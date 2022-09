Humo sprak met ‘Eveline’: ‘Wat hebben Stan Van Samang, Sean Dhondt en Peter Van de Veire gemeen? Zeg het maar’

Nog voor de start van de zaak-‘Eveline’ in België, naar aanleiding van gelekte naaktfoto’s van Peter Van de Veire, Sean Dhondt en Stan Van Samang, heeft de verwoede verzamelaarster van mannelijk schoon opnieuw toegeslagen. In Nederland probeerde ze als ‘Ariana’ naaktfoto’s van bekende mannen te ontfutselen. Volgens de politie is Eveline in het echt de Gentenaar G.R., een man, maar klopt dat wel? Twee jaar na de rel die heel Vlaanderen wekenlang in de ban hield: nog één keer ons exclusieve interview met dé Eveline.

(Eerder verschenen oktober 2020)

In de zaak rond de gelekte naaktfoto’s van BV’s vallen waarheid, geruchten en fake news soms niet van elkaar te onderscheiden. Vorige week nog berichtten verschillende media dat de beruchte Eveline, die Stan van Samang, Sean Dhondt en Peter Van de Veire in de val lokte, eindelijk gevat was. De dader zou een mannelijke student zijn die zich als vrouw had uitgegeven. Pertinent onwaar, kon Humo vaststellen tijdens een exclusief interview met Eveline.

De Eveline die op de afspraak is, is jong, blond, allesbehalve een man, en lijkt zowaar goed op de foto’s die de voorbije dagen de ronde deden.

HUMO Het ziet er niet goed uit voor u, u riskeert vijf jaar cel.

EVELINE «Hebben wij elkaar al niet eens ontmoet? The Villa in Antwerpen?»

HUMO Nee, dat denk ik niet.

EVELINE «Ach ja, ik kan me vergissen, natuurlijk.»

HUMO Maar dus, u riskeert vijf jaar cel omdat u hebt ten minste drie BV’s naaktfoto’s ontlokt hebt met een vals profiel met schuilnaam.

EVELINE «Ík een valse identiteit?! Integendeel! Als mijn theorie namelijk juist is – en ik heb er zoals u weet alles aan gedaan om ze te bewijzen – dan hebt u de verkeerde partij voor u. De valse identiteiten heten namelijk Peter Van de Veire, Stan Van Samang, en Sean Dhondt.»

HUMO Pardon?

EVELINE «U hebt me goed verstaan: de figuren Sean Dhondt, Stan Van Samang en Peter Van de Veire zijn de zorgvuldig uitgekiende hersenspinsels, niet ik. Bestaan niet!»

HUMO Wacht even: u beweert dat nu de drie gedupeerde BV’s niet bestaan?

EVELINE «Wilt u alstublieft bijbenen? U bent toch journalist, niet?»

HUMO Maar ú bent toch zeker degene die niet bestaat?!

EVELINE «O, nee? Tegen wie hebt u het dan op dit eigenste moment? Wat is dit anders, een fictief interview?»

HUMO Goed punt.

EVELINE «Maar waar ik dus heen wilde: Sean Dhondt? Stan Van Samang? Peter Van de Veire? Fictieve personages, allemaal bedacht door één malafide genie om mensen in de luren te leggen.»

HUMO En wie mag dat genie dan wel zijn?

EVELINE «Het antwoord ligt toch voor de hand?! Wie staat er in Vlaanderen bekend voor zijn imitaties, die hij bovendien te pas en te onpas bovenhaalt – alsof hij ons elke keer uitdaagt om het tot op vandaag intact gebleven geheim achter zijn drie meest geslaagde typetjes te ontrafelen? Jawel: Guga Baúl! Ik vraag u: heeft íémand ooit Guga Baúl en Peter Van de Veire in één en dezelfde ruimte gezien?»

Beeld Koen Bauters / HUMO 2019

HUMO Wellicht wel. Het zijn bekende figuren en dus valt niet uit te sluiten dat...

EVELINE (onderbreekt) «Of Guga Baúl en Stan Van Samang? Of Guga en Sean Dhondt? Kortom, ik was iets op het spoor.»

HUMO Hoe bent u deze aparte, euh, samenzwering op het spoor gekomen?

EVELINE «Het overviel me gewoon op een dag, terwijl ik de tv-gids van Humo zat door te bladeren. Goede gids, trouwens – mijn complimenten.»

HUMO Bedankt.

EVELINE «Plots schoot het me te binnen: wat hebben Stan Van Samang, Sean Dhondt en Peter Van de Veire gemeen?»

HUMO (stil)

EVELINE «Niets! Exact! Ze zijn zelfs niet op dezelfde zenders te zien, terwijl dat toch een hele prestatie is met die Van de Veire die overal maar opduikt waar hij het gedacht heeft! Nee, dat ze absoluut niets te maken hebben met elkaar is natuurlijk slim bekokstoofd door Baúl, want zo zou niemand zijn drie creaties ooit met elkaar in verband brengen, waardoor hij tot het einde der tijden drie keer kan cashen met optredens bij alle Vlaamse zenders tegelijk. Wat zeg ik? Víér keer, hijzelf erbij geteld. Onlangs zat hij zelfs nog in ‘The Masked Singer’, de huichelaar!»

HUMO Het moet gezegd, uw aangedragen bewijs is nogal dunnetjes.

EVELINE «O, maar er is veel meer. Wat krijg je bijvoorbeeld als je alle letters van de namen van Stan Van Samang, Sean Dhondt en Peter Van de Veire door elkaar haalt? Inderdaad: ‘Vangnet verspreiden! Hatende massa ontdaan! V!’ Duidelijker wordt het toch niet? Die drie personages zijn niet alleen bedacht door Guga Baúl om viervoudig te cashen bij de Vlaamse media, maar ook om de criticasters op hun nummer te zetten die beweren dat hij niet deugt als imitator – de ‘hatende massa’. En wat me daarna opviel, maakte het alleen maar af. Probeer nu eens met al die letters ‘Guga Baúl’ te vormen?»

HUMO (verbouwereerd) Dat lukt niet.

EVELINE «Voilà! Net zoals hij het bedoeld heeft! Zo valt het bedrog natuurlijk op geen enkele manier terug te leiden naar hem, ziet u?»

HUMO Maar wat dan met die letter ‘V’?

EVELINE «Kijk, ik snap dat u als journalist, en een bijzonder trage bovendien, wellicht geen Latijnse gestudeerd hebt, maar dat ís helemaal geen letter. Het is een cijfer, de vijf, dat volgens mij verwijst naar het ware aantal valse BV’s dat Guga Baúl belichaamt. Drie heb ik er nu ontmaskerd, maar dat betekent ook dat er zich as we speak nog twee op vrije voeten bevinden. Aan alle partners van BV’s zou ik bij dezen dus een oproep willen doen: hoe zeker bent ú dat er onder het lieflijke gelaat van uw teerbeminde geen stoppelige West-Vlaming schuilgaat, waarschijnlijk onder een goede vijf centimeter aan schmink, die eigenlijk luistert naar de naam Laurent Gaëtan Bailleul? Geloof mij, ik zou nu niet graag de vrouw van Freek Braeckman zijn. Of die van Kürt Rogiers. Laat staan van Karl Vannieuwkerke.»

HUMO Maar waarom dan naaktfoto’s ontfutselen? En waarom daarbij die, euh, eerder anale fixatie?

EVELINE «Kijk, slechts weinigen weten dit, maar Guga Baúl heeft in de bilnaad een kleine tatoeage, het opschrift ‘Uw gezicht’. Zo kan hij mensen bedotten met de zin ‘Ik heb een tatoeage van uw gezicht op mijn gat’, waarna hij als punchline dan zijn tatoeage toont. Nu doet hij het niet meer, naar verluidt heeft Tine Embrechts hem gevraagd zijn broek niet meer te laten zakken in het openbaar, maar aan de hand van dat opschrift kan Guga dus geïdentificeerd worden – ook op de momenten waarop hij zich uitgeeft voor iemand anders. Een populaire radio-dj bijvoorbeeld. Of een succesvolle muzikant. Of Sean Dhondt. Nu ja, dat dacht ik toch.»

HUMO Want op de foto’s is er, volgens zij die ze gezien hebben dan, geen tatoeage te zien op die plaats.

EVELINE «Exáct. Op geen enkele foto! Toeval? Zeker niet! Ik hoopte dat het grote publiek dat ook zou inzien, en dus verspreidde ik de foto’s. Misschien dat de verontwaardiging van de Onbekende Vlaming nu eindelijk gerechtigheid kan geschieden. Het enige wat die foto’s voor mij bevestigen, is namelijk dat Guga Baúl een nóg grotere professional is dan ik al dacht: als hij zich vermomt, dan schminkt hij zich zelfs tot in de bilspleet. Ik geef toe: gaandeweg heb ik zelfs wat respect gekregen voor zijn vakmanschap.»

HUMO (Snelt weg) Bedankt voor dit interview.