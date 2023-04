Jordan Belfort, de échte Wolf van Wall Street: ‘Elke nacht met twintig hoeren neuken is niet de juiste manier om gelukkig te worden’

Vanavond kunt u op VTM2 kijken naar ‘The Wolf of Wall Street’, een opwindende dollemansrit van decadentie, drugs en financieel gesjoemel. Regisseur Martin Scorsese trekt alle registers open, Leonardo DiCaprio is geniaal als beursmakelaar Jordan Belfort.

Begin jaren negentig cashte de New Yorkse beursmakelaar Jordan Belfort duizenden frauduleus verdiende dollars per minuut. Meer geld dan hij ooit kon opdoen, al deed hij nog zo zijn best: hij snoof, slikte of spoot elke denkbare drug, vrolijkte bedrijfsfeestjes op met luxeprostituees en wedstrijdjes dwerggooien, joeg een luxejacht de dieperik in en crashte zijn eigen helikopter. Zes jaar lang zat de FBI achter hem aan. Toen stortte zijn rijk in. In Martin Scorsese’s schandaalfilm ‘The Wolf of Wall Street’ vertelt Leonardo DiCaprio zijn verhaal, in Humo doet Jordan Belfort dat gewoon zelf.

Alle velden van de Manhattan Beach-tennisclub zijn bezet. In en rond het zwembad zwermt het van de bikini’s. Het is een schitterende zomermiddag. Bij de sapjesbar zitten Jordan Belfort en ik, druipend van het zweet na een uur of wat ballen heen en weer meppen. We hebben het over zijn Grote Probleem. Al sinds zijn kindertijd kampt hij ermee en zelfs in de gevangenis werd hij erdoor geplaagd: hij kan niet slapen. Hij vertelt het me terwijl de barvrouw langskomt om onze bestelling op te nemen. ‘Oh my God!’ zegt ze verbaasd. ‘U lijkt net Jordan Belfort!’ Belfort lijkt in de war, weet niet goed wat te doen. Dit is de eerste keer dat hij op deze manier wordt herkend. ‘Om eerlijk te zijn,’ gaat de barvrouw verder, ‘we hebben je net opgezocht op het internet: jij bént Jordan Belfort!’ Dan begint ze hem te overladen met complimentjes: dat zij en haar vrienden grote fans zijn van zijn boeken, dat ze zijn carrière als motivational speaker volgt op het internet. Onze barvrouw blijkt een regelrechte Jordan Belfort-groupie. ‘Mag ik een foto?’ vraagt ze, en met de camera van haar smartphone gaat ze meteen aan de slag.

Dat Jordan Belfort net is gespot, is ongelofelijk om verschillende redenen. Los Angeles en zijn sattelietsteden, zoals Manhattan Beach, zijn de meest uitgelezen plekken ter wereld om celebrity’s te spotten. Tussen alle super- en niet-zo-supersterren die hier rondlopen, doet de naam Jordan Belfort niet bepaald een belletje rinkelen: ‘Jordan wie?’ Bovendien is Belfort een veroordeelde misdadiger, eentje uit de gehate categorie van witteboordcriminelen, die onschuldige investeerders beetnam om zijn eigen onstilbare hebzucht te bevredigen.

In de nineties werd Belfort veroordeeld voor het verduisteren van meer dan 100 miljoen dollar, waarmee hij zijn eigen hedonistische paradijs financierde. Het bedrijf dat hij opstartte, Stratton Oakmont, groeide uit tot een soort sekte. ‘We hadden het Sodom en Gomorra moeten noemen,’ schreef Belfort er later over. ‘Want bij welk ander bedrijf zitten er prostituees in de kelder, drugsdealers op de parking en exotische dieren in de directiekamer, en worden er op vrijdag wedstrijdjes dwergwerpen georganiseerd?’ Belforts achtergrond in financiën was beperkt. Nadat hij met zijn tandartsopleiding was gestopt, ging hij een tijdlang van deur tot deur met diepgevroren kreeft en steaks. Zijn eerste ervaring als verkoper deed hij op als kind, toen hij ijsjes aan de man bracht.

Hij bleek een begenadigd prater en imitator te zijn, net zoals zijn grote held Gordon Gekko, de meedogenloze belegger uit zijn favoriete film ‘Wall Street’. Hij ontwikkelde wat hij zelf bestempelde als ‘een duivels alter ego’. De fraude nam waarlijk epische proporties aan. Hij wendde zijn overtuigingskracht aan om investeerders op te lichten en leidde vervolgens een heel leger op om het oplichten van hem over te nemen.

Maar uiteindelijk zou Belfort zelf zijn rijk te gronde richten. De megavilla’s waaraan hij een deel van zijn fortuin spendeerde, vielen uit-eindelijk in handen van de overheid. Met de helikopter die hij zichzelf cadeau deed, crashte hij ei zo na in zijn eigen voortuin door er stoned mee rond te vliegen. Zijn 45 meter lange jacht, dat oorspronkelijk gebouwd was voor Coco Chanel, stuurde de kapitein op bevel van Belfort recht in een storm, waardoor hij zichzelf, zijn vrienden en de bemanning haast de dood injoeg en het schip uiteindelijk zonk in de Middellandse Zee. Zelfs met de honderden prostituees die hij inhuurde, lukte het Belfort niet altijd om te presteren. Hij nam zoveel drugs dat zijn penis naar eigen zeggen de afmetingen van een potloodgommetje had aangenomen.

Het was in de gevangenis dat Belfort merkte dat zijn talenten ook op een legale manier verhandelbaar waren. Zijn blokgenoot – in de strafinrichting waar hij verbleef waren er geen cellen – was Tommy Chong, de acteur die ooit bekendheid ver-wierf met de komische ‘Cheech and Chong’-films. Chong moest zo hard lachen om Belforts verhalen, dat hij hem aanmaande ze neer te pennen en te publiceren. Met dezelfde ijver die hij aan de dag had gelegd om uit te groeien tot een tycoon in de financiële sector, turnde Belfort zich om tot schrijver.

In de gevangenis bestudeerde hij ‘The Bonfire of the Vanities’ van Tom Wolfe: hij analyseerde de ontwikkeling van de personages, de dialogen en de toon van het boek. Vervolgens paste hij die technieken toe op zijn eigen verhaal en schreef hij twee au-tobiografieën die zijn queeste naar geld en erkenning in detail beschreven. Hij gebruikte hetzelfde talent om dezelfde verhalen te vertellen, alleen bleef hij nu binnen de lijntjes van de wet. Zijn rise and fall-verhaal was dan ook rijp voor Hollywood: Leonardo DiCaprio tekende voor de rol van Belfort; Martin Scorsese nam plaats achter de camera. Nadat de productie een paar tegenslagen te verwerken had gekregen, werd ‘The Wolf of Wall Street’ op onze cinemazalen losgelaten, net op tijd voor het Oscarseizoen.

Jordan Belfort: 'Hoe meer ik bezat, hoe slechter ik me voelde.' Beeld Corbis via Getty Images

PAARSE PIRAMIDE

In de sapjesbar kan Belfort nog steeds niet geloven dat Leonardo DiCaprio hém speelt. Voor de film deed Belfort de acteur eigenhandig uit de doeken welke stadia je zoal doormaakt als je high bent van Quaalude, een sterk verslavend slaapmiddel – je voelt tintelingen, begint te brabbelen, gaat kwijlen, lijdt aan geheugenverlies, en ga zo maar door. Belfort zette zijn uitleg zelfs kracht bij door rond te rollen in DiCaprio’s woonkamer. Nu lacht hij erom, maar voor hij de nor in ging, was Belfort uitgegroeid tot een neurotische versie van Tony Montana uit ‘Scarface’.

‘Door de cocaïne was ik zo paranoïde dat ik zelfs een keer op de melkboer heb geschoten,’ schreef hij in zijn eerste boek. Daarna sloeg hij bijna de hand aan zichzelf. ‘Die paarse piramide zag er zo mooi uit,’ schreef hij over de morfinepillen in de palm van zijn hand. ‘Ik sloeg ze allemaal achterover en begon te kauwen.’ De drugs. De hebzucht. Dat eeuwige gevoel van leegte. Het Grote Probleem. ‘Al sinds zijn geboorte sliep hij eigenlijk nooit.’ Leah Belfort, de moeder van Jordan, vertelt het me in de keuken van het ouderlijke appartement. ‘Hij kan niet stilzitten,’ voegt zijn vader Max eraan toe. Over zijn kindertijd vertelt Leah: ‘Als we zijn kamer binnenkwamen, dan lag hij naar zijn vingers te kijken. Ik zei tegen Max: ‘Hij slaapt niet. Dat kind moet dom zijn. Wat voor een dommerik is onze zoon?”

De apparaten in de keuken lijken zo uit de jaren 50 geplukt en aan de muur prijken traditionele Joodse recepten zoals gefilte fisj en soep met matseballen. Belforts ouders, geboren en getogen in de Bronx, geloven in de typische migrantendroom van hard werken en ambitie. Max en Leah zijn allebei boekhouder, al besliste Leah na haar pensioen zich om te scholen: ze schreef zich als zestigjarige in voor een rechtenopleiding en werkt nog altijd als pro-Deoadvocaat. Met een familiale achtergrond die op het eerste gezicht zo stabiel is, lijkt het een mysterie hoe zo’n brave Joodse jongen als Belfort zichzelf zo te gronde kon richten.

Neem bijvoorbeeld het lijstje met de artikelen die hij volgens zijn autobiografie in zijn bruin lederen Louis Vuitton-toiletzak stak voor een reisje naar Tsjechië: ‘15 gram wiet, 60 Quaaludes van de apotheek, uppers en downers, een plastic zakje vol cocaïne, een dozijn ecstasypillen, aangevuld met het veilige spul: een flesje Xanax, een flesje morfine, wat valium, Temazepam, Carisoprodol en Vicodin, en Zolpidem, Lorazepam en Clonazepam. Plus een half sixpack Heineken en een bijna lege fles whisky om alles door te spoelen.’ In zijn biografie beschrijft Belfort zijn ouders als opdringerig en neerbuigend. Zijn kettingrokende en wodka drinkende vader noemt hij ‘Mad Max’. Hij vreest zijn woede-aanvallen. Leah beschrijft hij als een extreem veeleisende Joodse moeder, die hem al in de kleuterschool begon klaar te stomen voor zijn studie geneeskunde. Allebei hebben ze de boeken van hun zoon grotendeels gelezen. Ze zijn op z’n minst trots dat hij zijn miserie gebruikte om zijn schrijvers-talent te ontwikkelen en zijn gonzoverhalen in pageturners te gieten.

MAX BELFORT«Eigenlijk is hij een raadsel.»

LEAH BELFORT «Ik wilde ontkennen dat hij mijn zoon was.»

MAX «Denk maar aan die keer toen we ontdekten dat hij wiet aan het kweken was in zijn kleerkast. Heel ondernemend van hem. Zei hij niet dat het voor een schoolproject was?»

LEAH «Hij zei dat hij er een tien voor zou krijgen. Zie je, hij probeerde me om te kopen door me een goed cijfer op z’n rapport voor te spiegelen. Ik antwoordde dat hij vroeger zou moeten opstaan om mij om de tuin te leiden. Toen kwam jij thuis, Max, en je was niet mals voor ’m.»

MAX (schudt het hoofd) «Ja, veel donderpreken.»

LEAH «Hij wilde altijd bij de oudere jongens horen. Die waren allemaal groter dan hij. Véél groter. En ook de meisjes. Hij heeft geprobeerd zijn lichaam op te pompen met de hulp van een bodybuilder, maar daar werd hij niet groter van.»

MAX «Klopt. Al die meisjes waren groter dan hij.»

LEAH «Misschien probeerde hij dat te compenseren met zijn gedrag.»

MAX «Zoals burgemeester Bloomberg, toch?»

LEAH «Of Napoleon.»

Ik vraag Belfort er zelf naar: ‘De voornaamste reden voor mijn onzekerheid was dat ik een laatbloeier was. Ik ging later dan gemiddeld door de puberteit. Op de middelbare school ontbrak het me aan zelf-vertrouwen. Negentig procent van mijn aandacht ging naar de mooie meisjes. Ik dacht dat je ze kon strikken door rijk te worden. En dat klopte ook in mijn geval: toen het geld binnenstroomde, stortten allerlei prachtige vrouwen zich op mij. Maar het probleem is: dat soort dingen veranderen niet wie je bent.’ Vandaag ziet Belfort eruit als een verkoper: de rij blinkend witte tanden en zijn gebruinde huid geven hem een jeugdig uitzicht. Verwonderlijk als je bedenkt hoe oud hij is – hij werd de voorbije zomer 51 – en wat voor drugsverleden hij achter zich heeft. ‘Heb ik te danken aan de regeneratieve kwaliteiten van de menselijke lever,’ zegt hij zelf.

Beeld VTM GO

U BENT EEN HELD

Vanochtend gaan Belfort en ik weer tennissen, maar dit keer spelen we op het privéveld van Jeff Tarango, Belforts persoonlijke tennisgoeroe. Tarango is niet zomaar een instructeur: de voormalige proftennisser en commentator behoort tot ’s werelds beste tennissers boven de 40 jaar. ‘Een obsessief-compulsief talent,’ zegt Tarango over Belfort. ‘Hij is niet autistisch, maar zou het wel kunnen zijn. Hij zit in een soort tunnel.’ Belfort is zo gebeten op het verbeteren van zijn tennisspel dat hij en Tarango elke ochtend samen spelen. Als het van Belfort afhing, speelden ze ook tijdens het weekend. Hij beschouwt de sessies als een cursus: achter de baseline filmt zijn smartphone alles, zodat hij ’s avonds, in bed met zijn verloofde Anne Koppe, zijn techniek kan bestuderen. De intensiteit waarmee hij alles doet, kan bij momenten overweldigend zijn, maar het maakt allemaal deel uit van zijn succesformule, een levensfilosofie waarmee hij nu rond-toert als motivational speaker, zijn zoveelste reïncarnatie. ‘Ik geloof in complete immersie,’ zo luidt één van zijn overtuigingen. ‘Wil je rijk worden, dan moet je jezelf daarop programmeren. Je moet alle gedachten die je arm maakten afleren en ze vervangen door nieuwe, rijke gedachten.’

Na ons wedstrijdje tennis volg ik hem naar zijn huis. Hij rijdt met een Mercedes SL cabrio en woont in een minivilla in Manhattan Beach met uitzicht op de oceaan. Ik volg hem door de garage en via de draaitrap naar een ruime woonkamer, waar de deuren en ramen uitgeven op de oceaan, zodat er een warm briesje naar binnen stroomt. ‘Geld verdienen is zo makkelijk,’ zegt Belfort. ‘Echt waar.’ Hoeveel hij netto waard is, weet niemand. Met zijn boeken en filmrechten verdiende hij meer dan 2 miljoen dollar (1,5 miljoen euro). ‘Ik dacht dat ze fucking gek waren,’ zegt hij over het feit dat hij gepubliceerd werd. Bovendien verdient hij met elk van zijn speeches een getal met vier nullen. Tel daarbij nog het inkomen dat hij haalt uit zijn investeringen in Australië: ‘De mijnindustrie legde me geen windeieren. Ik heb het een paar keer goed getroffen met ijzererts en zo.’ Maar al dat geld mag hij niet houden.

Op bevel van de rechter moet de helft van alles wat hij verdient gebruikt worden om de 110 miljoen dollar terug te betalen aan de meer dan 1.500 investeerders die hij heeft gepluimd. Belfort loopt achter met z’n betalingen, maar hij ontkent dat hij geld verbergt voor de overheid – een talent dat hij ooit wist te perfectioneren op Wall Street. Op dit ogenblik werken beide partijen aan een oplossing. Volgens Belfort verdient hij geen cent aan zijn verhaal en heeft hij alle opbrengsten en winsten aan de overheid overgemaakt. ‘Ik wilde alle geruchten de kop indrukken,’ zegt hij. ‘Ik wilde niet dat mensen zouden denken: ‘Met die film verdient hij nog eens geld aan zijn misdaden.’ Nee, ik wil het geld niet! Ze mogen het houden.’

In de woonkamer zitten twee assistentes op hem te wachten. Niet toevallig dames met gelijkaardige kwaliteiten. Volgens één van hen houdt Belfort van een bepaald type personeel. Hij moet lachen om zijn zogezegde voorkeur voor vrouwen met lang blond haar, blauwe ogen en een parmantige boezem. ‘Ik ga er niet om liegen,’ zegt hij, terwijl we naar het terras wandelen. Het water glinstert in de branding en de vage geluiden van een volleybalmatch waaien ons tegemoet. Een assistente brengt ons fris bier, broodjes en chips.

Belfort strekt zich uit op een ligstoel, z’n ogen verborgen achter een zonnebril. ‘Ik dacht altijd dat ik gelukkig zou zijn als ik meer zou hebben,’ zegt hij. ‘Maar het tegendeel bleek waar: hoe meer ik had, des te slechter ik me voelde. We hebben allemaal van die gaten, toch? Die proberen we op onze eigen manier te dichten. Maar elke nacht met twintig hoeren neuken is niet de juiste manier om gelukkig te worden. Ook al heb ik er veel plezier aan beleefd.’ Op het einde van zijn eerste boek beschrijft Belfort zijn nood aan bevestiging: hij vertelt hoe hij samen met een vriend aan het zwemmen is. Op een gegeven moment komt die niet meer boven. Belfort trekt hem uit het water en begint mond-op-mondbeademing toe te passen. Uiteindelijk komt de vriend bij z’n positieven: hij braakt de hamburgers uit die ze net hadden verorberd, recht in Belforts mond. Als de ziekenwagen arriveert, zegt één van de ambulanciers: ‘U bent een held.’ Bel-fort schrijft: ‘Die vier woorden klonken als muziek in mijn oren. Koste wat het kost moest ik ze opnieuw horen, dus zei ik: ‘Sorry, wat zei u? Kunt u dat herhalen?’ Daarop stapt Belfort naar zijn tweede vrouw Ç met haar vruchtbare lendenen en splinternieuwe borsten’) en probeert hij ‘om precies de juiste woorden te vinden, waardoor ze me een held zou noemen.’ Zonder succes. ‘On-ge-lo-fe-lijk!’ schrijft hij. ‘Ze noemde me geen held!’

Belforts hele businessmodel leek gebaseerd op het opvijzelen van ego’s. In plaats van ervaren makelaars in te huren – of gelijk wie met ervaring – rekruteerde hij naïeve twinti-gers die zijn meedogenloze verkoopsovertuiging – ‘Buy or die’ – trouw zouden belijden. Om zijn jonge, op geld beluste aspiranten te motiveren reed Belfort elke ochtend naar het werk in dezelfde witte Ferrari Testarossa waarmee Don Johnson rondkarde in ‘Miami Vice’, en vuurde hij dagelijks niet één, maar twee motivatiespeeches op hen af.

Beeld INTERNET

HUILEN ALS EEN BABY

‘Vanuit moreel oogpunt was hij een verwerpelijk wezen.’ Aan het woord is Greg Coleman, de FBI-agent die de zaak tegen Belfort leidde. Als specialist in financiële fraude en wit-waspraktijken heeft Coleman er meer dan twintig jaar bij het bureau op zitten. ‘Het woord bewondering is hier niet op z’n plaats, maar als je ziet hoe hij de markt wist te manipuleren, dan moet je toegeven dat hij bij de besten hoorde.’ Coleman is ook een specialist op het vlak van gedragstherapie en geeft binnen de FBI lezingen over de psychologie en motieven van misdadigers. ‘Het komt telkens neer op één woord: aandachttrekkerij,’ zegt hij. ‘Volgens mij veroorzaken Belforts problemen de slapeloosheid, niet andersom.’

Zes jaar lang heeft Coleman Belfort bestudeerd. Wat hem van het begin af aan het meest stoorde, is dat Belfort zo veel van zijn vrienden en familieleden betrok in zijn misdadige praktijken. Toen hij geld begon wit te wassen in Zwitserland, bijvoorbeeld, overtuigde hij een tante van zijn vrouw, een gepensioneerde lerares uit Londen, om als dekmantel te fungeren voor de bankrekeningen waar hij illegaal miljoenen naartoe sluisde om ze te verbergen voor de instanties die achter hem aan zaten.

‘Er is een verschil tussen invloed hebben en regelrecht manipuleren,’ zegt Coleman. ‘Belfort heeft een groot talent als motivational speaker en wist iedereen rond zich te manipuleren door ze in een soort trance te brengen.’ Nadat hij in de herfst van 1998 werd gearresteerd – hij was toen 36 – hing hem een gevangenisstraf van twintig jaar boven het hoofd. Hij teken-de geen protest aan tegen de aanklachten en verscheen voor de rechter. Evenmin hield hij zijn mond om anderen te sparen. ‘Hij huilde als een baby,’ zegt Coleman. Uitgerust met een verborgen microfoon werkte Belfort samen met Cole man en andere federale agenten om zijn partners en vennoten aan de galg te praten. Door een deal te sluiten hoopte Belfort de rechter te overtuigen om de lange gevangenisstraf die hem wachtte, in te korten.

Dan Alonso, een voormalige openbare aanklager die belast was met de zaak-Belfort, was zo onder de indruk van zijn communicatieve kwaliteiten dat hij hem uitnodigde naar het kantoor van de officier van justitie in Manhattan, waar hij Belfort een speech liet geven voor procureurs. Hoe hij het ervan afbracht? ‘Hij is een verkoper,’ vertelt Alonso, ‘en hij wist zichzelf daar goed te verkopen.’ Alonso was niet de enige die Belforts inzet tijdens het onderzoek prees.

Uiteindelijk bracht Belfort slechts twee jaar en vier maanden achter de tralies door. Voor Coleman is die straf ‘een slag in het aangezicht’. De agent was zelfs zo verbouwereerd dat hij overwoog om zich terug te trekken uit het team dat witte-boordencriminaliteit aanpakt: ‘Hij had op z’n minst evenveel jaren achter de tralies moeten zitten als ik had gespendeerd aan het onderzoek.’ Het ergert Coleman mateloos dat Belfort nu een beroemdheid is, onsterfelijk gemaakt door zijn boeken en Leonardo DiCaprio’s vertolking – ‘Misdaad loont.’ Tegelijk kan hij maar niet genoeg krijgen van Belfort. Hij houdt nog altijd contact met zijn voormalige getuige en als ze een gaatje in hun agenda’s vinden, gaan ze samen uit eten. ‘Hij weet nog altijd hoe hij een verhaal moet vertellen,’ besluit de agent.

Beeld Photo News

SCHIETGEBED

De acteur Tommy Chong, met wie hij een celblok deelde, is het daarmee eens: ‘Hij deed me altijd zo hard lachen als hij terugkwam van een partijtje tennis. En we zaten verdorie in de cel!’ ‘Ik stond perplex,’ zegt Belfort. ‘Iedereen in de gevangenis speelde tennis of basketbal, de latino’s lieten hun luide muziek schallen. Ik dacht: ‘Wauw, dit is lang niet slecht!” We hebben afgesproken in een Aziatisch fusionrestaurant voor een gevangenisreünie. De eetzaal gonst. Chong, die een straf uitzat voor de internet-verkoop van bongs (waterpijpen om marihuana of hasj te roken, red.), en Belfort konden het goed met elkaar vinden in de gevangenis. Ze deelden hun maaltijden en verhalen.

‘Het leukst vond ik zijn vertelsels over Quaalude,’ zegt Chong. Belfort rakelt het verhaal op van die nacht dat hij 1.000 dollar neertelde voor een zeldzame Quaaludepil en zich voornam om er ten volle van te genieten: ‘Ik stak een vinger in mijn keel om al het eten uit mijn maag te krijgen. Daarna gaf ik mezelf een lavement. Ik wilde volledig clean zijn, van top tot teen.’ Tegenover ons zit Chongs echtgenote Shelby kakelend te lachen. ‘Hij moet in alles de beste zijn,’ zegt ze. ‘Perfect. De nummer één.’

Het verhaal gaat verder, net zoals Belfort het beschreef in zijn boek: dat hij zo stoned als een garnaal verneemt dat de FBI hem op de hielen zit, dat hij daarop naar de lokale countryclub rijdt om er gebruik te maken van de telefoon, en daar door de drugs achterover op de vloer slaat. ‘Terwijl ik op mijn rug lig, merk ik dat er barsten in het plafond zitten,’ zegt Belfort. ‘Ik denk: ‘Waarom betalen die rijkelui niet om hun plafond te herstellen? Wat een kwalijk idee dat ze in dit rijkeluisparadijs het plafond niet eens maken. Misschien raakt hun geld op.’ Ik probeer overeind te komen, maar het lukt me niet. Ik rol mezelf dan maar in een bal en gooi me van de trap. Ik richt een schietgebed tot Jezus: ‘Jezus, alsjeblieft, help me nog een laatste keer naar huis.’ Hoe meer Belfort vertelt, hoe meer er gelachen wordt. Vooral bij de afloop van het verhaal: hij rijdt zeven auto’s in de prak met een slakkengangetje van een kilometer per uur.

Uiteindelijk komt ons gesprek op Belforts slaapgebrek. Hij heeft de hulp van een psycholoog ingeroepen om hem van zijn slapeloosheid af te helpen. ‘Waarom kun je niet slapen?’ vraagt Shelby. ‘Als kind haatte ik het om te gaan slapen,’ zegt hij. ‘Ik trainde mezelf om tegen de slaap te vechten. Uiteindelijk werd dat een patroon.’ Shelby begrijpt het niet: ‘Je maakt het echte leven zo angstaanjagend. Hoe kan slapen je nu bang maken?’ Na het eten rijd ik samen met Belfort terug naar Manhattan Beach. Het is een warme, heldere nacht. Met het dak van de Mercedes naar beneden rijden we in stilte langs de tattoo- en tacoshops. Uiteindelijk ver-breekt hij het stilzwijgen: ‘Vond je de verhalen leuk?’ Ik zeg dat ze fantastisch waren. Belfort glimlacht. Heel even beurt het compliment hem op, maar dat gevoel verdwijnt al snel. Hij ziet er bleek en leeggelopen uit. ‘Eerlijk waar,’ zegt hij, ‘het is zo vermoeiend.’

© New York Magazine / Vertaling en bewerking : Hanne Van Tendeloo

