Een nieuw decor voor ‘Terzake’ en ‘De afspraak’: ‘Niet in bed met Pieterjan De Smedt’

De vakantie zit erop! Nu u geen vliegtuigstakingen meer hoeft te trotseren en niet meer op de loop moet voor bosbranden die uw campingplek bedreigen, kan de dagelijkse portie politieke ellende er wel weer bij. ‘Terzake’ en ‘De afspraak’ lepelen u die graag op vanuit een spiksplinternieuwe studio, mááárrr…

STEVEN SAMYN (VRT-hoofdredacteur Duiding) «De levering van onze nieuwe studio liep vertraging op en de installatie van de 33 meter lange ledwand blijkt een technisch huzarenstuk. Daarom zullen we het nieuwe seizoen nog aftrappen in de oude studio.»

HUMO Een vaak gehoorde kritiek is dat jullie altijd dezelfde gasten uitnodigen. Hebben Stijn Baert, Rik Torfs en Mia Doornaert een veldbed op de redactie?

SAMYN «Die kritiek is deels terecht, maar voor een goeie talkshow heb je nu eenmaal gasten nodig met prikkelende meningen. Niet iedereen pakt op tv: voor sommige onderwerpen kun je geen schuif met twintig kandidaten opentrekken. Maar we blijven speuren naar nieuwe gezichten. Enkele jaren geleden kwamen Stijn Baert, Isolde Van den Eynde en Amir Bachrouri nog niet op het scherm, intussen zijn ze opgepikt door alle andere media.»

HUMO Isolde Van den Eynde vertelde me ooit: ‘Als je in ‘De afspraak’ zit, gaan de sluizen open op sociale media.’

SAMYN «Dat is helaas waar. Voor vrouwen met een migratieachtergrond is het nog erger. Daardoor wordt het nóg moeilijker om hen aan tafel te krijgen. In ‘De afspraak’ willen we minstens één vrouw in het panel, maar dat is niet evident. Als je een man belt, zegt hij ja. Een vrouw vraagt: ‘Ben ik wel een geschikte kandidaat?’»

HUMO Beide programma’s hebben een trouw publiek, maar de meeste jongeren halen er hun neus voor op.

SAMYN «Dat klopt, tenzij de thema’s hen echt aanspreken, zoals het Reuzegom-proces. Toen de broer en schoonzus van Sanda Dia in ‘De afspraak’ zaten, haalde dat item hogere kijkcijfers op onze website en sociale media dan op tv.»

HUMO ‘De tafel van vier’ lokt wel een jonger publiek. Kost Gert Verhulst jullie kijkers? En overwegen jullie om het luchtiger aan te pakken?

SAMYN «Nee, die talkshow heeft bijna geen impact op onze kijkcijfers. Wij blijven onze eigen koers varen.»

HUMO Er heeft nog niemand geopperd om Pieterjan De Smedt slaapkamerinterviews met politici te laten doen?

SAMYN «Nee, wij houden onze vergaderingen doorgaans alcoholvrij (lacht).»

HUMO Op de redactie leeft de angst dat VRT CANVAS binnenkort van het tv-scherm verdwijnt en naar VRT MAX verhuist.

SAMYN «Ik werk hier nu zeven jaar en dat gerucht hoor ik al sinds dag één. Toch heb ik nooit concrete plannen in die richting gezien. Dat de directie voor het eerst sinds lang weer investeert in een nieuwe studio is een goed teken. En die studio nemen we gewoon mee als we over enkele jaren naar het nieuwe VRT-gebouw verhuizen.»

‘Terzake’ & ‘De afspraak’

VRT CANVAS, maandag 4 september, 20.00