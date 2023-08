De koning spreekt: ‘Even de wetten van het heelal opblazen’

Een catchy titel kunnen we het niet noemen, maar ‘Interview met de geschiedenis: het Belgische koningshuis’ is wel het origineelste programma van het nieuwe tv-seizoen. De zesdelige reeks brengt een mengeling tussen documentaire en nagespeelde geschiedenis, waarin Arnout Hauben naar het verleden reist en in elke aflevering één vroegere koning interviewt. Tussendoor bezoekt hij in het heden mensen die meer licht werpen op wat de vorst in kwestie te vertellen heeft.

HUMO Hoe ben je daarop gekomen?

ARNOUT HAUBEN «Ik ben erg geïnteresseerd in geschiedenis. Ik weet dat ik bekendsta als die kerel die spreekt met iedereen die hij toevallig tegenkomt op straat, maar in al mijn programma’s probeer ik verhalen over het verleden binnen te smokkelen. Nu wilde ik een stap verder gaan en gaan babbelen met historische figuren. Als je over pakweg Leopold I leest, heb je in je hoofd toch ook een soort gesprek met hem: dat wilde ik aanschouwelijk maken.»

HUMO Bruno Vanden Broecke speelt Leopold I in aflevering één. Ik moet toegeven dat ik de eerste minuten vooral dacht: hé, Bruno Vanden Broecke!

HAUBEN «Bruno is een zegen en een vloek. Hij is een fantastische acteur en ik ben heel blij dat hij heeft toegezegd: ik ben naar hem gegaan met het ruwe idee en tijdens de uitwerking heb ik hem vaak als klankbord gebruikt. Maar hij is erg herkenbaar én de man van ‘Wat als?’ en ‘Safety First’, hij heeft iets humoristisch waar je door moet kunnen kijken. Nu, ‘Interview met de geschiedenis’ is een gewaagd concept, dat tijd moet krijgen om te groeien.»

HUMO Hoe heb je beslist op welk moment je de koningen zou interviewen? Leopold I zat 34 jaar op de troon, maar je spreekt hem een week vóór hij die besteeg.

HAUBEN «Ik wilde van die figuren geen sjiekenbak maken waar de verhaaltjes uit kwamen rollen, of een sprekende Wikipedia-pagina. Ik wilde hen interviewen op een dramatisch moment in hun leven, waarop bij wijze van spreken elke journalist uit die tijd bij hen had willen langsgaan. Als ik dan toch alle wetten van het heelal opblies, kon ik het maar beter goed doen (lacht). Natuurlijk had ik ook andere verhalen kunnen vertellen, bijvoorbeeld over de turbulente eerste jaren van Leopold I als koning of over zijn vele maîtresses, maar ‘Interview met de geschiedenis’ is vooral human interest en niet zozeer een documentaire over ons koningshuis.»

HUMO Hoe historisch correct is alles?

HAUBEN «Redelijk, voor zover dat kan bij interviews die nooit hebben plaatsgevonden. Marc Didden (die de scenario’s heeft geschreven, red.) en ik hebben veel research gedaan, we hebben de koningen niet zomaar van alles in de mond gelegd. Wanneer ik bij Leopold I binnenkom, werkt hij bijvoorbeeld aan een gedicht over zijn overleden echtgenote Charlotte. Dat bestaat niet, maar het is gebaseerd op een tekst die je in haar rouwkapel kunt terugvinden.»

HUMO Na alle gedoe rond de ‘verborgen agenda’ van ‘Het verhaal van Vlaanderen’ vermoed ik dat een reeks over het Belgische symbool bij uitstek niet bij iedereen goed zal vallen.

HAUBEN «Dat kan. Maar we leven nu eenmaal in België en het koningshuis is één van de elementen die ons verbinden. De koningen waren de schermgezichten van hun tijd, hè? Bij sommigen zal de reeks misschien aversie oproepen omdat ze over België gaat, maar als je daar rekening mee moet houden, kun je niets meer maken.»

