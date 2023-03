De 7 Hoofdzonden van Pieter Delanoy, de ex-mol en ex-priester die vader wordt: ‘Ik zie mezelf totaal niet als preuts. Ik begrijp preutsheid zelfs niet goed’

Het kan verkeren, zeggen ze weleens. Welaan dan: Pieter Delanoy, ‘De Mol’ van 2018, legde het priesterschap na tien jaar dienst naast zich neer, stapte vervolgens in het huwelijksbootje en kondigt nu aan voor het eerst vader te worden, halleluja! Humo sprak hem vier jaar geleden over zijn 7 Hoofdzonden, de priester van toen sprak profetische woorden: ‘Het celibaat zorgt ervoor dat ik niet tot mijn 80ste priester zal zijn.’

Dit interview werd oorspronkelijk op 18 november 2019 gepubliceerd in Humo.

We moeten hem er bij onze ontmoeting even aan herinneren wat ze ook weer waren, die 7 Hoofdzonden, voor we vertrokken zijn voor een urenlang gesprek over de dingen des levens.



HOOGMOED

HUMO ‘Ik let wel op dat ik niet naast mijn schoenen ga lopen, dit is toch zo voorbij,’ zei je na de ontknoping. Word je van al die positieve reacties op ‘De mol’ toch niet een paar centimeter groter?

PIETER DELANOY «Dat moet je relativeren. Ik ben een ééndagsverhaal, binnenkort is het gedaan. Wat niet wil zeggen dat het niet leuk is. De complimenten zijn een fijne bekroning van alle tijd en energie die in mijn mollenwerk gekropen is. Het klinkt opschepperig, maar ik probeer de lat altijd hoog te leggen bij alles wat ik doe.»

HUMO Dacht je na over de manier waarop je in de Vlaamse huiskamers zou overkomen?

PIETER «Nee, op een paar uitzonderingen na. Tijdens de Mexican standoff-proef heb ik principieel voor het goede doel gekozen, daar stond ik op. Iedereen kan het wel plaatsen dat ik heb moeten liegen en saboteren, maar ik wilde wél mijn authenticiteit bewaren. Mijn vrienden en collega’s zeiden dat ik in het spel net hetzelfde was als op school. Dat vond ik een hele geruststelling.»

HUMO Je hebt een dubbele voorbeeldfunctie, als priester en als leerkracht. Daarvoor moet je sterk in je schoenen staan.

PIETER «Ik geef les in het derde en vierde middelbaar van het Sint-Lodewijkscollege in Brugge, aan 15- en 16-jarigen dus. De ideale leeftijd om je authenticiteit te testen (lacht). Je kunt het je als leerkracht permitteren om te zeggen: ‘Sorry, gisteren was ik moe. Ik heb straf gegeven zonder dat het correct was.’ Dan is dat opgelost, sans rancune. Maar als je niet authentiek bent, word je daarop afgerekend. Of als je vooral je gelijk wilt halen omdat je nu eenmaal de leerkracht bent, dan krijg je dat ook te horen. Heel leuke leeftijd (glimlacht).»

HUMO Dat is van een zelden geziene nederigheid voor een leerkracht.

PIETER «Eén van de moeilijkste dingen in mijn vak is het concept van gezag. Sommigen hebben een natuurlijk gezag: als zij binnenkomen, zwijgen de leerlingen en gaan ze staan. Ik heb iets anders: wederzijds respect. Als ik wil dat zij respect hebben voor mij, dan moet ik all the way gaan om respect te tonen voor hen. En dan moet ik het zeggen als ik eens een rotdag had, of een mindere les heb gegeven.»

HUMO Voel je soms hoogmoed tegenover ongelovigen, een gevoel dat je iets meer weet dan zij?

PIETER «Helemaal niet. Mijn geloofsopvatting is die van de twijfelende zinzoeker. Het geloof in Vlaanderen heeft net een heel grote knauw gekregen omdat de kerk een tijdlang zei de absolute waarheid in pacht te hebben. Er was maar één kerk, één geloof! Historisch en feitelijk niet correct, natuurlijk. Zelf kan ik daar absoluut niet mee om, woorden als ‘almachtige God’ krijg ik niet over mijn lippen. Dat staat haaks op de realiteit.»

HUMO Hoe rijm je de wetten van de Bijbel met de wetten van de wetenschap?

PIETER «Ik vind het onzin dat de Bijbel niet verenigbaar zou zijn met de wetenschap. Er is een verschil tussen geloof – wat ‘niet weten’ inhoudt – en wetenschap. Als je bewijs hebt, dan is het een feit. Dan valt daar niet over te discussiëren. Maar geloof gaat over hoe je de dingen voor jezelf op een zinvolle manier kunt invullen. Daarom vind ik discussies met atheïsten of humanisten bijzonder interessant. Want als we heel eerlijk praten en niet het grote gelijk willen krijgen, dan komen we er snel op uit dat we eigenlijk hetzelfde zeggen, maar een andere taal hanteren. Humane waarden en christelijke waarden overlappen elkaar, alleen de inspiratiebron verschilt. Voor mij is de inspiratiebron de Bijbel, maar dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn.

»Vat de Bijbel dus alsjeblieft niet dogmatisch op. Als je dat doet, dan ben je dat boek fout aan het lezen.»

HUMO Dat klinkt wel erg vrijzinnig voor een dienaar van de kerk.

PIETER «Ik kan alleen maar zeggen: de dingen waarin ik geloof, zijn niet altijd te rijmen met de opvattingen van de rooms-katholieke kerk. Het gaat om het geloof, niet om het instituut dat de regeltjes voorschrijft.»

HUMO Hoogmoed kan zich ook uiten in de vorm van ambitie. Kun je als priester of leerkracht ambitieus zijn?

PIETER «Alleen in spirituele zin, vrees ik (lacht). Je moet genoegen nemen met je persoonlijke vooruitgang, met de band met je leerlingen. Je kunt geen baas worden en meer geld verdienen.

»Allebei mijn ouders werken in de privésector, dus die kant van de medaille ken ik ook. Maar ik vind het leuk dat ik kan zeggen dat veel collega’s uit het college mijn vrienden zijn. Dat kan net omdat er geen concurrentiestrijd is. In de privésector ben je meer bezig zoals in ‘De mol’: je komt overeen omdat je vooruit moet, maar als puntje bij paaltje komt, zorgt iedereen vooral voor zichzelf.»

'Ik zie ook wel dat ik vaak de mis opdraag voor mijn grootouders en de generatie vóór hen. Dat is lastig.’



HEBZUCHT

HUMO Was uiterlijk vertoon belangrijk toen je opgroeide?

PIETER «Totaal niet. Mijn ouders hebben allebei hogere studies gedaan en vervolgens keihard gewerkt. Ze draaiden goed mee in het bedrijfsleven. Over geld werd nooit gesproken, maar ik denk dat ze steeds goed hun boterham verdiend hebben. En toch zei status hen niets. We hebben altijd in een rijhuisje gewoond. Veel collega’s van mijn papa woonden in villa’s en begrepen hem niet: ‘Je kunt je toch meer permitteren?’»

HUMO Wat is voor jou de waarde van geld?

PIETER «Soms denk ik dat ik daar naïef in ben, maar voor mij is geld iets wat je nodig hebt, niet iets wat je moet koesteren. Een middel, geen doel.

»Mama stond er altijd op dat ik spaarde. Volgens haar geef ik te veel uit. Zo ga ik al jaren elke zomer naar Zuid-Afrika om vrijwilligerswerk te doen. Zij zegt dan: ‘Super, maar je kunt dat toch niet blijven doen?’ Misschien heeft ze gelijk: ik ben 33 en zou een huis willen kopen, maar ik kan me dat amper permitteren. (Wijst om zich heen) Ik weet dat ik nu in een prachtig pand woon, maar dat is tijdelijk. Tot voor kort woonde ik in een kleine arbeiderswoning in Brugge, en als ik ooit iets koop, dan zal het een bescheiden huisje zijn.»

HUMO Begrijp jij mensen die hun job niet graag doen, maar volhouden omdat ze anders pakweg hun chique wagen moeten inleveren?

PIETER «Nee. Ik heb óók vrienden die streven naar het uiterlijke, die zwijmelden van het feit dat we in Mexico met dikke BMW’s rondreden. Zelf heb ik mijn auto gekozen op basis van de grootte van de koffer (lacht). Maar waarom zou je keihard werken en je opofferingen getroosten, alleen maar om iedereen te kunnen tonen hoe groot je huis is? Ik snap dat niet goed.»

HUMO Aan welke niet strikt noodzakelijke dingen geef jij veel geld uit?

PIETER «Aan muziek, van klassiek over soundtracks tot schlagers. En ik weiger principieel om een Spotify-abonnement te nemen. Het is veel leuker om in cd- en platenbakken te neuzen, ook al kost het mij een klein fortuin.»

HUMO Ben je vrijgevig?

PIETER «Ik denk van wel. Als ik hier bijvoorbeeld een goed boek heb liggen dat ik al heb gelezen, en ik kan er iemand een plezier mee doen, dan geef ik het weg. Ik ben niet materialistisch ingesteld. Je kunt toch geen band hebben met objecten?

»Weet je wat ik erg vervelend vind? Met tien vrienden gaan eten en met negen akkoord gaan om de rekening door tien te delen, waarop de laatste zegt dat hij alleen zijn deel wil betalen. Die zever zul je met mij nooit hebben.»



GULZIGHEID

HUMO Hoe gulzig bijt jij in het leven?

PIETER «Ik geniet immens van alles wat ik meemaak, van de kleinste dingen het meest. ’s Ochtends fiets ik altijd langs een oude spoorweg naar school. Als ik dan naar de natuur rond mij kijk, denk ik elke keer: ‘Zie mij hier, grote gelukzak.’

»Het gulzige zit ook in de afwisseling. Sleur word ik beu. Ik geef nu acht jaar les, het punt waarop je strikt genomen elke ochtend het klaslokaal kunt binnenstappen met exact dezelfde, tot in de puntjes voorbereide lessen. Maar dat is saai! Geef mij maar nieuwe ervaringen.»

HUMO Hunker je na ‘De mol’ naar het volgende avontuur?

PIETER «Nee. Vanmiddag had ik een ‘wensengesprek’ met de directie, het moment waarop je je ambities voor het volgende schooljaar bespreekt. Ze vroegen me toen: ‘Zou je als nieuwe uitdaging niet graag voor de derde graad staan?’ Maar ik heb dat afgeslagen: ik heb zin in nog eens een gewoon jaar.»

HUMO Van een priester verwacht je dat hij meer ascetisch in het leven staat dan de gemiddelde mens.

PIETER «Da’s waar. Maar van een leerkracht ook. (Twijfelt) Ik vind niet dat je met je geld moet smijten, de duurste reizen moet maken, in de chicste merkkledij moet rondlopen... Maar als ik een trui koop, wil ik wel dat die degelijk en correct gemaakt is. Laat het mij zo zeggen: ik vind dat je in het leven wel een zekere soberheid aan de dag mag leggen, zonder daarom als een middeleeuwse monnik te leven.

»Met de collega’s hadden we een tijdlang een leuk concept, de Sterrenclub. We stopten elke maand 10 euro in de pot, en daarmee gingen we één keer per jaar in een sterrenrestaurant eten. Maar ik ben ermee opgehouden, het had toch iets decadents. Ik dacht: met die 120 euro kan ik zoveel meer doen.»

HUMO Ben je verslaafd aan iets?

PIETER «Aan mijn gsm. En ik ben ook vatbaar voor bingewatching op Netflix. Maar verder? Nee.»

HUMO Je hebt geen tien koppen koffie per dag nodig om te kunnen functioneren?

PIETER (lacht) «Shit, dááraan ben ik wel verslaafd. Ik heb zelfs een koffiezet in mijn klaslokaal staan: het toppunt van verslaving! (lacht)»

HUMO Als je aan ‘De mol’ meedoet, kun je maar beter een glaasje lusten. Kun je daarin maat houden?

PIETER «Ja. ‘Ik drink graag’ vind ik een gevaarlijke quote, maar ik kan écht genieten van een lekker biertje of een goede wijn. Ik ken mijn grenzen: na een aantal glazen stop ik, al is het maar voor de mogelijke kater. Ik vind het tijdverspilling om noodgedwongen tot tien uur of halfelf in bed te liggen. Laat staan langer.»

HUMO Je leerlingen hebben de leeftijd waarop ze het uitgaansleven ontdekken. Probeer je hen voor één en ander te behoeden? Drugs, bijvoorbeeld?

PIETER «Bij mijn leerlingen zijn drugs niet de grootste uitdaging, dat komt pas later, maar wel alcohol. Daar ben ik zó bang voor. In mijn tijd dronken we veel pintjes, ja, maar dat was het. Deze generatie stort zich op de sterkedrank. Wodka is de grootste boosdoener, zeker in combinatie met energiedrankjes.»

HUMO Kun je daar in de les over praten?

PIETER «Zeker! In de godsdienstles kan alles (lacht). Ik stel me open op: jij mag alles tegen mij zeggen als ik alles tegen jou mag zeggen – maar nooit op een aanvallende manier. Ik zeg ook nooit: ‘Jullie zijn fout bezig.’ Dan ben je ze kwijt. Maar als ik hoor dat op vrijdagavond één van mijn leerlingen heeft zitten kotsen op één of ander pleintje, zeg ik wel: ‘Dat is jammer.’ En dan wil ik weten hoe dat komt. Hoe hun leefwereld in elkaar zit. Waarom wij vroeger geen sterkedrank dronken en zij nu wel. Of iets anders: games interesseren me niet, maar ik wil wel weten waarom ‘Fortnite’ nu zo populair is bij álle jonge gasten.

»Toen het galabal op school uit de hand liep, wilden enkele leerkrachten het evenement verbieden. Ik niet, ik wil liever met de leerlingen rond de tafel gaan zitten. Ik hou er sowieso niet van om dingen af te pakken, te verbieden of met het vingertje te wijzen. Dat is vaak zo hypocriet. Kijk naar Vlaamse feesten van vijftigers en zestigers, en hoe die met drank overgoten worden! Grappig dat we dan de jeugd bestempelen als problematisch, zonder naar onszelf te kijken.»



WOEDE

HUMO Je hebt amper negatieve reacties gekregen na ‘De mol’. Als er toch eens iemand uithaalt op Twitter, word je daar dan kwaad van?

PIETER «In tijden van sociale media kun je je niet laten raken door elke zure oprisping. Als er een hele bak drek over mij was gekieperd, had ik misschien anders gepraat, maar zolang er meer positieve reacties dan negatieve zijn, vind ik het allemaal oké.»

HUMO Waarvan word je wel pisnijdig?

PIETER «Oneerlijkheid. Ik weet het, dat klinkt gek uit mijn mond (lacht). Wat nog? Persoonlijke aanvallen op mensen die het niet verdienen. Mensen die het anders-zijn van anderen niet aanvaarden. Doelbewust denigrerende of kwetsende uitspraken. En draconische maatregelen van politici. Ik weet dat Europa met een vluchtelingenproblematiek kampt. Maar ik vind níét dat je daaruit mag concluderen dat ze niet meer mogen komen. Dat zijn van die grote statements zonder oog te hebben voor de mensen achter het verhaal.»

HUMO Wanneer ben je voor het laatst uit je krammen geschoten?

PIETER «Dat doe ik eigenlijk nooit. En als ik eens boos word, wil ik het vijf minuten later al goedmaken. Verder ben ik geduldig, ik heb een behoorlijk olifantenvel.»

HUMO Zouden je leerlingen dat beamen?

PIETER «Dat denk ik wel. Soms ben ik zelfs een beetje té geduldig. Ik geloof heel sterk in tweede kansen, en ook in derde en vierde. Als je je fouten kunt toegeven, mag je ook fouten blijven maken, omdat dat deel uitmaakt van opgroeien en van de opvoeding.»

HUMO Hoelang zal het nog duren voor je uitbarst als weer iemand je vraagt of een pastoor wel mag liegen?

PIETER (grijnst) «Dat hangt ervan af hoe goed ik geslapen heb. Nee, het hoort erbij: als mensen mij graag even iets zeggen, zonder dat ze weten dat ik die vraag al duizend keer heb gehoord, wie ben ik dan om me daaraan te ergeren?»



JALOEZIE

HUMO Heb jij snel bewondering voor iemand, of word je snel afgunstig?

PIETER «Ik kan anderen bewonderen, maar ik ga mezelf niet heiliger voordoen dan ik ben: afgunst is me niet vreemd. Als een collega een bijscholing krijgt aangeboden, zou ik wel kunnen denken: ‘Waarom hebben ze dat niet aan mij gevraagd? Werk ik dan niet goed genoeg?’ Heel groot is die jaloezie niet, maar toch.

»Nu kan ik dat gevoel snel uitschakelen, maar vroeger had ik er meer last van. In ‘De mol’ leek het alsof mijn broer en ik twee handen op één buik zijn, en dat is ook zo. Maar vroeger waren we stikjaloers op elkaar: wat mag hij wél dat ik niet mag? Met het ouder worden hebben we elkaar ook losgelaten, en nu hebben we een zalig contact.»

HUMO Wie waren je jeugdidolen?

PIETER «Ik had een poster van Che Guevara in mijn kamer hangen, maar dat had vooral te maken met de heroïek die hij uitstraalde: hij stond voor vrijheid, dromen, je lot in eigen handen nemen. Eigenlijk kleurde ik braaf binnen de lijntjes, maar ik vond het leuk om ook iets rebels uit te drukken (lacht).

»Mijn idolen waren vooral muzikanten. Ik ben altijd een grote fan geweest van John Miles, van ‘Music Was My First Love’. Op de Night of the Proms ben ik als tiener ooit aan de security gaan vragen of ik geen handtekening mocht hebben en Miles was toen zo lief om mij backstage te laten. Daar heb ik hem een kwartier lang in gebrekkig Engels proberen duidelijk te maken hoe prachtig ik dat ene nummer vond.»

HUMO Welke godsdienstige figuren inspireren jou?

PIETER «Een hele waslijst, maar ik zal me beperken tot eentje: Oscar Romero, in de jaren 70 de aartsbisschop van El Salvador. Hij kreeg die functie omdat hij aan de kant van het establishment stond, hij was de stroman van de rijken en de politici. Maar toen hij in de hoofdstad aankwam, zag hij hoe de maatschappij echt in elkaar zat en heeft hij een vuist durven te maken. Hij werd de Martin Luther King van Centraal-Amerika. Dat heeft hem ook zijn leven gekost: hij werd vermoord door een extreemrechts doodseskader van de overheid terwijl hij de mis opdroeg.

»Ik wijs mijn leerlingen ook altijd op de film ‘Daens’. Zulke figuren inspireren mij: de barricademensen, die vanuit hun geloof en hun persoonlijkheid op tafel slaan en de wereld ten goede proberen te veranderen – niet alleen met woorden, maar met daden.»

HUMO Voel je, terwijl de kerken leeglopen, jaloezie voor de populariteit van de islam?

PIETER «Nee. In Brussel en Antwerpen zal het wel anders zijn, maar de moslims die ik ken, zijn even weinig praktiserend als de christenen. Ik kijk soms wel met afgunst naar landen waar geloof nog een evidentie is, waar het nog lééft.»

HUMO Hoeveel volk zit er in je kerk? En verwacht je dat die de volgende keer wat voller zit?

PIETER «Het gros van Vlaanderen draagt een gelovige kiem in zich en is bezig met zingeving. Maar bijna niemand zit erop te wachten om op zondagmorgen naar een kerk te stappen. Het gaat al zo lang achteruit en het zal ook niet meer veranderen. Misschien dat er door ‘De mol’ volgende zondag eens een nieuwsgierige in de misviering zit, maar als we in een weekend tachtig mensen zien, dan zal het veel zijn.»

HUMO Haal jij daar nog voldoening uit?

PIETER (twijfelt) «Dat is een heel moeilijke vraag. Soms vraag ik me af hoelang ik het nog zal doen. Ik wil niet oneerbiedig zijn, maar ik zie ook wel dat ik vaak de mis opdraag voor mijn grootouders en de generatie vóór hen. Daar mag je niet te veel over nadenken, zeker omdat er zoveel energie in kruipt.»

HUMO Je haalt meer uit je job als leraar dan uit die als priester?

PIETER «Het concept van de misviering vind ik nog altijd zalig. Een paasmis met alles erop en eraan: heerlijk! Een liturgie kan in symbolen en gebaren uitdrukken wat anders onuitspreekbaar is. Dat merk je het best bij een begrafenis. Maar ik ben inderdaad meer een leerkracht dan een priester.»

HUMO Gek dat je bij ‘De mol’ niet zo werd voorgesteld.

PIETER (lacht) «Tja. Op het moment dat ik stop met lesgeven, zou ik ook stoppen met het priesterschap. Ik zie mezelf echt niet functioneren als ik alleen de parochie zou hebben. Die ouderwetse invulling van het priesterschap is aan het doodbloeden, daar geloof ik niet meer in.»

HUMO De meeste mensen zijn eerst een persoon en dan pas hun beroep, maar bij priesters is PIETER (knikt) «Dat stoort mij immens. Dat is het enige dat ik vervelend vond bij ‘De mol’: dat ‘meneer pastoor’ mijn bijnaam was (lacht). Het is zelfs niet correct: ik bén geen pastoor. Dat is alsof ik jou een eindredacteur zou noemen. Verder ben ik wie ik ben: het priesterschap is maar één klein onderdeel van mijn persoonlijkheid.

»Volgens mij komt het vooral omdat de kerk het priesterschap zo hard als ‘een roeping’ heeft benadrukt. Bij mij is dat niet zo. Mijn papa zei altijd: ‘Pieter, je mag doen wat je wilt, maar je moet weten: het priesterschap is niets meer dan een beroep, zoals ik een ingenieur ben.’ Voilà.»

TRAAGHEID

HUMO Is luiheid kwalijk?

PIETER «Er is niets verkeerd aan eens de hele dag in de zetel hangen. Morele luiheid is erger. Dat zeg ik ook tegen mijn leerlingen: ‘Als je vindt dat er iets echt niet kan op school, zeg het dan. Maak een vuist! En haal vooral niet je schouders op omdat je gelooft dat er toch niets zal veranderen.’ Misschien stel ik me mei ’68 te romantisch voor, maar ik zou willen dat er meer protest was tegen dingen die fout lopen in de samenleving.»

HUMO Men zegt dat de jeugd van tegenwoordig niet meer op straat komt. Ze protesteert alleen nog via hashtags.

PIETER «Ik heb een hekel aan ‘de jeugd van tegenwoordig’-beweringen, maar op dat punt moet ik akkoord gaan. Ik verwijt hun dat ook. Het is een heel makke generatie, die makkelijk over zich heen laat lopen. Onlangs werden in de refter gehaktballen met erwten en puree geserveerd. Toen de puree op was, kregen de laatste drie leerlingen frietjes. Ik dacht: nu gaan we wat krijgen, iedereen zal op tafel beginnen te slaan en ‘Frieten! Frieten!’ scanderen. Maar nee, iedereen keek eens met grote ogen, maar niemand zei iets. Als ze al niet meer rebelleren voor hun frietjes (lacht).

»Tegelijk hebben ze het niet gemakkelijk, hoor. De verwachtingen zijn torenhoog, ze moeten álles goed kunnen.»

'Bij mijn leerlingen zijn drugs niet de grootste uitdaging, maar alcohol. Wodka, in combinatie met energie-drankjes.’

HUMO Jasper Steverlinck zei onlangs in deze reeks dat hij zich druk kon maken over leerkrachten met oogkleppen op. Ben jij aldoor alert op moeilijkheden in de klas?

PIETER «Ik doe alleszins mijn best. Ik vind op hun leeftijd hun welbevinden minstens even belangrijk als de punten. Ik kan niet tegen oudercontacten van leerkrachten die alleen maar over prestaties praten. Als een leerling niet goed in zijn vel zit, wil ik weten hoe dat komt.»

HUMO Zorgt de Bijbel ook niet voor morele luiheid? Het is een supergids voor het leven. Wie de voorschriften volgt, moet zelf niet meer nadenken over goed en kwaad.

PIETER «Dat klopt, als je hem dogmatisch volgt. Maar ik zei het al: dat moet je net niet doen. De Duitse theoloog Karl Rahner heeft het fantastisch verwoord: ‘Een dogma is zoals een lantaarnpaal: hij is bedoeld om de weg te verlichten, en alleen dronken lui klampen zich eraan vast.’ Zo is het toch?»

HUMO ‘De mol’-presentator Gilles De Coster is een groot tegenstander van het cynisme als levenshouding. Ik denk dat jij het met hem eens bent.

PIETER «In plaats van Pasen en Kerstmis te vieren, zouden we beter één dag in het jaar kiezen waarop we allemaal afspreken om neen te zeggen tegen cynisme. Dat verziekt de samenleving. Ik kan niet tegen negativiteit. Akkoord, veel mensen hebben het zwaar. Maar zodra je je laat meeslepen door negativiteit, is het gedaan.

»Weet je, ik slaap erg goed. Dat zag je misschien in ‘De mol’: ik kruip in mijn bed en ik ben vertrokken. Dat is enorm leuk, want als ik een rotdag achter de rug heb, ligt de oplossing voor de hand: slapen en de dag erna opnieuw beginnen.»



ONKUISHEID

HUMO Je bent tegen domme regeltjes en dogma’s. is het celibaat nog iets van de 21ste eeuw?

PIETER (meteen) «Néén. De katholieke kerk is het enige geloofsinstituut dat die regel nog handhaaft. De pedofilieschandalen en het fiasco van ‘Humanae Vitae’, de pauselijke encycliek over seksualiteit en voorbehoedsmiddelen, hebben toch daarmee te maken? Dat is het resultaat als een seksloze mannenclub zich opsluit in een ivoren toren.

»Als de kerk haar voorgangers laat trouwen, dan laat ze liefde en warmte toe. Wat kun je daartegen hebben? Ik ben goed in wat ik doe en ik ben gelukkig. Maar eigenlijk zou ik graag kunnen zeggen: ‘Ik heb iemand die me nóg gelukkiger maakt.’»

HUMO Je hebt er geen vrede mee, maar volg je de voorschriften?

PIETER «Ik zal het zo zeggen: het celibaat zorgt ervoor dat ik niet tot mijn 80ste priester zal zijn. Het is niet fair dat ik de mooie kant van de job moet afwegen tegenover een totaal gebrek aan intimiteit en lichamelijkheid. Ik heb ervoor gekozen om priester te zijn, niet om celibatair te leven. Ik weet dat het er nu eenmaal bij hoort, en dat Rome niet meteen zal zwichten. En ik zal dus ook vroeg of laat – maar eerder vroeg dan laat – consequent moeten zijn, en een keuze moeten maken. Zo stom dat je voor één idiote regel een prachtig verhaal aan de kant moet schuiven.»

HUMO Heb je vóór je priesterschap veel van het leven gezien?

PIETER «Eigenlijk niet. Ik was niet de man van de vele relaties (lacht). Dat heeft ook te maken met mijn ouders. Ze zijn superlief, maar ze hebben me wel relatief streng opgevoed – daar ben ik ze trouwens nog altijd dankbaar voor. Ik had ook niet de wildste vrienden: vrijdagavond gingen wij een pint drinken in het jeugdcafé en heel soms gingen we naar een KLJ-fuif in Roeselare.»

HUMO Kunnen leerlingen met vragen over seksualiteit bij jou terecht?

PIETER «Ja, maar alles rond seksualiteit bij ons op school wordt gegroepeerd op een aantal vaste dagen, waarop er expliciet uitleg wordt gegeven. Maar het is zeker belangrijk om open te zijn. Het zou erg zijn als jongeren denken dat wat zij voelen misschien fout is, omdat anderen erover zwijgen. Zo moet het voor iedereen 100 procent duidelijk zijn dat je verliefd mag worden op wie dan ook. Of dat het normaal is als je soms de nood hebt om vastgepakt te worden, én als je soms liever je afstand bewaart. Dat soort dingen moet je hun als leerkracht meegeven.»

HUMO Komen zaken als #MeToo aan bod in de les?

PIETER «Natuurlijk! In een godsdienstles móét je de grote maatschappelijke thema’s naar voren brengen. Transgenderisme is nog zoiets, daar kun je niet omheen.»

HUMO Beschouw je jezelf als preuts?

PIETER «Totaal niet. Ik begrijp preutsheid zelfs niet goed. Thuis groeiden wij op in een niet al te groot huis – máár een rijhuis, hè (lacht). ’s Ochtends wilde dat zeggen dat de badkamer als centraal station fungeerde: iedereen kwam en ging naar believen. Het gebeurt nog altijd dat mijn broer op het toilet zit terwijl ik onder de douche sta, en dat we zo een praatje maken (lacht).

»Daarom vind ik het ook zo raar dat de jeugd wel almaar preutser wordt.»

HUMO Jongeren zouden ook conservatiever worden.

PIETER «Ja, en daar ben ik bang voor. De verrechtsing van de samenleving baart me grote zorgen.»

HUMO Toch vreemd dat er nu weer meer wantrouwen is tegenover pakweg homofilie dan vroeger.

PIETER «Dat vind ik onbegrijpelijk. Ik snap in zekere zin dat er vroeger argwaan was voor dingen waar iedereen angstvallig over zweeg. Maar nu wordt alles bij naam genoemd en hebben jongeren vaker twee mama’s of twee papa’s. En op school zijn er meer culturen dan vroeger. Eigenlijk zou die generatie toch enorm tolerant in het leven moeten staan?

»Mijn broer is getrouwd met een man. Via een draagmoeder zijn ze in blijde verwachting van een kindje. En ik denk dan: als mijn 60-jarige ouders dat nieuws met de glimlach ontvangen, dan moet een 16-jarige dat toch ook kunnen? Mijn oude pépé zei ooit tegen mijn broer: ‘Zo is dat tegenwoordig. De kuisvrouw is een Marokkaanse en jij komt met een vent thuis.’ Op een zachte toon, zo van: eerst maakten we de auto mee, dan de kleurentelevisie en nu is er weer een omwenteling – oké, dan zijn we weer mee (lacht).

»Als we niet oppassen, zorgen we voor een generatie die zichzelf niet kan zijn, die ongelukkig is, die onderdrukt wordt. En dat stoort me nog het meest aan het celibaat. Het onderdrukt, terwijl de kerk een plaats moet zijn die je in de armen sluit.»