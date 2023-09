Connor Swindells: ‘Voor het eerst heb ik beseft dat acteren niet altijd een luxeleven is’

Probeer dezer dagen maar eens te ontkomen aan Connor Swindells! De Britse acteur speelt mee in de bioscoophit ‘Barbie’, is later deze maand te zien als Adam Groff in het laatste seizoen van ‘Sex Education’ én speelt de hoofdrol in ‘Rogue Heroes’, een nieuwe BBC-serie van de makers van ‘Peaky Blinders’.

‘Rogue Heroes’ verhaalt de beginjaren van de Special Air Service of SAS, een elite-eenheid van het Britse leger die tijdens de Tweede Wereldoorlog het licht zag aan het front in Noord-Afrika. Daar kreeg de Schotse officier David Stirling (Connor Swindells) het lumineuze maar levensgevaarlijke idee om kleine groepjes elitesoldaten achter de linies te droppen om van daaruit de oprukkende Duitsers te dwarsbomen.

CONNOR SWINDELLS «De oprichters van de SAS waren absoluut geschift, en Stirling was wellicht nog de ergste van allemaal. Maar tegelijk was hij erg charmant en kon hij mensen ervan overtuigen om dingen te doen die op het eerste gezicht ongelooflijk stom waren. Een intrigerende figuur, dus.»

– Intrigerend genoeg om voor je vertolking drie maanden in de Marokkaanse woestijn door te brengen?

SWINDELLS «Zwijg me ervan! Ik ben nog nooit zo knorrig geweest. Het was zomer, dus moesten we rond zes uur ’s ochtends beginnen omdat het tegen de middag al te warm was om te werken. Bovendien stak zowat elke dag, klokvast om twee uur ’s middags, een zandstorm op die uren duurde en waarin je nauwelijks kon ademen. Het was de hel. Voor het eerst heb ik beseft dat acteren niet altijd een luxeleven is (lacht).»

– Bij ‘Sex Education’ was het dan toch anders. Hoe was het afscheid op die set?

SWINDELLS «Lastig, maar iedereen was het er wel over eens: het einde kwam op een logisch moment. We konden tenslotte niet eeuwig op de middelbare school blijven.

»Ik ben ook blij met de impact van mijn personage. Adam heeft door al die seizoenen heen een mooie ontwikkeling doorgemaakt, van homofobe pestkop tot iemand die in het reine komt met zijn homoseksualiteit. Aan de reacties heb ik gemerkt dat veel kijkers iets aan zijn verhaal hebben gehad. Meer kun je als acteur niet vragen. Wel, dat én dat je niet hoeft te werken tijdens zandstormen, natuurlijk (lacht).»

‘Rogue Heroes’

VRT Canvas, woensdag 6 september, 22.00

Lees hier alles over het nieuwe tv-seizoen