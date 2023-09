De nineties scoren voorlopig minder dan de eighties, maar Steven Van Herreweghe wint op primetime met de vingers in de neus

De aftrap is gegeven, de nieuwe programma’s zijn begonnen en dat betekent dus ook dat de kijkcijfers weer van iets dichterbij worden bekeken dan de voorbije weken. Een overzicht van donderdagavond!

Was het mooie weer een spelbreker? Wou iedereen ‘s avonds de speciale ‘Villa Politica’ over ‘pipigate’ nog inhalen? Of spreken beenwarmers nu eenmaal meer tot de verbeelding dan houthakkershemden? Hoe dan ook, ‘De jaren 90 voor tieners’ deed het bij de start een stuk minder goed dan ‘De jaren 80 voor tieners’. Iets meer dan een half miljoen Vlamingen (503.000) stemden af op de nieuwe reeks van Steven Van Herreweghe, terwijl het eerste seizoen anderhalf jaar geleden, in maart 2022, opende met 840.000 kijkers.

Desondanks trok Van Herreweghe nog steeds met de vingers in de neus de primetime naar zich toe. ‘Helden van hier, De Mug’ op VTM had 351.000 kijkers, ‘Extreme Makeover Vlaanderen’ begon het nieuwe seizoen met heel veel tranen en 203.000 kijkers. Dat is ook geen bijzonder hoge score: in oktober vorig jaar ging het renovatieprogramma, dat toen op zaterdagavond werd uitgezonden, nog van start voor 315.000 kijkers. ‘Amai zeg wauw!’ tot slot kon met de aflevering rond Sien Eggers en Frank Focketyn weer een beetje rechtkrabbelen: na twee dagen waarin de talkshow rond het kwart miljoen hing stemden nu 324.000 kijkers af op de georganiseerde waanzin van Otto-Jan Ham.

De top 5 van donderdag 7 september

1 THUIS VRT 1 884.000

2 HET JOURNAAL (19U) VRT 1 738.000

3 IEDEREEN BEROEMD VRT 1 562.000

4 HET NIEUWS (19U) VTM 519.000

5 DE JAREN 90 VOOR TIENERS VRT 1 503.000