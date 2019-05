Welke boeken leest Michèle Cuvelier?

HUMO In welk boek bent u tegenwoordig bezig?

MICHÈLE CUVELIER «‘Een klein leven’ van Hanya Yanagihara.»

HUMO Waar leest u het liefst?

CUVELIER «Sowieso op reis, jammer genoeg de enige tijden en plekken waar ik een boek nog kan uitlezen.»

HUMO Met welke auteur zou u een avondje uit willen?

CUVELIER «Ramsey Nasr. Niet lang over moeten nadenken.»

HUMO Met welk romanpersonage ziet u een onenightstand wel zitten?

CUVELIER «Wél lang over moeten nadenken. Romeo Montague dan maar, al vrees ik dat hij een wussy blijkt te zijn.»

HUMO Wat is uw favoriete gedicht en waarom?

CUVELIER «‘Ik tracht op poëtische wijze’ van Lucebert. Niemand heeft nederigheid en nietigheid beter omschreven dan ‘een broodkruimel te zijn op de rok van het universum’.»

HUMO Welk boek hebt u het vaakst cadeau gedaan?

CUVELIER «‘De correcties’ van Jonathan Franzen, mijn lievelingsboek aller tijden.»

HUMO Wat is volgens u het ideale vakantieboek?

CUVELIER «‘1Q84’ van Murakami is dik genoeg voor de hele reis en trekt je diep genoeg in het verhaal om de omgeving weg te filteren – genre krijsende kinderen op het strand.»

HUMO Welk non-fictieboek zou iedereen gelezen moeten hebben?

CUVELIER «Cliché-antwoord: ‘Sapiens’ van Yuval Noah Harari. Iets minder cliché: ‘Het kwaad’ van Rüdiger Safranski.»

HUMO Van welk boek vindt u de film beter?

CUVELIER «Ik dacht in eerste instantie dat dat onmogelijk was, maar misschien ‘The Shining’.»

HUMO Welk boek of oeuvre vindt u zwaar overschat?

CUVELIER «‘The Catcher in the Rye’ is zeker niet het beste werk van Salinger, dus hoeft niet per se in de canon.»

HUMO Welk boek of oeuvre vindt u zwaar onderschat?

CUVELIER «‘Rayuela’ van Cortázar. Nooit genoeg hulde!»

HUMO Wie verdient volgens u de volgende Nobelprijs Literatuur?

CUVELIER «Jammer dat Leonard Cohen al gestorven is. Anders mocht nóg een songwriter wat keet schoppen in de literaire wereld. Maar oké, Jonathan Franzen mag ook.»