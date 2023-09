‘Een van de slechtste eerste afleveringen uit de recente tv-geschiedenis.’ Het beste én beroerdste van het nieuwe tv-seizoen

We hadden de afgelopen dagen liever op een terrasje gezeten maar plichtsbewust als we zijn, namen we toch maar elke avond plaats in de zetel thuis om de start van het nieuwe tv-seizoen mee te maken. Wat leverde dat op, naast slaaptekort, bloeddoorlopen ogen en een vast voornemen om nooit nog naar de kerk te gaan? Recensies van alle nieuwe programma’s, van de allerbeste - proficiat, ‘Godvergeten’! - tot degene die we het liefst zo snel mogelijk weer vergeten. Ja, het gaat hier over jou, ‘Jordy doet Ibiza’.

HET BESTE

1. Na ‘Godvergeten’ op VRT Canvas hopen we dat de kerk toch op één punt gelijk heeft: dat er een hel bestaat

Godvergeten Beeld VRT

‘Godvergeten’ is krachtige, belangrijke en wraakroepende televisie. ★★★★★

Lees hier de hele recensie.

2. Als de overige afleveringen het niveau van de eerste halen, dan wordt ‘De club’ een prachtreeks

De club -Janne Desmet (Kristie) Beeld VRT

Die meesterlijke slotscène! ★★★★☆

Lees hier de hele recensie.

3. In ‘De jaren 90 voor tieners’ weet Steven Van Herreweghe precies wanneer hij mag ginnegappen en wanneer nadrukkelijk niet

Beeld VRT

The kids are alright. Dit programma is dat evenzeer. ★★★★☆

Lees hier de hele recensie.

4. ‘Ik heb het u letterlijk juist gezegd’ op VRT 1 is banaal, maar tegelijk clever en origineel

Ik heb het u letterlijk juist gezegd, met presentator Philippe Geubels Beeld VRT

De slechtste programmanaam in jaren, maar een quiz als een goochelact.

Lees hier de hele recensie.

HET SLECHTSTE

1. ‘Jordy doet Ibiza’ op VTM GO kan altijd nog ingezet worden bij het meten van sluimerende hersenactiviteit bij comapatiënten

Jordy Doet Ibiza met Jonas Van Geel (Jordy) Beeld VTM

‘‘Waarom huil je, papa?’, vragen de kinderen terwijl ik naar een shortie met Jonas van Geel kijk.’ ½☆☆☆☆

Lees hier de hele recensie.

2. ‘De laatste dag’ op VRT MAX: een van de slechtste eerste afleveringen uit de recente tv-geschiedenis

de laatste dag Beeld vrt

Na zeven afleveringen konden we voor het eerst een keer glimlachen. ★☆☆☆☆

Lees hier de hele recensie.

3. ‘Boomer’: we verwachten toch meer van humor. Bijvoorbeeld dat het om te lachen is

Boomer -Jan Van Looveren Beeld VRT

Steeds minder hadden we een idee wat voor fictieserie precies werd beoogd met ‘Boomer’. ★☆☆☆☆

Lees hier de hele recensie.

4. Eén keer was een vallend glas te horen, maar dat was het zowat qua opwinding in de eerste aflevering van ‘Extra Time’

Filip Joos in vernieuwde 'Extra TIme' Beeld VRT

Nee, Filip Joos bleek inderdaad geen presentator. ★★☆☆☆

Lees hier de hele recensie.