Achtste keer, goede keer voor liefdesdokter Sarah Hertens in ‘Blind getrouwd’: ‘Mensen hebben al aan zichzelf gewerkt’

Zeven seizoenen, zeven koppels: dat is de voorlopige balans van ‘Blind getrouwd’. Of seizoen acht op dat elan doorgaat, ontdekken we vanaf maandag, nadat vier nieuwe duo’s elkaar peentjes zwetend het jawoord hebben gegeven. Psychologe Sarah Hertens, sinds het prille begin betrokken bij het programma, heeft er een goed oog in.

SARAH HERTENS «Ik durf te zeggen dat we deze keer érg goede duo’s hebben gevonden. Enerzijds omdat we elk seizoen bijleren, anderzijds omdat mensen veel zelfbewuster aan het programma meedoen. Deelnemers beseffen dat een huwelijk hard werken is, en dat een match niet automatisch betekent dat ze zullen slagen. Ze hebben ook meer inzicht in zichzelf en in hun goede en slechte kanten.»

HUMO Misschien omdat de twintigers en dertigers waar ‘Blind getrouwd’ uit kiest, makkelijker naar de psycholoog stappen?

HERTENS (knikt) «De drempel is lager, je merkt dat mensen al aan zichzelf gewerkt hebben. Bij elke screening zeg ik tegen de persoon voor mij: ‘Ik zit hier niet om te evalueren of je een goede kandidaat zou zijn, ik wil in de eerste plaats begrijpen wie je bent, want dat is nodig om een match te vinden.’ Vroeger leken die gesprekken soms op een sollicitatie en lieten deelnemers zich van hun beste kant zien, waardoor je later soms dingen ontdekte die je liever eerder had geweten. Nu stellen deelnemers zich sneller open en tonen ze wie ze echt zijn.»

HUMO Er komt ook een spin-off, ‘Het vijfde huwelijk’, waarvoor mensen zich tot half augustus konden inschrijven.

HERTENS «We zijn nu volop bezig met de screening: iedereen doorloopt dezelfde procedure als bij ‘Blind getrouwd’. Het is hectisch maar het gaat ook sneller, omdat we gerichter zoeken. Voor ‘Blind getrouwd’ moeten we met kandidaten uit een stapel van duizenden inschrijvingen beginnen te puzzelen, voor ‘Het vijfde huwelijk’ hebben mensen zich al kandidaat gesteld als één van de drie singles. Ik hoop persoonlijk en een beetje stiekem dat we iemand vinden voor Karen, zodat we voor het eerst een lesbisch koppel krijgen. Dat zou fijn zijn.»

HUMO Van vorig jaar zijn enkel Florence en Jiri nog samen, maar ze zijn blijkbaar gelukkiger dan ooit: ‘Sinds de camera’s niet meer draaien, hebben we elkaar pas écht leren kennen.’

HERTENS «Een tv-programma als ‘Blind getrouwd’ blijft een speciale omgeving, het is een intense eerste date waarin alles – huwelijksfeest, reis, samenwonen – in een paar weken tijd wordt gebald. We zeggen ook altijd tegen de duo’s: ‘Het begint pas na de uitzending.’ Maar Flo en Jiri zijn hét voorbeeld van hoe je het het best aanpakt. Je mag niet uitgaan van een coup de foudre op je huwelijksdag. Je moet het potentieel zien en langzaam opbouwen. Ik zie hen ook nog, omdat ze nog altijd investeren in hun relatie. Maar de deelnemers die niet meer samen zijn, hebben daarom niet gefaald. Als je heel dat proces hebt doorgemaakt, ben je sowieso geslaagd. Liefde is geen exacte wetenschap, er is altijd een deeltje dat je niet in de hand hebt.»

‘Blind getrouwd’

VTM, maandag 4 september, 20.35

‘Het vijfde huwelijk’

Later dit najaar op VTM GO