Bockie De Repper vindt nog een gaatje: ‘Het heftigst zijn toch de oma’s’

Jubelende winstprognoses voor het volgende kwartaal bij Rennie en Gaviscon: ‘Dat eet dan gelukkig zijn’ is terug, de gastronomische Ronde van Vlaanderen waarin de bodemloze Bockie De Repper vrolijk tafelschuimend culinaire standjes serveert op een bedje van human interest, in een tempo van drie eettafels per dag.

HUMO Een paar maanden geleden zei je dat je gezonder wilde gaan leven. Heeft dat waanidee een weerslag gehad op het nieuwe seizoen?

BOCKIE DE REPPER (lacht smakelijk) «Je belde me tijdens mijn vakantie in een all-in. Gezond zou ik het niet noemen, wat ik de laatste dagen heb weggewerkt. Om maar te zwijgen van het etmaal dat ik net op de pot heb doorgebracht. De verkeerde scampi, je kent het wel. Even was het ‘Dat zweet dan gelukkig zijn’.»

HUMO Als ik je bezig zie tijdens het eten, denk ik: hoe verstouwt hij het allemaal? Moet je je fysiek voorbereiden op een opnamedag?

BOCKIE «Je lacht nu, maar jawel. In de eerste plaats fysiek, want de maand vóór de opnames kun je maar beter al wat buikruimte reserveren. Maar ook mentaal: ik weet vooraf niet bij wie ik over de vloer zal komen, dus het kan alle kanten uit. Persoonlijk vind ik de heftigste bezoeken die bij de oma’s. Je raakt níét meer buiten: hapjes, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert, koffie, en dan nog een digestief na.»

HUMO Zag ik je niet in een stripclub zitten in de trailer voor het nieuwe seizoen?

BOCKIE «Klopt, ik ben bij strippers gaan eten, net vóór hun shift. Ik wil niet te veel weggeven, maar strippers blijken een erg speciale manier van eten te hebben. Daar ben ik wel van geschrokken.»

HUMO Welk bezoek is je tot nog toe het meest bijgebleven?

BOCKIE «In het eerste seizoen heb ik in Hasselt aangeschoven bij Frans Billen, een bekende inwoner. Redelijk absurd, het begon al bij mijn entree: hij liet de liftdeuren een keer of dertig voor mijn neus dichtgaan vóór ik mocht instappen. Ik ben dit seizoen teruggegaan om te zien hoe het met hem was. Iets om naar uit te kijken.»

HUMO Je presenteert binnen-kort ook het hernieuwde ‘Snackmasters’ met Mathieu Terryn. Er zit een patroon in je palmares.

BOCKIE «Inderdaad, ik werk alleen met mooie mensen (lacht). Nee, want ik heb natuurlijk ook met Jeroom gewerkt. Tja, ik ben zot van eten. Had ik vroeger 100 euro gespaard als 18-jarige, dan ging ik op restaurant. Het is mijn leven.»

HUMO Wat ik me dan afvraag: hoe goed kun je zelf overweg met fornuis en braadpan?

BOCKIE «Meer dan oké, vind ik. Maar ik ontbeer het zelfvertrouwen om mezelf onbeschaamd een goede kok te durven noemen. Mijn broer is chef-kok, moet je weten, en die maakt zich altijd vrolijk over mijn kookkunsten. Dat helpt al niet, en dan wil het toeval ook nog dat ik met mijn vriendin sinds anderhalf jaar in een kangoeroewoning woon met mijn schoonouders. Daar kookt mijn schoonmoeder altijd, en zij is érg goed in de keuken. Met haar durf ik me dus ook al niet te vergelijken.

»Maar hoe moeilijk is koken ook? Je smelt wat boter in een pan en je gooit er een lap vlees in, klaar. En ik wil niet weer over oma’s beginnen, maar volgens mij wordt daarom altijd zo lovend gesproken over de kookkunsten van grootmoeder. Ja, hoor, het is altijd klaargemaakt met veel liefde en kennis en zo. Maar vooral: die oma’s gooien er heel veel goeie boter in. Zo is het makkelijk, natuurlijk.

HUMO Je hebt de titel ‘Dat eet dan gelukkig zijn’ zelf verzonnen. Nog altijd blij mee?

BOCKIE «Het is dubbel. Persoonlijk vind ik ’m heel geslaagd, ik liep er al twintig jaar mee rond, maar er zijn ook mensen die hem belachelijk vinden. Hoe tevreden ook, ik vind het dus moeilijk om er voluit trots op te zijn. Onder ons gezegd en gezwegen, wat vind jij ervan?»

HUMO Als belachelijke titel vind ik ’m met kop en schouders boven de rest uitsteken.

BOCKIE «Goed antwoord. Dank je, dat wilde ik horen.»

‘Dat eet dan gelukkig zijn – seizoen 2'

VTM 2, donderdag 7 september, 22.20