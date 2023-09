Arnout Hauben heeft een nieuwe kijkcijferhit, ‘MasterChef Vlaanderen’ breekt nog geen potten

De aftrap is gegeven, de eerste nieuwe programma’s zijn begonnen en dat betekent dus ook dat de kijkcijfers weer van iets dichterbij worden bekeken dan de voorbije weken. Een overzicht van maandag 4 september.

Het is niet meer dan gepast voor een reeks die over het koningshuis gaat: ‘Interview met de geschiedenis’ heerste over de maandagavond. De eerste aflevering over Leopold I moet weliswaar in de rangschikking van gisteren het journaal en ‘Thuis’ laten voorgaan, maar in primetime stak het nieuwe programma van Arnout Hauben er met 801.000 kijkers wel bovenuit. ‘Blind getrouwd’ op VTM haalde op hetzelfde moment 487.000 kijkers, ‘Celebrity Masterchef Vlaanderen’ kon met 185.000 kijkers niet meteen gensters slaan. Als we vergelijken met een jaar geleden, dan doet ‘Interview met de geschiedenis’ het even goed als ‘Down the road’, dat van start ging met 815.000 kijkers. Al moet het gezegd dat de concurrentie toen steviger was: Play4 pakte in september 2022 immers uit met ‘De allerslimste mens ter wereld’, dat zowat 745.000 kijkers had.

Nog een vooraf veel besproken nieuwkomer was ‘Amai zeg wauw!’, de talkshow van Otto-Jan Ham. De eerste aflevering met Average Rob in de hoofdrol deed het met 477.000 kijkers ook uitstekend. Een jaar geleden had ‘Vive le vélo’, dat toen in volle Remco Evenepoel-hype de Vuelta volgde, 315.000 kijkers, en Danira begon in het najaar van 2019 met ‘Vandaag’ voor 440.000 kijkers. ‘TerZake’ en ‘De Afspraak’ hadden voor hun eerste afleveringen van het nieuwe seizoen 189.000 en 208.000 kijkers, Bockie lokte met de tweede reeks van ‘Dat eet dan gelukkig zijn’, die na ‘Blind getrouwd’ werd uitgezonden, 169.000 kijkers. Het vernieuwde ‘Extra Time’ tot slot trapte af voor 124.000 kijkers.