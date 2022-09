Humo sprak met de klanten van prostituees: ‘De eerste keer kwam ik al klaar nog voor ze me had aangeraakt’

Vanavond kan u op Eén kijken naar ‘Het oudste beroep’ (★★★½☆), waarin Eric Goens op bezoek gaat in de glazen straatjes. Maar voor het minnespel dient u, in het slechtste geval, met twee te zijn. Humo sprak met de mannen aan de andere zijde van het glaswerk. En zo zijn er genoeg, wel 14 procent van de Belgische mannen wisselde al eens euro’s voor het minnespel. ‘Je begint er voorzichtig aan: ze bindt je vast op bed, ze blinddoekt je en begint met je lijf te spelen. De volgende keer bindt ze je balzak af.’

(Verschenen in Humo op 7 mei 2019)

‘Mag ik je wat vragen?’ zegt een man in een okergele broek. ‘Haal je ze eruit, de hoerenlopers? Kun je zeggen: die wel, die niet?’ Voor mij zit een onopvallende vijftiger met een vriendelijk gezicht, zenuwachtig friemelend aan zijn trouwring. Dertig jaar getrouwd, vertelt hij, en al twintig jaar klant bij prostituees.

Ik kan de man met de okergele broek geruststellen: hij ziet er inderdaad uit als de modelechtgenoot waarvoor zijn vrienden – en die van zijn vrouw – hem houden. De voorbije weken sprak ik met klanten van allerlei slag. Normale, vaak leuke mannen tussen de 23 en de 65 jaar. Van universiteitsprof tot fabrieksarbeider, alleenstaand of getrouwd, atheïst, katholiek of moslim. Op zoek naar de spanning die ze thuis niet vinden, manieren om hun sekshonger te stillen, de prinses op het witte paard. Ik sprak liefhebbers van raamprostituees, escorts, dames in privéhuizen en masseuses. Sommigen droegen hun geheim al 25 jaar met zich mee, de meesten hadden er nooit met iemand uit hun omgeving over gesproken. Allemaal zeiden ze veel respect te hebben voor de dames van plezier. Ze zaten verveeld met het negatieve etiket van de gore hoerenloper, noemden zichzelf liever ‘wandelaar’ of ‘klant’, en wilden ook daarom hun verhaal kwijt.

Ik vond de mannen online, net als de enquêteurs van de UGent en Violett. Hun onderzoek leert dat de meerderheid van de klanten een condoom gebruikt bij vaginale seks (81 procent), maar dus ook dat 19 procent onbeschermde seks wil en soms ook krijgt. Pijpen gebeurt meestal zonder condoom, en mede daardoor zijn geslachtsziektes als gonorroe – beter bekend als ‘de druiper’ – in opmars. 52 procent had een vaste relatie, 71 procent een hoger diploma, 91 procent werkte. Ik ging op zoek naar de feiten achter die cijfers, naar de ervaringen van de onzichtbare massa die de prostitutie-industrie in Vlaanderen draaiende houdt, naar de verhalen die niemand te horen krijgt.

Wetenschapper (58): ‘Ik ben overgestapt op sm’

Mijn eerste klant, laten we hem Geert noemen, is een respectabel heerschap van 58, een wetenschapper. Hij is meer dan dertig jaar gelukkig getrouwd, en prostitueebezoeker sinds zijn 33ste.

GEERT «Mijn eerste bezoek was een stom toeval. Ik werkte aan een hogeschool en kwam tijdens een middagwandeling in de rosse buurt terecht. Een dame tikte tegen het raam en wenkte me, en ik dacht: waarom niet? Het was pure nieuwsgierigheid.»

HUMO Je was toen al getrouwd?

GEERT «Ja, gelukkig getrouwd. Nog altijd. Onze zoon is inmiddels het huis uit. We hebben altijd een goed seksleven gehad: we doen het nog steeds gemiddeld twee keer per week. Ik heb nooit naar andere vrouwen gekeken, zat niet op pornosites.

»Maar toen passeerde ik daar, en wilde ik het eens proberen. Heel bizar, want ik was niet eens opgewonden toen ik binnenstapte.»

HUMO Hoe was het?

GEERT (lachje) «Een gigantische afknapper. Ik kwam klaar nog voor ze mij goed en wel aangeraakt had, heel gênant. Ik voelde me een idioot. Die dame moet eens goed gelachen hebben.»

HUMO Had je een schuldgevoel?

GEERT «Nee. Het was eerder een nuchtere vaststelling: ‘Ik heb het gehad, en het was niks.’ Ik ben nogal rationeel ingesteld: mijn parallelle leven zit goed weggestopt in een schuifje. Zodra ik het bordeel buitenstap, doe ik het schuifje dicht en denk ik er niet meer aan. Maar ik besef wel dat het niet koosjer is. Ik wil er al lang eens over praten, maar tegen wie begin je over zoiets? Mijn generatie praat zelfs niet met vrienden over seks.

»Maanden later werd ik tijdens een wandeling opnieuw gewenkt, door een Afrikaanse vrouw, een echte beauty. Ik wilde voorgoed uitmaken of het iets voor mij was of niet, en ging binnen. Het werd heel aangenaam. Het was een mooie, lieve vrouw die me een goed gevoel gaf. Ik denk dat we niet eens intiem zijn geweest, het was handwerk, maar ik heb er enorm van genoten. Vanaf dat ogenblik ben ik op verkenning gegaan. Ik had een goeie en een slechte ervaring gehad, en wilde alles nader onderzoeken. Ik ben fundamenteel nieuwsgierig.

»Eerst deed ik veel raamprostitutie. Maar zeker een kwart van de vitrines deugt gewoon niet. Daar zitten vrouwen die je snel buitenwerken of je niet geven waarvoor ze betaald worden. In het begin vroeg ik de vrouwen waarom ze deze job doen. Ik heb veel alleenstaande moeders ontmoet die het doen uit noodzaak, maar ook vrouwen die getrouwd zijn en wat extra luxe willen. Er zijn ook vrouwen die gewoon van seks houden, en blij zijn dat ze er geld mee kunnen verdienen. De sector is in de loop der jaren erg volatiel geworden: het verloop onder de sekswerkers is groot. Ik kom niet vaak dezelfde vrouwen tegen.»

HUMO Maakt hun achtergrond een verschil voor jou?

GEERT «Nee, want ik vraag het meestal achteraf. Wat ik wel belangrijk vind, is of ze het vrijwillig doen. Ik mik altijd op een minimumleeftijd van 30 jaar, dan ben je iets zekerder dat ze het niet onder dwang doen. De verhalen over mensenhandel zijn vreselijk.

»Na een tijdje ben ik overgeschakeld naar privéhuizen, waar de dames zich elk om beurt komen presenteren. Die privéhuizen zijn niet de kabberdoezen die je kent van tv. Het zijn sobere, schone ruimtes. Soms kom ik bij iemand thuis waar het kinderspeelgoed op de grond rondslingert. Meestal betaal ik 80 euro voor een halfuur. We douchen eerst, samen of apart, en dan krijg je 20 minuten. Neuken en pijpen is standaard, soms ook kussen. Er zijn vrouwen die dat niet willen, maar dat vind ik niet erg.

»Nog later ben ik overgestapt op sm, op zoek naar iets spannenders. Dat is maar een beetje duurder: 100 euro voor een halfuur. Het cliché van de meesteres in het leren pakje klopt, maar meestal gaat dat snel uit (lacht).»

HUMO Krijg je dan slaag?

GEERT «Natuurlijk. Met de hand of van de zweep. Je begint er voorzichtig aan: ze bindt je vast op bed, ze blinddoekt je en begint met je lijf te spelen. De volgende keer bindt ze je balzak af met een koord, en dan komen de attributen boven: tepelklemmen, buttpluggen, massagewieltjes met tandjes. Soms komen er ook poppers aan te pas: een kortwerkende drug die je lust verhoogt. Nu, ik ben nooit al blaffend op handen en voeten door de kamer gekropen en ik heb ook nooit in een kooi gezeten. Ik heb wel een keer in de kettingen gehangen, maar dat vond ik niet comfortabel.

»Ik kan niet uitleggen waarom ik het zo leuk vind. Misschien omdat ik op het werk zoveel verantwoordelijkheid draag? Het is een moment dat ik de controle loslaat en de beslissingen in andermans handen leg. ‘Doe maar.’ En ik onderga. Ik ben één keer rillend klaargekomen, dat had ik nog nooit meegemaakt.

»Er zit ook iets katholieks in: ik moet eens goed op mijn nummer gezet worden voor die hoerenloperij. Het is paradoxaal, want net daarvan krijg ik een enorme kick.

»Ik ga nu minder naar sekswerkers, maar als ik het doe, kies ik voor sm. Het andere heb ik thuis. Sm is bijna een soort drug. Het neigt naar een verslaving, maar één die ik onder controle heb.»

HUMO Hoeveel vrouwen heb je gehad?

GEERT «Rond de honderd, maar geen één is me bijgebleven. Het zijn ervaringen, geen gezichten. Ik zoek geen vriendschap.

»Ik ga gemiddeld één keer om de drie maanden, maar nooit naar dezelfde. Na mijn 40ste werden de bezoekjes structureler. Ik had minder lichaamsbeweging en nood aan een andere uitlaatklep. Als het druk is op het werk, worden mijn bezoekjes urgenter. Dan ben je aan het doorwerken, vaak tegen een deadline, en stel je vast dat je daar met een stijve zit. Soms maak ik dan onmiddellijk een afspraak via het internet, of ga ik tijdens de koffiepauze naar een privéhuis. Even de spanning uit mijn lijf schudden, en daarna terug aan het werk. En geen collega die iets vermoedt.»

HUMO En als je dan ’s avonds thuiskomt?

GEERT «Dan denk ik er al lang niet meer aan.»

HUMO Schaam je je nooit?

GEERT «Natuurlijk. Na zo’n bezoekje denk ik soms: dit was de laatste keer. Het is een schuldgevoel, hoewel ik er mijn vrouw geen tekort mee doe. Ik zie er haar niet minder graag door.»

HUMO Hoe zou ze reageren als ze het wist?

GEERT «Ze zou kwaad zijn en zich gekwetst voelen. Dat begrijp ik. Ze zou het gevoel hebben dat ze niet goed genoeg voor me is, terwijl het daar niks mee te maken heeft. Het zegt niks over je partner, alleen iets over jezelf. Ik zou haar niet kunnen uitleggen waarom ik het doe, en ik hoop dat het nooit hoeft. Ik begrijp het zelf niet eens. Het zit in mij en ik heb er geen vat op. Het is geheim, spannend en stout. In het gewone leven ben ik een brave jongen, bedeesd en introvert. Ik heb altijd mijn best gedaan op school en op het werk, ik drink weinig alcohol, gebruik geen drugs. Dit is het enige aspect van mijn leven waar ik buiten de lijntjes kleur.»

HUMO Hebben je bordeelbezoekjes invloed gehad op je seksleven thuis?

GEERT «Nee. Ik kan lust en liefde scheiden. Met mijn vrouw vrij ik anders: traag en intiem, met een liefdevol voorspel, en achteraf blijven we in elkaars armen liggen. Misschien een beetje routineus, niet altijd even spannend als bij de sekswerkers.

»Ik hou van mijn vrouw, ik wil haar niet kwetsen, en ik zou zeker niet willen dat ze bij me weggaat. Als ze als voorwaarde zou stellen dat ik ermee stop, zou ik dat doen. Eigenlijk wil ik er zelf van af. Het wringt. Omdat het abnormaal gedrag is, zeker? Voor de buitenwereld ben ik een ordinaire hoerenloper.»

Arbeider (36): ‘Meestal kies ik wat oudere vrouwen’

Murat is fabrieksarbeider, 36 jaar, een Limburgse jongen van Turkse afkomst, opgegroeid in een moslimgezin.

MURAT «Ik ben op mijn 14de ontmaagd door een prostituee, toen ik met oudere vrienden mee mocht naar het Schipperskwartier. Ik stond mijn ogen uit te kijken voor de vitrines, terwijl de anderen binnen hun ding deden. Net toen we gingen vertrekken zei één van mijn vrienden: ‘Waarom ga jij eens niet naar binnen? Ik trakteer.’

»Ik durfde eerst niet, maar ging toch binnen, aangemoedigd door mijn vrienden. Het was bij een Afrikaanse vrouw, ik vond haar aantrekkelijk. Ik herinner het me alsof het gisteren was. Ik was blij dat ik het eens gedaan had.»

HUMO Was het snel klaar?

MURAT «Nee, ik ben geen man die het maar één minuut volhoudt, het duurde wel even. Daarna ben ik vaker gegaan: naar Antwerpen en de baancafé’s van Sint-Truiden. Pas op mijn 18de had ik mijn eerste vriendin. Ik ben nogal verlegen.»

HUMO Werd er thuis over seks gesproken?

MURAT «Nee! Dat was taboe. Mijn moeder is heel strikt in de leer, mijn vader heeft zijn eigen manier om met de islam om te gaan. Ik zit daar wat tussenin. Ik eet geen varkensvlees of paard, maar vasten in de ramadan doe ik niet. Ik bid ook geen vijf keer per dag. Voor belangrijke aangelegenheden, zoals het Suikerfeest en het Offerfeest, ga ik wel naar de moskee.

»Ik ben tien jaar getrouwd, de eerste jaren gelukkig. Ik zie mijn vrouw graag, maar we hebben niet vaak seks. Ik heb een hoog libido, zij heeft er niet zo vaak zin in. Vanmorgen heb ik nog een vluggertje geprobeerd, maar ze had pijn, en ik dwing haar nooit tot iets wat ze niet wil. Als je niet aan je trekken komt, kun je niet gelukkig blijven. En dan begin je te zoeken.

»Ik heb lange tijd bordelen en privéhuizen bezocht. Ik val op vrouwen met zuiderse looks, ronde billen en fatsoenlijke borsten, liever niet fake. Meestal kies ik wat oudere vrouwen – halfweg de veertig, of vijftig – omdat die rijper en zelfstandiger zijn. Mijn voorkeur voor een vaste relatie is helemaal anders. Een hoer is een hoer, die moet er goed uitzien. Dat is puur voor het genot. Voor een relatie moet het vooral klikken. Dan let ik minder op het uiterlijk.

»Sinds twee jaar ga ik niet meer naar prostituees, maar naar Thaise masseuses. Omdat je bij prostituees toch altijd het risico loopt een soa op te lopen. Dat zat me al langer dwars, maar ik vond geen alternatief. Twee jaar geleden hoorde ik over de erotische massagesalons waar je een happy ending kunt krijgen, en ben ik overgestapt.»

HUMO Is het even bevredigend als bij een prostituee?

MURAT «Ja, omdat ik me geruster voel. Ik betaal 50 euro voor een halfuur. Daar heb ik meestal net genoeg aan. Ze pijpen ook, wel zonder condoom. Ik weet dat dat ook risico’s meebrengt, maar daar kan ik niet aan weerstaan. Ik heb geen band met die meisjes, je kunt er ook amper mee praten. De meesten spreken geen Nederlands en nauwelijks Engels – ze hebben ook zo’n raar accent. Een gesprek blijft meestal beperkt tot: ‘Me happy ending.’ Je moet het soms letterlijk met handen en voeten uitleggen (lacht). Ik ga niet elke week, alleen als ik er echt zin in heb. Ik moet ook nog kunnen verklaren waar ik naartoe ga (lacht).»

HUMO Je zou ook een minnares kunnen nemen.

MURAT «Ja, die heb ik ook. Ook zij weet niet dat ik af en toe masseuses opzoek. Ik wil haar geen minderwaardigheidsgevoel geven.

»Ik weet niet of ik ooit bij mijn vrouw wegga, voorlopig denk ik daar niet aan. Mijn vrouw is depressief en ziek, dat maakt het moeilijk om haar achter te laten, snap je? Ik probeer zo goed mogelijk voor haar te zorgen.»

HUMO Praat je er soms met iemand over?

MURAT «Met goeie vrienden wel, ja. Maar ik zou niet willen dat mijn familie het te weten komt, of mensen die mij kennen als een goed persoon. Ze zouden me scheef bekijken.»

HUMO Voel je de druk van de gemeenschap?

MURAT «Toch wel. Turken bemoeien zich graag en roddelen veel, vooral de oudere generatie. Voor de buitenwereld hou ik de schijn hoog. Ik zou niet willen dat ze mij als een hoerenloper zien. Net zoals ze niet hoeven te weten dat ik alcohol drink. Ze weten wel dat ik geen strikte moslim ben, maar niemand denkt dat ik zaken doe die haram zijn.»

HUMO Heb je soms gewetensproblemen?

MURAT «Nee, maar ik besef dat ik een systeem in stand houd dat voor geen meter deugt. In Thaise massagesalons is er vaak uitbuiting en mensenhandel. Maar goed, wat moet ik anders? Ook Afrikaanse en Belgische dames worden door pooiers uitgebuit. Als je nood hebt, heb je nood.

»Ik schaam me niet tegenover mezelf, maar ik voel me soms schuldig tegenover mijn vrouw. Of het nu een betaalde beurt is of een minnares, het is ontrouw. Maar ik ben er zeker van dat ze niks vermoedt, in de verste verte niet.»

Ambtenaar (52): ‘Stevig en animaal worden genomen’

Ook Frederic, een 52-jarige ambtenaar, belandde de eerste keer ‘per ongeluk’ op de schoot van een prostituee.

FREDERIC «Ik heb een drugsverleden, zo is het allemaal begonnen. Ik ben nu bijna twintig jaar clean, maar tijdens mijn twintigerjaren zat ik zwaar aan de speed en dronk ik veel. Op een nacht had ik lsd gebruikt en kwam ik tijdens een kroegentocht in het Antwerpse Schipperskwartier terecht. Ik stapte ergens binnen om sigaretten te kopen, maar het bleek een uitzuipbar te zijn. Zo’n plek waar je samen met een dame veel te dure champagne drinkt en achter het gordijn nog wat extra verwennerij kunt krijgen, maar dat had ik helemaal niet door. Ik zat te trippen en vroeg me niet eens af waarom de dame voor mij in lingerie zat. Toen bleek dat ik daar geen sigaretten kon kopen, ben ik weer buiten gestapt. Maar het zaadje in mijn hoofd was geplant. ‘Dat moet ik eens proberen.’ Het weekend daarop ben ik teruggekeerd. Ik had geen vriendin, mijn leven bestond uit drank en drugs. Ik heb nog nooit een lief gehad, trouwens.»

HUMO Hoe was die eerste keer?

FREDERIC «Ze heeft me gepijpt, met condoom. Neuken deed ze niet. Het duurde hooguit een kwartier. Ik was niet teleurgesteld, want het was een knappe jongedame, maar de seks was niet geweldig. Wel goed genoeg om terug te gaan.

»In het begin ging ik vaak naar de vitrines. Speed maakt je erg geil, en als ik geld had, werd ik naar de rosse buurt ‘gezogen’. Aan het einde van de maand, wanneer mijn loon werd gestort, was ik niet te houden. Dan ging ik eerst langs bij de dealer, en daarna naar het Schipperskwartier. Dat deed ik één à twee keer per week, tot mijn geld op was. Dan was het wachten tot de volgende maand.

»Mijn druggebruik escaleerde en ik raakte bijna mijn werk kwijt. In 1999 ben ik afgekickt van drugs en drank en ben ik gestopt met alles.»

HUMO Ook met prostituees?

FREDERIC (lachje) «Nee. Ik heb wel een pauze ingelast, omdat dat bordeelbezoek met mijn druggebruik was verbonden. Betaalde liefde hoorde niet bij ‘clean zijn’. Ik heb toen geprobeerd om een vriendin te zoeken, maar dat lukte niet. Ik werd verliefd op de verkeerde meisjes, had dates die op niks uitdraaiden. Ik ben er zelfs voor in therapie gegaan, en ik heb me erbij neergelegd dat het toch niet zal lukken. Intimiteit is moeilijk voor mij. Ik blokkeer als ik me moet blootgeven.»

HUMO Dat lijkt me erg eenzaam.

FREDERIC «Bij momenten wel, ja. Dat vang ik op met sporten, dat houdt me rustig en tevreden.

»Na een jaar of twee ben ik naar de sekswerkers teruggekeerd. Door een buitenkans had ik plots veel geld in mijn zakken, en ik dacht: o, het kan weer! Maar zonder speed erbij was het niet meer zo leuk. Toen ben ik op het internet gaan zoeken naar privéhuizen en dames die thuis ontvangen. Dat was iets relaxter en anoniemer, en de dienstverlening was beter.»

HUMO De dienstverlening?

FREDERIC «De seks. In het Schipperskwartier heb ik een paar toffe ervaringen gehad, maar er waren ook dames die je zo snel mogelijk lieten klaarkomen en je bijna met je broek op je enkels naar buiten duwden. Door de drugs was ik daar blind voor.

»Ik denk dat ik mijn drugsverslaving lange tijd heb ingeruild voor een seksverslaving. Ik zat ook de hele tijd op pornosites. Nu heb ik het beter onder controle, maar het blijft alomtegenwoordig. Eén à twee keer in de maand bestel ik een escort. Dertig jaar ervaring hebben me geleerd tussen de regels van advertenties te lezen. Die zijn altijd hetzelfde opgemaakt, maar af en toe zit er iemand tussen van wie je denkt: deze is anders. Ik kies altijd Nederlandstalige dames, omdat je dan minder kans hebt om bij iemand terecht te komen die gedwongen wordt. Advertenties in het Engels of met taalfouten mijd ik.

»Die dames zijn een zegen geweest voor mijn seksuele ontplooiing. Vroeger dacht ik dat vrouwen alleen maar zacht en respectvol behandeld wilden worden, maar er zijn veel vrouwen die gewoon eens lekker stevig en animaal willen worden genomen.»

HUMO Heb je ooit seks gehad waar ook liefde bij kwam kijken?

FREDERIC «Nee. Ik denk dat ik zo’n tweehonderd vrouwen heb gehad, maar geen enkele die ik graag zag.»

HUMO Wanneer was de laatste keer?

FREDERIC (blinkende ogen) «Afgelopen zaterdag, bij mij thuis. Sinds een paar jaar bestel ik vaak hetzelfde meisje, een supergeil jong en fris ding. Ze werkt in de horeca en doet dit erbij. Ze is nog maar 23, maar echt goed. Heel streetwise en met een seksdrang die het alleen maar opwindender maakt. Ik betaal haar 250 euro per uur, maar ze is elke euro waard. Na de seks praten we, en dan vertelt zij over haar leven, en ik over het mijne. De beste escorts, zoals die van zaterdag, combineren de girlfriend experience met de pornstar experience.

»Ik bestel ook weleens een trio, maar dat is dubbel betalen (lacht). Ik was lange tijd vaste klant bij een dame én haar vriendin. Maar eigenlijk is dat te intens voor zo’n korte sessie. Alsof er een berg coke voor je neus ligt die je helemaal mag opsnuiven, maar je krijgt maar een uur.»

HUMO Doe je het altijd met condoom?

FREDERIC «Er zijn vrouwen die adverteren dat je voor een extraatje zonder condoom mag, maar dat doe ik niet. Ik laat me wel pijpen zonder condoom.»

HUMO Ben je niet bang voor soa’s?

FREDERIC «Ik heb één keer genitale wratten gehad, en ook herpes, maar dat heb ik kunnen behandelen. Vorig jaar kreeg ik een berichtje van een dame die zei dat ik me moest laten testen, want er was syfilis bij haar vastgesteld. Mijn huisarts heeft me getest, en gelukkig was ik niet besmet.»

HUMO Wie in je omgeving weet dat je dit doet?

FREDERIC «Niemand. Op kantoor vragen de collega’s soms: ‘Frederic, jij bent alleen, ga je dan nooit naar de hoeren?’ Dan ontken ik altijd.»

HUMO Voel je je schuldig?

FREDERIC «Nee, maar soms voelt het alsof ik moreel gefaald heb. Ik moet iemand betalen om gevoelens te faken, omdat ik niet met bepaalde dingen kan omgaan. Ik zou misschien meer moeite moeten doen om echte relaties aan te gaan. Ik had dat geld kunnen sparen en aan iets anders spenderen. Aan de arme kinderen geven of zo.»

IT-manager (23): ‘Hooggehakt en kortgerokt’

De junior onder de wandelaars is Steve, maar noem hem liever ‘meneer Steve’. 23 jaar, IT-manager, dol op rollenspellen en de comedyshow ‘The Big Bang Theory’. Zijn verhalen, met zingende Limburgse tongval, gaan over vrolijke ontmoetingen en het fantastische cadeau dat hij zichzelf op zijn 18de schonk: een escortmeisje van 500 euro.

MENEER STEVE «Ik ben opgegroeid in een boerengehucht in Limburg en wist al vroeg: hier ga ik geen meisje vinden. Er woonden tien grietjes in het dorp en geen enkele beviel me. Ik wilde seks, maar ook op Tinder vond ik mijn gading niet.

»Het plan om een escort te proberen, had ik al lang. Ik had zelfs al 500 euro bij elkaar gespaard. Toen ik 18 werd en mijn ouders een week op vakantie vertrokken, dacht ik: het is tijd! De week voordien leefde ik er echt naartoe, ik ging de meisjes op de websites verkennen terwijl het geld naast mij klaarlag. Die zaterdag bestelde ik een escort voor drie uur. Ik had een latina gekozen. ‘Kom maar langs!’»

HUMO Was je niet zenuwachtig?

MENEER STEVE «Strontnerveus! Ik deed de deur open en zei ‘Euh… hallo...’ Maar zij had het duidelijk al vaker gedaan en stelde me meteen op mijn gemak. We speelden een rollenspel, ik deed alsof ik een schatrijke IT’er was in een proper wit hemdje, en dat het huis – met zwembad – van mij was. Ik had een deftige broek aangetrokken en zelfs een onderbroek (lacht). Zij zag er ook goed uit: hooggehakt, kortgerokt, en ik dacht: oh yes!

»Ik bood haar eerst iets te drinken aan. Ze wilde geen wijn, alleen water. We zijn wat gaan zwemmen, naakt uiteraard – checking out the goods (lacht) – en zijn dan naar bed gegaan. Ik ben er vrij nerveus aan begonnen, maar het liep vlotter dan verwacht. Het was niet zozeer de seks die overweldigend was, maar het gevoel dat ik een meisje in mijn bed had dat ik nooit met mijn eigen skills en looks had kunnen krijgen. Oké, ik ben een goeie prater, maar zo’n bom van een meisje? Echt niet. Maar daar betaal je tenslotte voor.»

HUMO Was de seks goed?

MENEER STEVE «Het was seks. Ik was misschien te nerveus. Maar het was de ervaring die telde. Ik wou gewoon een meisje uitnodigen en drie uur doen wat ik wilde. Samen zwemmen, samen chillen… Zoals een date, maar eentje waarbij je zeker bent van seks. Het was een fijne ervaring.»

HUMO Weet je nog hoe ze heette?

MENEER STEVE «Haar stage name was Maria. Ze was 26. Het leuke is dat je uit die advertenties op internet kunt kiezen wat je wil: volle billen, grote borsten, you name it. Een beetje zoals je in de pizzeria je eigen pizza kunt samenstellen.»

HUMO Heb je het verteld aan vrienden?

MENEER STEVE «Natuurlijk! Ik heb twee kameraden die ook al naar prostituees zijn geweest. Eén van hen is ontmaagd door een prostituee. Hij was 19 en had nog altijd geen seks gehad. Toen heb ik hem meegenomen naar het red-light district in Antwerpen. Ik zie hem nog altijd binnengaan bij een meisje en drie kwartier later weer buitenkomen met een kwaad gezicht. ‘Ik kreeg ’m niet recht!’ (lacht)

»Die andere vriend gaat meerdere keren per maand naar de rosse buurt. Hij is 27 jaar en woont nog bij zijn ouders, al zijn geld gaat eraan op. Met gewone meisjes durft hij niet te praten, echt een type zoals Raj uit ‘The Big Bang Theory’, die alleen maar met vrouwen kan praten als hij gedronken heeft. Er is een meisje in de hoerenbuurt door wie hij volledig geobsedeerd is. Ooit zal hij haar redden, hoopt hij. Ik zeg hem altijd dat hij een andere hobby moet zoeken, want hij loopt in zijn ongeluk.»

HUMO Na Maria zijn er anderen gevolgd?

MENEER STEVE «Een half jaar na mijn eerste escort ben ik naar een raamprostituee gegaan en heb ik 80 euro betaald voor een uurtje. Het viel tegen. Je komt binnen, je neukt, en je gaat weer buiten. Heel mechanisch. Na dat bezoek voelde ik me bijna vies en gebruikt, alsof ik een nummer was.»

HUMO Wat zoek je dan?

MENEER STEVE «Exotische ervaringen. Ik kies altijd voor buitenlandse meisjes, niet voor ‘Kimberley met de blonde haren uit Maastricht’. Die lopen hier genoeg over straat (lacht). Ik denk dat ik in totaal zes vrouwen heb betaald. Aziatische, Afrikaanse en latina’s. Geen escorts meer, want mijn ouders gingen niet meer op vakantie. Ik had er ook geen geld meer voor. En dus ging ik naar de rosse buurt. Ik kijk altijd naar het gezicht van de meisjes: als dat mooi en vrolijk is, stap ik binnen. Ik wil geen dames die verveeld op hun smartphone zitten te tokkelen.»

HUMO Gebruik je een condoom?

MENEER STEVE «Altijd. Voor de veiligheid. En je wil niet weten wie je allemaal voor is geweest.»

HUMO Toch ben je zelf getrouwd met een escort, mailde je me.

MENEER STEVE «Toen ik haar leerde kennen, op vakantie, wist ik niet dat ze dat werk deed. Ze heeft het me pas verteld toen we al bijna zes weken samen waren. Ze had twee jaar in Duitsland gewerkt in het luxecircuit. Dat was een schok, moet ik toegeven. Al mijn vrienden zeiden dat ik haar moest laten vallen: ‘Het is een prostituee, ze is niet te vertrouwen.’ Maar ik was tenslotte zelf ook naar prostituees gegaan. Ik heb een week nagedacht. ‘Zie ik dat meisje graag? Zie ik een toekomst met haar? Vertrouw ik haar?’ Het antwoord was drie keer ja. Dan is er geen probleem, toch? Zeven maanden geleden ben ik met haar getrouwd, en ik heb nog altijd geen spijt.»

HUMO Merk je aan de seks dat ze ervaren is?

MENEER STEVE «De seks is heel goed. Alleen de frequentie zou beter kunnen.

»De eerste maanden dat we samenwoonden, had ze het erg moeilijk, omdat ze geen werk vond. Na vijf maanden vroeg ze me of ik het erg zou vinden als ze zich opnieuw ‘beschikbaar stelde’ om geld te verdienen. Ik zei dat het mocht, maar ze moest me wel alle verhalen vertellen (lacht). Mijn vrouw zegt dat al haar klanten boven de 50 zijn. Ze werkt via een site waar alleen rijke getrouwde zakenmannen op zitten, sugardaddy’s.»

HUMO Ben je dan niet jaloers?

MENEER STEVE «Nee. Seks en liefde zijn voor mij afzonderlijke dingen. Ik ben ervan overtuigd dat vrouwen dit niet doen uit liefde. En voor mannen is het pure lust.»

HUMO Ben je niet bang dat ze verliefd wordt?

MENEER STEVE (schatert) «Nee! Ze houdt veel van mij. Ik heb gezien hoe ze na haar laatste date is thuisgekomen. Onmiddellijk de douche in, en me dan bijna doodknuffelen. Ik begrijp het wel, het is geen fijn werk voor haar. Ze is 26, die mannen zijn een stuk in de 50. Voor mij was het geen probleem, maar sinds kort is ze er definitief mee gestopt.»