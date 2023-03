Kate Ryan: ‘Door mijn eetstoornis heb ik er toen heel bewust voor gekozen om een tijdje te stoppen en mij te laten behandelen’

Vanavond is Kate Ryan te gast bij Jani Kazaltzis en Otto-Jan Ham in ‘Viva la Feta’. In 2006 nam Kate Ryan deel aan het Eurovisiesongfestival en zette zo de kniezwengel op de kaart. In die periode vertelde ze in Humo over haar 7 Hoofdzonden: ‘Soms maakt de tijd je wonden alleen maar dieper’. Lees hier het volledige interview.

Verschenen in Humo op 5 mei 2006.

‘Ik ga om te winnen,’ zegt een zelfverzekerde Kate Ryan (25) over het Eurosongfestival in Athene, ‘maar als het niet lukt, zal ik daar niet om janken. Zo makkelijk ben ik niet meer van mijn stuk te brengen: ik heb te veel meegemaakt.’ Katrien Verbeeck, het meisje achter de populaire zangeres, is back from hell. Een paar jaar geleden verloor ze haar moeder aan pancreaskanker, vorig jaar liet ze zich met een eetstoornis in het ziekenhuis opnemen, maar vandaag staat ze er weer helemaal: ‘Ik ben een sterkere vrouw geworden.’ De Zeven Hoofdzonden.

HOOGMOED

HUMO Word je er weleens van beschuldigd dat je een dikke nek hebt?

KATE RYAN «Daar heb ik me ondertussen bij neergelegd. Soms, als ik een café of discotheek binnenstap, zie ik de mensen echt denken: ‘Wat komt die hier doen? Wie denkt ze wel dat ze is?’ Terwijl ik gewoon wil uitgaan en mij wil amuseren, zoals iedereen.

»In België wordt pretentie onmiddellijk afgestraft. In het buitenland is dat helemaal anders: daar móét je kapsones hebben, of je wordt niet au sérieux genomen. Je móét er drie lijfwachten hebben als je op straat komt, want anders zijn de media niet in je geïnteresseerd, en kom je nooit in de bladen of op tv.

»Als ik in Rusland of Slovenië ga optreden, ben ik in de ogen van de mensen daar sowieso een ster, alleen al omdat ik uit een ver land kom. Ze verwachten van mij dat ik onbereikbaar ben, en als ik mij dan heel bescheiden en gewoontjes opstel, snij ik in mijn eigen vlees. Daarom gedraag ik mij daar een beetje zoals Madonna of Kylie Minogue. Maar ik ben altijd heel blij als ik na een buitenlandse tournee weer thuis ben: hier kan ik gewoon mezelf zijn.»

HUMO Hoe ambitieus ben jij?

RYAN «Héél ambitieus. Ik droomde er als kind al van later een succesvolle zangeres te zijn. En ik ben een doorzetter: ik stop niet vóór ik mijn doel heb bereikt. Mijn zangcarrière komt voor mij op de eerste plaats.

»Ik heb heel erg het gevoel dat ik goed bezig ben. Vorig jaar heb ik niet veel kunnen doen, omdat ik aan een eetstoornis leed waarvoor ik mij heb laten behandelen - dat hoofdstuk is afgesloten, ik wil er niets meer over zeggen. Maar dit jaar is dus fantastisch begonnen: ik beschouw Eurosong als een soort comeback. Ik heb eindelijk opnieuw het gevoel dat de toekomst mij tegemoet lacht.»

Kate Ryan in 2006 Beeld Johan Jacobs

HUMO Ben je bereid alles op te offeren voor je zangcarrière?

RYAN «Nee, dat is het voorbije jaar wel gebleken: met mijn eetstoornis heb ik er heel bewust voor gekozen om een tijdje te stoppen en mij te laten behandelen. Als ik dat niet had gedaan, was het niet goed met mij afgelopen. Door die time-out heb ik een andere kijk op het leven gekregen. Vroeger maakte ik mij druk over álles: ik kon dagenlang over de kleinste onnozelheden lopen piekeren. Nu ben ik beter in staat een onderscheid te maken tussen belangrijke en onbelangrijke dingen.

»Ik durf ook veel meer voor mijn mening uit te komen. Daar had ik vroeger de moed niet voor: anderen stippelden mijn pad uit, vooral dan professioneel. Daardoor ben ik veel te hard beginnen te werken: mijn lichaam en mijn geest konden die druk niet aan.

»Maar dat is gelukkig allemaal verleden tijd: ik heb mijn problemen overwonnen, en ik richt mij nu volledig op Eurosong.»

HUMO Wat betekent je deelname aan het Eurosongfestival voor je?

RYAN «Mijn management en ik hebben daar heel goed over nagedacht. We hebben de lat voor onszelf heel hoog gelegd, alles moest kloppen: de juiste song én de juiste producer. We wilden vermijden dat Eurosong mijn professionele toekomst zou hypothekeren - iets wat veel andere artiesten wel is overkomen. Wij hebben niks aan het toeval overgelaten: ‘Je t’adore’ maakt een redelijke kans om te winnen.»

HUMO Bepaal jij zelf hoe je nummers klinken?

RYAN «Als het aan mij lag, zou ik mijn nummers gewoon op een akoestische gitaar spelen, zoals Peter Evrard met ‘Coward’ tijdens de preselecties van Eurosong. Dat heb ik zelf ook jarenlang gedaan: als tienermeisje trad ik zo in mijn eentje op in cafés. Ik wil opnieuw meer die richting uit - maar voor Eurosong was dat geen goed idee: met een akoestisch nummer was ik nooit door de preselecties geraakt, laat staan dat ik in Athene een kans zou hebben gemaakt.»

HUMO Stel dat je in Athene afgaat, zoals Xandee, die twee jaar geleden in Istanboel als voorlaatste eindigde: hoe erg zou je dat vinden?

RYAN «Dat zou dan betekenen dat mijn management en ik een kapitale fout hebben gemaakt en dat ik met een verkeerd nummer naar Athene ben gegaan. Mogelijk, maar ik geloof niet dat het zal gebeuren.

»En stel dát: dan zou ik dat helemaal niet zo erg vinden. Zonder Eurosong lukt het mij in Europa ook wel. Ik heb de voorbije jaren meer dan 2 miljoen platen verkocht in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Israël, Polen, Rusland, de Scandinavische landen... Ik kan me niet voorstellen dat die mensen mij opeens zouden laten vallen omdat ik geen goede beurt maak op het Eurosongfestival.»

HUMO Met welke andere internationale artiesten ben jij te vergelijken in die landen?

RYAN «De subtop. Ik zit niet op het niveau van Kylie Minogue of Robbie Williams, maar ik ben zeker zo bekend en succesvol als Shaggy of Emma Bunton van de Spice Girls - ik sta trouwens vaak met Shaggy en Emma Bunton op hetzelfde podium. Dat weten de meeste mensen hier niet, ik pak daar ook niet graag mee uit, omdat het snel pretentieus overkomt.»

HUMO Vergelijk jezelf eens met Belle Perez, je grote concurrente tijdens de preselecties van Eurosong?

RYAN «Belle Perez is heel goed bezig, maar ik sta tien keer verder dan zij. Ik beteken iets in heel Europa, in Amerika, in Zuid-Afrika en Australië. In België is Belle groter dan ik, en in Nederland is ze ook heel goed bezig, maar internationaal sta ik veel verder.»

TRAAGHEID

RYAN «Mijn management krijgt dagelijks de vraag of ik wil meewerken aan projecten voor een goed doel. Meestal kan ik daar niet op ingaan, omdat ik gewoon geen tijd heb, maar sommige projecten steun ik wel, zeker als ik er mij persoonlijk bij betrokken voel. Ik ben bijvoorbeeld meter van Autiwijs, een vereniging voor autistische kinderen; mijn nicht werkt in een school voor autistische kinderen, en ik ben daar ooit eens gaan zingen. Ik werk ook mee met ‘Kom op Tegen Kanker’, omdat mijn mama aan kanker gestorven is.

»Ik wil mensen helpen die het minder goed hebben dan ik: anders zou ik mezelf een heel dikke egoïst vinden. Ik heb trouwens ondervonden dat ik mij zelf veel beter voel als ik anderen help.»

HUMO Valt het je over het algemeen gemakkelijk om gelukkig te zijn?

RYAN «Op dit moment zit ik heel goed in mijn vel, maar er zijn ook periodes dat het me veel minder goed gaat, zonder dat ik weet waarom. Op zulke momenten ga ik wat in mijn auto rijden, terwijl ik naar muziek van Marco Borsato luister - want dat hoorde mijn mama graag – en blèt ik tot ik geen tranen meer heb. Vroeger kropte ik alles op: als ik verdrietig was, probeerde ik daar niks van te laten merken, maar als ik nu zin heb om te janken, laat ik me gewoon gaan.»

HUMO Waarom kropte je vroeger alles op?

RYAN «Ik vond dat ik sterk moest zijn. Dat had mijn moeder mij geleerd: zelfs toen ze al zwaar ziek was, liet ze dat niet merken aan de buitenwereld. Ze wou geen medelijden.»

HUMO Je moeder is vijf jaar geleden gestorven. Welke impact heeft haar dood op jou gehad?

RYAN «Heel simpel: ik had het gevoel dat mijn leven ook voorbij was. Hoe vaak heb ik niet moeten horen: ‘De tijd heelt alle wonden.’ Maar dat klopt niet: soms maakt de tijd je wonden alleen maar dieper. Ik heb het gevoel dat ik mijn mama steeds meer begin te missen. Bij elke grote gebeurtenis in mijn leven – toen ik mijn appartement in Tessenderlo kocht, bijvoorbeeld, of toen ik de finale van Eurosong won - beklemt die leegte me wat meer. Het enige pluspunt is dat ik nu beter met dat gevoel om kan dan vijf jaar geleden. De eerste twee jaar weigerde ik bij haar dood stil te staan, omdat ik de pijn niet wilde voelen. Ik hield me sterk en stortte me op mijn werk.

»Veel te fel, want vorig jaar ben ik ingestort. Nu heb ik eindelijk de kracht gevonden om de dood van mijn moeder te aanvaarden. Thuis op mijn piano staan een heleboel foto’s van haar: daar keek ik vroeger nooit naar; anders barstte ik in tranen uit en voelde ik me vreselijk ongelukkig. Nu kan ik wél naar die foto’s kijken zonder die wanhoop te voelen - ik práát zelfs tegen die foto’s, zoals ik vroeger tegen haar praatte.»

HUMO Geloof je in het hiernamaals?

RYAN «Ik geloof in elk geval dat mijn moeder nog bestaat. Maar waar of hoe, dat weet ik niet. Ik heb al een paar keer overwogen naar een medium te stappen om contact met haar te zoeken. Ik ken een vrouw die naar eigen zeggen via een medium met haar overleden man heeft gepraat: zij heeft mij aangeraden om hetzelfde te doen, omdat het mij zal helpen mijn verlies te verzachten.»

HUMO Je moeder is maar 42 geworden. Heeft dat jou bewust gemaakt van je eigen sterfelijkheid?

RYAN «Ja. Ik kan heel erg bang worden om zelf ziek te worden en te sterven. Het ergste wat mij zou kunnen overkomen, is wat mijn moeder heeft meegemaakt: in enkele maanden tijd aftakelen en doodgaan. Ik probeer daar niet te veel over na te denken, maar makkelijk is dat niet.»

Kate Ryan 2006 Beeld Johan Jacobs

GULZIGHEID

RYAN «Sinds ik mijn eetstoornis heb overwonnen, probeer ik zo gezond mogelijk te eten: regelmatig, en niet te veel vet en suiker.»

HUMO Waaraan ben jij verslaafd?

RYAN «Aan Coca-Cola light en chocola. Vooral chocola: repen, koekjes, Melo Cakes... Tegenwoordig ben ik in mijn Bounty-periode.»

HUMO Je weet wat ze zeggen over vrouwen die veel chocola eten, hè?

RYAN «Jawel: dat ze niet aan hun trekken komen. Dat klopt, want ik heb op dit moment geen lief. In periodes dat ik wel een relatie heb, eet ik veel minder chocola.»

HUMO Ben je een gulzige drinker?

RYAN «Nee, af en toe drink ik een glas rode wijn of een Bailey’s, maar ik overdrijf zelden. Ik ben in mijn leven eigenlijk nog maar één keer ladderzat geweest, toen ik zestien was. Ik had, om stoer te doen, vanalles en nog wat door elkaar gedronken – Palm, gewone pintjes, wijn en jenever – en toen ik ’s morgens wakker werd, voelde ik dat een van mijn bovenste snijtanden afgebroken was. Achteraf bleek dat ik ’s nachts was thuisgekomen en over de salontafel was gevallen. Omdat ik bang was voor wat mijn moeder zou zeggen, heb ik, vóór ik naar beneden ging, zo hard en lang met mijn handen over de grond geschraapt tot ik schaafwonden had. Ik heb mijn moeder toen wijsgemaakt dat ik met de brommer was gevallen en zo mijn tand had gebroken.»

HUMO Hoe belangrijk is je uiterlijk voor jou?

RYAN «Ik ben een vrouw: welke vrouw vindt haar uiterlijk niét belangrijk?»

HUMO Vind je jezelf mooi?

RYAN «Ik ben tevreden over mezelf, vooral over mijn ogen en mijn benen. Alleen mijn buikje vind ik wat minder. Maar vanaf volgende week ga ik power-platen: ik hoop snel van mijn vetrolletjes af te raken.»

HUMO Zou je overtollig vet ooit laten wegzuigen?

RYAN «Nee, met mijn haar heb ik al duizend-en-één dingen laten doen, en mijn tanden heb ik ooit eens laten bleechen, maar voor de rest laat ik mijn lichaam zoals het is.»

HUMO Stel dat je volgende lief je borsten wat te klein vindt: zou je dan voor hem een borstvergroting in overweging nemen?

RYAN «Ben je gek? Als mijn lief dat zou suggereren, mag hij onmiddellijk vertrekken. Ik laat mijn lichaam voor geen enkele man verbouwen.»

GRAMSCHAP

RYAN «Ik kan héél kwaad worden, vooral als ik onder druk sta en niets loopt zoals het moet. Dan kan ik echt ontploffen. Heel onaangenaam voor mijn omgeving. Op zulke momenten kun je maar beter je mond houden, anders maak je het alleen maar erger.

»Gelukkig duurt dat nooit lang: als ik een uurtje heb kunnen afkoelen, maak ik het meestal zelf weer goed.»

HUMO Word je ook kwaad van roddels of kritiek?

RYAN «Absoluut: ik ben altijd heel gechoqueerd als ik te weten kom dat mensen achter mijn rug iets lelijks hebben gezegd. Dat moet je niet doen, zeker niet als je die mensen niet persoonlijk kent. Tijdens de preselecties van Eurosong surfte ik geregeld naar een paar forums op het internet waar iedereen vrij zijn mening kon spuien; ik vond het altijd heel pijnlijk om te moeten lezen dat sommige mensen ‘Je t’adore’ een ‘kutnummer’ vonden en mij een ‘marina’ noemden.»

HUMO Noemen mensen je wel vaker een marina?

RYAN «Ja, maar dat vind ik compleet belachelijk. Ik bén toch geen marina? Een marina is in mijn ogen een goedkope, ordinaire vrouw.»

HUMO Wat is de ergste roddel die je ooit over jezelf hebt gehoord?

RYAN «Dat ik mij niet voor een eetstoornis maar voor een drugsverslaving in het ziekenhuis had laten opnemen. Reine onzin. Ik heb nog nooit drugs gebruikt.»’

JALOERSHEID

RYAN «Ik heb vijf jaar een vaste vriend gehad, een voetballer. Vréselijk jaloers geweest: ik dacht constant dat hij mij bedroog. Ik ben hem vaak gevolgd, ik heb hem zelfs een paar keer vanuit het struikgewas bespioneerd, om hem op heterdaad te betrappen, maar dat is nooit gebeurd. Hij heeft altijd ontkend dat hij mij bedroog - tot het uit was tussen ons: toen heeft hij alles opgebiecht. Met alle vrouwen van wie ik vermoedde dat hij iets had gehad, was hij vreemdgegaan.

»Als je vijf jaar lang met een man hebt geleefd die je heeft belogen en bedrogen, word je heel onzeker en wantrouwig. Al mijn latere lieven zijn daar de dupe van geweest: ik was niet in staat hen voor honderd procent te vertrouwen.»

HUMO Hoe jaloers ben je buiten je relaties?

RYAN «Ik kan weleens jaloers zijn op iemands schoenen, of omdat iemand beter gitaar kan spelen dan ik, maar eigenlijk gun ik iedereen alles. Ik heb tijdens de preselecties van Eurosong nooit gedacht: ‘Ik hoop dat Belle niet wint.’

»Jammer genoeg zitten heel veel mensen anders in elkaar. Dat heb ik al vaak moeten ondervinden: ik ben te goedgelovig, vrees ik. Maar gelukkig hebben die nare ervaringen mij niet cynisch gemaakt. Er zit zelfs een goed kantje aan: je leert er altijd van.»

HUMO Krijg jij van het leven wat je ervan verwacht?

RYAN «Professioneel zeker. In mijn privé-leven zou het wat beter kunnen: ik heb geen relatie, en dat mis ik heel erg. Met mijn drukke leven is het niet gemakkelijk een partner te vinden én te houden. Jammer, want het is mijn droom om te trouwen en kinderen te hebben.»

HUMO Wat is jouw grootste talent?

RYAN «Mijn creativiteit. Ik had net zo goed mijn boterham kunnen verdienen met tekenen, of schilderen, of juwelen ontwerpen.»

HEBZUCHT

RYAN «Ik verdien heel goed, maar daar heb ik wel vijf jaar keihard voor moeten werken. Veel mensen beseffen dat niet: zij denken dat succes vanzelf komt: je maakt een plaatje, je komt een paar keer op tv, et voilà. Maar zo werkt het natuurlijk niét: als je iets wilt bereiken in de showbusiness, moet je hard werken.»

HUMO Wat heb je met het geld gedaan dat je de voorbije jaren hebt verdiend?

RYAN «Ik heb een jaar geleden een appartement in Tessenderlo gekocht: een duplex met drie slaapkamers. De rest van mijn geld staat op een spaarboekje: daar wil ik ooit een huis mee kopen of bouwen.

»Ik ben geen big spender, maar zeker ook geen oppotter: ik geef mijn geld graag uit, en ik trakteer ook graag.

»Het was wel heel ráár om opeens goed te verdienen. Toen ik succes begon te krijgen, zat ik nog op school en kreeg ik elke week 25 euro zakgeld van mijn moeder, maar plots stroomden de centen binnen en kon ik alles kopen wat ik maar wilde: kleren, juwelen, een auto, een appartement, een breedbeeld-tv... Een paar mensen in mijn omgeving, onder wie mijn manager, hebben me toen duidelijk gemaakt dat ik op de rem moest gaan staan en dat ik een goede boekhouder in de arm moest nemen. Sindsdien ga ik verstandiger met mijn geld om.»

HUMO Hoeveel kost een optreden van jou tegenwoordig?

RYAN «Tot enkele weken geleden 2.995 euro, alles inbegrepen. Nadat ik de Eurosong-finale had gewonnen, hebben we die prijs lichtjes opgevoerd, tot 3.750 euro. Ter vergelijking: voor mijn eerste optreden rekende ik vijf jaar geleden 15.000 frank aan.

»Voor optredens in het buitenland hanteren we andere prijzen: daar hangt alles van de vraag en het aanbod af. Ik weet dat we ooit eens een aanbod hebben afgeslagen vanuit Saoedi-Arabië. We hebben toen niet echt onderhandeld, maar ik denk dat we 100.000 euro of meer hadden kunnen vragen. Het probleem was dat ik niet naar ginder durfde te gaan: met al die aanslagen... Ik heb een paar jaar geleden enkele keren opgetreden in Kazachstan, en toen was ik al heel bang - ik niet alleen trouwens: mijn grootmoeder heeft toen elke dag een kaarsje voor mij gebrand.»

ONKUISHEID

RYAN «Er zijn blijkbaar nogal wat mensen die seks niet zo belangrijk vinden, maar daar ga ik niet mee akkoord: seks is voor mij de ultieme manier om je verbonden te voelen met iemand die je graag ziet. Daarom hoort het voor mij bij een relatie. Ik ben niet het type dat op vrijdagavond een discotheek binnenstapt en enkele uren later met een vreemde man naar huis gaat. Ik heb vriendinnen die dat wel doen, maar ik kan dat niet. Ik kan mezelf niet géven aan een man die ik nauwelijks ken.»

HUMO Waarop knap jij af in bed?

RYAN «Goede seks begint voor mij met goed kussen. Als dat al niet lukt, weet ik dat de seks ook niks zal zijn. Het ergste zijn mannen die kussen als een betonmolen: alleen maar ronddraaien met hun tong.»

HUMO Hoe moet het dan wel?

RYAN «Goed kussen betekent zeker niet: alleen maar traag en zacht. Het mag af en toe ook wat harder, steviger en sneller. Afwisseling is belangrijk. En vooral je tong niet te diep steken. Wat op de lippen van je partner knabbelen mag ook. Kussen is iets creatiefs.»

HUMO Als seks zo belangrijk is, wat doe je dan in periodes zoals nu, als je geen partner hebt?

RYAN «Wat kan ik daarop antwoorden? De ene vrouw heeft een koffertje met speeltjes, de andere heeft een goede, soepele hand. Maar tot welke categorie ik zelf behoor, ga ik niet aan de neus van de Humo-lezers hangen. (lacht) The real thing is uiteraard beter dan jezelf behelpen, maar in mijn eentje kan ik toch ook een tijdje verder - ook al omdat ik weet dat ik nooit lang alleen blijf.»

HUMO Was jij er vroeg bij?

RYAN «Ik heb voor het eerst gekust toen ik twaalf jaar was, achter de botsauto’s op de kermis in Tessenderlo. Die jongen kuste als een betonmolen, maar op die leeftijd wist ik nog niet beter. Op mijn zeventiende ben ik voor het eerst met een jongen naar bed gegaan. Een leuke, spannende ervaring; ik kom die jongen trouwens nog geregeld tegen.»

HUMO Heb je het ooit met een meisje gedaan?

RYAN «Nee, maar ik vind het opvallend hoeveel lesbische meisjes en vrouwen van mij en mijn muziek houden. Ik denk dat ze zich aangetrokken voelen door mijn stoere kant. Dat zei Yasmine ook tijdens de preselecties van Eurosong: dat ik tegelijk iets vrouwelijks én stoers had. Misschien ligt het wel aan mijn tongpiercing en mijn tattoos: ik heb een ster op de binnenkant van mijn linkerarm, een solsleutel op mijn rechterarm, en een zonnetje op mijn onderrug.

»Ik vind het heel flatterend als ik complimenten krijg van lesbische vrouwen. Ze vragen mij ook vaak per brief uit, maar daar ga ik nooit op in. Ik vind het prettig om met vrouwen om te gaan - ik vind ze veel mooier en sexyer dan mannen - maar ik voel geen enkele seksuele aantrekkingskracht.

»Met lesbiennes en homo’s kan ik het doorgaans zeer goed vinden. Mijn papa is trouwens ook homo.»

HUMO Pardon?

RYAN «Mijn ouders zijn gescheiden toen ik zes was, nadat mijn papa verliefd was geworden op een andere man. Hij leeft intussen al meer dan achttien jaar samen met zijn vriend.»

HUMO Wat vond je daar als kind van?

RYAN «Ik snapte er niet veel van: ik besefte niet eens wat een homo was. Ik weet nog goed dat ik op mijn elfde aan mijn vader vroeg waarom hij en mijn moeder eigenlijk uit elkaar waren gegaan - nadat kinderen uit het middelbaar tegen mij hadden gezegd: ‘Uw papa is een homo!’ Mijn vader heeft me toen uitgelegd dat hij niet van vrouwen maar van mannen hield.»

HUMO Wat vond je moeder daar allemaal van?

RYAN «Ik denk wel dat ze dat erg vond, want ze zag mijn papa heel graag, en omgekeerd ook. Na hun scheiding zijn ze op een correcte, vriendelijke manier met elkaar blijven omgaan. Mijn moeder heeft twee jaar later een nieuwe man leren kennen, met wie ze samen een zoon heeft gekregen, mijn broer Jef.»

HUMO Zou jij het weten als je man homo was?

RYAN «Dat denk ik wel. Ik heb vroeger op school eens iets met een jongen gehad, en toen wij elkaar kusten had ik het gevoel dat er iets niet klopte: ik vond hem nogal verwijfd. Jaren later bleek mijn gevoel terecht; hij had zich geout als homo.»

HUMO Hoe ziet de ideale man er voor jou uit?

RYAN «Daar heb ik niet echt een beeld van, toch zeker niet qua uiterlijk - al val ik vaak op mannen met lang haar. Hij moet wel gevoel voor humor hebben, want ik lach graag en ik doe graag onnozel. En hij moet natuurlijk een goede minnaar zijn. Wat overigens niets met frequentie te maken heeft: er zijn periodes geweest dat ik maar één keer om de twee weken van bil ging, en periodes dat het twee keer per dag prijs was.»

HUMO Stel dat je ooit wel zin zou hebben in een one-night-stand: wie is dan de gelukkige?

RYAN «Axel Daeseleire! Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik vind hem heel aantrekkelijk. Ik hou niet van te cleane, afgeborstelde mannen. Axel heeft iets ruigs, en hij heeft zo’n geile, sexy blik. En zijn Antwaarps is ook heel sexy. Ja, die mag zijn sloefen gerust eens onder mijn bed komen zetten. Weet je dat ik zelfs al eens van hem gedroomd heb? Wat precies ga ik hier niet vertellen, maar als Axel dit leest, mag hij eens lekker fantaseren.»