Het ene icoon is het andere niet: het slotakkoord van Dany Verstraeten trok niet opvallend veel kijkers

De aftrap is gegeven, de nieuwe programma’s zijn begonnen en dat betekent dus ook dat de kijkcijfers weer van iets dichterbij worden bekeken dan de voorbije weken. Een overzicht van dinsdagavond!

Het ene icoon is het andere niet: drie jaar geleden volgden meer dan twee miljoen mensen het afscheid van Martine Tanghe op de VRT, ruim het dubbele dan wat het journaal normaal haalt. Maar voor de laatste uitzending van Dany Verstraeten lagen de kijkcijfers niet echt hoger dan anders: zijn slotakkoord lokte 607.000 mensen naar VTM, even veel als het aantal kijkers voor het VTM-nieuws op maandag.

De special ‘Dank u, Dany’ later op de avond had dan weer wel succes: die had 514.000 kijkers, waardoor dat programma toch populairder was bijvoorbeeld dan de start van ‘Blind getrouwd’ een dag eerder (487.000). Dankzij ‘Dank u, Dany’ werd VTM ook voor het eerst de winnaar in primetime. Het nieuwe seizoen van ‘Kinderziekenhuis 24/7’ (VRT 1) deed het met 456.000 kijkers immers een stuk minder goed dan ‘Interview met de geschiedenis’ op maandag. Dat had ook zijn weerslag op ‘Amai zeg wauw!’, dat bij aflevering twee zijn publiek bijna zag halveren, van 477.000 naar 268.000 kijkers.

Ook de verwachte stormloop richting Canvas, waar ‘Godvergeten’ begon, bleef wat uit. De eerste aflevering van de reeks haalde met 310.000 kijkers weliswaar een erg respectabel cijfer maar we hadden toch gehoopt dat de documentaire, een van dé programma’s van dit najaar en zelfs heel 2023, het minstens even goed zou doen als pakweg ‘Laurent van België’, dat in het voorjaar opende met een half miljoen kijkers. ‘De afspraak’ had voor de start van ‘Godvergeten’ 224.000 kijkers, de speciale terugblik na afloop van de eerste aflevering scoorde nog net iets beter, met 235.000 kijkers.

Nog nieuw: op Play4 startte het seizoen van ‘Niveau 4’ over Brussel-Zuid met 155.000 kijkers, en de 210.000 mensen die naar de eerste aflevering van ‘Met de Joris’ op VTM hebben gekeken mogen binnenkort bezoek verwachten van Metejoor, voor een oprecht en hoogstpersoonlijk bedankje.