Eric Goens verdwaalt in de straten van Brussel: ‘De situatie is uitzichtloos geworden’

Voor het nieuwe seizoen van ‘Niveau 4’ trekt Eric Goens op met de politie van Brussel-Zuid, volgens omwonenden een broeihaard van geweld en drugscriminaliteit.

ERIC GOENS «Ik dacht dat ik wel al wat had meegemaakt in de vorige seizoenen, maar nu was het bijzonder heftig. Vooral de oudejaarsnacht was waanzinnig. We werden voortdurend belaagd en zelfs beschoten met vuurwerk.»

HUMO De afgelopen weken is de drugscriminaliteit in de hoofdstad geregeld in het nieuws gekomen. Rond het Zuidstation worden evenveel misdrijven gepleegd als rond de stations van de dertien Vlaamse centrumsteden samen.

GOENS «Maar het is niet plots erger geworden, hè. Het lijkt alsof de media en de politiek nu pas het probleem zien. We zijn in Vlaanderen geobsedeerd door de war on drugs in Antwerpen. Een hoofdinspecteur zei me tijdens de opnames: ‘Als in Antwerpen iemand over een stoepsteen struikelt, springen alle media erop. Maar als in Brussel-Zuid twee doden in één nacht vallen bij een drugsafrekening? Ach, dat is gewoon Brussel.’»

HUMO Het is dweilen met de kraan open, klagen de agenten soms.

GOENS «Ik was er getuige van hoe een autodief in 48 uur tijd drie keer op heterdaad werd betrapt. Telkens werd hem gevraagd het Belgische grondgebied meteen te verlaten, maar hij zag het als een spelletje. ‘Bon travail,’ feliciteerde hij de agenten, en hij verliet het kantoor. Ik zag ook hoe speciale eenheden een zware crimineel konden vatten na een klopjacht van 24 uur. Maar toen we bij de gevangenis aankwamen, mocht hij naar huis: ‘Te weinig plaats, sorry.’

»Het ergst vond ik de piepjonge drugsdealers. De drugsmaffia zet jongens van amper 13 jaar oud in omdat het gerecht dan machteloos staat. Je kunt ze namelijk niet veroordelen, en bovendien is er te weinig plaats in de jeugdinstellingen. Die jongens krijgen 50 tot 100 euro per dag om drugs rond te brengen, dat is een maandloon van 2.000 euro. Toen zo’n baasje in onze combi stapte, zei hij spottend: ‘À tout à l’heure.’ Hij had gelijk: een uur later zat hij er opnieuw.

»In Brussel heerst op sommige vlakken straffeloosheid. Dat moet zó frustrerend zijn. Als ik een flik was, dan zou ik na zes maanden niet meer uit mijn kantoortje komen. Maar zij werken elke dag hard voort, daar heb ik veel respect voor.»

HUMO Wat wil je bereiken met dit seizoen?

GOENS «Ik hoop dat ik de kijkers duidelijk kan maken dat we in Brussel in een uitzichtloze situatie beland zijn. We zijn met ‘Niveau 4’ begonnen na de aanslagen van 2016. Nu is de terreurdreiging weg, maar niveau 4 is er nog altijd van kracht. Dat los je niet op met vijftig flikken extra of enkele buurtwerkers erbij.»

HUMO Maar we mogen Brussel geen hellhole noemen, want dat ligt gevoelig.

GOENS «Progressieve columnisten en schrijvers zoals Tom Lanoye zullen weer zeggen dat onze reeks koren op de molen is van sommige partijen, maar ik ben niemands molenaar. Het is mijn opdracht als televisiemaker om de problemen te benoemen. En wie mij niet gelooft, moet maar eens een dagje meerijden.

»De fout van links is dat ze hun kop jarenlang in het zand hebben gestoken. Nu moeten we dringend nadenken over mogelijke oplossingen. Veel criminaliteit heeft te maken met armoede en drugsverslavingen. Hoeveel mensen heb ik niet zien stelen voor hun dosis du jour? Begin daar eens mee.»

‘Niveau 4: Brussel-Zuid’

Play4, dinsdag 5 september, 21.00