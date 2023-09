‘De club’ gaat redelijk goed van start, ‘Het Jachtseizoen’ scoort nog niet beter met twee nieuwe jagers

De aftrap is gegeven, de nieuwe programma’s zijn begonnen en dat betekent dus ook dat de kijkcijfers weer van iets dichterbij worden bekeken dan de voorbije weken. Een overzicht van woensdagavond!

Het mooie weer blijft een impact hebben op de kijkcijfers bij de start van het nieuwe tv-seizoen: slechts één titel, ‘Thuis’, slaagde er gisteren in om boven de 800.000 kijkers te klimmen. In de top 5 is van de nieuwkomers geen spoor, maar ‘De club’ had het meeste succes: 466.000 mensen keken naar de eerste aflevering van de reeks, 369.000 bleven zitten voor de tweede. Geen topscore als je het vergelijkt met ‘Over eten’ een jaar geleden op woensdagavond (590.000), maar als fictieserie wordt ‘De club’ wellicht meer uitgesteld bekeken.

Op VTM begon ‘Het jachtseizoen’ met 357.000 kijkers, wat helemaal in lijn ligt met de 375.000 kijkers die het programma een jaar geleden haalde. De nieuwe true crime-serie ‘Moordzaken: eeuwige twijfel’, over de parachutemoord, had 265.000 kijkers en deed het zo in de late avond beter dan ‘Amai zeg wauw!’, waarin Steven Van Herreweghe de theremin bespeelde voor 245.000 kijkers. Op Canvas gingen 210.000 mensen zitten voor ‘De tattoo shop’ van Tijs Vanneste, ‘Celebrity Masterchef Vlaanderen’ tot slot had voor de tweede aflevering net evenveel kijkers als voor de eerste afgelopen maandag: 185.000.

De top 5 van woensdag 6 september

1 THUIS VRT 1 875.000

2 HET JOURNAAL (19U) VRT 1 730.000

3 IEDEREEN BEROEMD VRT 1 602.000

4 HET NIEUWS (19U) VTM 521.000

5 FAMILIE VTM 481.000