Vijftien jaar geleden overleed Club Brugge-spits François Sterchele: ‘Het leven is veel te kort om er triest bij te lopen’

Vijftien jaar geleden verongelukte Rode Duivel François Sterchele. De destijds zesentwintigjarige aanvaller van Club Brugge reed met zijn Porsche tegen een boom en was op slag dood. In januari 2007 interviewde Humo hem naar aanleiding van zijn nominatie voor Gouden Stud.

Dit artikel verscheen voor het eerst op 23 januari 2007

De topschutter van GBA is een vrolijke François, dat blijkt al uit de boodschap op zijn voicemail: 'Spreek uw naam, uw geslacht, uw burgerlijke staat en uw maten in. Dan bel ik u over een minuut, een uur, een dag, een week of misschien een maand terug.'

In de fotostudio heeft François Sterchele (spreek uit Ster-kee-léé) binnen een minuut zijn kleren uit en poseert hij of hij nooit anders gedaan heeft. ‘Ik ben eerder al gefotografeerd voor de campagne van Dirk Bikkembergs en voor een kledingzaak in Luik, maar het is de eerste keer dat ik met niks dan een slip aan voor de camera sta.' En wat staat er op die slip? ‘I am just a boy’. Sterchele ten voeten uit.

HUMO Neem je het hele bestaan zo licht op?

FRAÇOIS STERCHELE «Ik lach altijd. Wij profvoetballers mogen van geluk spreken dat we een goeie gezondheid en een stevige conditie hebben, zodat we de job van onze dromen kunnen uitoefenen. Waarover zouden we klagen? Het leven is veel te kort om er triest bij te lopen.»

HUMO Toen je nog bij Oud-Heverlee speelde, hebben je ploegmaats je eens een verrassend verjaardagscadeau gegeven: vertel!

STERCHELE « Na een training kleedde ik me uit en stapte onder de douche. Toen pas kreeg ik in de gaten dat de anderen hun kleren nog aanhadden. Het licht ging uit, en er kwam een wel zéér bevallige en welgevormde jongedame de kleedkamer binnen. Dat bleek een stripteaseuse te zijn: ze zette mij op een stoel en begon recht voor mijn neus haar show op te voeren. Gelukkig had ik intussen een handdoek genomen om voor mijn kruis te houden (lacht). Ambiance! Ik was die dag jarig: een geweldig cadeau. Chapeau trouwens voor die dame die daar voor vijfentwintig hitsige voetballers haar ding kwam doen.»

HUMO Ben jij een borsten- of een billenman?

STERCHELE « Grote of kleine borsten maakt me niet uit, maar het kontje moet in orde zijn. Niet te dik, niet te dun... euh, hoe moet ik het zeggen: een mooi kontje, quoi!»

HUMO Op welk type vrouw val je?

STERCHELE « Op blondjes. Mijn vriendin is ook blond. Van mij mogen ze zelfs ultra-uitdagend voor de dag komen. Pamela Anderson! Een crème van een vrouw. Elegant, buitengewoon weelderige vormen...»

HUMO Is Pamela Anderson niet wat al te rondborstig?

STERCHELE « Tuurlijk, maar alleen echte venten zijn in staat om dat soort vrouwen te bevredigen. Dat idee bevalt me wel.»

HUMO Sta je soms ook versteld van andere vormen van esthetica?

STERCHELE « Design? Architectuur? Kunst? Nee, dat valt voor mij onder de afdeling vrouwen (lacht).»

HUMO Welke sporters bewonder je om hun uiterlijk?

STERCHELE « Bij de vrouwen kies ik voor Anna Kournikova, al waren haar tenniskwaliteiten wat minder dan haar looks. Jammer dat ze ermee is opgehouden en haar leven nu aan de zijde van die zanger (Enrique Iglesias, red.) slijt. En ik ga niet zeggen dat ik voor de mannen ben, maar Beckham is wel een verdomd lekker stuk. Klasse hoe hij zich naast het voetbal als stijlicoon heeft ontpopt.»

HUMO Geef je om mode?

STERCHELE « Kleren zijn m'n lust en m'n leven. Tegenwoordig probeer ik zoveel mogelijk uit boetieks weg te blijven, want ik heb daar al veel te veel geld achtergelaten. Ik heb ooit 1.200 euro uitgegeven aan een gilet van Les Hommes. De eerste keer vond ik het te duur, maar na vijf keer passen heb ik het toch maar meegenomen. Une folie énorme, quoi.»

HUMO Show je je lichaam graag?

STERCHELE «Best wel, maar een perfect lijf is geen obsessie. Mij interesseert het voetbal. Als prof moet ik zuinig zijn op mijn lichaam, goed uitkijken wat ik eet en drink en voortdurend op mijn gewicht letten. Maar als mijn lijf fysiek in orde is, volgt mijn hoofd vanzelf.»

HUMO Sta je lang voor spiegel?

STERCHELE «Oei oei, da's een catastrofe bij mij. Als ik op restaurant of naar de discotheek ga, sta ik makkelijk een uur in de badkamer. Eerst neem ik een bad of een douche. Dan doe ik mijn haar - daar ben ik lang mee bezig. Ik breng een lotion aan, een crème hier en een crème daar, ik parfumeer me...»

HUMO Zo te zien ben je nog één van de weinige topvoetballers zonder tatoeages of piercings.

STERCHELE «Ik denk weleens na over een tatoeage, maar ik ben bang dat het een modeverschijnsel is, dat het kuddegedrag is. Dan sta je daar over tien jaar, met spijt als haren op je hoofd. En piercings? Nee bedankt, ik huiver van alles wat met prikken, naalden en spuiten te maken heeft.»

HUMO De tien goals die je dit seizoen hebt gescoord, of een waanzinnige nacht van superieure seks: wat kies je?

STERCHELE «Die tien goals wil ik houden. Maar als ik moest kiezen tussen nóg eens tien erbij of dat nachtje seks... Laat ik professioneel blijven: ik ga voor de goals. Voetbal komt voorlopig vóór de vrouwen. Voor superseks heb ik na mijn carrière nog tijd zat.»

HUMO Seks voor de match dan?

STERCHELE «Daags voor de wedstrijd wel, maar nooit op de dag zelf. Dan sta ik zo laat mogelijk op, om uitgerust aan de match te beginnen. En als ik eenmaal uit bed ben, concentreer ik me op de wedstrijd. En nergens anders op.»