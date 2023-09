‘Jan Van Looveren haalt een ‘FC De Kampioenen’-score.’ De winnaars en verliezers van de eerste week van het nieuwe tv-seizoen

De aftrap is gegeven, de nieuwe programma’s zijn begonnen en dat betekent dus ook dat de kijkcijfers weer van iets dichterbij worden bekeken dan de voorbije weken. Een overzicht van de voorbije week.

De winnaars

Met een top 10 die enkel uit VRT 1-programma’s bestaat is het niet ver zoeken naar de winnaar van de eerste week van het nieuwe tv-seizoen. De openbare omroep haalde ook in primetime na ‘Thuis’ elke dag het laken naar zich toe, met één uitzondering: op dinsdag lokte ‘Dank u Dany’, de special rond het afscheid van Dany Verstraeten, meer kijkers dan ‘Kinderziekenhuis 24/7’.

Van de nieuwe programma’s op VRT 1 deden ‘Boomer’, ‘Ik heb het u letterlijk juist gezegd’ en ‘Interview met de geschiedenis’ het goed: de sitcom met Jan Van Looveren had op zaterdagavond met 626.000 kijkers meteen een ‘FC De Kampioenen’-score, Philippe Geubels deed het bij zijn debuut als quizmaster beter dan met het ook al door hem gepresenteerde ‘Hotel Romantiek’ een jaar geleden (808.000) en Arnout Hauben hield met een gloednieuw format gelijke tred met ‘Down the road’ in 2022 (815.000).

Winnaars bij de andere zenders waren: ‘Blind getrouwd’, dat met 487.000 kijkers sterker opende dan vorig jaar (400.000); ‘Klopjacht’ op Play4, dat op zondagavond met 304.000 kijkers beter deed dan een jaar geleden (265.000) en ‘Godvergeten’, dat met 310.000 kijkers het drukst bekeken VRT Canvas-programma van de week werd.

De verliezers

Niet iedereen bij VRT 1 kon champagne drinken en daarna vrolijk tegen een combi plassen: het tweede seizoen van ‘De twaalf’ ging van start voor slechts 666.000 mensen, of half zoveel als het aantal kijkers voor het begin van het eerste seizoen (1.190.000). Dat kwam natuurlijk vier jaar geleden op tv en sindsdien is er veel veranderd, maar ‘Chantal’ ging begin september 2022 wel nog vlotjes boven het miljoen (1.045.000‏).

Ook bij ‘Amai zeg wauw!’ mogen de toeters en bellen weer even in de kast. De talkshow van Otto-Jan Ham ging uitstekend van start met 470.000 kijkers, wat zelfs meer was dan het debuut van Danira met ‘Vandaag’ in 2019 (440.000). Maar bijna de helft van het publiek haakte af: de rest van de week hing het programma telkens rond het kwart miljoen.

En ‘Dank u Dany’ mag dan wel de primetime hebben veroverd, het laatste journaal van Dany Verstraeten lokte niet meteen extra kijkers naar VTM: met een score van 607.000 haalde de uitzending op dinsdag hetzelfde cijfer als die van maandag.

De trends

De cijfers hier gaan over kijkers die live een programma volgen, maar uitgesteld kijken neemt natuurlijk een steeds belangrijker plek in: drie dagen na de uitzending was ‘De twaalf’ bijvoorbeeld al gestegen tot ruim 850.000 kijkers. Dat stelt het beeld wat bij, al valt te verwachten dat het rechtbankdrama toch niet in de buurt zal komen van ‘Chantal’, waar de eerste aflevering na vijf dagen op 1,3 miljoen kijkers. Werden ook driftig ingehaald: ‘Klopjacht’ , dat van 304.000 naar 425.000 kijkers ging, ‘Blind getrouwd’, dat na twee dagen al op 665.000 kijkers stond, en ‘Celebrity Masterchef Vlaanderen’, dat steeg van 185.000 naar 305.000 kijkers.

Tegelijk is duidelijk dat er in de eerste week, mede door het mooie weer, geen topscores zijn behaald. Live zat geen enkel programma boven het miljoen, in uitgesteld kijken lijkt enkel ‘Thuis’, waar de aflevering van maandag tegen het eind van de week op 1.040.000 kijkers stond, die grens te overschrijden.