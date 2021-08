Fatma Taspinar en Geert Meyfroidt tussen Hemel & Hel: ‘Ik val op exotische types die niet op hun mondje gevallen zijn’

Onze medebewoners van de DPG Media-toren in Antwerpen, de collega’s van Dag Allemaal, brachten gisteren de scoop dat journaalanker Fatma Taspinar en corona-expert Geert Meyfroidt samen een koppel vormen. Aan de koffieautomaat vernamen we enige verbazing over het nieuws, maar wij zagen allang dat deze nieuwe romance in de sterren geschreven stond. Lees onze afleveringen van ‘Hemel & Hel’ met Fatma Taspinar en Geert Meyfroidt er maar eens op na:

Geert Meyfroidt

Verschenen 28 juni 2021

Professor Geert Meyfroidt is bepaald niet de asceet waar je ’m op basis van z’n boeddhistisch aandoende uiterlijk voor zou houden. Au contraire: aan het woordenlijstje waarmee hij zichzelf op zijn twitteraccount aanprijst – intensivist, cyclist, clinical researcher, proud dad – mag gerust ook ‘food and wine lover’ worden toegevoegd.

GEERT MEYFROIDT «In mijn eerste jaar als assistent heb ik voor een onderzoeksproject een halfjaar in San Sebastian verbleven, in Noord-Spanje. Een culinair uitzonderlijk hoogstaande stad: op een bepaald moment had ze ’s werelds hoogste aantal Michelinsterren per aantal inwoners. San Sebastian staat bekend om zijn uitstekende tapas, die ze daar pintxos noemen. Een lange avond in een restaurantje in San Sebastian, met fijne wijnen en om de zoveel tijd een verrukkelijke nieuwe pintxo: beter wordt het wat mij betreft echt niet. Vier of vijf afscheidsdiners heb ik er gehad toen ik na een halfjaar terug naar België vertrok, onder meer eentje in een kelder waar een eeuwenoude gastronomische sociëteit zetelde die alleen mannen toeliet achter het fornuis. Dat was… gedenkwaardig.»

HUMO Kook je zelf weleens?

MEYFROIDT «Ja, zeer graag. Met mijn kinderen – twee van 21, eentje van 18 – heb ik een paar lentes na elkaar kookworkshops gevolgd in Napels, Rome en Milaan. Enkele recepten die ik daar heb ontdekt behoren nu nog altijd tot mijn vaste repertoire. Wat mijn kinderen en ik ‘pasta Andrea’ noemen, bijvoorbeeld, naar de kok die het ons aanleerde: holle pasta met gekruide Italiaanse rundsworst, romanesco, pepertjes, look, witte wijn en pecorino. Zeer simpel, extreem lekker. Zeker met een glas droge pinot grigio erbij.»

GEERT MEYFROIDT Beeld Humo

HUMO Hoe ziet jouw hemel op aarde eruit?

MEYFROIDT «Als een aaneenschakeling van gestolen momenten. Ik heb een erg druk leven, waardoor het extra prettig is om per ongeluk met de kinderen of met vrienden op een terras te belanden en daar heerlijk lang te blijven plakken. Of, zoals vorige week, een berichtje te sturen naar de fietsvrienden van ons clubje FC Wielermode: ‘Ik heb dit weekend vrijaf, en ik kan er nog een dagje aanplakken. Zullen we gaan fietsen in de Vogezen?’ En hop, zonder dat er van tevoren iets gepland was, waren we een paar dagen later met z’n vijven aan een ritje door de Vogezen bezig. Een zalig weekend was dat, waarin niks moest en alles mocht.

»Zeker sinds de coronacrisis besef ik dat ik meer van dat soort ‘momentjes’ moet zien te creëren. Vrienden last minute uitnodigen, bijvoorbeeld: ‘Kom langs voor een barbecuetje!’ Zoiets is toch heerlijk? Weet je, veel mensen lijken niet te beseffen dat we allemaal sterfelijk zijn. En dan ineens zijn ze verrast als hun leven plots verandert door een zware ziekte: ‘Oei, en ik wilde nog dit en dat doen’. Het kan uiteraard geen kwaad om een aantal jaar vooruit te denken, maar je moet als mens toch proberen om iedere dag met een goed gevoel af te sluiten.»

HUMO Hoe stel je je de hel op aarde voor?

MEYFROIDT «Als een druk en lawaaierig shoppingcentrum. Een IKEA op zaterdag? Niet voor mij, thank you very much. Bijkomend probleem is dat je altijd van alles koopt dat je eigenlijk niet nodig hebt. Ik kan me voorstellen dat je kortstondig blij wordt van roekeloos consumeren, maar het ware geluk zit ’m wat mij betreft toch meer in wat je doet dan in wat je hebt.

»Het stoort me voorts ook ontzettend dat we in een maatschappij leven waarin schofterig schelden aan de orde van de dag is. Waar is de kunst gebleven om op een beschaafde manier te discussiëren met iemand met wie je het niet eens bent? Anno 2021 kom je ook veel makkelijker weg met een apert racistische opmerking dan met een antiracistische reactie: de wereld op z’n kop. De voorzitter van Vlaams Belang die open en bloot zegt dat hij een dominant blank Europa wenst: tien jaar geleden zou je dat toch niet voor mogelijk hebben kunnen houden? Maar maak je een antiracistisch statement, zoals het knielen van de Rode Duivels voor elke EK-wedstrijd, dan word je massaal uitgefloten, en beschimpt op de sociale media.»

HUMO Met dat laatste heb jij ongetwijfeld ook ervaring.

MEYFROIDT «Ja. De meeste reacties na een interview in pakweg ‘De afspraak’ zijn positief, maar ik krijg ook steevast enkele ongepaste scheldkanonnades over me heen. ‘Laat maar waaien’, zou ik eigenlijk moeten zeggen, maar zoiets blijft toch hangen. Ik erger me er meer aan dan ik zou willen.»

HUMO Op welke momenten ergert je naaste omgeving zich aan jou?

MEYFROIDT «Ik heb de neiging om altijd oplossingsgericht te denken wanneer iemand, één van mijn vrienden bijvoorbeeld, met een probleem komt aankloppen. Soms is dat niet wat die persoon nodig heeft; hij of zij wil gewoon dat je luistert, en het probleem erkent.

»En in het dagelijks leven kan ik soms onnodig gehaast zijn, en dan onhandig iets omstoten. Soms zoek ik rust in een meditatie-app, een tip van een bevriende psychologe die zich zorgen over me maakte tijdens de eerste coronagolf. Ten Percent Happier, heet die, en was tijdelijk gratis voor alle gezondheidswerkers wereldwijd. Toen ik ermee begon – korte sessies ’s morgens voor of ’s avonds na mijn werk, met een koptelefoon op – merkte ik al snel hoe werkzaam het was. Heel laagdrempelig, niet zweverig. De aangename vrouwenstem die je hoort is uiteraard op voorhand opgenomen, maar soms lijkt het wel alsof die dame ziet wat je aan het doen bent. ‘Op dit moment zullen je gedachten wel afgedwaald zijn,’ klinkt het dan bijvoorbeeld, waarop je plots wakker schiet: ‘Hèh? Hoe kan die dat nu weten?’ (lacht)»

HUMO Wat bezorgt je nog geestelijk genot?

MEYFROIDT «Karels Crypto, het wekelijkse cryptogram van Karel Vereertbrugghen in De Standaard. Vaste prik op zaterdagmorgen. Om het op te lossen – wat me in alle bescheidenheid bijna altijd lukt – moet je als het ware in het hoofd van de maker kruipen: hoe heeft hij geredeneerd? De voldoening wanneer je de code gekraakt hebt, is groot.»

HUMO Ben jij, als puntje bij paaltje komt, een kunstliefhebber?

MEYFROIDT «Ik kan genieten van kunst, maar ik ben zeker geen kenner. Een verwoed lezer ben ik wel: al sinds ik in het eerste leerjaar heb leren lezen, 43 jaar geleden, ben ik constant in één of meerdere boeken bezig. Mijn ouders maakten zich destijds zorgen over wat ik in de bibliotheek ontleende, kan ik me herinneren, want ik was altijd wel wat voor op mijn leeftijd – Orwell las ik al in het eerste middelbaar. Sindsdien ben ik het altijd heerlijk blijven vinden om boeken te ontdekken, al zijn er ook schrijvers wier werk ik geregeld herlees: John Irving, Haruki Murakami, Jeroen Brouwers. Yves Petry ook, en dat zeg ik echt niet omdat hij toevallig de partner van mijn broer is.»

HUMO Iets zegt me dat je van muziek houdt.

MEYFROIDT «Klopt. Mijn eerste grote muzikale liefde, rond mijn 16de, waren de Pixies: dat kwam zó hard binnen. Hun tweede leven en het solowerk van Frank Black boeien me minder, maar wanneer ik hun vroege platen nog eens opzet, krijg ik nog altijd dat gevoel van vroeger. Ik ben er vast van overtuigd dat dat over twintig jaar nog het geval zal zijn.

»Maar mijn smaak is vrij breed. Mijn oudste zoon, Emiel, is de laatste tijd enorm into hedendaagse jazz à la The Comet Is Coming en STUFF., en dankzij hem leer ik die muziek nu ook kennen. Soms is het wat te complex voor mij, al vind ik het wel boeiend om m’n grenzen te verleggen. Kunst hoeft niet altijd makkelijk te zijn.»

HUMO Wat is voor jou het ultieme lichamelijke genot?

MEYFROIDT «Buiten het klassieke antwoord? Compleet stuk boven op een col arriveren, en bijna kunnen huilen door de combinatie van de inspanning en het adembenemende uitzicht. Als het daarboven niet te koud is, rust ik altijd nog een beetje uit voordat ik weer naar beneden fiets, om zo lang mogelijk van het moment te kunnen genieten.»

HUMO Niet té lang graag: we moeten nog naar de vraag der vragen.

MEYFROIDT «O ja, mijn favoriete onenightstand. Hier heb ik lang over nagedacht. Gisteren was ik er eindelijk uit en zei ik het tegen een kameraad, waarop hij: ‘Oei! Is dat niet een beetje te politiek correct?’ Nu ja, het zij zo: ik kies voor Alexandria Ocasio-Cortez, de Amerikaanse democratische politica. De slimmere versie van Eva Longoria, zeg maar: een knappe vrouw die niet op haar mond gevallen is, en die je al eens durft tegenspreken – daar kikkert een conversatie van op. En een exotisch type, hè? Ik schrok toen mijn broer me een keer out of the blue zei: ‘Jij valt op exotische types’. Ik had dat zelf nog niet door! Maar ik kon hem op dat moment geen ongelijk geven. Enfin, nu ik er zo over nadenk: dat kan ik nu nog steeds niet.»

Fatma Taspinar

Verschenen op op 25 juni 2019.

Fatma Taspinar, anker bij het late journaal, VRT-justitiejournaliste en ‘Mij overkomt het niet’-presentatrice, wil graag meedoen aan Tussen Hemel & Hel, ‘maar op voorwaarde dat ik de laatste vraag niet hoef te beantwoorden.’ Goed geprobeerd!

FATMA TASPINAR «Ik stel me de hemel op aarde voor als een groene, zonnige plek, met allemaal mensen die ik graag zie, maar met genoeg ruimte om af en toe ook eens alleen te zijn. Klinkt dat niet te clichématig? (lacht) Het probleem is dat ik me de laatste tijd wel érg ver van die plek bevind. Ik wil hier niet de zielenpoot uithangen – ik doe mijn werk heel graag – maar de balans is een beetje zoek. Ik heb het gevoel dat ik op een trein zit, en dat het nog wel even duurt tot de volgende halte.»

HUMO Hoe lang precies?

TASPINAR «In juli heb ik twee weken verlof. Wat tof is, maar eigenlijk ook te weinig: als je gedurende het jaar zo hard gaat, dan zijn twee weken maar een doekje voor het bloeden. ‘Hoe kan ik het tij keren?’ vraag ik me weleens af. Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat ik nu in de hel zit, hè?»

HUMO Wat zou voor jou dan wel de hel zijn?

TASPINAR «Op een dag wakker worden en vaststellen dat de hele wereld iets negatiefs over mij voor waar heeft aangenomen. En dat ik er vervolgens niemand kan van overtuigen dat het níét waar is.

»Op Netflix heb ik net ‘When They See Us’ gezien, een waargebeurde reeks over enkele zwarte Amerikaanse tieners die twaalf jaar in de gevangenis hebben gezeten voor een verkrachting waarmee ze niks te maken hadden. Dat lijkt mij de hel: valselijk beschuldigd worden van iets gruwelijks, en compleet machteloos moeten toekijken hoe je veroordeeld wordt. Dat is natuurlijk een érg extreem voorbeeld, maar weet je wat wel regelmatig gebeurt? Iemand schrijft iets sappigs over je op Twitter, en dat wordt dan meteen duizend keer geretweet. Dan zit het spel op de wagen, natuurlijk.»

HUMO In een ‘7 Hoofdzonden’-interview heb je vorig jaar een aantal van je favoriete ergernissen opgesomd.

TASPINAR «Ha, ja. Even nadenken. Kwamen er middenvakrijders in voor?»

HUMO Jawel. En ook onhygiënische mensen, passief-agressieve mensen en mensen die zichzelf te ernstig nemen.

TASPINAR «Daar sta ik nog altijd achter.»

HUMO Dik dat lijstje gerust nog wat aan.

TASPINAR «Ik erger me aan luie mensen, omdat ik zelf nogal onlui ben. En wat me ook stoort, zijn mensen die hun eigen emoties zodanig belangrijk vinden dat ze er anderen te pas en te onpas mee lastigvallen. ‘Ik voel me slecht. Daarom ga ik daar nu de hele tijd over praten, ook al zijn er anderen met grotere problemen.’ Zo ben ik niet opgevoed: ik vind dat je je emoties af en toe opzij moet kunnen schuiven, en er niet constant mee te koop hoeft te lopen. Al moet ik toegeven dat ik soms ook weleens denk: ik wou dat ik dat ook kon, eens laten zien dat ik me slecht voel.»

HUMO Ergert je naaste omgeving zich soms aan jou?

TASPINAR «Natuurlijk. Ik kan heel hevig tekeergaan, over vrijwel alles. ‘Choose your battles,’ krijg ik vaak te horen, maar voorlopig slaag ik daar nog niet in. Ik maak me even druk over de manier waarop we het nieuws brengen als over het feit dat de tafel nog niet is afgeruimd na een etentje met de familie. ‘Fatma, doe eens rustig!’ zal één van mijn broers of zussen dan steevast zeggen, maar ik kan het niet laten om me op te winden, en zelf alvast die tafel af te ruimen.»

HUMO Wat is je culinaire top?

TASPINAR «De pilav van mijn moeder.»

HUMO Turkse rijst?

TASPINAR «Jawel. Ik vind de Turkse keuken van mijn moeder de allerlekkerste, hoewel ik ook extreem graag frieten eet.»

HUMO ’t Is een onderschatte keuken, heb ik de indruk.

TASPINAR «Dat komt omdat er hier in België zoveel kebabzaken zijn. Op zich is daar niks op tegen, alleen gaan veel mensen er verkeerdelijk vanuit dat dát de Turkse keuken is.

»Voor mijn vrienden organiseer ik bij mij thuis weleens mezze-avonden: waar ik altijd een beetje mee moet lachen, is dat iedereen dat heel speciaal en exotisch vindt, terwijl het voor mij al mijn hele leven de gewone, dagelijkse kost is.»

HUMO Je leest graag, weet ik. Ben je op dit moment in iets bezig?

TASPINAR «Ja, ik ben net in het nieuwe boek van Peter Buwalda begonnen, ‘Otmars zonen’. Dat werd me aangeraden door een vriend, zoals het meeste dat ik lees me door anderen wordt aangeraden. Heel af en toe stoot ik dan op een boek dat zodanig goed is dat ik alles van die auteur gelezen wil hebben. Herman Koch bijvoorbeeld, die ik ook als acteur in ‘Jiskefet’ geweldig vond.»

HUMO Hou je van kunst?

TASPINAR «Als puber heb ik een Dalí-periode gehad, en hing ik posters van zijn werk op in mijn kamer. Maar in mijn huidige leven vind ik te weinig tijd om klassieke kunst te consumeren. Geef mij dus maar muziek en televisieseries, en nog het liefst allebei tegelijk. Je ziet tegenwoordig wel vaker tv-reeksen waarin muziek een prominente plek heeft. Als het goed gedaan is, kan mij dat echt raken. Zo heb ik onlangs op Netflix ‘The Assassination of Gianni Versace’ bekeken. De laatste aflevering begint met een minutenlange scène waarin de belangrijkste gebeurtenissen uit de serie zich afwikkelen op de tonen van ‘Vienna’ van Ultravox. Zo magisch vond ik het dat ik het zes keer opnieuw heb bekeken. ’t Is precies de juiste muziek voor die scène, wat maakt dat zowel het nummer als de scène worden opgetild naar een ander, bijna goddelijk niveau.»

HUMO Wat bezorgt je geestelijk genot?

TASPINAR «Mijn administratie op orde hebben. Ooit heb ik na een verhuis via bpost weten te regelen dat al mijn post naar mijn nieuwe adres werd doorgestuurd. Voor mij was dat alsof ik een veldslag gewonnen had, want ik ben vreselijk slecht in het regelen van dat soort formaliteiten. Ik voelde me ineens bijzonder volwassen, alsof ik na al die jaren dan toch tot de grotemensenwereld werd toegelaten.

»Hetzelfde toen er bij mij thuis een nieuwe wasmachine geïnstalleerd was, en er geen water bleek uit te komen. Omdat mijn familie in Lier woont en ik in Mechelen, probeer ik mijn praktische problemen zo veel mogelijk zelf op te lossen. Ik heb dus urenlang naar tutorials op YouTube zitten kijken, totdat ik erachter kwam wat er scheelde: de installateur had mijn wasmachine aan de verkeerde kraan gekoppeld. Stom, maar je moet het maar weten. Ik was erg trots op mezelf toen ik dat had uitgevogeld.»

HUMO Wat is voor jou het hoogste lichamelijke genot?

TASPINAR «Slapen! Dat wordt zo onderschat. Slaperig zijn, wegsoezen en dan urenlang helemaal weg zijn, zonder op een bepaald uur te moeten opstaan: de max!»

HUMO What about andere bedactiviteiten?

TASPINAR «Andere bedactiviteiten? Nee, ik ga het hier echt niet over seks hebben. Sorry, hoor.»

HUMO Ik zal toch een antwoord op mijn laatste vraag uit je moeten peuteren.

TASPINAR (lacht) «Ik kan me aangetrokken voelen tot iemands uiterlijk, maar sowieso wil ik hem eerst beter leren kennen. Stel dat hij een piepstem heeft: daar knap ik al meteen op af. Ofwel schrijft hij in een sms’je ineens ‘inderdeedio’ in plaats van ‘inderdaad’, zoals ik al ooit daadwerkelijk heb meegemaakt. Dat doet de deur ook al onherroepelijk dicht.»

HUMO Dit gezegd zijnde…

TASPINAR «Ik zou ontzettend graag een nacht doorbrengen met mijn collega Christophe Lambrecht, die ik erg mis. Gewoon om ’m een hele nacht bij mij te hebben, en nog een laatste keer te kunnen babbelen, en zijn prachtige stem te kunnen horen.»

HUMO Mooi. Maar ik moet streng zijn.

TASPINAR «Je wil ook nog een ‘echte’ onenightstand? Oké dan: Kurt Cobain. Ik denk dat ik hem, voor of na gedane zaken, eens zou willen vragen wat er nu echt gebeurd is met hem.»

HUMO We zijn er. Zo moeilijk was dat nu toch niet?

TASPINAR «Toch blij dat ik er van af ben.»