José Masschelin: ‘We walgen van die moordzaken, maar we willen er wel meer over weten. We zijn allemaal ramptoeristen’

Als journalist zat José Masschelin (62) dertig jaar lang bijna elke dag in de rechtbank om geruchtmakende processen te verslaan. Nu maakt hij voor VTM de true crime-reeks ‘Moordzaken: eeuwige twijfel’, over de dossiers die hij niet heeft kunnen loslaten. Met archiefbeelden en nieuwe interviews met onderzoekers, verdachten en nabestaanden reconstrueert Masschelin onder meer de parachutemoord of de zaak van politicus Bernard Wesphael, die tien jaar geleden werd opgepakt na de dood van zijn vrouw, maar werd vrijgesproken.

JOSE MASSCHELIN «Ik heb twee jaar geleden aan een VTM-reeks over de kasteelmoord meegewerkt en blijkbaar is dat in de smaak gevallen. Toen is het idee voor een nieuwe serie gerijpt, over moordzaken waarin de twijfel blijft, ook al is er een vonnis uitgesproken.»

HUMO De eerste twee afleveringen gaan over de parachutemoord.

MASSCHELIN «Ik weet slechts van één ander geval waarbij een parachutist bewust het materiaal van een andere parachutist gesaboteerd zou hebben, en dat was bij militairen in de VS. De speurders hebben grondig gezocht naar hard bewijs, maar tevergeefs: de uitspraak is enkel op aanwijzingen gebaseerd. En Els Clottemans ontkent de misdaad nog altijd. Ik heb aanvaard dat we nooit zullen weten hoe de vork in de steel zit. Frustrerend is dat niet. Ik vind het een aangenaam idee dat we niet in staat zijn om het gedrag van anderen volledig in kaart te brengen. We hebben al genoeg van onze privacy afgegeven. Iedereen mag geheimen hebben, zelfs al zijn er zonderlingen van wie de geheimen kwalijk zijn.

»We gaan ook dieper in op de oordopjesmoord. Een vrouw claimde dat ze door de gruwelijke moord van haar man heen was geslapen, terwijl die nochtans naast haar in bed lag: ze had oordopjes in. Ze stond terecht samen met haar minnaar: zij werd schuldig bevonden, maar hij werd vrijgesproken. Ik betwijfel nochtans dat ze die moord alleen had kunnen uitvoeren.»

HUMO Het regent true crime-podcasts en docu’s, hoe verklaar je dat?

MASSCHELIN «De mens is al altijd geïnteresseerd geweest in de donkere kant van het bestaan. In lang vervlogen tijden zong men op de markt liedjes over spraakmakende moordzaken, nu maken we er tv-programma’s en podcasts over. Ik heb dertig jaar over misdaad geschreven en die stukken werden gretig gelezen. We walgen van die moordzaken, maar we willen er wel meer over weten. We zijn allemaal ramptoeristen, hè.»

‘Moordzaken: eeuwige twijfel?’

VTM, woensdag 6 september, 21.40

