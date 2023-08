De gruwel in ‘Godvergeten’: ‘Verdriet dat overgaat in woede’

Drie jaar hebben regisseur Ibbe Daniëls en researcher Ingrid Schildermans gewerkt aan ‘Godvergeten’, een beklijvende vierdelige reeks over misbruik in de kerk in Vlaanderen van halfweg de vorige eeuw tot nu.

IBBE DANIËLS «Ik las een artikel van Peter Adriaenssens, over een 80-jarige man die misbruikt was en foeterde omdat er sindsdien geen vooruitgang was geboekt. In die periode kwam ook ‘In de Naam van de Vader’ uit, het boek van priester Rik Devillé met 101 getuigenissen over misbruik in de kerk. Ik viel net niet van mijn stoel. Hoe zit het eigenlijk met Operatie Kelk, vroeg ik me vervolgens af. Bleek die na 2010 in de vergeetput te zijn beland. Toen heb ik Ingrid gebeld.»

INGRID SCHILDERMANS «Ik was bezig aan de ‘Alleen Elvis’-aflevering met Maaike Cafmeyer. Eén van haar fragmenten ging uitgerekend over de zaak-Vangheluwe.

»Ibbe en ik hadden al samen aan ‘Kinderen van’-reeksen gewerkt en voelden meteen de noodzaak om ook deze mensen hun verhaal te laten vertellen.»

HUMO Hoe heb je hen zover gekregen?

SCHILDERMANS «Dat is een moeilijk proces geweest. De schuld, de schaamte en de angst zitten diep. Als kind zijn ze misbruikt door iemand die ze vertrouwden. Er was veel begrip en geduld nodig om hen te overtuigen hun schaamte en angst te laten varen. Onze boodschap was: vertél, en documenteer dit stukje Vlaamse geschiedenis, want wereldwijd gaat het over véél mensen. Zo is stilaan het vertrouwen gegroeid en zijn ze gaan voelen dat ze niet alleen staan met hun verhaal.»

DANIËLS «De oudste getuigen – één van hen is intussen overleden – zijn tachtigers, het jongste slachtoffer is 45. Die dader is nog altijd actief in het buitenland. Veel zaken zijn niet opgelost, de ravage en het psychische lijden werken door tot vandaag. Hun leven is kapotgemaakt.»

HUMO Wat was hun reactie op het resultaat?

DANIËLS «We hebben de vier afleveringen aan een grote groep slachtoffers getoond. Eerst zagen we vooral verdriet, maar gaandeweg voelde we het overgaan in woede. Die heb ik ook gevoeld bij het monteren.»

SCHILDERMANS «Veel overlevers nemen het niet zozeer de dader kwalijk – eigenlijk zijn dat zieke mensen. Ze hebben het moeilijker met degenen die bewust hebben weggekeken en zo levens hebben verwoest. In 2010 is de bom gebarsten in België. De beelden van de huiszoekingen zijn de wereld rondgegaan en de slachtoffers zijn beluisterd, zoals dat zo mooi heet. Maar van de hoop die toen leefde, is niets in huis gekomen. Zalvende woorden, dat wel, maar geen daden. Niemand heeft verantwoordelijkheid opgenomen voor de schade die is toegebracht.»

HUMO Wat hopen jullie met ‘Godvergeten’ te bereiken?

DANIËLS «Dat mensen toegeven dat ze het niet goed hebben aangepakt. De reactie van kerk en justitie blijft een klucht.»

SCHILDERMANS «Dit gaat over langdurig kindermisbruik op grote schaal. In heel wat gevallen was het pervers en gewelddadig. We hopen te kunnen bijdragen aan de bewustwording van hoe gruwelijk een machtige instantie als de kerk te werk kan gaan. Wat kindermisbruik is, wist ik. Maar hoever het kan gaan, wat de impact op partner en kinderen kan zijn, en hoe het mensen zelfs tot zelfmoord drijft: dát niet. Slachtoffers worden vaak weggezet als fantasten, maar dat zijn ze niet. Ze vertellen de waarheid, en die mag gehoord worden.»

‘Godvergeten’

VRT CANVAS, dinsdag 5 september, 21.20