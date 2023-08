Julie Van den Steen opent ‘Het jachtseizoen’: ‘Ik zou niet stoppen als ik Andy Peelman tegenkwam’

In Nederland is het achtervolgingsspel ‘Het jachtseizoen’ al jaren een hit, op VTM is het populaire format dit najaar aan het tweede seizoen toe. Vorig jaar ging Laura Tesoro samen met Jamie-Lee Six en Maarten Cop elke week op zoek naar twee Bekende Vlamingen in oranje plunje, deze keer krijgt ze de hulp van Nora Gharib en Julie Van den Steen.

JULIE VAN DEN STEEN «Ik heb het eerste seizoen niet gevolgd, want ik kijk zelden tv. Maar toen het productiehuis me belde, heb ik mijn schade ingehaald en ook veel afleveringen van de Nederlandse versie gezien, en ik was he-le-maal verkocht. ‘Het jachtseizoen’ doet me aan mijn scoutsjaren denken: het is net als een dropping, maar dan op tv en in gekke kostuums. Zalig!

»Het kan stom klinken, maar: ik ben een deeltje van mezelf tegengekomen tijdens de opnames. Ik ben tijdens een gezelschapsspel altijd de eerste die zegt: ‘Ach, het kan mij niet schelen wie wint.’ Maar bij ‘Het jachtseizoen’ heb ik geleerd dat ik wél competitief ben. En een erg slechte verliezer, bovendien! Raar dat ik dat nu pas ontdek.»

HUMO Zijn alle afleveringen al opgenomen, of moeten we nog op onze hoede zijn voor Patje Krimson, Francesco Planckaert of Koen Wauters in een oranje overall?

VAN DEN STEEN «Je kunt met een gerust hart de straat op, de hele reeks is al ingeblikt. Tijdens een hittegolf, nog wel. De speurders moesten een wetsuit aan en ik kan je garanderen: we hebben gezwéét, man!

»Ik heb trouwens gemerkt dat de modale Vlaming liever de voortvluchtigen hielp dan ons. Vreemd. Ik zou niet geneigd zijn om met de auto te stoppen voor Andy Peelman in een oranje pakje. Nee, ik zou een foto nemen, eens goed lachen en doorrijden (grinnikt).»

HUMO Je hebt een druk najaar voor de boeg. Je bent behalve speurder in ‘Het jachtseizoen’ ook jurylid in het nieuwe VTM-programma ‘Make Up Your Mind’ en je maakt een comeback op MNM, de zender waar het voor jou is begonnen.

VAN DEN STEEN «En daarbovenop werk ik nog aan andere programma’s, en aan een mogelijk vervolg op ‘Ik ben 1 op 6’ (haar podcast over het verlies van een ongeboren kind, red.). En ik maar denken dat ik enkele kalme maanden tegemoetging (lacht).

»Ik ben keinerveus nu ik weer radio mag maken bij MNM. Het is vier jaar geleden, hè. Ik begon zelfs even aan mezelf te twijfelen: zou ik het nog kunnen? Maar ik heb er veel zin in. Het klinkt als een cliché, maar ik heb de luisteraar gemist. Ik kijk uit naar de interessante gesprekken die ik met hen zal voeren. ‘Je moet eens raden wat ik nú heb meegemaakt op de radio!’ zeg ik dan aan mijn vrienden.»

HUMO Jij blij, dan wij ook!

‘Het jachtseizoen’

VTM, woensdag 6 september, 20.35

Julie Van den Steen

MNM, elke vrijdag, 16.00