in oktober 2017 in Humo gepubliceerd)

‘Sorry als ik iets te lang nadenk over mijn antwoorden, dit is een interview waar ik vooraf echt báng voor ben geweest.’ Danira Boukhriss presenteerde al menig tv-show en maakte deze week haar radio-debuut, maar voor Humo’s 7 Hoofdzonden gaan de knietjes aan het knikken, zoals het hoort! ‘Als ik íéts aan mezelf zou willen veranderen, zijn het trouwens mijn knieën.’

GRAMSCHAP

DANIRA BOUKHRISS «Schuldig, helaas. Die zuiderse furie, hè (lacht). Het is een cliché, maar het is waar. Ik ben van nature gezegend met een ferm temperament. Mijn moeder zei altijd dat we daardoor in álles extreem zijn. Maar dan gaat het niet over echte woede, ik ben veeleer opvliegend. Vooral dan bij mensen die ik vertrouw, heb ik gemerkt.»

HUMO Wat kan zoal het zuiderse temperament in jou naar boven brengen?

BOUKHRISS «Mensen die maar niet begrijpen wat ik bedoel. Daar heb ik het geduld niet voor, en dan word ik ambetant, maar ik probeer erop te letten. Met zo’n temperament kom je voor veel mensen al snel over als een wervelwind. Daarom heb ik het afgeleerd om altijd begrepen te willen worden. Ik hoef niet altijd mijn gelijk te halen.»

HUMO En hoe zie je eruit als je écht kwaad wordt?

BOUKHRISS «Op het moment zelf begin ik altijd te huilen. Stom, want dan kom je natuurlijk zwak over. Toen ik een paar jaar geleden die racistische verwijten naar mijn hoofd kreeg toen ik voor het journaal een reportage maakte over een betoging van het extreemrechtse Pegida in Gent, barstte ik ook in tranen uit. Maar dat was een uitzondering, je moet bij wijze van spreken al op mijn hart trappen om me echt kwaad te krijgen. Maar dan heb je het ook écht verkorven. Iedereen verdient wel een tweede kans, ik soms ook. Maar als je die ook verprutst, dan is het genoeg voor mij. Ik zal vriendelijk blijven als we elkaar nog tegenkomen, maar je zult nooit meer deel uitmaken van mijn intieme kring.»

HUMO Dat is heel eerlijk van je.

BOUKHRISS «Zou het niet beter zijn als we allemaal gewoon eerlijk zeggen wat we voelen?»

HUMO Heb je ooit gevochten?

BOUKHRISS «Ja (lacht). Toen ik nog studeerde, werd ik in Etterbeek eens op straat aangevallen door meisjes. Ik was op weg naar mijn kot toen een auto naast me stopte. ‘Stop met lopen als een hoer!’ riepen ze, en ze gooiden een fles naar me, die voor mijn voeten uit elkaar spatte. Dat kon ik natuurlijk niet laten gebeuren.»

Beeld Johan Jacobs

HUMO De befaamde rode mist.

BOUKHRISS «Zoiets, ja. En dan nog een paar keer met ex-lieven (lacht). Nu ja, vechten: ik probeerde hen te slaan en zij konden me makkelijk afweren.»

HUMO Zou je iemand kunnen vermoorden?

BOUKHRISS «Volgens Jef Vermassen wel, hè. Hij heeft in ‘Moordenaars en hun motieven’ ooit geschreven dat iederéén in bepaalde omstandigheden een moordenaar kan worden.»

HUMO Heb je dat boek gelezen?

BOUKHRISS «Ja, en nog veel meer. Al sinds mijn 16de ben ik geobsedeerd door moordenaars. Elke moordzaak in binnen- én buitenland van de voorbije jaren heb ik gevolgd: de parachutemoord, András Pándy, Amanda Knox...

»Ik geloof Vermassen wel als hij zegt dat iedereen een moord zou kunnen plegen. Ik denk dat ik het soms wel zou begrijpen. Een man wiens kind is vermoord en die de dader wil vermoorden? Als iemand aan mijn geliefden zou raken, kan ik me inbeelden dat ik er ook aan zou denken. In een opwelling, voor de duidelijkheid (lacht).»

HEBZUCHT

HUMO Waar kun jij met de glimlach veel geld aan uitgeven?

BOUKHRISS «Aan meer dan goed voor me is (lacht). Ik heb een geweldig groot gat in mijn hand. Niet zo lang geleden moest ik bijna maandelijks vaststellen dat ik nog nul euro op mijn rekening had, waar ik dan een week van moest zien rond te komen. Too much month left at the end of the money, zoals ze zeggen. Ik sta misschien iets te yolo-achtig in het leven. Maar als ik me amuseer en me goed voel, is daar toch niets mis mee? Ik reis graag, ik ga graag uit eten en ik koop graag cadeautjes voor mijn vrienden. Niet alleen voor verjaardagen of zo, maar gewoon, zomaar.»

HUMO Bevriend zijn met Danira: het loont.

BOUKHRISS «Nu je het zegt, misschien heb ik daarom zoveel vrienden (lacht). Nu let ik wel wat meer op mijn uitgaven, want ik ben op huizenjacht. Maar echt zuinig leven zal me nooit lukken. Het gebeurt zelden dat ik aan de kassa kom en níét schrik van hoeveel er in mijn karretje ligt.»

HUMO Het cliché wil dat niemand ooit rijk is geworden van werken bij de VRT. Klopt er iets van?

BOUKHRISS «Daar ga ik geen uitspraken over doen (lacht). Er zijn maar heel weinig mensen die weten hoeveel ik verdien: mijn bazen en mijn ouders.»

HUMO Mocht je ooit meer kunnen verdienen bij de concurrentie, zou je dan de overstap maken?

BOUKHRISS «Zeg nooit nooit, maar ik zie mezelf niet snel voor het grote geld kiezen. Ik ben ook niet arm, voor iemand van 27 doe ik het best wel goed. Maar het leven is duur voor een single: in de winkel is alles verpakt voor twee personen, je betaalt evenveel voor verwarming en licht... Raar dat er geen betere formules bestaan voor singles.»

HUMO De VRT is nog altijd een overheidsbedrijf: wat vind je van topmanagers die handenvol geld krijgen voor hun zitje?

BOUKHRISS «Ik vind ‘loon naar werken’ een mooie leuze. Ik ben bij de VRT begonnen als redactrice van ‘Vlaanderen vakantieland’, een job van negen tot vijf waarbij ik mijn werk niet mee naar huis hoefde te nemen. Nu heb ik vaak periodes waarin ik twaalf uur per dag of langer werk, plus de stress die hoort bij een schermgezicht zijn. Dat ik vandaag meer verdien, vind ik niet meer dan normaal. Als zo’n topmanager echt zoveel werk verzet, dan mag dat voor mijn part beloond worden. Maar wie kan oprecht beweren dat hij een miljoen euro per jaar nodig heeft? Waar zou je dat ook aan opdoen als je zoveel werkt?

»Ik vind geld een moeilijk onderwerp. Ik vind vooral dat er veel mensen zijn die te weinig verdienen voor wat ze doen. Een verpleegster verdient veel minder dan een dokter, maar zij is voor mij ook een heldin in een ziekenhuis. En zo kan ik nog honderd jobs opnoemen.»

HUMO Afgelopen zomer viel in de vakpers te lezen dat de hippe nachtclub The Villa 1.000 euro veil heeft voor elke BV die zich daar laat zien. Jij hebt er je verjaardagsfeestje gevierd, hoeveel heb je daarvoor mogen aanrekenen?

BOUKHRISS «Níéts! Dat nieuws is trouwens meteen tegengesproken door de uitbaters. Ik heb nooit iets gekregen om er over de vloer te komen. En dan moet je weten dat ik niet eens zoveel zin had om mijn verjaardag te vieren, maar mijn vrienden hebben me overtuigd om toch iets te doen. En het werd een heel leuk feestje. Ik heb geen entree moeten betalen, maar dat was ook het enige voordeel.»

HUMO Zou je je ooit laten betalen voor actes de présence?

BOUKHRISS «Ik heb het nog nooit gedaan. Als ik daardoor iets zou steunen waar ik in geloof, waarom niet? Maar ik moet er wel echt in geloven. Ik zou misschien veel geld kunnen verdienen door elke avond ergens op te duiken, maar dan heb ik geen vrije tijd meer. Mijn vrije tijd is mij dierbaarder dan het geld dat ik ervoor zou vangen.»

HUMO Je zou ook je Instagram-berichten kunnen laten sponsoren: de actes de présence van de 21ste eeuw.

BOUKHRISS «Dat doe ik enkel voor mijn kledingsponsors, omdat zij me nu eenmaal kleren geven die ik draag op tv. Maar ik heb geen zin om van elke cola die ik drink een foto te nemen, of om kinderboeken te promoten als ik geen kinderen heb. Toen de stad Brussel me vroeg voor een promocampagne heb ik wél ja gezegd, omdat ik er nu eenmaal woonde en ik wou helpen om het imago van de stad er na de aanslagen weer bovenop te helpen. Maar mocht nu pakweg Erembodegem zoiets vragen, dan weiger ik. Niets persoonlijk hoor, Erembodegem. Ik heb gewoon geen band met jullie.»

GULZIGHEID

HUMO Het gerucht gaat dat je een passende bijnaam hebt: Danira Boufhriss.

BOUKHRISS «Ik vrees dat dat gerucht waar is. Die bijnaam is bovendien bedacht door Kobe Ilsen. Ik durf het bijna niet toe te geven, maar ik ben op een sugar rush naar dit interview gereden. Ik had geen tijd om deftig te eten, dus heb ik onderweg snel een wrap gekocht en een chocoladereep als dessert, die ik veel te snel heb opgeschrokt.»

HUMO Is jouw eetgedrag veranderd na twee seizoenen lang consumenten een geweten geschopt te hebben in ‘Over eten’?

BOUKHRISS «Ik at al vrij gezond, en ik ben nu ook minder vlees gaan eten. Ik haal het niet meer in huis, maar ik zondig weleens als ik bij iemand ga eten. Een echte flexitariër (lacht).»

HUMO Uit bezorgdheid om het dierenleed?

BOUKHRISS «Meer uit ecologische overwegingen. Als iedereen elke week één dag zonder vlees zou inlassen, zouden we met z’n allen al een verschil kunnen maken.»

HUMO Ben je vatbaar voor verslavingen?

BOUKHRISS «Ik heb er geen, maar ik kan perfect begrijpen hoe je verslingerd zou kunnen raken aan iets. Ik ben het dichtst in de buurt gekomen in de periode dat ik sloten koffie dronk, tot acht koppen per dag – ik had steeds meer cafeïne nodig. Voor ‘Over eten’ wilde ik het eens een maand zonder koffie proberen, en de eerste week was de verschrikkelijkste uit mijn leven. Hoofdpijn! Mijn hersenen leken wel te splijten. Pure afkickverschijnselen. Na vier dagen was het ergste voorbij, maar ik heb nog tien dagen het gevoel gehad dat er iets ontbrak. Gelukkig ging ook dat voorbij, en tegen het einde van de maand voelde ik me beter dan ooit. Nu drink ik ’s morgens één of twee koppen, voor de gezelligheid en de smaak. Meer koffie probeer ik te vermijden.»

HUMO Ben je soms benieuwd naar het effect van iets minder legale roesmiddelen?

BOUKHRISS «Als ik morgen te horen zou krijgen dat ik nog maar een maand te leven had, dan zou ik nog snel beginnen te experimenteren. Ik ben benieuwd, ja. Als het echt waar is dat heroïne voelt als achttien orgasmes tegelijk, dan wil je dat toch eens meegemaakt hebben? Nu ben ik te bang voor de gevolgen om het echt te doen, maar als ik een maand later toch dood zou zijn, zou het geen kwaad kunnen (lacht). Om dan ook nog eens te sterven tijdens die trip, lijkt me de max.»

HUMO Ken je het gevoel van een hardnekkige kater?

BOUKHRISS «Ik voel het snel als ik gedronken heb. Zelfs één glas kan ik de volgende ochtend al voelen. Om nog maar te zwijgen van de schaamte als ik besef dat ik heb staan lallen tegen iemand die ik niet ken (lacht). Daarom durf ik niet meer tipsy zijn in het openbaar. Ik vind mezelf heel plezant als ik wat gedronken heb, maar omdat ik dan iets minder schroom heb, begin ik tegen wildvreemden te praten. De volgende dag kun je alleen maar hopen dat de ander even zat was (lacht).

»Als het over alcohol gaat, heb ik vaak het gevoel dat de samenleving met twee maten meet. In de aanloop naar ‘Steracteur sterartiest’ probeer ik een maand lang niets te drinken. Ik wil het gevoel hebben dat ik fysiek en mentaal scherp sta voor de live-uitzendingen, en dat heeft mijn ogen doen opengaan. We maken ons met z’n allen druk over drugs, maar als je zegt dat je geen alcohol drinkt, moet je je plots verantwoorden. Dan vinden ze me abnormaal, of ik verpest de sfeer als ik een glas afsla. Terwijl alcohol ook een harddrug genoemd mag worden. Toen ik neurolinguïstiek studeerde, was één van mijn profs radicaal tegen alcohol omdat hij wist wat het aanricht in je hersenen: ‘Niets is even schadelijk.’ En van een toxicoloog heb ik gehoord dat hij z’n kinderen liever ziet uitgaan op xtc dan op alcohol. Waarmee ik niet wil zeggen dat je dan voor xtc moet kiezen, hè. Maar zo onschadelijk zal een glas dus niet zijn.»

JALOEZIE

BOUKHRISS «Ik vind jaloezie iets heel schadelijks. Zo negatief, iemand iets niet gunnen omdat jij het ook niet hebt. Ik kan wel gezónd jaloers zijn, iemand bewonderen om iets wat ik niet heb. Als ik een vrouw met mooie benen zie, bijvoorbeeld, of een mooie buik. Dan kan ik wel iets voelen knagen.»

HUMO Blijft het ook in relaties bij gezonde jaloezie?

BOUKHRISS «Er zijn wel fases in mijn leven geweest waarin ik jaloers was, maar er waren ook relaties waarin ik het amper voelde. Jaloezie heeft weinig nut, hè? Als je lief je wil bedriegen, zal hij dat wel doen. Dan helpt het niet hoe jaloers je bent. En dan nog, er zijn ergere dingen dan een lief dat vreemdgaat.»

HUMO Dat is vergevingsgezind van je.

BOUKHRISS «Ik wil maar zeggen, je overleeft het wel. Doodsbang zijn voor overspel is zinloos. Ofwel ben je bang voor iets dat nooit gebeurt, en als het wel gebeurt, heb je het niet kunnen tegenhouden door jaloers te zijn. Ik heb ooit een lief gehad dat erg jaloers was, en dat vond ik op den duur niet meer leefbaar. Het is zo vermoeiend om je voortdurend te moeten verantwoorden voor dingen die je niet hebt gedaan. Er is toch niets mooiers dan elkaar vertrouwen? Ik hou te veel van mijn vrijheid om nog aan zulke relaties te beginnen.»

HUMO Hoe jaloers ben je op Kamal Kharmach? Hij neemt nu ‘Het collectief geheugen’ op, een panelshow die jij eerst zou presenteren.

BOUKHRISS «Helemaal niet. Het stond nooit vast dat ik dat programma zou presenteren. Er wordt bij ons heel voorzichtig omgesprongen met wie welke programma’s voor zijn rekening neemt en waar iemands interesses liggen. Af en toe iets uitproberen in een cafétest hoort daarbij. Maar zodra duidelijk werd dat er een nieuw seizoen van ‘Steracteur sterartiest’ zou komen, waren we er heel snel uit dat dat iets voor mij was. Tegelijk bleek ‘Het collectief geheugen’ dan weer een uitstekende match met Kamal. Iedereen tevreden dus.»

HUMO Stel dat er een derde seizoen van ‘Over eten’ komt, maar dat iemand anders naast Kobe zal presenteren.

BOUKHRISS «Dán zou ik jaloers zijn. ‘Over eten’ is het kindje van mij en Kobe. We hebben het samen gemaakt tot wat het is, dus zou het wel zuur zijn om hem dat plots met iemand anders te zien presenteren.»

TRAAGHEID

BOUKHRISS «Ik ben allergisch voor treuzelaars. Aster Nzeyimana (VRT-sportjournalist, red.) is een goed voorbeeld: hij is een geweldig goeie vriend van me, maar ik word soms gék van hem. Hij is de grootste treuzelaar aller tijden. Als hij zegt dat hij klaar is om te vertrekken, dan heeft hij nog een halfuur nodig om zijn schoenen, zijn portefeuille en zijn sleutels bijeen te zoeken. Ik ben een vrouw en ik heb minder tijd nodig om me klaar te maken dan hij. Ik zie het dan maar als een goeie oefening in mijn geduld bewaren (lacht).»

HUMO Dan bezondig je je wellicht zelden aan onbeschaamde luiheid?

BOUKHRISS «Inderdaad, ik wou dat ik wat béter was in nietsdoen. Ik kan geen hele dag in de zetel hangen om naar Netflix te kijken, ik zou me veel te snel schuldig voelen. Het zou me nochtans goed doen, want ik plan mijn dagen altijd veel te vol. Ik ben mijn rustpauzes ook beginnen in te plannen in mijn agenda, anders komt het er niet van. Op zulke momenten probeer ik echt niets anders vast te leggen.

»Ik heb eens een artikel gelezen waarin stond dat veel succesvolle mensen de gewoonte hebben om één uur per dag iets te doen dat alleen voor henzelf is. Dan staan ze een uurtje vroeger op om te gaan lopen of om te lezen, en dat zou mee aan de basis liggen van hun succes. Op die manier hebben ze ook op drukke dagen het gevoel dat ze tijd voor zichzelf gemaakt hebben. Ik heb het zelf uitgeprobeerd, en het werkte wel. Ik stond een uurtje vroeger op, en dat extra uur spendeerde ik dan aan iets wat ik leuk vond, lezen of zo.»

HUMO Doe je dat nog altijd?

BOUKHRISS «Nee, jammer eigenlijk. Misschien uit slaaptekort (lacht).»

HUMO Je zou de neiging hebben om vaak te laat te komen. Is dat dan uit traagheid?

BOUKHRISS «Ik ben gewoon erg slecht in tijd inschatten. Ik zie twintig minuten vaak als een zee van tijd: lang genoeg om nog iets uit te lezen, mijn koffie op te drinken en me nog te douchen. Natuurlijk is dat niet zo, maar ergens besef ik dat niet. Dat is genetisch, heb ik ergens gelezen. Je vervormt als het ware de tijd. Maar goed, ik werk eraan.»

HUMO Krijg je je huishouden dan nog gebolwerkt, als je de tijd moeilijk kunt inschatten?

BOUKHRISS «Een berg afwas mag gerust een dag of twee blijven staan, maar echt niet langer. Ik word zot van rommel in mijn huis. Orde thuis is belangrijk om de orde in mijn hoofd te bewaren. Zo heeft alles bijvoorbeeld een vaste plaats. Als er iemand over de vloer komt en die legt iets verkeerd, dan heb ik dat gezien. Dan trek ik de koelkast open om alles weer op de juiste plaats te zetten.»

HUMO De koelkast?

BOUKHRISS «Welja. Bij mij staat bijvoorbeeld alles voor het ontbijt bovenaan. Bij jou niet dan?»

HUMO Ik moet bekennen van niet.

BOUKHRISS «Of ken je dat gevoel dat je buiten staat, maar absoluut weer naar binnen moet omdat je zeker wil zijn dat alle elektrische apparaten uitgeschakeld zijn? Ik wel. Of ik lig in bed en ik móét opstaan ben om te controleren of het fornuis wel zeker uit is. Ooit ben ik zelfs eens op het werk aangekomen en weer naar huis gereden omdat ik niet zeker was of het strijkijzer niet meer stond te gloeien.»

HUMO Sommige mensen zouden zoiets neurotisch noemen.

BOUKHRISS «Misschien ben ik dat wel een beetje.»

IJDELHEID

HUMO Zou je bij ‘Steracteur sterartiest’ niet liever zingend op het podium staan? De stem heb je, dat heb je al een paar keer laten horen.

BOUKHRISS «Mocht ik actrice geweest zijn, dan zou ik geen seconde twijfelen. Ik kan erg genieten van zingen, niets ontspant me zo, maar ik vind mezelf geen zangeres. Die paar keer dat ik op een podium heb gestaan, was telkens voor een speciale gelegenheid, en daar hou ik het bij.»

HUMO Hoe tevreden ben je met je uiterlijk? Daarnet zei je dat je jaloers kunt zijn op dat van andere vrouwen.

BOUKHRISS «Dat verschilt van dag tot dag. Sommige dagen geef ik mezelf complimentjes voor de spiegel, maar op andere dagen sta ik te zuchten en elk vetkwabbetje tussen mijn vingers te kneden.»

HUMO Maar je krijgt ook complimenten, zei je. Dat moet je toch flatteren?

BOUKHRISS «Da’s fijn, ja. Maar ik zie mijn uiterlijk niet als iets om trots op te zijn. Mijn ouders hebben me gemaakt, ik heb er weinig verdienste aan. Dan heb ik liever dat ze me een compliment geven over mijn werk.»

HUMO Dus je hoeft niet veel moeite te doen om er zoals nu uit te zien?

BOUKHRISS «Ik let natuurlijk wel op wat ik eet en ik draag enkel kleren waarvan ik weet dat ze me goed staan. Ik ken mijn lichaam heel goed: ik weet wat ik vooral níét moet dragen.»

HUMO Wat zint je dan niet aan je lichaam?

BOUKHRISS «Ik vind zelf dat ik heel lelijke benen heb. Ik ben vrij klein, dus heb ik ook wat kortere benen. En dikke knieën en zo.»

HUMO Dikke knieën?

BOUKHRISS «Heb je ooit al een foto van mijn benen gezien?»

HUMO Niet dat ik me kan herinneren.

BOUKHRISS «Voilà, die bestaan ook niet. Ik zal niet snel mijn benen tonen. Daarom vallen die van andere vrouwen me altijd op. Op dat vlak ben ik echt een vent: ik kan onbeschaamd naar de benen van een vrouw zitten staren. Ik heb bijvoorbeeld ook de ideale knie uitgedacht in mijn hoofd: heel afgelijnd, ietsje slanker bovenaan, en dan een mooie bol waar de knieschijf zit.»

HUMO Het zit blijkbaar diep.

BOUKHRISS «Het is een complex, ja. Ik weet dat ik dat mezelf voor een deel heb aangepraat, maar als ik iets aan mezelf kon veranderen, dan zou het dat zijn.»

HUMO Zou je nog andere vormen van plastische chirurgie overwegen?

BOUKHRISS «Op dit moment niet, maar ik sluit het ook niet uit. Ik zou nooit iemand veroordelen die iets laat veranderen aan zijn of haar lijf.»

HUMO Je hebt onlangs je moedervlek op je slaap laten wegnemen, maar niet uit esthetische redenen.

BOUKHRISS «Nee, volgens de dokter bestond de mogelijkheid dat die kwaadaardig zou worden. Als ik nog langer wachtte, zou het litteken later maar groter geweest zijn. Eerlijk gezegd vind ik het een beetje jammer dat ze weg is. Een paar mensen hebben me al aangeraden om ze te laten tatoeëren, maar dat zou toch niet hetzelfde zijn.»

HUMO Bij de laatste editie van de Vlaamse Televisiesterren won je die voor Beste Presentatrice. Streelt dat je ego?

BOUKHRISS «Ik weet dat het in is om blasé te doen over die uitreiking, maar ik vond die ster winnen heel leuk. Ik zag het vooral als een bevestiging dat ik goed bezig ben. En dat ‘Over eten’ er mocht zijn. Dat ik in het rijtje naast An Lemmens, Sofie Lemaire en Cath Luyten mocht staan, vond ik een hele eer.»

HUMO Waar bewaar je de trofee?

BOUKHRISS «Die staat trots te blinken op het bureau van mijn baas. Zo wordt hij er geregeld aan herinnerd wie hij in huis heeft (lacht).»

ONKUISHEID

BOUKHRISS «Ah, de favoriete hoofdzonde van de lezers (lacht). Hoe gaat dat gezegde ook weer? ‘Alles draait om seks. Behalve seks, die draait om macht.’ Daar kan ik me wel iets bij voorstellen.»

HUMO Wat is onkuis voor jou?

BOUKHRISS «Moeilijke vraag. Ik vind erg veel kunnen en ik ben niet snel gechoqueerd. Ik kan vettige moppen best grappig vinden. En het is niet omdat ik zelf niet buitengewoon avontuurlijk ben in mijn liefdesleven, dat ik het verkeerd vind als anderen dat wel zijn.»

HUMO Kun je je dan iets inbeelden wat je nooit zou doen?

BOUKHRISS «Ja, seksuele fantasieën hebben over het lief van een vriendin. Dat vind ik echt not done.»

HUMO Maar die zijn toch onschadelijk?

BOUKHRISS «Ik zou me daar toch heel schuldig over voelen. Ik ben heel trouw in mijn vriendschappen. Mocht ik vreemdgaan met het lief van een vriendin, dan zou ik me veel schuldiger voelen tegenover die vriendin dan tegenover mijn eigen lief.»

HUMO Je zei net: ‘Er zijn ergere dingen dan een lief dat vreemdgaat.’ Meen je dat?

BOUKHRISS «Wat niet weet, niet deert, wat mij betreft. Mocht mijn lief vreemdgaan en hij heeft er spijt van, dan zou ik liever niet weten dat hij een misstap heeft begaan. Als het niets betekende en je relatie zit voor de rest nog goed, waarom zou je dan de boel opblazen door alles op te biechten? Je schuldgevoel is al een straf op zich, vind ik.»

HUMO Denk jij dat de mens van nature monogaam is?

BOUKHRISS «Ik heb veel respect voor mensen die hun hele leven monogaam kunnen blijven. Vertel me in dat geval vooral wat je geheim is. Ik geloof meer in seriële monogamie. Ik kan me perfect inbeelden dat mensen na tien jaar tot het besluit komen dat ze zin hebben in iets anders. Maar goed, wat weet ik ook? Ik ben nog maar 27, met nog maar een paar relaties achter de rug.»

HUMO En mensen die de polyamorie aanhangen, kun je die ook begrijpen?

BOUKHRISS «Dat vind ik al moeilijker. Voor mij zouden dat net iets te veel mensen in één relatie zijn om werkbaar te kunnen zijn. Maar als dat werkt voor jou: perfect, ga gerust je gang. Ik kan die mensen alleen maar bewonderen, ik heb al moeite genoeg om één iemand te vinden op wie ik verliefd kan worden.»

HUMO Er hangt al snel een oordeel vast aan het aantal bedpartners, vooral als je een vrouw bent. Stoort dat jou?

BOUKHRISS «Natuurlijk. Je weet toch wat ze zeggen over vrouwen? Dat je hun aantal partners met drie moet vermenigvuldigen om het échte aantal te krijgen. Een vriend zei me ooit dat het daarbij eigenlijk om competitie draait: mannen worden onzeker als hun vriendin al veel mannen heeft gehad. Ik zal een vrouw alleszins nooit een slet noemen omdat ze met veel mannen het bed heeft gedeeld. Seks is een natuurlijke behoefte, net zoals eten, drinken en naar het toilet gaan. Iederéén heeft nood aan affectie, en dus ook aan seks. Waarom doen we er dan zo lichtgeraakt over?»

HUMO Met de Weinstein-affaire in Hollywood in het achterhoofd: onlangs vertelde Tim Van Aelst hoe hij ooit een acteur moest berispen omdat die vrouwen op de set niet met rust kon laten. Heb jij ervaringen met ongewenste intimiteiten op het werk?

BOUKHRISS «Gelukkig niet. Ik weet ook niet hoe ik zou reageren mocht ik zoiets meemaken. Ik denk graag dat ik wel mondig genoeg zou zijn, maar het kan ook lelijk tegenvallen. Een vriendin van me heeft het ooit meegemaakt, en ze was op het moment zelf zo in shock dat ze bevroor. Ik snap dus wel dat zo’n vrouw dan zwijgt uit angst dat ze ontslagen zal worden, of omdat niemand haar zou geloven.

»Op het werk ben ik nooit lastiggevallen, maar anders? Natuurlijk, zoals elk meisje. Bij het uitgaan heb ik al meermaals een hand op mijn achterste gevoeld, en op straat in Brussel ben ik weleens in het kruis gegrepen. Op papier is dat een aanranding, maar je kunt er amper iets tegen beginnen. Ook daar geldt: seks draait vooral om macht. Misschien vind ik dat nog het meest onkuise: iemands grenzen niet respecteren. Iemand ongevraagd betasten, of ervan uitgaan dat een vrouw vanzelf om meer vraagt als ze sexy gekleed gaat. Maar het hoeft niet eens zo uitgesproken te zijn om te ver te gaan. Hoeveel mannen er de voorbije zomer op mij zijn afgekomen op festivals: ‘Danira! Geef mij eens een kus!’ Soms zeiden ze zelfs niets en voelde ik plots hun lippen op mij. Dat moet allemaal maar kunnen, want het is een festival en daar is alles wat losser. Maar ik wíl dat niet, een wildvreemde kussen.»

HUMO Als affectie een basisbehoefte is, hoe vervul je die dan als single?

BOUKHRISS «Ik zal het zo zeggen: ik ben een braaf meisje, maar ik ben ook geen non (lacht).»

HUMO Nu moet ik spontaan aan Aster Nzeyimana denken, die in zijn ‘Hemel & Hel’-interview in Humo liet vallen dat hij af en toe in jouw bed terug te vinden is. Om te slapen, weliswaar.

BOUKHRISS (lacht) «En dan weet je nog niet dat we soms ook knúffelen in dat bed! Het kan, hoor, als man en vrouw bevriend zijn zonder je als een beest te gedragen, hoe ongelofelijk het ook klinkt. Ik slaap trouwens ook met vriendinnen in hetzelfde bed zonder dat daar gevoelens bij komen kijken. En als ik tóch elke avond zou liggen te rampetampen met Aster? Of met mijn vriendinnen? Et alors? (lacht)»