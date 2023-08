Robert De Niro: ‘Ik ben niet mensenschuw, ik ben alleen open tegenover mensen die ik graag heb’

In de documentaire ‘Robert De Niro: Hiding in the Spotlight’ (vanavond te zien op NPO2) wordt aan de hand van filmfragmenten ontrafeld wie de persoon achter de method actor Robert De Niro is. Ondanks zijn succes blijft hij de media ontwijken. In 1992 kon HUMO-journalist Kurt Vandemaele de man toch te spreken krijgen. Lees hier het interview:

Dit artikel verscheen voor het eerst in Humo op 1 oktober 1992

Enkele jaren geleden richtte Robert De Niro zijn eigen filmmaatschappij op, Tribeca, genoemd naar het Triangle Below Canal Street-district waarin het hoofdkwartier is gelegen. Hij wou zelf films gaan produceren, en, als het even kan, ze ook nog zelf regisseren. Zijn bedrijf is intussen goed op gang, en heeft een eerste film af, ‘Mistress!’, waarin Robert De Niro zelf een klein bijrolletje speelt. Zo klein dat de kans klein is dat hij bij ons in de bioscoop komt. Hoofdrolspeler Robert Wuhl en regisseur Barry Primus zijn immers geen namen om een film te verkopen, en flops als ‘Stanley and Iris’, ‘We’e No Angels’ en ‘Guilty By Suspicion’ hebben ondertussen bewezen dat zelfs de naam De Niro geen garantie aan de kassa is.

‘Mistress’ is inmiddels in de Franse en Duitse bioscopen trouwens ook al op de bek gegaan. Het wordt dus wachten op de video. Dat ‘Mistress’ niet het grote publiek aanspreekt, heeft niet zozeer met de kwaliteit van de film te maken, maar wel alles met de aard ervan: het is een kleine, subtiele komedie, die niet toegeeft aan de afstompende wetten van de industrie die het op de korrel neemt.

Hamburg, de Hilton. Als films niet liegen, moeten er onder dit bescheiden blauwe hemd en die ribfluwelen broek hele klompen spierbundels schuilgaan. Aan de brede, pezige nek van de kleine man te zien, klopt mijn vermoeden. Hij geeft me een slap handje. Ik geef het hem vlug terug. Nadat zijn gevolg heeft uitgemaakt dat ik wel even alleen met hem te vertrouwen ben, (een Humo-sticker op je voorhoofd kan wonderen doen) verlaten ze het vertrek. Robert De Niro gaat zitten, helemaal in mekaar getrokken, hoofd naar beneden, en de ogen constant op zijn schoenen gericht. Ook als ik hem aanspreek, kijkt hij nauwelijks op. Maar hij práát tenminste zij het met horten en stoten. Meer is niet nodig voor een interview.

HUMO ‘Mistress’ is de eerste film van uw filmmaatschappij. Geeft die film nu in zekere mate de filosofie van Tribeca weer?

ROBERT DE NIRO «Ja, in die zin dat het een film is die in het bestaande systeem haast nergens kon worden gemaakt. We willen geen platgetreden paden bewandelen. ‘Mistress’ was een film die ik altijd al had willen maken.’Het idee is al zeven jaar oud. Barry Primus kwam bij me aankloppen met een voorstel voor een low-budget film over twee acteurs die het willen maken, en de compromissen die ze daarvoor moeten sluiten. Hij had al alle deuren platgelopen om die film gefinancierd te krijgen. Hij vertelde me over de ontmoetingen die hij had gehad met het soort mensen dat je in de film te zien krijgt, rijke sjoemelaars die denken een rolletje voor hun liefje te kunnen kopen. Zijn verhaal was ontzettend grappig. En ik zei: ‘Waarom schrijf je geen script over de avonturen die je als regisseur op je zoektocht naar geld hebt meegemaakt? Als je wilt zal ik het hier en daar aan wat mensen tonen.’ Ik dacht dan niet aan van die sjoemelaars, maar aan mensen met invloed die hopelijk even warm zouden lopen voor het idee als ik.

»Dus, Barry schreef dat script, ik probeerde het hier en daar wat te pluggen, maar we konden niemand vinden die er veel voor voelde met geld voor de dag te komen. Uiteindelijk zou een vriend van ons de film produceren, maar ik denk dat hij het eigenlijk als een vriendendienst wou doen. Hij liet de hele zaak aanslepen. Ik had er me dan ook al mee verzoend dat de film wellicht nooit zou worden gemaakt, en vond dat ik maar beter de hele zaak kon vergeten. Ik zei tegen Barry: ‘Je weet nooit. Blijf rondkijken, en als je iemand anders ontrnoet die met het geld op de proppen kan komen, hap dan toe. Ondertussen probeer ik zelf een firma op te richten, en als je nog niet verder bent, kunnen wij het nog altijd samen doen.’ En zo is die film uiteindelijk tot stand gekomen.

»Maar eerlijk gezegd, wist ik toen niet goed waarover ik praatte. Produceren was compleet nieuw voor mij. Als acteur had ik een heel andere kijk op het productiebedrijf. Ik had af en toe al wel eens geprobeerd voor een vriend iets van de grond te krijgen, maar nog nooit echt voor mezelf. Het vergde dan ook wat tijd om te wennen aan het idee dat ik het misschien zelf kon doen. Maar als je in een script gelooft, en niemand anders wil erin investeren, waarom zou je er dan niet zelf voor zorgen dat het kan verfilmd worden? En toen bleek dat mijn vriend Meier Teper ook een fan was van het script, en zin had om mee te werken, werd alles plots veel makkelijker. Hij werd co-producent, nam alle vervelende klusjes op zich, én regelde ook de financiële kant. Ik ben niet genoeg zakenman om in mijn eentje een film te produceren.»

HUMO ‘Mistress’ is dus eigenlijk het verhaal van de compromissen die Barry Primus moest sluiten om een film gemaakt te krijgen. Moest hij ook veel compromissen sluiten om uw medewerking te krijgen?

ROBERT DE NIRO «Wel, we maakten daar zelf grappen over, in de aard van: ‘Het script moet worden omgegooid, want mijn liefje moet er ook nog bij.’ Maar nee, we wilden niet dezelfde problemen meemaken als het personage in de film. In het begin hadden we een paar script-sessies met de kerel die de film eerst zou financieren. Hij wou altijd iets aanpassen, waarschijnlijk gewoon om de zaak te vertragen. Zoals ik al zei hij was er niet met hart en ziel bij. Toen ik besloot zelf de film te doen, hadden we weer een paar script-sessies en weer hadden we de neiging om alles binnenste buiten te gaan keren. Ik weet niet wat het is. Bij het filmmaken is het alsof er nooit iets kan worden gedaan zoals het oorspronkelijk was gepland: het hoofdpersonage moet altijd een verandering ondergaan, die hem niet noodzakelijk beter maakt. Zolang er maar iets wordt gewijzigd. Ik begrijp het niet goed. We maakten een film over de onhebbelijke gewoonte van de geldheren en de medewerkers van een film om zich met het script te bemoeien, en toch deden we precies hetzelfde.

»Die script-discussies bij een film, bij Hollywoodfilms vooral, zijn hemeltergend. Het was pas toen ik op een avond eens rustig met Barry zat te praten, dat ik me realiseerde dat er helemaal niet aan het verhaal hoefde te worden geprutst. Het gaat er juist om dat Marvin ten allen prijze zijn film wil maken, en overal staat uit te bazuinen dat zijn principes niet te koop zijn, terwijl hij altijd weer, voor elke nieuwe kans, zijn principes prijsgeeft. Eigenlijk zou ik geen andere manier weten om dit verhaal te vertellen. Het was vanaf het begin perfect.»

HUMO Was er een specifieke reden dat u deze film nu wilde maken?

ROBERT DE NIRO «Nee, zomaar. Er zijn mensen die dan meteen beginnen te verwijzen naar ‘The Player’, die nu ook uitkomt, maar dat is puur toeval. Dat gebeurt altijd. Ik heb net de opnamen van ‘Night and the City’ achter de rug, een verhaal dat ik twaalf jaar geleden voor het eerst te lezen kreeg. Dat script is al die tijd beschikbaar geweest, en niemand wilde het verfilmen. Tot Irwin Winkler er zijn oog liet op vallen, en vroeg of ik het wilde doen. Ik las het script opnieuw en stemde meteen in. Niet dat het verhaal plots beter was geworden, maar nu leek het gewoon een beter moment om het gemaakt te krijgen. Hetzelfde met ‘Mistress’, er moest wat tijd overheen gaan om het van de grond te krijgen. Als Barry zijn zin had gekregen, was het zeven jaar geleden al gemaakt.»

HUIWO Was u zeer selectief bij de keuze van de partners van Tribeca, of was er plaats voor iedereen die geld inbracht?

ROBERT DE NIRO «Er hebben zich veel mensen aangeboden waarbij ik mijn twijfels had. Het was in mijn belang om de juiste partners te lokken, alleen nog maar vanuit financieel standpunt, om de zaak economisch leefbaar te houden. Ik heb verschillende, heel kapitaalkrachtige kandidaten afgewimpeld, omdat ik het belangrijk vond dat de verschillende partners in harmonie zouden kunnen samenwerken. Je zou kunnen zeggen dat dit discriminatie is, of si, of la, maar ik wilde echt.. Snap je? Het is meer een kwestie van vrijheid van keuze. Ik wilde niet met mensen werken die met dingen bezig waren die me niet aanspraken of figuren die om de verkeerde redenen inmijn groep wilden zitten. Als je met de Verkeerde mensen werkt, haal je een kanker in huis. Partners kiezen voor een firma is eigenlijk een beetje als de casting voor een film doen.»

HUMO Wat zijn eigenlijk uw precieze plannen met Tribeca?

ROBERT DE NIRO «Ik wil bepaalde mensen de kansen geven hun talenten waar te maken, en ik wil zelf gaan regisseren — binnenkort maak ik met ‘A Bronx Tale’, mijn regiedebuut — en scripts schrijven misschien. Maar er zijn nog andere plannen. Ik heb onlangs ook de grond gekocht die aan het Tribeca-gebouw paalt. Ik ben van plan daar een aantal bioscoopzalen neer te zetten, waar vierentwintig uur op vierentwintig films ruilen getoond worden: art-en essay-films en klassiekers. En misschien ga ik daar ook festivals organiseren, workshops, seminaries. Plannen genoeg.»

HUMO En als iemand een goed script heeft, bent u dan de man tot wie zich men moet richten?

ROBERT DE NIRO «Hangt ervan af. Ik moet wel weten welk vlees ik in de kuip heb. In het geval van ‘Mistress’ bijvoorbeeld, kende ik Barry heel goed, en wist ik dat hij een goeie regisseur zou zijn. Hij is heel integer en creatief. Dus zei ik bij mezelf: ‘Waarom zou Barry, die ik ken als een oprecht creatief persoon, een artiest, niet de kans krijgen deze film te doen, terwijl een ordinaire loonslaaf wel aan de slag kan?’ Je weet wel, zo iemand die precies doet wat iedereen hem vertelt en niks anders dan formule-films maakt, omdat die gegarandeerd geld opleveren; iemand die de middelmaat vertegenwoordigt en niks anders dan de middelmaat. Waarom zou ik niet próberen iets speciaals te maken? Ik doe het niet voor het geld. Jawel, ik zou willen dat de film genoeg opbrengt, zodat niemand er zijn broek aan scheurt. Opbrengen hoeft het niet, zolang we maar geen geld verliezen. En we zullen er zonder kleerscheuren van afkomen.

»Hoe dan ook, ik ben in de eerste plaats tevreden dat we een goed product hebben afgeleverd. Maar nee, ik zou vooral niet willen stellen dat iedereen die een script heeft dat hij niet gemaakt krijgt naar mij moet komen (lacht), want dan zal ik nooit meer een oog dichtdoen. Ik heb trouwens mensen in dienst die scripts voor me lezen. En pas als zij me vertellen dat iets ontzettend goed is, en ik de regisseur ken, lees ik het. ook zelf. Er zijn trouwens ontzettend veel scripts en films die me nièt aanspreken. Maar iedereen die iets wil proberen heeft al mijn sympathie. Ik weet hoe moeilijk het is, hoeveel tijd en moeite het allemaal vraagt.»

HUMO Maar blijkbaar is het toch uw bedoeling jonge mensen aan de bak te laten komen. ‘The Mistress’ is de eerste film van Barry Primus, en ook John McNaughton, die alleen ‘Henry, Portrait of A Serial Killer’ op zijn naam heeft, kreeg een kans van u.

ROBERT DE NIRO «Het is boeiender met mensen te werken die nieuw en onvoorspelbaar zijn, dan met een veteraan die al jaren meedraait. Tenzij het natuurlijk om een veteraan gaat die zichzelf de hele tijd blijft vernieuwen. Als die een nieuw project heeft, mag hij altijd komen aankloppen. Die kan bij mij alles doen wat hij maar wil.»

HUMO Tribeca doet denken aan een commune uit de jaren zeventig: u stelt zich open voor nieuwe ideeën, nieuwe mensen, en nieuwe verhalen.

ROBERT DE NIRO «Ik weet het niet... Ik denk niet terug aan de jaren zeventig als de tijd van de ongebreidelde mogelijkheden. Misschien heeft dat te maken met waar ik nu sta, in tegenstelling tot waar ik in de jaren zeventig stond.»

HUMO Martin Scorsese zei onlangs: ‘Iedereen beweert dat film het enige in mijn leven is dat telt. Maar als dat waar was, zou ik alleen films over film maken.’ U hebt drie films over het filmbedrijf op uw actief — ‘The Last Tycoon’, ‘Guilty By Suspicion’, ‘The Mistress’. ls film dan het enige wat in uw leven telt?

ROBERT DE NIRO «Wel, nee, (zucht). Nu je het ter sprake brengt, Scorsese en ik zijn ál een hele tijd aan het praten film te maken over... over... ik háát het woord: Hollywood. Over filmmakers en alles wat daarmee te maken heeft. Vier, vijf jaar geleden had ik idee om iets te doen over onze gezamenlijke ervaringen. Marty zag het wel zitten, dus staken de koppen bij mekaar. Maar het bleef tot nu toe bij praten. De ene keer had Marty iets anders te doen, dan was ik weer met iets anders bezig. Maar we blijven zeggen dat we ooit nog eens die film gaan doen. De laatste keer dat we erover spraken, waren we het er over eens dat mijn personage een regisseur moest zijn. Daarom hebben we nu besloten te wachten tot ik zelf mijn eerste film heb geregisseerd. Die ervaring kan me veel inspiratie opleveren voor het script.»

HUMO Weerspiegelt ‘Mistress’ bepaalde ervaringen die u als acteur of producent hebt gehad?

ROBERT DE NIRO «Ja, tweeëntwintig jaar geleden viel er een script in mijn bus dat ik echt wilde doen. Ik had al een paar hoofdrollen gespeeld in een paar films: ik had ‘The Gang That Couldn’t Shoot Straight’ gedaan, en een paar films met Brian De Palma, maar ik had nog niet wat ze noemen ‘clout’ (invloed) om iets gedaan te krijgen. Goed, die kerels boden me een schitterend script aan, dat ik dolgraag wilde doen, dus gaven we het aan iedereen die we kenden en die ons op een of andere manier zou kunnen helpen. Maar iemand - was... Weet je, ik ging aankloppen, bij, bij lagere studiobedienden, of bij het hoofd van de promotiedienst van één of andere studio, die me dan beloofde dat hij het script aan de vice-president zou overhandigen; die het dan misschien zou lezen, maar die het in werkelijkheid waarschijnlijk weer aan een andere lagere bediende doorgaf, vermoedelijk een of andere jonge knaap die er zijn eigen mening over had. Het was altijd hetzelfde liedje: misschien zouden ze, misschien niet. En altijd mochten we opnieuw van nul beginnen. Probeer maar eens vuist te maken als je geen hand hebt.

»Toen ik uiteindelijk sterk genoeg stond om de film op basis van mijn naam gefinancierd te krijgen — dat was na ‘Godfather II’ — viel de hele afspraak in het water. We hadden jaren geprobeerd dat script, euh, gerealiseerd te krijgen, en toen het eindelijk zou lukken, begonnen de zakenmensen achter het project ruzie te maken over wie nog hier en daar een extra procentje zou kunnen opstrijken, geld, geld, geld, begrijp je, tot ik uiteindelijk zei: ‘Sorry jongens, ik heb er genoeg van. Vergeet het maar.»

‘GUILTY BY SUSPICION’ met Robert de Niro Beeld DOCUMENTATION

HUMO Het is belangrijk macht te hebben, niet om de macht op zich, maar om ze ten gepaste tijde op de juiste manier te kunnen aanwenden. U kunt nu krijgen wat u wilt als acteur, en nu wordt u regisseur.

ROBERT DE NIRO «Zeker, ik wil dingen doen die ik graag doe, met ideeën op de proppen komen, en er op toezien dat ze ook tot stand komen. Dat kan ik het best doen via mijn eigen organisatie. Waarom zou ik mijn eigen projecten altijd aan studio’s of producenten moeten afstaan, die uiteindelijk toch weer met de eer en het geld gaan strijken? Als ik al mijn energie in een project stop, waarom zou ik dan niet mogen profiteren van de opbrengsten om ermee te kunnen doen wat ik wil doen?»

HUMO Maar dat houdt ook in dat u risico’s moet nemen.

ROBERT DE NIRO «Waarom niet? Risico’s nemen maakt deel uit van het leven. Anders wordt het heel vervelend. Je stagneert. Ik had het gevoel dat ik een beetje aan het vastroesten was.»

HUMO Onlangs zei u: ‘Ik wil gaan regisseren, omdat ik naast mijn lijf ook eens mijn hoofd wil gebruiken.’ Het klinkt alsof u bij het acteren nooit uw hoofd hoefde te gebruiken.

ROBERT DE NIRO «Nee, ze hebben me waarschijnlijk verkeerd geciteerd. Of ik heb het misschien om te lachen gezegd. Ik weet-het niet, ik heb het artikél niet gelezen.»

HUMO Maar misschien klopt het wel dat u uw hoofd op een andere manier wilt gebruiken?

ROBERT DE NIRO «Ja, juist, ik wil mijn hoofd eens op een andere manier gebruiken. Als je acteert, isoleer je je meestal. Je komt alleen buiten om je opnamen te doen, en daarna ga je terug naar je trailer of je kleedkamer, naar je eigen leefwereld. Je zult mij nooit op een set zien rondhangen of met allerlei mensen keuvelen. Ik hou me liever in mijn eentje bezig met de dingen die mij interesseren. Als ik buiten kom, ben ik geconcentreerd, klaar om te werken.

»Bij het regisseren moet je je door een ander soort energie laten drijven. Het is geen geïsoleerde activiteit. Je bent de hele dag op de set, zelfs als de decors worden opgesteld. Want je wilt zeker zijn dat alles in orde is, dat alles vlekkeloos verloopt. Snap je?»

HUMO Bent u extravert genoeg om te regisseren? We lezen altijd hoe schuchter De Niro is, hoe mensenschuw bijna.

ROBERT DE NIRO (voor het eerst in het gesprek recht hij zijn hoofd, en kijkt me doordringend aan met de ijzingwekkende blik waarmee zijn Louis Cyphre in ‘Angel Heart’ her publiek de stuipen op het Lijf joeg.) « Wat bedoel je, mensenschuw? Ik ben alleen open tegenover mensen die ik graag heb. Met energievretende individuen, die altijd iets van me willen praat ik niet. Ik zou nog liever… (Laat zijn hoofd weer zakken, en richt zijn ogen opnieuw op zijn schoenen). Weet je, als regisseur ben je de aanvoerder van een team. En je moet voor iedereen ter beschikking staan. Als ik zelf een film ga maken, zal ik mijn verantwoordelijkheid nemen.»

HUMO Tribeca is financieel voor een belangrijk deel van u afhankelijk. Brengt u niet meer geld in het laatje als acteur dan als regisseur?

ROBERT DE NIRO «Ja, dat is zo. Met produceren of regisseren kan ik nooit zoveel verdienen als met acteren. Daarom zal ik in de toekomst als acteur uitsluitend nog in films aantreden die ofwel inhoudelijk ofwel financieel heel interessant zijn. Eigenlijk is dat precies wat ik nu al doe.»

HUMO In de film zien we hoe het personage van Christopher Walken zelfmoord pleegt. En Marvin zegt : ‘Hij was te goed. De rol heeft zijn leven overgenomen.’ U staat bekend om de doorgedreven manier waarop u zich met uw personages identificeert. Hebt u ooit voor een bepaalde rol uw eigen persoonlijkheid weggedrukt dat u het gevoel had de greep op uw eigen leven te verliezen?

ROBERT DE NIRO «Nee, nee. Je weet... euh... je voelt op het einde van de dag hoogstens nog een doorwerking van je rol in je gedrag. Ik bedoel dat je bepaalde tics en gewoonten die je je voor de rol eigen hebt gemaakt, meteen na de werkuren niet zomaar van je kunt afzetten. ‘s Avonds zit je te dineren en plots merk je dat er nog een overblijfsel van een accent in je taal is blijven steken, of dat je bepaalde emoties hebt die... Als je de hele dag lang een emotionele scène hebt gedaan, ben je misschien iets gevoeliger, en als je dan toevallig met iemand aan het praten bent die iets uitkraamt dat je niet zint, kan het wel zijn dat je iets heviger reageert dan men van je gewoon is. Maar dan weet je ook hoe dat komt. Het neemt nooit zo’n vaart dat je moeite hebt om je eigen identiteit terug te vinden. Misschien zijn er andere acteurs die daar meer problemen mee hebben. »

'Awakenings' met Robert de Niro en Robin Williams Beeld VARA

HUMO Als acteur hebt u al een geschiedenis. Als u een zachtaardig personage speelt, zoals in ‘Awakenings’, haalt een groot deel van het publiek de neus op. Men wil u in boosaardige rollen zien. Voelt u zich nooit de gevangene van uw eigen imago?

ROBERT DE NIRO «Precies om die reden heb ik die rol in ‘Awakenings’ gedaan. Omdat het iets was dat ik nog nooit eerder had gedaan. lk leg me niet neer bij de visie die men op me heeft.»

HUMO U hebt bereikt waar een acteur maar kan van dromen. Wat motiveert u om er mee verder te gaan? Zo hard te blijven werken?

ROBERT DE NIRO «Wel, je moet echt... Ik zeg altijd tegen jonge acteurs: ‘Je moet het echt willen doen.’ Je moet genoegen beleven aan je vertolking zelf, niet aan wat ze teweeg brengt; ervan kunnen genieten om in een klein zaaltje een opvoering voor enkele mensen te geven. Want zo nu en dan een rolletje voor t.v. of film doen biedt helemaal geen voldoening. Als je echt van het acteren op zich kunt genieten, zit je goed. Dan hoef je je geen zorgen te maken. Maar als je denkt dat acteren de snelste weg naar succes of naar roem is, dan zit je niet om de juiste redenen in het vak. Je moet het vooral graag doen. Als je het niet louter voor je eigen plezier doet, dan is er geen reden... dan mag je het wel vergeten. Het zal niet blijven duren. Ikzelf doe het gewoon graag, dus doe ik verder, waarom zou ik stoppen?»

HUMO Hebt u in de loop der jaren bepaalde persoonlijke principes moeten opgeven om er te komen?

ROBERT DE NIRO «Nee, dat geloof ik niet... Vroeger ging ik dikwijls audities afleggen. Nu haalt iedereen al de neus op als ze een tekstlezing moeten doen. ik tilde daar niet aan, ik ging zelfs met plezier naar die proeven toe. Voor mij maakte dat deel uit van de hele machine. En soms voel je je afgewezen, maar daar moet je jezelf op voorbereiden. Want als je de rol niet krijgt waar je volgens jezelf nochtans zo perfect voor geschikt bent... Nu sta ik in beide kampen. Ik voel me altijd slecht als ik audities moet afnemen. Dan zie je een acteur die je heel erg bevalt, maar die niet de juiste man voor de rol is. Hij heeft iets, maar zijn uiterlijk of zijn manier van doen passen niet bij het beeld dat ik van het personage heb. Het is moeilijk om dat duidelijk te maken aan een acteur die in de eerste plaats wil werken. Maar je vergéét hem niet, en bij dé volgende projecten ga je telkens als je iemand nodig hebt, eens kijken of er niks voor die jongen bij is.

»Een acteur mag nooit het geloof in zichzelf verliezen. Iedere acteur die weet dat er mensen zijn die van zijn werk houden, die hebben gezien hoe goed hij is, moet blijven geloven dat de selectieheren zich bij een volgende project nog zullen neren hoe goed ie was en hoe hard ie wel werkt om er te komen. Het is moeilijk... Ik heb vrienden die me kwamen smeken om een rolletje in ‘Mistress’. Ze waren ontsteld omdat ik hen niet aan de slag kon helpen. Ik liet ze een auditie afleggen, en nog één, en nog één, om zeker te zijn dat... En dan keken Barry en ik naar de proefopnamen, en waren we het er beiden over eens dat we hen niet konden gebruiken. Terwijl we eigenlijk niets liever hadden gedaan dan die mensen aan het werk zetten. We kennen hen, we weten hoe goed ze zijn, en hoe moeilijk ze het hebben. Maar als ze niet geschikt zijn voor de rol, moet je even vergeten dat ze vrienden zijn. Dan moet je iemand gaan aanwerven waarmee je niet bevriend bent, maar die beter is. Niet noodzakelijk een beter acteur, maar gewoon meer geschikt voor de rol. Het is zelfs goed mogelijk dat je iemand kiest die slechter is, ik bedoel, een beperktere acteur. Zie je, dat zijn dingen waar je moet aan denken. En ik heb er moeite mee. Ik ben nog maar net producent, en nu al heb ik beslissingen moeten nemen die me als een molensteen op het hart liggen. Je zegt bij jezelf: ‘Wat voor zin heeft het allemaal? Je kunt zelfs geen vriend helpen.’

»Maar, je mag nooit vergeten waar je mee bezig bent. Als je hen uit de nood helpt, en zij doen de rol toch, dan komen ze er slecht uit; en als zij slecht zijn, kom je er zelf slecht uit, en komt ook de film er slecht uit. Het gevolg is dat je op de duur wrok gaat koesteren tegen die mensen. Het is soms lastig om eerlijk te blijven met jezelf, maar uiteindelijk is het toch altijd het beste.»

HUMO U hebt toch een páár toegevingen gedaan. Toen u de pers niet nodig had, stonden wij vaak vruchteloos om een interview te smeken, nu werden we zelf door uw publiciteitsagent opgebeld of we alstublieft met u zouden willen spreken. Gelukkig zijn we zo vriendelijk geweest..

ROBERT DE NIRO (lachje) «Wel... Ik wilde vooral dat ‘Mistress’ op een correcte manier aan de wereld zou worden voorgesteld. En ik... Euh... Gewoonlijk doe ik dit niet. Voor sommige films doe ik wel eens een promotietournee, omdat ik graag op kosten van anderen de wereld afreis. Je weet zelf hoe duur reizen wel is, zeker als je ook nog wat vrienden wilt meenemen. Dus dan is er een heel eenvoudige, zelfzuchtige verklaring voor: het is een soort vakantie voor mij. Ja, die interviews geven is hard werk, maar dat neem ik erbij. Ik word betaald, mijn vrienden reizen gratis mee, allemaal in eerste klasse, weet je wel.

»Maar dit is een ander geval. Ik ben naar Duitsland gekomen omdat ‘Mistress’ een film is die me heel nauw aan het hart ligt, en ik heb er heel wat voor over dat om hem in de belangstelling te brengen. Daarna zien we wel. Dán moet de film zichzelf verkopen.»

