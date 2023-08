Greg LeMond: ‘Ik wíst dat ik de Tour zou winnen. Dat had ik uitgerekend’

U vond de Tour de France spannend? Dan hebt u die van 1989 niet meegemaakt. Dat jaar klopte Greg LeMond zijn rivaal Laurent Fignon na meer dan drieduizend kilometer fietsen en een bloedstollende laatste tijdrit met acht seconden. De uitgemergelde Fignon die in een goot van de Champs-Elysées weer tot leven moet worden gewekt, is één van de meest fascinerende sportbeelden aller tijden. In de Britse documentaire ‘The Last Rider’ van Alex Holmes (vanavond te zien op Canvas) getuigt Greg Lemond over het memorabele man-tegen-man-gevecht. In de zomer van 2007 bracht Humo het volledige relaas: de moeder aller Tourontknopingen!

Dit artikel verscheen voor het eerst in Humo op 17 juli 2007

De Tour van ‘89 valt onmogelijk te begrijpen zonder kennis van wat eraan voorafging. Begin jaren tachtig ontpopt een jonge Amerikaan zich in geen tijd als het grootste overzeese wielertalent tot dan toe. Greg LeMond belandt al snel bij de Franse Renault-ploeg. Terwijl kopman Bernard Hinault de zeges opstapelt, mogen zich in zijn schaduw twee jonge twintigers op het grote werk voorbereiden: LeMond en de kordate Parijzenaar Laurent Fignon. Maar het plannetje van ploegleider Cyrille Guimard belandt in de prullenmand als Hinault wegens een aanslepende knieblessure forfait moet geven voor de Tour van 1983. Fignon springt in het gat en wint meteen zijn allereerste Ronde. LeMond was er niet bij op de Franse wegen, maar zijn antwoord blijft niet lang uit: eind augustus wordt hij in Zwitserland wereldkampioen bij de profs.

LAURENT FIGNON «In de ogen van Guimard was er maar één die echt in de voetsporen van Hinault kon treden: Greg. Mijn succes in de Tour zette dat opvolgingsscenario op de helling.»

GREG LEMOND «Fignon en ik zijn drie jaarploegmaats geweest. We hadden een verschillende achtergrond, maar we konden best met elkaar opschieten. We deelden zelfs de kamer in sommige kleine rondes.»

FIGNON (verbaasd) «We waren hoegenáámd geen vrienden. Greg was een individualist. Hij was op zijn negentiende samen met zijn vrouw van de States naar Frankrijk verhuisd en had toen een tijdje zwarte sneeuw gezien. Die periode heeft zijn karakter gevormd. Nu ja, misschien hebben wij er ook niet alles aan gedaan om ‘m in ons gezelschap op te nemen. Het verbaasde me in ieder geval niet dat hij in 1985 naar La Vie Claire ging, de ploeg van Hinault en Bernard Tapie.»

In ‘85 helpt LeMond Hinault zijn vijfde Tour winnen. Een jaar later spreken ze af dat de Amerikaan aan de beurt is om het geel te pakken, maar dat is buiten Hinaults ijdelheid gerekend. In de etappe naar Alpe d’Huez rijden de twee hand in hand over de finish, maar achter de schermen is het ruzie. Pas op de voorlaatste dag zal Hinault zich bij de eindzege van zijn jonge ploegmaat neerleggen.

LEMOND «Ik heb geen seconde plezier beleefd aan die eerste Touroverwinning, terwijl ‘t het mooiste moment uit mijn carrière had moeten zijn. In het begin van mijn carrière was Hinault mijn held, en later, toen we ploegmaats waren, werd hij een vriend. Tenminste: zo zag ik het. Tot het verraad van ‘86. Ik heb daar maanden van afgezien.»

HULPELOOS KIND

Voorjaar 1987 zit LeMond wegens een polsbreuk in de States. Net voor hij het vliegtuig naar Europa nemen, slaat het noodlot toe: op een kalkoenjacht in de Californische heuvels wordt hij per ongeluk neergeschoten door zijn schoonbroer. Hij overleeft het, maar hij is vijftien kilo spiermassa en zeventig procent van zijn bloedvolume kwijt, en de operaties slopen zijn lichaam. LeMond, nog geen 26, lijkt verloren voor de topsport.

LEMOND «Ik ben bezig aan een autobiografie, en daarom ben ik de laatste tijd volop over dat ongeval aan het nadenken. Het was een zeer traumatische periode, ook omdat de relatie met mijn vader niet goed was. Hij was mijn manager geworden en had me in de richting van een eigen fietsenfabriek geduwd. En kort daarvoor was ik met mijn schoonbroer - dezelfde als van het schot - in zaken gestapt. Fietsen was geen sport meer, maar een job. De werkzekerheid van een hoop mensen hing van mij af, en daar lag ik, hulpeloos als een kind. Uiteindelijk heeft die hele toestand ook geleid tot een breuk met mijn vader: in plaats van zijn zoon was ik een ster geworden die moest renderen.»

HUMO Laurent, ik las dat je na dat ongeval vrij snel contact met Greg hebt opgenomen.

FIGNON (verwonderd) «Is dat zo? Ik kan me anders niet herinneren hoe ik het nieuws heb vernomen. In het peloton wist ook maar een handvol mensen dat zijn leven aan een zijden draadje hing.»

LEMOND «Ik herinner me nog goed dat een Belgische krant schreef: LeMond heeft gekregen wat hij verdiende. Het ongeluk gebeurde in de maand van de klassiekers, en zij vonden dat het geen pas gaf dat ik in die periode in de States zat. Ik was ‘een toonbeeld van onprofessioneel gedrag’ en ‘verslaafd aan hamburgers en ijsjes’. Eddy Merckx liet geen gelegenheid onbenut om me van alles en nog wat te verwijten. Dat ik, bijvoorbeeld, daags na de Ronde van Vlaanderen naar de golfbaan van Knokke trok om mijn geest vrij te maken, ging er bij die generatie niet in. Je hoorde met je benen omhoog thuis op de bank te liggen (lacht).

»Eén maand na het ongeluk liet Toshiba, mijn toenmalige ploeg, weten dat mijn contract niet verlengd zou worden. PDM en in mindere mate Carrera wilden met mij in zee, en omdat ik mezelf niet in een Italiaans team zag functioneren, werd het PDM. Volgens de artsen zou ik twee jaar moeten revalideren, maar zes maanden na het ongeval deed ik gewoon weer mee aan wedstrijden. Crazy.

»Ik voelde al snel dat ik bij PDM geen toekomst had. Gert-Jan Theunisse werd dat jaar in de Tour op het gebruik van testosteron betrapt, en ik maakte daar binnenskamers opmerkingen over. Ik was het niet eens met hun medi-che programma, er gebeurden daar vreemde dingen. Vergeet niet dat er ooit een renner (Johannes Draaijer, red.) in het PDM-shirt overleden is.»

DE SCHLEMIEL

Na één seizoen wijst ook PDM hem de deur. Na tegenvallende tests bij Fagor lijkt het end of story te worden voor LeMond. Tot hij in de krant leest dat zijn vriend van vele jaren, de Nederlander Johan Lammerts, het volgende seizoen bij de Vlaamse ADR-ploeg gaat rijden. Gregs nieuwe manager bereikt met François Lambert, de excentrieke patron van ADR, overeenstemming over een contract voor drie jaar.

LEMOND «Eind ‘88 was ik de schlemiel van het peloton. Ik voelde me een wees. ADR was pure survival: ik had een team nodig om weer op niveau te komen en eventueel aan de Tour deel te nemen. Ik kreeg een bescheiden basisloon van 350.000 dollar. maar zeer hoge bonussen. Als ik de Tour won, wachtte mij een eenmalige premie van 500.000 dollar.»

HUMO Lambert was aimabel maar onbetrouwbaar als de neten. Herinner je je de eerste ontmoeting nog?

LEMOND «Ja, dat was een etentje, ergens in de buurt van Gent. Je kon er geen speld tussen krijgen. Een beste kerel om mee op restaurant te gaan, maar de grootste leugenaar die ik ooit heb ontmoet. ADR was een leasingbedrijf, en Lambert bood mij tijdens een bezoek aan zijn showroom een Mercedes 500 SEL aan, het grootste model. ‘Over twee dagen is hij van jou; zei hij. Ik heb die auto het hele jaar niet gezien. Hetzelfde met mijn salaris. (Somt op) In januari kwam er niks, in februari niet, in maart niet... Tot aan de Tour ontving ik geen cent.

»Twee dagen voor Luik-Bastenaken-Luik zei ik tegen José De Cauwer (ADR-sportdirecteur, red.): ‘I’m not racing.’ Daarop ben ik teruggekeerd naar de States. Niet verstandig uiteraard, maar ik voelde me down omdat mijn bankrekening leeg bleef. Op wat onroerend goed na had ik niks om op terug te vallen.»

Terwijl LeMond thuis over zijn toekomst tobt, is Fignon bezig aan een comeback, na een achillespeesblessure die hem bijna twee jaar van de fiets had gehouden. Hij wint zijn tweede Milaan-San-remo, en om messcherp aan de start van de Tour te verschijnen, zet hij ook de Giro op zijn programma. Dat LeMond in het voorjaar even zijn pad kruist in het Critérium International - ze sprinten zelfs een keer voor de ritzege - baart Fignon geen zorgen: ‘Hij heeft in z’n carrière wel meer van zulke opflakkeringen gekend.’ Ook LeMond verschijnt aan de start van de Giro. Zónder conditie.

LEMOND «Het eerste weekend verloor ik meteen acht minuten op de Etna. Door de hitte had ik last van allerlei allergieën, soms waren mijn ogen zo gezwollen dat ik nauwelijks iets zag. Nadat ik op Tre Cime di Lavaredo zeventien minuten had verloren, belde ik huilend naar Kathy (zijn vrouw, red.): ‘It’s over. Ik kom er niet meer aan te pas. Ik wilde haar horen zeggen: ‘Kom terug naar de States; maar ze vond dat ik tot het einde van het seizoen moest blijven proberen. Dat is mijn redding geweest.

»’s Anderendaags vond Otto, mijn Mexicaanse mecanicien, dat ik zo bleek zag: ‘Je lijkt wel een vrouw die haar maandstonden heeft.’ Een bloedtest door Yvan Vanmol, onze ploegdokter, wees uit dat ik een groot ijzertekort had, waardoor mijn bloed onvoldoende zuurstof kon opnemen. Wat wil je, na het jachtongeval had ik zeventig procent van mijn bloed verloren. Yvan heeft me toen voor het eerst in mijn leven een ijzerinjectie gegeven. Later die week kreeg ik er nog twee. Toen het in de slotweek begon te regenen, recupereerde ik. Op de slotdag (een tijdrit van meer dan 50 kilometer, red.) voelde ik voor het eerst in drie jaar weer kracht in mijn benen. Ik blééf maar renners inhalen die voor mij gestart waren.»

LeMond eindigt verrassend tweede in die tijdrit, de eindzege in de Giro is voor Fignon. Die zich nergens zorgen over maakt.

FIGNON «lk had in geen vijf jaar Kathy een grote ronde gewonnen: dan zit je ‘s avonds heus niet de uitslag te bestuderen om te kijken hoeveelste LeMond ergens geéindigd is. Het was feest, en niemand die zat te piekeren (schudt driftig met zijn rechterhand): oeioei LeMond is tweede geworden in de laatste tijdrit, dat wordt een lastige klant in de Tour.»

Greg LeMond en zijn vrouw Kathy Beeld VRT

FOR A FEW DOLLARS MORE

De betalingsproblemen bij ADR waren inmiddels zo chronisch dat het ernaar zag uit dat de ploeg niet zou starten in de Tour de France.

LEMOND «Zelfs zijn betalingen in het zwart kon Lambert niet waarmaken. Tot overmaat van ramp hadden we de 50.000 dollar niet die iedere ploeg op tafel moest leggen om aan de Tour te mogen meedoen. Een Franse kennis van mij die criteriums organiseerde wist in allerijl Agrigel, een fabrikant van diepvriesvoeding, zo ver te krijgen dat geld voor te schieten. Volgens mij de beste sponsordeal uit de wielergeschiedenis: 50.000 dollar voor een prominente plek op het truitje van de latere eindwinnaar. Een peulschil!»

HUMO Hoe ver reikten je ambities bij de Tourstart in Luxemburg?

LEMOND «Een ritzege en een plaats in de top 20. José De Cauwer droomde stiekem van meer, maar ik was al opgelucht dat ik erbij was. Dit was toch mijn race. De Tour was de reden waarom ik als kleine jongen met fietsen begonnen was.

»Binnen de ploeg was ik een buitenstaander. De meeste ploegmaats hadden nog nooit met mij gesproken. Johan Museeuw woonde op dertig kilometer van mijn deur, maar we trainden nooit samen. Er was ook nog steeds veel scepsis over mijn capaciteiten. Pas toen ik in de ploegentijdrit (de tweede etappe, red.) op de lange rechte stukken het tempo bepaalde, voelde ik dat ze zich achter mij begonnen te scharen. We eindigden vijfde, op minder dan een minuut van de winnaar: de Super 72 U-ploeg van Fignon.»

HUMO Tussendoor: weet je nog wat je gedaan hebt na de vierde etappe van Luik naar Wasquehal?

LEMOND (lacht) «Tuurlijk. Ik ben naar huis gegaan, naar Kortrijk. Kathy had beloofd dat ze Mexicaans zou koken, en ik wou die nacht bij haar slapen.»

HET WONDERSTUUR

In Luxemburg wordt er ingebroken in een ploegwagen van ADR. Een deel van het moeizaam bij elkaar gescharrelde materiaal is verdwenen, maar de speciale tijdritwielen zijn aan de aandacht van de dieven ontsnapt, net als een onbeduidend grijpstangetje in een hoek van de laadwagen. Dat stangetje zal enkele dagen later het gespreksonderwerp in de Tourkaravaan worden. Want ADR mag dan de kluns van het peloton zijn, ze broeden er wél op een plan. Eerder dat jaar was LeMond gestart in Trump Tour, in de States; hij voelde er zich iedere dag even beroerd, maar had er op de slotdag wel iets bijzonders gezien.

LEMOND «Ik werd in een tijdrit voorbijgereden door Davis Phinney, een Amerikaanse sprinter die in die discipline steevast achteraan eindigde. Wat bleek: hij had een speciale beugel op zijn fiets gemonteerd, waardoor zijn hou-ding op de fiets een stuk aërodyamischer was. Ik had zo’n stuur al wel eens bij triatleten gezien, maar iedereen dacht dat het niet praktisch was voor renners op de weg. lk dacht meteen: dit moet ik onthouden.»

HUMO In de eerste grote tijdrit van de Tour - Dinard-Rennes, 73 kilometer - zou jij met zo’n stuur uitpakken. Wie wist daar op voorhand van?

LEMOND «Alleen José en Julien De Vriese (mecanicien van ADR, red.). We hebben het ding de avond tevoren uitgetest. Janusz Kunne mijn Noorse ploegmaat, reed zonder triatlonstuur en ik met. Zo konden we duidelijk het verschil meten.»

HUMO Het gerucht gaat dat je het triatlonstuur voor het eerst hebt uitgetest voor Parijs-Nice, meer dan vier maanden voor de start van de Tour.

LEMOND «Onzin. Dat verhaal komt uit de hoek van Fignon en Guimard. Die hadden op het vlak van het materiaal altijd de grenzen opgezocht - denk maar aan het haaienvinzadel van Thierry Marie. In die Tour zijn ze op hun eigen terrein geklopt.»

FIGNON «Iemand van onze ploeg heeft nog geopperd of we geen officieel protest moesten aantekenen tegen LeMonds stuur, maar zo ver kwam het uiteindelijk niet. Een grote blunder, achteraf bekeken.»

LEMOND «Precies om de jury niet te provoceren hadden we stuur in de proloog gebruikt. We wilden geen herrie van hij de start.

»Ik zie Julien nog staan prutsen, aan de vooravond van de tijdrit: ‘What the hell is this shit!’ Maar toen José naar de jury ging om mijn flets te laten keuren, had hij al een list klaar: ‘Als ze moeilijk doen, zal ik zeggen dat dient om je broze rug ontlasten. (Lacht) José was zo link»

Bij de start in Dinarel barst er een hels onweer los. Het belet LeMond niet om de Tour op zijn kop te zetten: hij wint de tijdrit met seconden voorsprong op Delgado en 56 seconden op Fignon.

FIGNON «Het was niet de eerst keer dat LeMond een tijdrit won, zo’n grote verrassing was het dus niet. En 56 seconden is ook niet abnormaal veel: de invloed van het triatlonstuur was, dachten wij, minimaal. Een schromelijke vergissing.»

LEMOND «Het was een schok. Twee jaar lang had ik geen wedstrijd deftig kunnen uitrijden, en ineens stond ik in het geel.»

HUMO Yvan Vanmol zegt nog altijd dat het wielrennen die dag de stap heeft gezet van folklore naar topsport. De behoudsgezinde Fransen liepen opeens mijlenver achter.

FIGNON (Fijntjes) «De klikpedalen zijn nochtans een idee van Hinault, om maar één tegenvoorbeeld te geven. LeMond heeft nooit aan de basis gestaan van welke technologische revolutie dan ook.»

LEMOND «Ik was geen innovator, maar ik hield wel altijd mijn ogen en oren open. Als de rest van het peloton zei: dit wordt niks, dacht ik: eerst proberen, dan oordelen.’

FIGNON «LeMond heeft ervoor gezorgd dat wielrenners beduidend meer zijn gaan verdienen, dát is zijn grootste verdienste. Daar zullen velen in het peloton hem eeuwig dankbaar voor blijven.»

LEMOND «Tussen haakjes: in die Tour hebben Guimard en Fignon het triatlonstuur zelf ook uitgetest, maar ze vonden het maar niks. Het was zogezegd nefast voor je ademhaling.»

FIGNON «Onzin. Waar had ik dat stuur moeten uittesten? Tijdens de Tour heb je alleen tijd om te fietsen, te eten en te rusten. En een Tourfavoriet moet zich aan één regel houden: nooit experimenteren met het materiaal. Dat zullen alle ex-winnaars je bevestigen. Rominger was er zo op gebeten Indurain te kloppen dat hij in de Tour nieuwe tubes ging uittesten. Resultaat: een stomme valpartij.»

VALS SPEL

In de twee Pyreneeënritten wordt duidelijk dat de Tour op een tweestrijd Fignon-LeMond zal uitdraaien. Op weg naar Superbagnères heeft Fignon slechte benen, maar LeMond profiteert er niet van en Fignon pakt in extremis nog het geel. Achttien jaar later verbaast hij zich nog altijd over de tactiek van zijn tegenstander.

FIGNON «Als hij een béétje avontuurlijk was aangelegd, had hij me daar op minuten kunnen rijden. Kijk al zijn grote Rondes er maar eens op na: je zult ‘m zelden op een aanval betrappen.»

LEMOND «In zijn ogen was ik geen waardige geletruidrager. Maar ik had geen ploegmaats én geen idee hoe ver mijn vorm na die twee rotjaren zou reiken - waarom zou ik dan als een gek achter allerlei aanvallers aanfietsen?

»Vanaf de Pyreneeën werd de sfeer bits. Fignon begon in de Franse pers zijn pijlen op mij te richten. Hij wordt er niet graag aan herinnerd, maar ik heb ‘m in het midden van de koers gewaarschuwd dat hij zich koest moest houden.

»En nog iets. Op de Tourmalet had ik gezien hoe hij vijftien seconden aan een motor had gehangen. In die Tour - de eerste onder leiding van de nieuwe wedstrijd-directeur Jean-Marie Leblanc - betekende dat automatische diskwalificatie. Als het reglement volgens de letter was toegepast, had Fignon niet eens Parijs gehaald.»

FIGNON (heft de armen) «Wat wil je dat ik daarop zeg? Ik heb in geen enkele Tour vals gespeeld.»

HUMO Werd ADR door de Tourdirectie geviseerd, Greg? Frank Hoste, één van je ploegmaats, vertelde me dat hij zoveel tijdstraffen kreeg dat hij uit de Tour werd gezet wegens overschrijding van de tijdslimiet.

LEMOND «Geen idee, ik heb nooit in samenzweringstheorieën geloofd. Mijn voordeel was dat ik niets te verliezen had: Fignon was de te kloppen man. Wellicht was hij over het geheel van de Tour de sterkste, maar mentaal stond ik steviger in mijn schoenen.»

HUMO In de rit naar Marseille ging het bijna fout. Door een plots opstekende zijwind werd het peloton in waaiers uiteengeslagen, en op veertig kilometer van de aankomst moest je plots meer dan een minuut op Fignon goedmaken. Paniek?

LEMOND «Ja. Als Eddy Planckaert en Johan Museeuw die dag de ziel niet uit hun lijf rijden, is de Tour daar afgelopen voor mij. Mijn overwinning was dus ook een teamprestatie.»

Beeld REPORTERS

ALLES OF NIETS

Bij het ingaan van de slotweek herovert LeMond de gele trui. In de tijdrit naar het skistation van Orcières-Merlette klimt hij sneller dan Fignon. De volgende dag maakt hij van een kleine inzinking van zijn rivaal gebruik om zijn voorsprong uit te diepen tot 53 seconden.

LEMOND «In de Tour van ‘86 voelde ik me op elke col even goed, maar drie jaar later was mijn vorm veel wispelturiger.»

FIGNON «Ik had dat ook. Het was dubbel zo slopend als in ‘83 en ‘84.»

De algemene verwachting is dat de koninginnenrit Briançon-Alpe d’Huez, over klassieke cols als Galibier en Croix-de-Fer, het klassement in z’n definitieve vorm zal gieten. Aan de voet van de slotklim speelt Fignon alles of niets.

FIGNON «Ik demarreerde gelijk in de eerste bocht. Zonder succes. De volgende bocht: weer. Tot drie keer toe zat LeMond op mijn wiel.»

LEMOND «Daarna probeerde ik het zelf, maar ik voelde dat Fignon meer overschot had. Rondon, de Colombiaanse ploegmaat van Delgado, heeft toen enkele kilometers verschrikkelijk tempo gereden.»

FIGNON «Greg en ik zaten allebei zo op onze fiets: hwoe-hwoe-hwoe, snakkend naar adem. Zelden heb ik competitie zo intens beleefd.»

LEMOND «Guimard, die mij door en door kende, zag aan mijn stijl dat ik op breken stond. Als er toen oortjes hadden bestaan, zou ik daar de Tour verloren hebben. Gelukkig heeft De Cauwer er alles aan gedaan om de wagen van Guimard niet te laten passeren - hij heeft er tientallen deuken in zijn carrosserie aan overgehouden.»

FIGNON «Vier kilometer voor de top plaatste ik mijn ultieme aanval. Ik moest wel: ik wist dat er nog een grote tijdrit aankwam, een discipline waarin LeMond sterker was. Plus: voor mij is wielrennen synoniem met aanvallen. Je provoceert je tegenstander door te demarreren, niet door te wachten tot hij instort.»

Op de top pakt Fignon een dikke minuut op LeMond én de gele trui, nu met 26 seconden voorsprong. De volgende dag, in het ultrakorte ritje naar Villard-de-Lans (91 kilometer), besluit hij opnieuw in de aanval te gaan.

FIGNON «Niemand dacht dat er in dat etappetje van niks iets zou gebeuren. Tot ik in de gaten kreeg dat LeMond niet hersteld was van de dag voordien.»

LEMOND «Op het eind van de klim naar Alpe-d’Huez had ik mijn motor opgeblazen. Mijn benen voelden als cement. Op weg naar Villard-de-Lans zag ik Fignon steeds verder uitlopen.»

FIGNON «Ik hield van risico’s nemen, zelfs als ik de gele trui droeg. Dat vind ik zo flauw aan de kopmannen van vandaag. Tot honderd meter van de streep moeten ze één of twee ploegmaats in de buurt hebben, anders slaat de vertwijfeling toe. Leiders moeten in de finale het heft in handen nemen.»

LEMOND «We kregen de achtervolging nog wel georganiseerd, maar kort voor de slotklim viel alles stil. Ze keken allemaal naar mij, maar ik had de fut niet meer. Dus vroeg ik aan Theunisse en Rooks van PDM of ze geen steun wilden bieden. Zei Rooks: ‘Ik wil wel, maar mag niet van de ploegleider:»

FIGNON «Hoe durft hij zoiets te beweren?»

LEMOND «PDM kon het gewoon niet verkroppen dat, een jaar na Delgado, opnieuw een ex-renner van hen de Tour dreigde te winnen.»

DIKKE PIL

HUMO Laurent, die avond had je in de stand 50 seconden voorsprong op Greg, met nog twee overgangsritten en de slottijdrit in Parijs voor de boeg.

FIGNON «Die avond spookte het door mijn hoofd: ik heb misschien de Tour gewonnen. Ik zag niet goed hoe LeMond in een tijdrit van 24 kilometer nog 50 seconden zou goedmaken. Ik had het voordeel, dat was duidelijk. Maar ik ben niet meegegaan in het enthousiasme van de Franse pers: ik heb mezelf vooral nooit tot winnaar uitgeroepen.»

LEMOND «Ik was toch opgelucht dat de achterstand maar vijftig seconden bedroeg. Ik vond dat speelbaar. Voor hetzelfde geld was het die dag over and out.»

HUMO Na de rit naar Aix-les-Bains, die jij won, legde Fignon zijn arm om je schouders - om je te feliciteren met je tweede plaats in het eindklassement.

LEMOND «Ik vond dat vreemd.»

FIGNON «Het was helemaal niet denigrerend bedoeld: hij had de etappe gewonnen. Ook al beviel de sportman LeMond mij niet, we hadden toch een open en eerlijk gevecht geleverd, op het scherpst van de snee.»

HUMO Was het de mooiste Tour aller tijden?

FIGNON «Dat ga je mij nooit horen zeggen (lacht uitbundig).

»Als ik al iets uit die Tour heb geleerd, dan is het dat je elke kans om tijd te winnen moet grijpen. In die etappe naar Aix voelde ik wéér dat ik de beste benen had: daar had ik nóg eens het verschil moeten maken in plaats van de dingen op hun beloop te laten. Guimard heeft nog aangedrongen, maar ik zag het nut er niet van in. Dat was een fout.»

LEMOND «Hola, ik liet Fignon die dag in de waan dat ik stuk zat. Voor het eerst in drie dagen voelden mijn benen weer oké, maar in plaats van krachten te verspelen wilde ik alles op die laatste tijdrit zetten.»

HUMO Is dat lef?

LEMOND «In het diepst van mijn gedachten wou ik natuurlijk winnen, maar ik besloot iedereen wijs te maken dat ik mijn verlies had geaccepteerd. Gelet op waar ik vandaan kwam klonk dat ook geloofwaardig - ik kwam er in ieder geval mee weg.»

HUMO Een aantal ADR-ploegmaats was jaloers op het strakke schema dat je jezelf oplegde.

LEMOND «Wat ze ook over mij vertelden, ik was zeer plichtsbewust. Als ik me goed voelde, ging ik van de fiets naar de massagetafel, en van de eettafel onmiddellijk naar bed. Ik at altijd meteen na de race. Franse ploegleiders keken daar raar van op, maar onderzoekers hebben me gelijk gegeven: proteïnen meteen na de wedstrijd is beter voor je recuperatie.»

HUMO Klopt het dat jij altijd slecht sliep in de Tour?

LEMOND «Ja, ik leed aan slaapapneu. Bizar: hoe beter ik reed, hoe slechter ik sliep. In de Tour van 1990 moest ik iedere dag een Halcion slikken om toch maar in slaap te raken. En in die Tour van ‘89 sliep ik hooguit vier uur per nacht - ik vraag me nu nog af hoe ik in godsnaam recupereerde. Voor een stuk was het ook nervositeit: je zit voortdurend allerlei scenario’s in je hoofd te overlopen. Het gebeurde ook dat ik tot één uur lag te lezen. Nog geen boeken over de zakenwereld, zoals later, maar - en dat herinner ik me nog heel goed - ‘Lonesome Dove’ van Larry McMurtry, een geweldige western die enkele jaren daarvoor de Pulitzer Prize had gewonnen. Zo’n pil van negenhonderd bladzijden was het ideale tegengif tegen de hectiek van de Tour.»

Beeld Getty Images

HET RAZEND SPANNENDE FINALESPEL!

Voor het eerst in achttien jaar eindigt de Tour nog eens met een individuele tijd rit in Parijs. Van de poort voor het kasteel van Versailles tot de aankomst op de Champs-Elysées ligt precies 24,5 kilometer. Wanneer Fignon in Paris-Austerlitz uit de trein stapt, is hij verrassend kribbig: de de gele trui krijgt bijna slaande ruzie met een reporter.

FIGNON «Er stond een cameraploeg van La Cinq, een commerciële zender die tuk was op relletjes en polemiek. Sinds twee dagen had ik pijn aan het zitvlak, en daardoor was ik toch weer aan het twijfelen geslagen. Die twijfel heb ik uitgewerkt op die reporter.»

HUMO Destijds zei men dat het om een ontstoken teelbal ging.

FIGNON «Euh, de plek tussen de teelballen en de aars, daar zat de pijn. Inmiddels was er ook een urineleider ontstoken, op dopingcontroles kon ik amper plassen. Ik weet niet hoe het gekomen was - een combinatie van vermoeidheid en te weinig drinken misschien, wat maakt het uit. Maar ik zweer het: als ik daar twee dagen eerder last van krijg, rijd ik de Tour niet uit.

»Op de ochtend van de tijdrit kon ik niet meer op mijn zadel zitten van de pijn. Van opwarmen was geen sprake. De dokter heeft nog wat pommades en verdovende zalfjes geprobeerd, maar het hielp allemaal niks.»

LEMOND «’s Morgens voelden mijn benen bijna zo fris als bij de start van de Tour. Met mijn grote versnelling van 53x12 kon ik minutenlang een gemiddelde van 50 km/u aanhouden, maar na de opwarming zei ik tegen Julien: ‘Steek maar een 55x12.’»

HUMO Volgens hem zou je zelfs om een 56 hebben gevraagd - nóg groter.

LEMOND «Ja, maar die had hij niet mee. Ik zei; ‘Julien, I’m gonna win this race.’ Hij dacht dat ik de tijdrit bedoelde. Ik zei: ‘Neen, ik ga vandaag de Tour winnen.’ Ik zie nog de verbijstering in zijn ogen. Toen Fignon in de opwarmingszone aankwam, dacht ik bij mezelf: ‘Jongen, jij zou eens moeten weten wat er op til is.’»

HUMO Waar was die zelfverzekerdheid op gestoeld?

LEMOND «Simpele berekeningen. (Goochelt met cijfers alsof het gisteren gebeurd is.) De slottijdrit van de Giro was dubbel zo lang als die van de Tou. Ik reed toen 1 minuut 18 sneller dan Fignon. De helft van 1 minuut 18 is 39 seconden, en nu was mijn vorm beter én ik had het voordeel van het triatlonstuur. Ik had uitgerekend dat ik één minuut sneller kon dan Fignon en met tien seconden voorsprong de Tour zou winnen.»

HUMO Je méént het .

LEMOND «Natuurlijk.

»Uiteindelijk heeft zijn arrogantie Fignon mee de overwinning gekost. Ga maar na: in de eerste twee kilometer pak ik al tien seconden op hem terug. Tien seconden! Dat heeft niks met stuur of vorm te maken, dat is gewoon een gebrek aan focus.»

HUMO Fignon reed de tijdrit met pijn aan het zitvlak.

LEMOND «Laten we dat even in het midden houden.

»Zijn gebrek aan concentratie heeft mij altijd verbaasd. Zolang ik Guimard kende, had hij gezegd een wedstrijd is pas afgelopen als de laatste kilometer is gereden.»

FIGNON «Pijn was het probleem niet, pijn kan je verbijten. Het punt was dat ik door die pijn mijn positie op de fiets moest aanpassen. Daardoor kon ik onvoldoende kracht op mijn pedalen zetten.»

LEMOND «Elke seconde was van levensbelang, en zo reed ik ook. Na driehonderd meter zat ik al op het maximum. Fignon wist dat ik na vijf kilometer al 20 seconden van mijn achterstand had goedgemaakt - blijkbaar hield Guimard hem op de hoogte van de de tijdsverschillen. Dat moet hem aan het twijfelen gebracht hebben. Wellicht heeft hij toen proberen te versnellen, waardoor hij nog meer uit het ritme raakte.»

FIGNON «Ik ben niet gekraakt. Door die blessure had ik mezelf niet kunnen opwarmen, en toch rij ik die dag de snelste tijdrit uit mijn hele carrière. Er is geen énkele plek op dat parcours waarvan ik kan zeggen: daar had ik harder gekund. Neen, geef mij zo’n stuur en LeMond wint nooit de Tour.»

HUMO Je reed ook zonder aërodynamische helm.

FIGNON «Dat heeft geen enkele rol gespeeld.»

LEMOND «Twee jaar later zijn er tests geweest, en die hebben uitgewezen dat het triatlonstuur mij hooguit tien seconden heeft opgeleverd. Bovendien werd die winst bijna helemaal tenietgedaan door mijn vreemde helm, want die creëerde op sommige momenten een soort parachute-effect.»

HUMO Nog een theorie, Laurent: het vals plat naar de Arc de Triomphe zou je genekt hebben.

FIGNON «Geloof ik niet. Ik heb heel gelijkmatig tijd verloren op LeMond. Ik reed gemiddeld 52 km/u, hij 54 km/u.»

HUMO 54,54 km/u om precies te zijn. Het is, achttien jaar later, nog altijd een fabuleus gemiddelde.

LEMOND «Veel mensen, onder meer Lance Armstrong, hebben later beweerd dat ik een superdrug had gevonden. Ze vergeten dat de eerste tien kilometer van het parcours in dalende lijn ging, richting Seine-oever. Dan is zo’n hoog gemiddelde niet abnormaal. We hebben het over de periode vóór epo in het peloton kwam: enkele jaren later zouden sommige renners over datzelfde parcours makkelijk 56 km/u hebben gehaald.

»Ik reed in een trance, ik voelde me zo goed. Ik had die snelheid nog zeker twintig kilometer kunnen aanhouden. Ik herinner me mijn verbazing toen ik de Champs-Elysées opdraaide: ‘Nu al?’ Ik had nog zoveel over dat ik even bang was dat ik niet hard genoeg was gegaan. (Grijnst) Ik was boos op mezelf, in de laatste rechte lijn.»

HUMO Heb je fouten gemaakt onderweg?

LEMOND (Onmiddellijk) «Halfweg heb ik een bocht naar links iets te ruim genomen. Tja, zulke bizarre details zitten voor eeuwig in mijn hoofd. Hoewel: in 2000 ben ik nog eens terug geweest. Ik wou de tijdrit incognito nog ‘s overdoen. maar na tien kilometer raakte ik de weg kwijt (lacht).»

FIGNON «Dit zou ik begin jaren negentig niet hebben gezegd, maar nu denk ik: misschien is het wel goed dat het zo gelopen is. Als ik die Tour had gewonnen, zou niemand daar nu nog over spreken. lk lig niet wakker van mijn imago, maar: die nederlaag heeft me in de ogen van de Fransen menselijker gemaakt. Er gaat geen week voorbij zonder dat ik erover aangeklampt word. (Lachje) Ik zal niet snel vergeten worden.»

APPLAUS

HUMO Het teleshot van je laatste honderd meter in die zinderende hitte is legendarisch.

FIGNON «Ik kreeg op het einde geen informatie meer van Guimard. Ik hoorde alleen het lawaai van de toeschouwers.»

LEMOND «Uit een luidspreker op de Champs-Elysées kwam een stem die ‘35 seconden’ riep. Ik wilde het niet horen, maar ik hoorde het toch, en het pepte me op.

»Jean-Paul Olivier van de Franse televisie was de eerste die wist dat ik gewonnen had.»

FIGNON «Toen ik na de finish van mijn fiets viel, wist ik niet of ik gewonnen of verloren had. Alsof niemand het me durfde te vertellen. Later moest Guimard me dwingen naar het podium te gaan. Ik vond dat de ultieme vernedering. (Krijgt het moeilijk) Nog liever vierde dan tweede.»

HUMO Op de afsluitende persconferentie werd je op applaus onthaald. Dat moet toch deugd gedaan hebben?

FIGNON «Ik herinner me alleen maar details. Thierry Marie zat naast mij bij de dopingcontrole. Was LeMond daar ook? Het zal wel. Thierry stapte die camper binnen en we zijn spontaan als twee kleine kinderen in tranen uitgebarsten, haha. De ploeg had alle sponsors uitgenodigd in een zaak in Parijs; zelfs daar ben ik nog naartoe geweest.»

HUMO Greg, op televisiebeelden is goed te zien hoe in de laatste rechte lijn een uitgelaten François Lambert bijna uit de ploegleidersauto tuimelt.

LEMOND «Het moet, ondanks alle narigheid, ook voor hem een geweldige dag zijn geweest. Hij - en ook José en de andere renners - dacht waarschijnlijk dat nieuwe geldschieters zich nu met bosjes zouden melden. Niet dus. Zelf wist ik al een hele tijd zeker dat ervoor mij geen vervolg bij ADR zou komen, hoe jammer ik dat ook vond voor sommige ploegmaats.

»Renners hebben het altijd over druk van de sponsors. Misschien reed ik wel zo goed omdat ik me erbij had neergelegd dat ik toch nooit één dollar van Lambert zou zien. liet draaide in die Tour voor één keer uitsluitend om de sport. (Lacht) Waren alle jaren maar zoals 1989.»

HUMO Laurent, hoe lang heeft die dag je dromen beheerst?

FIGNON «Ik kan er nu beter over praten dan toen. Ik was 29 jaar, had toch een mooie erelijst... (Stil) Binnen een week had ik mijn trots terug. Maar elke keer dat ik Lemond in de weken daarna in zijn gele trui aan de start van een criterium zag staan, keerde mijn maag.»

***

Na zijn Tourzege dacht LeMond dat er nog een stuk of vijf mooie jaren in het verschiet lagen. Een misrekening, bleek spoedig.

LEMOND «In 1991 kwam ik uitgerust en afgetraind aan de start van de Tour. Onderweg geloofde ik mijn ogen niet: het was alsof het peloton in één jaar tijd 10 km/u sneller was gaan rijden. Ik heb er uren met Andy Hampsten over gediscussieerd. Eerst dachten we dat Indurain zo snel ging omdat hij graatmager was. Mijn eigen vetpercentage was al gezakt tot zes procent, maar ik wilde ook gewicht verliezen. Crazy! In 1993 ben ik dan Yvan Vanmol om advies gaan vragen. Ik was altijd moe, kon mijn armen amper optillen en was gefrustreerd dat onbekende renners veel harder reden dan ik. Ik hoor ‘t Yvan nog zeggen: ‘Greg, ik zou je graag helpen, maar als je echt de toppers wilt volgen, kan ik je maar één raad geven: ga naar dokter Ferrari!’ (lacht) Eén jaar later ben ik gestopt met koersen.

»Ik voel geen enkele behoefte renners te beschuldigen, want zij draaien ook maar mee in een corrupt systeem. Maar ik prijs me nog iedere dag gelukkig dat mijn carrière niet begin jaren negentig van start is gegaan, toen epo in het peloton kwam. Omdat ik niet weet hoe ik op heel die evolutie gereageerd zou hebben.»