In therapie bij Tijs Vanneste: ‘Twee uur zwijgen tijdens het tatoeëren’

Na roepingen als campinguitbater en leerkracht zoekt Tijs Vanneste het nu dichter bij huis: in ‘De tattoo shop’ wordt hij zes weken lang gadegeslagen tijdens de werkzaamheden in zijn eigen tattoozaak in Mol, van naald tot gaatje.

HUMO Een beetje leuk, zo op de vingers gekeken worden?

TIJS VANNESTE «Zeker, het is een rustig en warm programma over de vele redenen waarom mensen een tattoo laten zetten. Die lopen sterk uiteen, van klein en verdrietig tot groot en grappig. Tegelijk willen we tonen dat iedereen er tegenwoordig één laat zetten: mijn klanten komen uit alle lagen van de bevolking en zijn van alle leeftijden. Het taboe is helemaal weg. Ik tatoeëer mensen die toegeven dat ze er al twintig jaar van dromen, maar het nu pas durven. De schroom is weggevallen.»

HUMO Hoe komt dat?

VANNESTE «Je hoort weleens dat het door al die getatoeëerde voetballers komt, maar ik denk niet dat de David Beckhams van deze wereld het verschil gemaakt hebben. Een tattoo ontstaat uit de noodzaak een gevoel of een deel van je persoonlijkheid te uiten of uit te vergroten. De drang naar individuele expressie is sterk toegenomen. Dan is het niet zo gek dat er meer tatoeages gezet worden.»

HUMO Is het een exotisch bestaan, een tattooshop uitbaten?

VANNESTE «Dat denkt iedereen, maar ik hoop dat nu te ontkrachten met ‘De tattoo shop’. Ik zit in Mol in een rustige buurt, met veel oudere mensen rondom mij die elk om beurten een koffietje komen drinken. Ruw of ruig gaat het er niet aan toe, die mensen hebben vaak zelfs niets met tattoos.»

HUMO Hou je soms speciale vriendschappen over aan je klanten? De verhouding tussen tatoeëerder en getatoeëerde lijkt me in de eerste plaats een vertrouwensrelatie.

VANNESTE «Mijn klanten hoeven geen vrienden voor het leven te worden, maar ik heb wel een band met hen. Ik zie mezelf niet als een therapeut of een psycholoog, maar mensen vertellen héél veel als ze in mijn stoel zitten. Ik trek dat ook aan, heb ik ondervonden. Soms zet ik muziek op en vraag ik hun om een uurtje of twee te zwijgen terwijl ik werk, want anders ben ik ’s avonds gewoon bekaf.»

HUMO De shop is je eigen tattoozaak in Mol. Vind je nog de tijd om zelf de naald te hanteren?

VANNESTE «In 2017 heb ik een klantenstop ingevoerd, want ik had een wachtlijst van drieënhalf jaar, maar ik tatoeëer nog wekelijks. Als ik dat niet zou doen, voel ik het meteen in mijn systeem. Tatoeëren is zoveel meer dan een job of een commerciële bezigheid. Ik móét het doen, tot ik het fysiek niet meer kan.»

‘De tattoo shop’

VRT CANVAS, woensdag 6 september, 21.20