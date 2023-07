Martine Tanghe: ‘ Je léért geen moeder te worden, je wordt gewoon het moederschap ingegooid’

Dit artikel verscheen voor het eerst in Humo op 16 april 1987

Vijfenzeventig procent van dit interview wordt gevuld door kindergeschrei: de aandoenlijke babytraantjes van de kleine Clara Van Hemelrijck, het drie maanden oude dochtertje van BRT-journaliste Martine Tanghe. De ‘rooie duidster’, de pispaal van de Gazet van Antwerpen en van ‘t Pallieterke, de vrouw die door CVP-puber Eric Van Rompuy ooit werd omschreven als ‘een volksvreemd type’ en die door de bende van de VMO de bril van het gelaat werd geslagen, diézelfde Martine zit nu, mijmerend over het moederschap en andere wonderen van het leven, de borst te geven aan haar eerste kind. Ik interviewde haar vier jaar geleden in haar appartement achter het Brusselse Justitie-paleis. Sedertien zijn er véél dingen in haar leven gewijzigd, In de eerste plaats was daar haar beruchte één jaar durende zeiltocht naar de Caraïbische en andere eilanden, inclusief de riskante oversteek van de Atlantische Oceaan, waarmee Tanghe zelfs bikinigewijs de voorpagina van de Humo haalde. Sedertien is haar leven rustiger geworden. Martine Tanghe is de hoofdstad ontvlucht en woont nu teruggetrokken op het platteland, waar zij zich met overgave op haar jongste uitdaging gooit: het moederschap. Dat moederschap houdt ondermeer in: het voeden, van verse luiers voorzien, troosten, tot bedaren brengen en in slaap wiegen van haar prille spruit. En met die slaap wil het, op het ogenblik van dit gesprek, maar niet lukken.

MARTINE TANGHE «Toe klein meisje. Geef je over. Geef je over aan de slaap. Verzet je niet, babietje van mij. Doe nu toch slaapjes. Want je bent zo moe, zo héél moe, Clara-met-de-mooie-ogen.»

HUMO Ocharme. En zeggen dat zij straks naar een onthaalmoeder moet.

TANGHE «Tja... En ik mag van die vrouw natuurlijk niet verlangen dat zij niet de mijne heel de tijd in haar armen neemt. Want daar zijn nog andere kindjes, hè Claar.»

HUMO Je kan ze niet genoeg knuffelen?

TANGHE «Ach nee... als ze zo klein zijn, moet je ze zoveel mogelijk nestwarmte geven, vind ik. Wie mij zegt: ‘Pas op, Martine, je bent ze teveel aan het bemoederen’, die kan voor mijn part de pot op. Hoe kan je nu in godsnaam zo’n lief ding teveel verwennen. Als die huilen, is dat niet om vervelend te zijn of om je te ambeteren, maar omdat ze zich niet lekker voelen of eenzaam zijn. Waarom zou zo’n schatje niet eenzaam kunnen zijn. Een baby moet geborgenheid voelen. Als ze nu al gefrustreerd wordt, wat zal het dan later zijn? Voor de paar weken dat ik haar nog de hele dag kan oppassen... »

HUMO En dan moet je haar afstaan?

TANGHE «Dan zal ik haar moeten delen met zoveel andere mensen.»

HUMO Wie staat er ‘s nachts op, als Claartje huilt?

TANGHE «Ik, natuurlijk. Dat is de consequentie van borstvoeding, natuurlijk.»

HUMO Hoe vaak moet je er dan uit?

TANGHE «De laatste weken slaapt ze ‘s nachts door. Maar in het begin huilde ze om de paar uren. Ze is nog niet helemaal regelmatig: ‘s nachts durft ze al eens door te slapen tot acht uur, maar andere dagen is ze al klaarwakker om 5 uur.»

HUMO ‘t Ziet er een ongelooflijk wakker kind uit.

TANGHE «Ja, dat zei de dokter ook: ‘Wat een alerte baby!’ Dat past erg goed bij haar naam, vind ik: Clara, dat betekent ‘la claire’, de stralende, de heldere, de wakkere.»

HUMO Als ik je zo bezig zie, besef ik dat vrouwen zich blijkbaar sterker realiseren in hun kinderen dan in hun beroep.

TANGHE «Misschien is dat wel juist, ja. Zo lang ik Claartje niet had, zou ik meteen geantwoord hebben: ‘Onzin’. Maar nu ik echt moeder ben geworden, vind ik dit kind opeens veel belangrijker dan mijn werk.»

HUMO Wat is het dan dat je zo aangrijpt in je kind?

TANGHE «Da’s heel dierlijk, hoor. Je hebt dat hummeltje al die maanden in je buik gedragen, je hebt dat in pijn op de wereld gezet, dat is van jou en je voelt je daar helemaal mee verbonden. Zo’n klein mensje. Niemand mag daar aan raken of ze raken aan mijzelf. Echt een stuk van mij. Het heeft weinig behoeften, maar de behoeften die het heeft zijn zo groot. Warmte, eten, tederheid...»

HUMO En dan te bedenken dat hier misschien een keiharde futuristische punk uit zal opgroeien. De Nina Hagen van het jaar 2000!

TANGHE «Gek, hè. Dat kun je je onmogelijk voorstellen. ‘t Gaat ook zo snel : als ik bedenk hoe klein ze was toen ze werd geboren. De eerste da-gen dacht ik: ‘Laat ze altijd zo klein blijven en altijd zo dicht bij mij. Laat ze mij altijd zo nodig hebben’. Ik wou eigenlijk Niet dat ze groeide. Maar nu ben ik daar overheen. Nu zie ik ze met plezier evolueren: iedere dag kent ze weer wat nieuws. Ze lacht al, hoor. (Tot de baby:) ‘Lach eens naar die mijnheer van Humo! Hij komt mama interviewen’.»

BABY «Goeie-goeie-goeie.»

HUMO Ik veronderstel dat jullie Claartje op zee, tijdens jullie oversteek van de Atlantische Oceaan, hebben gemaakt?

TANGHE «Maar nee, jongen. Je moet leren rekenen. Wij zijn alweer anderhalf jaar thuis. (Mijmerend:) Maar tijdens die reis zijn wij wel veel korter tot elkaar gekomen. Als je een vol jaar constant op elkaars lip moet leven, sla je elkaar ofwel de hersens in, ofwel ontwikkel je een zodanige gehechtheid aan elkaar dat het nooit meer stuk kan. Als je elkaar niet echt graag ziet, gooi je elkaar na een paar dagen overboord. Je zit zo dicht op elkaar, je kan niets voor elkaar verbergen, je bent ook verantwoordelijk voor elkaar. Als je wacht loopt, moet je alert zijn: het is genoeg dat je even indommelt en voor je het weet word je door een groot schip overvaren. En het minste detail waaraan je je bij de andere ergert, kan moord en doodslag voor gevolg hebben.»

HUMO ‘t Kan een hel worden?

TANGHE «In heel veel gevallen doet het dat inderdaad. Maar wat is het alternatief? Solo zeilen? Dat vind ik onverantwoord: je kan niet constant wakker blijven. Ik geloof dat die solovaarders op den duur gek worden van eenzaamheid. lk zie ook niet in hoe zij het praktisch oplossen. Wij hebben op onze overvaart eens drie dagen en drie nachten aan een stuk storm gehad; als je het dan alleen moet rooien... En ook de mooie dingen kan je niet delen: die schitterende zonsondergangen; de greenflash in de Caraïben...»

HUMO Die reis heeft je leren te relativeren?

TANGHE «Oja. Er zijn maar enkele dingen echt belangrijk in het leven. Op zee heb ik geleerd dat luxe en comfort en de hele ratjetoe van de Westerse beschaving niet echt zijn. Die reis was een zoektocht naar mezelf, naar onszelf, naar de zin van het leven. En dat kind ligt in het verlengde van die reis. Wat nu echt belangrijk is — het enige eigenlijk — is dat kind.»

Beeld Herman Selleslags

HUMO Je bent veranderd.

TANGHE «Dat hebben er al meer gezegd. Ik ben rustiger geworden, véél rustiger. Ik zal mij door niets en niemand meer laten opwinden. Dat is voorbij. Dat gevoel is ontstaan tijdens de reis. Nadien heeft het zijn bevestiging gekregen gedurende mijn zwangerschap. En nu, na de geboorte, weet ik het heel zeker: niemand brengt mij nog van mijn stuk. Ik laat mij niet meer opjagen. Hadden ze mij de eerste dagen na de bevalling gezegd dat ik in de toekomst op de BRT de meest nederige en onbelangrijke taken zou toebedeeld krijgen — niet meer presenteren, geen reizen meer maken, alleen nog wat knip-en plakwerk — dan zou mij dat niet eens hebben kunnen schelen.

»Ik was volmaakt gelukkig met mijn kind en al de rest raakte mij niet. Daar is nu — gelukkig — alweer wat verandering in aan het komen. Zoals de zaken nu staan, denk ik dat ik met plezier naar de BRT terugga, gewoon omdat ik mijn job graag doe. Als ik een job zou hebben die mij niet zo beviel, zou ik meteen verlof zonder wedde vragen. Om mij helemaal aan mijn kind te kunnen wijden. Het is met hartzeer dat ik haar aan een onthaalmoeder zal afstaan, al is het dan maar voor enkele uren per dag.

»Ik ben er zo graag zelf mee bezig. En ik denk dat ook de beste onthaalmoeder nooit zoveel tijd in haar zal kunnen investeren. Clara is een kind dat veel aandacht nodig heeft. Gevoelsmatig verzet ik mij hevig tegen uitbesteding. Maar als ik dan mijn hersens gebruik, besef ik dat het goed is dat ze eens met andere kinderen in contact komt en dat ze niet altijd meteen op heer wenken moet worden bediend. (Mijmerend:) Ik moet ook een beetje aan mezelf denken: ik kan haar toch niet heel mijn leven bij mij houden? Van bij de geboorte ben je eigenlijk voortdurend bezig met afscheid te nemen van je kind.»

HUMO Had je ooit verwacht dat het moederschap je zo diep zou aangrijpen?

TANGHE «Nee. Helemaal niet. ‘t Is veel overweldigender dan ik had kunnen vermoeden. (Lange stilte.) ‘t Is heel fysiek, hoor. Het feit dat dat kind gedurende negen maanden jouw vlees en bloed is geweest. Zo’n klein jong. En je voelt jezelf als een soort moederdier. Zo van (tanden op elkaar): ‘Doe mijn kind géén zeer, hè!’»

HUMO De leeuwin in de vrouw?

TANGHE «Ja. Het gevoel van zo’n kind met je eigen lijf te willen beschermen. Allemaal heel aardse gevoelens. De zaligheid als ze die nét ge-boren baby enkele seconden na de bevalling tegen je borst leggen. Dat valt niet te beschrijven. Dat is onvoorstelbaar. Je ligt daar naar te kijken en je denkt: ‘Dit heeft in mij gezeten, dit komt uit mijn lijf, en het leeft. En het heeft mij zo nodig. Zo’n volmaakt klein mensje, tien teentjes, tien vingertjes, twee oogjes, een neusje... alles zit er aan. Een wonder.’»

HUMO Kun je mensen be-grijpen die abortus plegen?

TANGHE (na een lange stilte) «Ja. En hoe meer ik van Clara hou, hoe beter ik dat begrijp. Dat klinkt paradoxaal, maar een kind moet gewild en gewenst zijn en daar moet voor 100% naar verlangd zijn, anders wordt het ongelukkig. Als je het niet echt wilt, is het voor zo’n kleintje veel beter dat het niet geboren wordt. Wie — om welke reden ook —nog niet toe is aan dat grote verlangen wacht beter nog wat af.»

HUMO De rol van jonge vader blijft er één van het tweede plan. Hij kan alleen maar toekijken en de luiers wassen.

TANGHE «Er is natuurlijk één fase waar een man moeilijk bij kan: de zwangerschap. Dan kan hij alleen maar gissen wat voor wonderlijke proces-sen zich in je afspelen, wat de hormonen allemaal met je uitrichten. En het baren zelf? Dat kan je moeilijk onder woorden brengen, hé.»

HUMO Op de keper beschouwd gaat het bijna uitsluitend om pijnlijke gebeurtenissen. Wat maakt zwangerschap en geboorte dan wel zo gelukzalig?

TANGHE «’t Is een heel intense, overrompelende ervaring. Een heel krachtige gebeurtenis. Ik ben zo blij dat ik het heb meegemaakt. ‘t Is inderdaad heel pijnlijk, maar die pijn is snel vergeten. Je krijgt zoveel in de plaats.»

HUMO Wat krijg je dan in de plaats? Het machtige gevoel dat een hulpeloos wezen niet zonder jou in leven kan blijven? En een langdurige high van de zwangerschapshormonen ? Waaruit je vroeg of laat moet ontwaken: de post-natale depressie.

TANGHE «Maar ook : je neemt deel aan de toekomst. Je geeft leven door.»

HUMO Herken je een deel van jezelf in je kind?

TANGHE «Uiterlijk is het helemaal haar vader, zeggen ze. Ik kan uren naar haar kijken en geloof mij: dan is zij de mooiste dochter in de wereld. Als je nu ziet hoe ze hier ligt: dat maakt mij grenzeloos gelukkig. Het kind is rustig nu, haar gezichtje staat vredig; ik zou haar wel kunnen opeten. Dan is zij het belangrijkste wat op de wereld bestaat. Ik kon vroeger heel moeilijk uit mijn bed. Ik vond het verschrikkelijk als de wekker afliep. Maar sedert Clara is dat veranderd: of ik nu twee of vier uur geslapen heb, maakt niet uit; als het zeven uur is en zij is daar, ben ik daar ook. En ik sta zonder enig probleem op.

»Dat is van de één op de andere dag zomaar in mij omgeslagen. Want je léért geen moeder te worden, hé, je wordt gewoon het moederschap ingegooid.»

HUMO Kun je vrouwen begrijpen die schitterende carrières opgeven om het moederschap voluit te kunnen beleven?

TANGHE «Ja, dat kan ik. Je kunt je helemaal uitleven in je kinderen, denk ik. En het doet enorm plezier om zo’n kind te zien evolueren. Zij is nu drie maanden oud en begint al tegen haar rammelaar te tikken. Ze lacht. Binnen een paar maanden zal zij weer een heleboel andere dingen kunnen. ledere dag brengt iets nieuws. En daar kun je als moeder de komende twintig jaar full time mee bezig zijn.»

HUMO Het moederschap als de ultieme hobby? De doktersvrouw die — omringd door de modernste electro-huishoudelijke gadgets én een goedgevulde brieventas — in haar Golf GTI de kinderen naar schooi brengt, een cake bakt, wat rozen plant, een nieuw gerecht uitprobeert, de kinderen weer gaat ophalen, lessen overhoort, vieruurtjes verzorgt? Tot het bittere einde?

TANGHE «Ik ga er in ieder geval mijn werk niet voor opgeven. Ik doe mijn job toch wel graag. En nu je mij er doet over nadenken ik begin toch alweer behoefte te krijgen aan een aantal andere dingen. lk heb bijvoorbeeld in de drie maanden dat ik met bevallingsverlof ben nog geen enkel boek gelezen. En ik lees zo graag en zoveel Ik heb daar nu absoluut geen tijd meer voor. Als Clara slaapt, sta ik te wassen en te plassen, te strijken, boodschappen te doen, eten klaar te maken... zoveel. Want als ze wakker is, ben ik er zo graag mee bezig. ‘t Is alleen maar in deze drie maanden van mijn leven dat ik de kans krijg om dat voluit te doen! lk kan een half uur met een rammelaar voor haar ogen staan te zwaaien, gewoon om naar haar reacties te kijken. Volgen haar oogjes? Tracht ze er al naar te grijpen? Ze begint nu te brabbelen. En dan brabbel ik terug. Zo staan wij met elkaar te converseren...»

HUMO Heb je al echt contact?

TANGHE «Oja. De eerste keer dat zij lachte... Zoiets moois! Ik kreeg er de tranen van in mijn ogen. Haar eerste lachjes waren niet meer dan reflexen, ongecontroleerde be-wegingen van de mond. Maar na enkele weken wordt dat lachen bewust; ze lacht omdat je haar koestert of iets tot haar zegt. Als ze de eerste keer echt teruglacht... ongelooflijk.»

HUMO Full time gaan werken en tegelijk een gezin ver-zorgen is vandaag een zeer zware opgave. Ben je niet bang dat je teveel hooi op de vork neemt?

TANGHE «’t Is inderdaad zwaar. Ik overweeg een werkvrouw te nemen. Want daar bovenop nog eens het huis schoonhouden... Soms zie ik dat niet meer zitten. Ik heb het trouwens al in weken niet meer gedaan. Het kan mij trouwens ook niet zoveel meer schelen.»

HUMO Nu Monique Delvaux naar de Werelduitzendingen is verhuisd ben jij straks weer de enige vrouw en moeder in het mannenclubje van de BRT. Vrees je niet dat het moederschap je van heelwat interessante opdrachten zal afsnijden?

TANGHE «Ik stel mij daar geen vragen over. Als er zich een mooie gelegenheid voordoet, zal mijn man hier wel inspringen. Clara moet leren zich ook bij anderen rustig te voelen. Als ze straks uitbesteed wordt, zal ze dat ook moeten leren aanvaarden. Ze zal dan ‘s morgens en ‘s avonds nog wel liefde genoeg krijgen.

»Ik beklaag ongewenste kinderen. Babies vragen zoveel liefde en aandacht en geduld. (Met een vertederde blik op Clara.) Als je zo’n beestje niet héél graag ziet, dan sterft dat toch na een paar dagen?»

HUMO Heb je geen spijt dat je er niet eerder aan begonnen bent?

TANGHE «Nee. Tien jaar geleden was ik daar zeker niet aan toe. En vijf jaar geleden ook niet. Ik ben 31 maar ik voel mij nu veel jonger dan toen ik 21 was. Als je 21 bent, is alles je dodelijke ernst. Terwijl nu... Ik merk dat zelfs aan de kleuren waarvan ik hou. Om een dom voorbeeld te geven: dat bankstel daar, in donkerbruin : da’s een kleur die ik vandaag nooit meer zou kiezen. Vroeger hield ik van donkere, sombere kleuren. Terwijl ik nu kies voor frisse, heldere tinten. Ik ben nu veel minder somber dan toen ik 21 was.»

HUMO Shtut. Ze is wakker, geloof ik.

TANGHE «Wat een geeuw! Kom hier, bij mama. En kijk maar een beetje rond. »

HUMO Wat was het geboorte-geschenk van je BRT-collega’s?

TANGHE «Een kinderstoel!»

HUMO En wie is die stoel komen brengen? Polspoel?

TANGHE «Nee, de regie-assistenten, allemaal samen.»

HUMO Wat zou je graag hebben dat er uit Clara groeit?

TANGHE «Een goeie vrouw. Een sterke vrouw. Een strijdlustige vrouw. En een lieve vrouw ; één die niet egoïstisch is. Eén die graag andere mensen ziet.»

HUMO Clara zal 13 zijn in het jaar 2000. Bang?

TANGHE « Bah, da’s toch alleen maar een cijfer. Waarom zou het jaar 2000 nu verschillen van dit jaar? Ik denk dat de toekomst veel minder erg zal worden dan de doemdenkers onder ons vrezen. Mensen die uit angst voor de toekomst geen kinderen meer op de wereld zetten, begrijp ik niet. Als iedereen zo zou redeneren zijn er binnenkort helemáál geen mensen meer. (Dromerig :) Nee, ik geloof nog in de toekomst. Misschien halen ze straks toch die raketten weg. Dan zal het uiteindelijk toch wel de moeite geweest zijn om op straat te komen. Misschien krijgen de mensen uiteindelijk toch nog een beetje verstand. »

HUMO Misschien komt alles ooit nog goed.

TANGHE «Wie weet. Ik hoop het. Voor háár.»