‘Raiders of the Lost Ark’: Leuk, spannend, fantastisch, wervelend en verbluffend

Vanavond op Play 6: ‘Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark’. Lees hier de bespreking van toen, door Willem van de Fillem.

Dat alles en nog veel meer is ‘Raiders of the Lost Ark’, een gezamenlijk projekt van George Lucas (‘Star Wars’) en Steven Spielberg (‘Jaws’ en ‘Close encounters of the third kind’). De beide wonderkinderen van de Amerikaanse cinema waren zodanig verzot op de naïeve, onschuldige avonturenfilms uit hun jeugd dat ze nu ook zelf zo’n film hebben willen maken, maar dan wel grootser, spannender en spektakulairder dan men ooit heeft kunnen zien.

In de eerste scène moet Indiana Jones, een verstrooide archeoloog die zich als een soort superman door de meest benarde situaties kan slaan, in de Peruviaanse jungle een gouden beeldje buitmaken en moet daarbij al zoveel vijanden en hinderlagen ontwijken dat alleen deze scène reeds meer aktie bevat dan vijftig spektakelfilms tesamen. Hier is dit nauwelijks meer dan een introduktie, waarna het eigenlijke verhaal kan starten: een wedloop tussen Indiana Jones en de nazi’s om wie het eerst de Ark des Verbonds zal kunnen bemachtigen die ergens in Egypte wordt opgegraven en die de bezitter van de daarin verborgen stenen tafelen — waarop de tien geboden staan gegrift -- godalmachtig kan maken.

Zo simpel is het verhaal, dat de held doorheen exotische plaatsen leidt, en hem konfronteert met inboorlingen, giftige pijlen, slangen-kuilen, duikboten, en nog veel meer fraais dat van ‘Raiders of the Lost Ark’ de ultieme avonturenfilm moet maken. Het geheel is een kettingreaktie van spektakulaire scènes waarin de hoogtepunten elkaar zo snel opvolgen dat de toeschouwer geen tijd voor een adempauze krijgt en ook nauwelijks met de personages kan meeleven omdat hij door de ultrasnelle opeenvolging van speciale effekten volledig overdonderd wordt. Lucas en Spielberg hebben hun nostalgie naar de films van vroeger prettig gekombineerd met hun eigen speelse verbeelding en met allerlei technische snufjes die een moderne filmmaker ter beschikking staan. Ze hebben er bovendien met zoveel leut en plezier aan gewerkt dat de film ook als hoogst vermakelijk overkomt. Leuk, spannend, fantastisch, wervelend en verbluffend; dat alles en nog veel meer is ‘Raiders of the Lost Ark’.

