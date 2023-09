Davy en de dragqueens: ‘Zodra je ingepakt bent, kun je niet meer zomaar naar het toilet’

Mag deze vrijdag swingen als een rubberen tiet: ‘Make Up Your Mind’, een voorlopig eenmalige shiny-floor show op VTM waarin vijf bekende Vlamingen hun debuut maken als dragqueen. Vangt de queens op na hun optreden en in de backstage: Davy Parmentier, creatief directeur van VTM.

HUMO Mag ik ‘Make Up Your Mind’ omschrijven als ‘RuPaul’s Drag Race’ – de Amerikaanse talentenjacht voor dragqueens – meets ‘The Masked Singer’?

DAVY PARMENTIER «Zeker wel, met dien verstande dat je bij ‘Make Up Your Mind’ nog méér krijgt. Bij ‘The Masked Singer’ is er één ontmaskering per aflevering, bij ‘Make Up Your Mind’ zijn het er vijf: het tempo ligt geweldig hoog. Hier heb je ook zoveel om je aan te vergapen. Je mond zal openvallen en je zult ogen tekortkomen: wat gebeurt híér allemaal?»

HUMO Opmerkelijk: net als in Nederland zenden jullie eerst een proefaflevering uit, pas daarna beslissen jullie of er een heel seizoen komt.

PARMENTIER «Daarmee volgen we het voorbeeld van Nederland, waar dat blijkbaar goed heeft gewerkt – ze zitten er aan seizoen drie. We waren wel benieuwd: hoe zal de kijker hierop reageren?»

HUMO Zijn jullie bang dat de VTM-kijker een reeks over dragqueens een brug te ver zal vinden? Ik hoor de ‘Moet dat nu echt?’-commentaren al tot hier.

PARMENTIER «Dat heb je altijd bij nieuwe dingen, maar ik ben er niet bang voor, anders waren we niet gesprongen. Ik zal hoogst verbaasd zijn als Vlaanderen er niet klaar voor is. Sterker nog, ik verwacht net veel méér appreciatie voor de oprechte kunstvorm die drag is.»

HUMO Ik neem aan dat het dit keer iets moeilijker was om bekende figuren te strikken dan bij ‘The Masked Singer’?

PARMENTIER «Wat dat betreft hielp het dat we een Nederlandse blauwdruk hadden. De betreurde misdaadjournalist Peter R. de Vries, bijvoorbeeld, heeft in ‘Make Up Your Mind’ als dragqueen geschitterd – half Nederland viel er steil van achterover. (Fijntjes) Mijn inschatting is dat er ook bij ons tot láng na de uitzending duchtig over gesproken zal worden.

»Overigens, we hebben naast een team dat de queens probeert te herkennen – Natalia, Ruth Beeckmans, Julie Van den Steen en Bart Appeltans – ook een echte jury, bestaande uit de top of the bill van de Vlaamse dragscene: de voorzitster is de niet te versmaden Vanessa Van Cartier. En om de bekende Vlamingen te helpen bij hun transformatie hebben we de beste mensen uit Vlaanderen en Nederland opgetrommeld. Dat is wereldniveau, hoor.»

HUMO Wat vonden de BV-dragqueens het moeilijkst aan hun transformatie?

PARMENTIER «De hakken van twintig centimeter! En wat het nog moeilijker maakt: de deelnemers zijn allemaal in een korset ingesnoerd. Zodra je ingepakt bent – de make-up duurt drie uur – kun je zelfs niet meer zomaar naar het toilet. Tip aan iedereen die dragqueen wil worden: de avond voordien géén liters water drinken.»

HUMO Heb je zelf enige dragervaring?

PARMENTIER «Nee, maar presentatrice An Lemmens en ik hebben wel al grappend gezegd: als er een vervolg komt, laten we ons tot dragqueen transformeren voor de presentatie!

»Heb je misschien een suggestie voor de naam van mijn mogelijke alter ego?»

HUMO Drachtige Davina?

PARMENTIER «Hou ik in beraad.»

‘Make Up Your Mind’

VTM, vrijdag 8 september, 20.35