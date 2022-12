De keuze van de hoofdredactie: de beste 22 Humo-artikels van 2022

Een selectie van de meest memorabele interviews, reportages en dossiers van het voorbije jaar.

De energiewoede laait op: ‘Ik voel me bedrogen, bestolen, uitgemolken. Dus ik doe niet meer mee’

Een gemiddeld huishouden betaalt vandaag 750 euro per maand voor een standaardcontract voor gas en elektriciteit. Experts schatten in dat één op de twee gezinnen financiële problemen zal krijgen, en met de wanhoop groeit de woede.

Wat gaat er om in het hoofd van Poetin? ‘Lijdt hij aan dementie, zoals gefluisterd wordt? Hij lijkt zichzelf kwijt’

‘Stel je voor dat Antwerpen plots Gent binnenvalt,’ zegt Aleksandr Skorobogatov (58). De Russische schrijver is geboren in Wit-Rusland, toen nog een deel van de Sovjet-Unie, en woont sinds 1992 in België. ‘Dan denk je als redelijke mens toch: what the fuck? Wel, dat is wat er nu in Oekraïne gebeurt.’

Ook de Nederlands-Oekraïense schrijfster Lisa Weeda volgt de gebeurtenissen met argusogen en voelt oude wonden opspelen: ‘Ergens in mij woont nog een Rus die huilt om een prachtig land dat van z’n schoonheid wordt beroofd.’

Jonathan Holslag: ‘De Chinezen zullen de komende jaren als een gek kernwapens bouwen en gevechtservaring opdoen’

Troost vindt VUB-politicoloog Jonathan Holslag (41) dezer dagen vooral bij de klassieken, zoals Sallustius en Demosthenes. De kruitdampen boven Oekraïne ziet hij pas volgend jaar optrekken. President Poetin blijft op post, en daarna is het de beurt aan zijn Chinese collega Xi Jinping om Taiwan binnen te vallen.

Tess Uytterhoeven: ‘Ik ben fysiek aangevallen vanwege mijn geaardheid. Daar kwam schaamte van, en zelfcensuur’

Bronnen bij de politie bevestigen dat het strafblad van Tess Uytterhoeven (37) onbeschreven is – zelfs geen kruimeldiefstalletje dat het bevuilt. Strikt genomen heeft ze dus niets te zoeken in de gevangenis.

Peter Hintjens, de broer van Arno: ‘Zijn laatste optredens waren menselijk bijna niet mogelijk, zijn artsen begrepen er niets van’

In het zwart gekleed komt Peter Hintjens (68) Hotel Du Parc in Oostende binnen. Die voorkeur voor vestimentaire eenvoud deelde hij met zijn broer, net zoals hun liefde voor muziek.

Pedro Elias en Wesley Sonck Beeld Johan Jacobs

Pedro Elias & Wesley Sonck: ‘Hij krijgt weleens een ondeugend voorstel, ik nooit’

Wanneer Wesley groen zegt, zegt Pedro rood. Wanneer Pedro Barça zegt, zegt Wesley Real Madrid. Ze moeten al een van enig libido gespeende panda naast Fabrizio zetten voor twee figuren die nóg meer van elkaar verschillen.

Eva Rovers en David Van Reybrouck: ‘Je kunt als minister goed zijn voor het milieu, maar heel weinig doen voor het klimaat: Zuhal Demir bewijst het’

Samen proberen David Van Reybrouck (50) en zijn vriendin, de Nederlandse schrijver en activiste Eva Rovers (43) de strijd voor het klimaat levend, de liefde brandend en de moed erin te houden. Ook al oogt de toekomst somber.

De dochter van VUB-gastprof Ahmadreza Djalali: ‘Dat mijn vader nooit terugkomt, is nog steeds één van mijn nachtmerries. Dat, of dat het ergst denkbare gebeurt’

Of we haar voornaam niet willen vermelden, vraagt ze. En poseren voor een foto, dat kan vandaag ook niet. ‘We hebben de afgelopen jaren amper een privéleven gehad. Ik geef heel zelden interviews, en dit laatste restje privé wil ik nog bewaren.’

Niels Destadsbader Beeld VTM

Het controversiële ‘transformatieplan’ van de VRT: ‘De VRT wist hoeveel Destadsbader bij VTM verdiende, en deed er een schep bovenop’

Al enkele maanden giert de onrust door de gangen van het Huis van Vertrouwen. De VRT gaat immers fors besparen: ruim tweehonderd mensen moeten weg en het kijkcijferkanon ‘Thuis’ wordt voortaan buitenshuis gemaakt. Wordt de VRT kapotbespaard, of valt er nog vet weg te snijden?

Hoe het steeds weer misloopt bij de studentenclubs: ‘Toen ik knockout was, greep hij zijn kans om mij te bepotelen’

Vijf jaar na de eerste #MeToo-golf worstelen ook studentenverenigingen steeds meer met verhalen over grensoverschrijdend gedrag. Dooprituelen worden misbruikt om meisjes dronken te voeren en aan te randen – of erger.

De schrijver die corona voorspelde: ‘Ja, misschien ben ik wel een asshole, maar voor mij kan het vandaag gewoon niet anders’

Emily St. John Mandel (43) kwam in 2014 op het idee om in het ontroerend mooie ‘Station Eleven’ de mensheid bijna te laten uitvegen door een razendsnel om zich heen grijpend virus. Sindsdien wordt de Canadese schrijfster ervan verdacht over mysterieuze, voorspellende gaven te beschikken.

Remco Evenepoel Beeld BELGA

De jeugd die van Remco Evenepoel een wereldkampioen maakte: ‘Ik heb nooit zo’n obsessioneel en maniakaal kind gezien’

Als kleine jongen trapte Remco Evenepoel liever tegen een bal dan op de pedalen: hij schopte het tot bij Anderlecht, PSV én de Rode Duivels. Maar uiteindelijk was het zijn eigen tomeloze ambitie die stokken in de wielen stak.

‘Als je me nu verraadt, maak ik je kapot’: hoe Trump 50 jaar na Watergate het draaiboek van Nixon gebruikte

Journalisten Bob Woodward (79) en Carl Bernstein (78), die het Watergate-schandaal blootlegden in The Washington Post en president Richard Nixon aan de galg schreven, blikken na een halve eeuw terug en stellen met lede ogen vast hoe hun landgenoten amper lessen hebben getrokken uit het schandaal dat de Amerikaanse democratie ei zo na fataal werd.

Uma en Philippe Beeld HUMO

Mollen Uma en Philippe: ‘Op TikTok verschenen filmpjes van mijn gezicht met dingen als: ‘Bitch, bitch, bitch!’’

Het was een memorabel seizoen van ‘De Mol', waarbij mol Philippe Minguet (34) uitviel en werd vervangen door mol Uma Vandemaele (26). We brachten ze samen voor een dubbelgesprek over crashen en weer opstaan, over het leven leven en de tol en de lol van De Mol.

Letty’s ex sprong met hun dochter van het viaduct: ‘Vooraf googelde hij: ‘hoe hard ziet een moeder af na het verlies van haar kind?’’

Op woensdag 27 januari 2021 werd Letty Vleminckx (35) gewekt door haar moeder: ‘Sta op, Letty, er staat politie voor de deur.’ Enkele uren eerder had Letty’s ex zich van het viaduct van Vilvoorde gestort, met in zijn armen hun 6-jarige dochter. Een jaar na de fatale sprong doet Letty voor het eerst uitgebreid haar verhaal.

Professor Pedro Brugada over hoe we ons hart langzaam stilleggen: ‘Alcohol is niet goed voor het hart, in welke dosis ook. Het is toxisch, punt’

Het hart is na het brein veruit ons belangrijkste orgaan, maar dat wil niet zeggen dat de gemiddelde Belg er zorgzaam mee omspringt. We roken en drinken er bourgondisch op los, bewegen niet genoeg, eten ongezond en zijn vaak te dik.

De hongerlonen bij Ryanair: ‘Collega’s kijken me soms recht in de ogen: ‘Ik heb sinds gisteren niets meer gegeten, dus ik ga een panini stelen’’

Humo sprak met verschillende werknemers van de vliegtuigmaatschappij Ryanair en tekende verhalen op over de hongerlonen die ze op hun bankrekeningen mogen schrijven en de omstandigheden waarin ze moeten werken.

25 jaar Canvas Beeld HUMO

‘Nazi’s, woke docu’s en deprimerende films: gek dat niemand eerder op dat succesrecept is gekomen’

Op donderdag 1 december mocht Canvas 25 kaarsjes uitblazen. Even hebben we met het idee gespeeld om de jarige op een reuzegrote taart te vergasten met een stripteaseuse erin maar uiteindelijk zijn we toch maar voor de goedkope oplossing gegaan: een overzicht van 25 jaar Canvas in evenzoveel markante programma’s, figuren en gebeurtenissen.

En lees hier deel twee: ‘Als ik de zender iets mag toe wensen, dan wel dat er over 25 jaar nog altijd een Canvas bestaat’

Johan Derksen ‘excuseert’ zich voor het eerst: ‘We moeten ook niet overdrijven: voor welke volwassen vrouw is een foto van een lul een traumatische ervaring?’

Op televisie is hij ‘de held van smakeloos Nederland’. Althans, zo omschrijft Johan Derksen (73) zichzelf. Toen hij eind april in praatprogramma ‘Vandaag Inside’ opbiechtte als jonge twintiger een bewusteloze vrouw te hebben gepenetreerd met een kaars, viel half Nederland over hem heen.

Na ‘Blonde’, de échte 7 Hoofdzonden van Marilyn Monroe: ‘Ze bleef onopgeëist in het lijkenhuis, geen familie of vrienden die haar kwamen halen’

Hoe moet een mens zich zestig jaar na haar dood Marilyn Monroe precies herinneren? Als getalenteerde actrice? Als sekssymbool? Als beeldschoon gezicht van de American dream?

De eerste duizend dagen: ‘Momenteel zijn Vlaamse crèches voor baby’s als de straten in Kaboel waar net een autobom is ontploft’

De Nederlandse hoogleraar Tessa Roseboom (48) doet al 25 jaar onderzoek naar dat prilste begin, van de bevruchting tot de tweede verjaardag, en schreef een boek over hoe we die begintijd positief kunnen beïnvloeden.

Conner Rousseau Beeld Saskia Vanderstichele

Conner Rousseau: ‘Er is geen enkel voorbeeld in de wereldgeschiedenis van extreme partijen die de welvaart en de vrijheid hebben verbeterd’

In zijn prille carrière heeft Conner Rousseau de wereld al vaak verbaasd. Hij werd omschreven als een kamikazepiloot, toen hij als snotneus het roer overnam bij de SP.A. Maar hij gaf de leegbloedende partij een nieuwe naam en een nieuw elan.